 Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Прямому" повідомила заступник глави Комітету ВР з питань європейської інтеграції, народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова.
"Повернення Росії до ПАРЄ залежить від самих членів делегації різних країн, які є членами ПАРЄ. Тому що насправді їх комітет міністрів закордонних справ рекомендував прийняти такі зміни, але тоді вони суперечать взагалі принципам і цінностям цієї організації на умовах, яких вона була створена. Тобто, якщо країна, яка здійснює агресію і окупацію іншого члена Ради Європи, і на неї немає жодних санкцій, який сенс взагалі в тій організації бути?
Ми бачимо, що насправді це не вперше такі спроби повернення російської делегації. Знову ж таки, в червні це дуже імовірно. Тому що нині ми бачимо, що більшість делегацій інших країн-членів опускають очі, розуміючи, що це така фанатична ідея Генерального секретаря Ягланда, який хоче завершити свою кар'єру, повернувши Російську Федерацію", - наголосила Іонова.
Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.
Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.
Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.
Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.
а потом возникают бизнесюки, никогда не работающие в бизнесе и воруют все включаюя унитазы)) обычный чел бы уже срок мотал - а этот на коне и создал ПЕС ))
Спасибо зебилам, что продали Родину!!!
Пока клоун занят выбором секретарш и развлечениями на концертиках враг Украины укрепляет свои позиции в гибридной войне
С Томосом тебя, барыга.
Кто ж выбрал "говорящую голову", не ты ли сам?
Значит, по вашему, раз у Украины был выбор без выбора, и каждый шаг её народа приводит только к худшему результату, это значит, что вы и я и он такие убогие, что не достойны жить в независимой стране?
Мордор из ПАСЕ никто и не изгонял, они сами объявили бойкот ПАСЕ после того как на них были наложены санкции и демонстративно покинули свои места.
Сей час орки проталкивают новый механизм невозможности введения новых санкций для них, и если продавят - заплатят взносы за 3 года и вернутся.