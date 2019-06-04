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Все про:ПАРЄ (436) Росія (17340) Іонова (8)

 Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ

Делегація Росії може взяти участь у червневій сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Прямому" повідомила заступник глави Комітету ВР з питань європейської інтеграції, народний депутат України фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова.

"Повернення Росії до ПАРЄ залежить від самих членів делегації різних країн, які є членами ПАРЄ. Тому що насправді їх комітет міністрів закордонних справ рекомендував прийняти такі зміни, але тоді вони суперечать взагалі принципам і цінностям цієї організації на умовах, яких вона була створена. Тобто, якщо країна, яка здійснює агресію і окупацію іншого члена Ради Європи, і на неї немає жодних санкцій, який сенс взагалі в тій організації бути?

Ми бачимо, що насправді це не вперше такі спроби повернення російської делегації. Знову ж таки, в червні це дуже імовірно. Тому що нині ми бачимо, що більшість делегацій інших країн-членів опускають очі, розуміючи, що це така фанатична ідея Генерального секретаря Ягланда, який хоче завершити свою кар'єру, повернувши Російську Федерацію", - наголосила Іонова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї

Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130395
 
 
 Топ коментарі
 
а шо с них спрашивать - надо если спрашивать то здесь,у нас, в Украине и с Зеленского - какого хрена он назначает бывших регионалов и когда он начнет оправдывать яныка и компанию? - у меня такое впечатление - шо не было 5 лет войны,13000 жертв,разрушенных городов,сел и поселков ,мы все не жили тяжело ,ради победы в войне - нет все забыто и очень не правильно по моему
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Сейчас они опускают глаза. А завтра раздвинут булки...
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Если сами себя продали бене с уйлом, то что мы можем требовать от других. Ничего.
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Очередное достижение «молодых руководителей» Украины. Правильной дорогой идёте кловуны😄
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Это Беня молодой, что ли? )))) рукокодит-то по сути явно не Зе
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как-то уж очень напоминает одного известного деятеля - яимоямолодаякоманда))))
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Вернуть срочно хряка к корыту, а то так засрал своими хрякоботами цензор, шо здесь воняет как в паРаше. Гы.
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Вот это как раз пріём тролля, смешать самого ненавістно в паРаше політіка с паРашей.
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Ну так дешевый газ Европа любит, там же не дураки керують))
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История учит только тому, что ничему не учит: Молдова, Грузия, Украина.........
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Если сами себя продали бене с уйлом, то что мы можем требовать от других. Ничего.
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Вполне ожидаемо...там все руководство паРашка за яйца держит с помощью разных методов... Большинство делегаций опускают глаза, - Ионова заявила, что в июне высока вероятность возвращения РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8669
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Сейчас они опускают глаза. А завтра раздвинут булки...
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Максим Бурбак: Будь-які спроби поставити країну на коліна чи повести шляхом принизливої капітуляції закінчаться погано (відео) http://nfront.org.ua/news/details/maksim-burbak-bud-yaki-sprobi-postaviti-*******-na-kolina-chi-povesti-shlyahom-prinizlivoyi-kapitulyaciyi-zakinchatsya-pogano
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а шо с них спрашивать - надо если спрашивать то здесь,у нас, в Украине и с Зеленского - какого хрена он назначает бывших регионалов и когда он начнет оправдывать яныка и компанию? - у меня такое впечатление - шо не было 5 лет войны,13000 жертв,разрушенных городов,сел и поселков ,мы все не жили тяжело ,ради победы в войне - нет все забыто и очень не правильно по моему
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у Зе войны не было, у него только маленькая печалька - "Сватов" в Украине запретили, ведь такой культовый сериал, что просто зашибись, Оскар по нем рыдает... А коснулось бы его лично - там мина бы в дом прилетела, или хотя бы сам на передовой повоевал, а так ....Что говорить, если грубо три четверти страны так и не поняли, что страна воюет
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Все прекрасно знают, что идет война, просто людям влили в уши, что она гибридная, потому и такое специфическое отношение.
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но не от президента же....Все проигрыши Украины на международной арене -это ошибка выбора украинцев. Все бывшие вернулись и назначены, о чем можно говорить тогда с новым со старыми заплатками...
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вот - просто вертиться уже скоро 30 лет одна и та же самоназначеная илитка - перешивается перекрашивается и снова к корыту)))
а потом возникают бизнесюки, никогда не работающие в бизнесе и воруют все включаюя унитазы)) обычный чел бы уже срок мотал - а этот на коне и создал ПЕС ))
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Опускают глаза... "Европейские ценности" давят? Элитные евро-азиатские моральные уроды.
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Пора стране поворачивать в сторону Южной Азии?
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а Зе смотрит прямо и сдает Украину. Ему то что....., вон Кучму назначил, Пиня видно денег подкинул.......

