 Зеленський не відкидає можливості співпраці з Саакашвілі, - Стефанчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук після погоджувальної ради фракцій.

"Щодо Саакашвілі - це питання обговорюватиметься", - сказав він.

За його словами, команда глави держави ще формується: в неї планують залучати якомога більше "цікавих людей".

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"У нас основна вимога - це мають бути нові обличчя з новими ідеями, нові підходи", - уточнив Стефанчук.

28 травня Президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, а наступного дня експрезидент Грузії та ексголова Одеської ОДА повернувся в Україну, пояснивши, що тепер робитиме.

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".