 Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Прямому" повідомила заступник глави Комітету ВР з питань європейської інтеграції, народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова.

"Повернення Росії до ПАРЄ залежить від самих членів делегації різних країн, які є членами ПАРЄ. Тому що насправді їх комітет міністрів закордонних справ рекомендував прийняти такі зміни, але тоді вони суперечать взагалі принципам і цінностям цієї організації на умовах, яких вона була створена. Тобто, якщо країна, яка здійснює агресію і окупацію іншого члена Ради Європи, і на неї немає жодних санкцій, який сенс взагалі в тій організації бути?

Ми бачимо, що насправді це не вперше такі спроби повернення російської делегації. Знову ж таки, в червні це дуже імовірно. Тому що нині ми бачимо, що більшість делегацій інших країн-членів опускають очі, розуміючи, що це така фанатична ідея Генерального секретаря Ягланда, який хоче завершити свою кар'єру, повернувши Російську Федерацію", - наголосила Іонова.

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Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.