Спасибо зебилам, что продали Родину!!!
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Іонова фактично уизнала імпотентність ПАРЄ як міжнародної організації, а так звані "цінності" цього збіговиська еуротолєрастів - це ніщо.
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машка ионовка лапши навешала, нет чтобы сказать, что они там просрали все сами, порошенко крал, мародерствовал, торговал с агрессором и требовал от других санкции вводить, так решила стрелки перевести, сразу видно, что из партии ублюдка-будкостроителя, такая же лживая как и мародер порошенко
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что ж твой кумир комик ничего не делает от слова совсем?
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буду спрашивать с комика когда ваше соевое сообщество закончит свою каденцию и освободит места для представителей комика а пока, мародер порошенко в ответе за своих посипак Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9398
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Так пусть корупционер Аваков идет в отставку и ответит за своих убогих подчиненных, убивших пятилетнего пацана на детской площадке
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так кто против? обратись к пагубию, пусть соберет подписи и выставит на голосование, это же твоя соевая коалиция, которая так успешно кнопкодавила все эти годы Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 4931
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соя тут при чем? уже сколько раз спрашиваю и никто так и не объяснил до сих пор))))) или текст методичек у вас не принято подвергать анализу?
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гугл тебе в помошь, а если ты не можешь открыть поисковик, то это твои проблемы Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3255
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при чем тут гугл, троль? ВОПРОС К ТЕБЕ - СОЯ тут каким краем???
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Була тут стаття про секретний договір М-Р. Це як натяк
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Вот вам и реванш рыгов.
Пока клоун занят выбором секретарш и развлечениями на концертиках враг Украины укрепляет свои позиции в гибридной войне
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Реванш обеспечил Мародёр "Свинарчуковский" своей предыдущей предательсткой политикой.
С Томосом тебя, барыга.
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С комиком тебя, зебил.
Кто ж выбрал "говорящую голову", не ты ли сам?
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Відповім вам обом і тим 73%+25% дибілам, які голосували за цих двох. Я казав після першого туру виборів, що ситуація з виборцями та цими двома кандидатами ця ситуація називається ЦУГЦВАНГ. Вибір без вибору.І що Україна у звязку з цим вже програла. А програла тому, що тут в переважній більшості 95% живуть дибіли. Це сумна првда.
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Спасибо, у меня хорошее зрение, а вы кричите жирным шрифтом
Значит, по вашему, раз у Украины был выбор без выбора, и каждый шаг её народа приводит только к худшему результату, это значит, что вы и я и он такие убогие, что не достойны жить в независимой стране?
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Не достойні та убогі, все вірно. Є декілька відсотків достойних 4-6% решта безнадійних..... Тому і маємо те що маємо. І так я кричу тому що мені безмежно прикро це розуміти та бачити, як виродки руйнують країну в якій я і мої діти живуть!!!
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ну конечно, соевые все просрали, а теперь про рыгов вспомнили, кстати рыг будкостроитель был твоим кумиром все эти 5 лет, так, что если ты на рыгов пиняеш, то все претензии к мародеру порошенко, он основатель рыговского сообщества Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 9254
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Арьевы, Ионовы, один бестолковый сброд
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при соевом мародере все рыги сидело под шконкой, пришел Вазелин и все крисы повылазили,а русня расправила крылья по всех фронтах,не пройдет и года и в страну с почестями вернеться швпкокрад,зебилы довольны,лишь бы не Порошенко
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Да, был бы Порошенко у руля, то такого не допустил бы.
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З Заходом так було завжди:сіюминутні баблові інтереси завжди перемагали стратегічні. Згадайте 1938 рік і Мюнхен. Справа в тому, що росіяни будуть їсти кору з дерева, підтиратися соломою, але будуть підтримувати свого фюрера, якщо він забезпечить їм відчуття победоносия. А тому Путін може чекати скільки завгодно. А для європейського обивателя не зїсти вранці бекон з яїшницею -трагедія. Він не думає про те, що буде, коли Путін отримає свої хотелки. Бо це буде ( а може не буде) колись, далеко (так він думає) а бекону немає вже сьогодні. ТОму вони здадуть цю незрозумілу та непотрібну їм Україну. Ми мали 5 років щоб щось зробити путнього з країною і стати дійсно Країною а не залишитися гівном в ополонці. Ми ці 5 років профукали і тепер напевно вже прийшло пора готуватися до найгіршого
