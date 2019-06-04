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Все про:Зеленський (1558) Саакашвілі Міхеіл (1242) Стефанчук Руслан (18)

 Зеленський не відкидає можливості співпраці з Саакашвілі, - Стефанчук

Президент Володимир Зеленський припускає можливість співпраці з ексгубернатором Одеської області Міхеілом Саакашвілі, якому повернув громадянство України, а той заявив про швидке повернення в Грузію.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук після погоджувальної ради фракцій.

"Щодо Саакашвілі - це питання обговорюватиметься", - сказав він.

За його словами, команда глави держави ще формується: в неї планують залучати якомога більше "цікавих людей".

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"У нас основна вимога - це мають бути нові обличчя з новими ідеями, нові підходи", - уточнив Стефанчук.

28 травня Президент Зеленський повернув Саакашвілі громадянство, а наступного дня експрезидент Грузії та ексголова Одеської ОДА повернувся в Україну, пояснивши, що тепер робитиме.

Як повідомлялося, в липні 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США. 10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками і правоохоронцями.

22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України. 12 лютого 2018 року Саакашвілі був затриманий у ресторані в центрі Києва недалеко від офісу своєї партії "Рух нових сил", після чого доставлений в аеропорт "Бориспіль" і відправлений на літаку в Польщу.

У МВС України пояснили, що відповідно до вже винесених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з "дотриманням всіх юридичних формальностей його було повернуто в країну, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130398
 
   
 Топ коментарі
 
может потому что нечего сказать?а когда нечего сказать переходи на личность!работает +100.
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А почему рожа на фото не вызывает доверия?🤔
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Давно уже пора обьеденяться с Саакашвили и выметать из власти соевую мародерскую мразь и отправлять на зону. В Саакашвили на ето есть и опыт и желание и бесстрашие и безкомпромисность в отличии от остальных ****
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может потому что нечего сказать?а когда нечего сказать переходи на личность!работает +100.
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Я так понимаю что у вас это вызывает восторг? Сочувствую😄
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вообще ни чего!
Но факт остается фактом,не зависимо от вашей интерпретации.
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Да мне всё равно. Раз хотели вот это, то радуйтесь😄
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да и мне пофиг!не понимаю вашей уверенности в моей радости!
после выборов в ВР буду смотреть.
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А мне то чего печалиться или радоваться. Я констатирую факт🤔
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А как это ещё можно назвать? Лицом философа? К счастью у меня нет зелёных очков😄
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Твой ник тоже не вызывает доверия, поэтому в спам троля.
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Я бы даже спросил почему дырка в обьективе круглая , а морда получается квадратная ? Ну это так после пива, звыняйте
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да мише и фас говорить не нужно, просто дать понюхать носок порошенко и он как бультерьер найдет и разорвет мародера на части будкостроитель сам в тюремную камеру забежит Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Саакашвили, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1975
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Давно уже пора обьеденяться с Саакашвили и выметать из власти соевую мародерскую мразь и отправлять на зону. В Саакашвили на ето есть и опыт и желание и бесстрашие и безкомпромисность в отличии от остальных ****
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так давай кпутину на службу зепрезик
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Краще б гнав швидше сабакова і картавого а то буде біда..
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Если Зеленский хочет в парламенте набрать столько же голосов как и на президенских выборах то только с Саакашвили обьеденившись. Иначе я уверен что партия Саакашвили может составить большую конкуренцию партии Зеленского
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Зеленский уже себя показал.Михо потеряет,если будет с ним объединяться.Зеленский просто сырой,у него нет команды полититков,у него есть команда квартала и те,кто смотрел этот квартал.Ничего у зеленского не получится.И не стоит ему давать шанс на выборах.Таки лучше Юли нет.
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Вах, новая тема в методичках? Теперь тянем Юлю как меньшее зло для ху йла? Она не прокатит, уже всем надоела.
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Та да...кучма с лутковской...это новые лица....новее уже нет...с новыми идеями и новыми подходами.....
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Зебил, даешь Саакашвили в Премьер-министры Украины ?
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"а тот заявил о скором возвращении в Грузию". и нафига был этот транзит?
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вывод, что украинское гражданство только прикрытием при возвращении в Грузию послужило, хотя закон есть закон, плохо многим не писанный
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а с Грузией они собираются сотрудничать - там новый президент и новая коалиция - они будут требовать возврата Сааки домой у нас - мало нам Венгрии ?
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Це було умовою його повернення в Україну
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Саакашвили нужен. Он правду говорит. Да и дела известны.
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Точнее четыре дела и все уголовные, начиная от разворовывания бюджета и заканчивая сокрытием убийств мирных граждан.
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Нужно очистить все властные органы от барыго-кроликов..Иначе, эта мразь воровская, будет тормозить все реформы новой команды...Саакашвили-мощный двигатель, для освобождения Украины от крупного ворья...
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От какого крупного ворья освободил Саакашвили Грузию, хоть одну фамилию назови. Известен только один саакашвили который позорно, как крыса втихую сбежал от народа Грузии и Прокуратуры.
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По поводу Саакашвили у меня есть один вопрос,почему он боится ехать в Грузию,почему его партия и его жена проиграли все выборы по всей Грузии,почему,а?
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А свой срок в 9-ть лет в Грузии он уже отсидел?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський не відкидає можливості співпраці з Саакашвілі, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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