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 На автозаправці на Чернігівщині стався вибух, - ДСНС

На території автомобільної газозаправної станції в місті Бобровиця Чернігівської області в ніч на вівторок сталося займання і вибух газової ємності, пожежу ліквідовано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється з посиланням на прес-службу ДСНС.

"4 червня о 3:20 у місті Бобровиця на вулиці Незалежності, 2Г на території автомобільної газозаправної станції ТОВ "ОТО ГАЗ" сталося займання запірної арматури з подальшим вибухом газової ємності об'ємом 5 куб. м", - повідомили рятувальники.

О 3:30 пожежу було ліквідовано, зазначили у відомстві.

"Жертв і постраждалих немає, руйнувань будівель і споруд не відбулося", - повідомили у відомстві.

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Причина пожежі встановлюється.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130397
 
 
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опять кто о из персонала зажигалкой себе подсветил?
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Упсссссс, уже автозаправки не выдерживают этой власти! Где реакция зепрезэрыла, где реформы?
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Мыролюбна заправка не витримала знущань брутальної влади!
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