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какого хера они должны Украине что то? Они за 5 лет сделали для страны очень много,у нас же в обществе куча дегенератов которые никого и ничего не уважают,начиная от других людей и заканчивая страной в которой живут,миллионы ватников которые срали на Украину,миллионы граждан которые ищут как ******* и иметь выгоду с страны,посмотри на США там люди патриотичны во всех отношениях к своей родине,не срут и мусорят где попало,уважают свободу слова и личность других людей,именно из за их сплоченности страна сильна и не нуждаеться в подачках от других,они сами себя могут защитить от кого либо другого,а у нас общество дерьмо,и глядя на это общество со временем отпадает желания помогать в чем либо ему когда это общество само себе не имеет желание помочь.Так что мир уже достаточно сделал для Украины,надо гражданам тоже что то менять в себе если хотят изменений а не ждать что притйдет дядя Вася и принесет райскую жизнь на блюдечке
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Як в нас 73% дебілів під час війни вибирають клоуна, то що ми можем вимагати у других?
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Пускай новый президент обратится к руководителям Европейских стран о не допустимости такого шага. Международные отношения теперь его зона ответственности. "Назвался груздем - полезай в кузов". А если не тянешь, вали в отставку.
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потужная свинячая перемога - насмотрелись на то что свиня торгует с окупантом!!!! Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3430
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никто из высших чинов цивилизованного мира никогда за все годы президенства Порошенка не говорил о торговле с оккупантом,а вот вазелиновые во всю орали об этом
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а Штаб по предотвращению торговли с окупантами говорит об обратном - ему я верю - тебе нет!!! Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 3288
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Олигофрен,напоминаю--твое у власти.У зебилов еще пять лет Петя виноват будет что зеленые срут себе в штаны
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Україна видавила кацапів з ПАСЕ за напад на її територію, за вбивства українців. То це ти називаєш "СВИНЯЧОЮ ПЕРЕМОГОЮ" і аплодуєш, чмо?
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аплодирую его определению лугандонцев как повстанцев - молодца свинорыл))) Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7784 Більшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ - Цензор.НЕТ 7784
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Просто если рашку вернут в ПАСЕ без всяких санкций то как было сказано в статье тогда смысла в этой ПАСЕ никакого! просто превращается в клуб ********* ПО ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО! а следовательно открыто станет вопрос а какого хера вообще там делать в той ПАСЕ!!
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Те кто голосовал за Зе так и не поняли что идет, как и куда. Главное это Порошенко вынес все с бывшей резиденции и как Зе поставил депутатов на колени. А вынес ли Петя, а поставил ли Вова...главное телик сказал и все....
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Думаю, що єдиний, хоча і не безболісний метод, якимось чином повпливати на ПАСЄ, ООН, Лігу Націй і подібні імпотентні організації - відновлення ядерного статусу країни, у відповідності до невиконанння європейськими переляками умов Будапештського меморандуму.
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Если это произойдет, Украине надо выйти из этой бесполезной комичной организации, вот и все.
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Что значит "вернут"?!
Мордор из ПАСЕ никто и не изгонял, они сами объявили бойкот ПАСЕ после того как на них были наложены санкции и демонстративно покинули свои места.
Сей час орки проталкивают новый механизм невозможности введения новых санкций для них, и если продавят - заплатят взносы за 3 года и вернутся.
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Опускают глаза ? Да хватит уж врать то, они прямо, открыто говорят, что хотят вернуть Россию, 33 млн баксов на дороге не валяются.
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Как какой смысл этой организации быть? А деньги бездельникам где брать?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниБільшість делегацій опускають очі, - Іонова заявила, що в червні існує висока ймовірність повернення РФ у ПАРЄ
 
 
 
 
 
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