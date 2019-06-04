 Якщо скоїв злочин, відповідай, курво, - у МВС обіцяють покарати винних у смерті 5-річного хлопчика в Переяславі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, коментуючи вбивство дитини п'яними поліцейськими.

"Хоч і безумно нині тяжко, але я таки спробую сформулювати, у чому різниця реакції правоохоронної системи на злочини, які раніше вчиняли міліціонери, і на злочини, які, на жаль, бува вчиняють і дотепер поліцейські. Різниця у такому:

• нульова толерантність до підозрюваних у погонах;

• ані найменшого приховування інформації про неправомірний вчинок;

• відсутність кругової поруки.

Тобто свій чи не свій, новий чи старий, дрібне правопорушення чи особливо тяжкий злочин: якщо скоїв - відповідай, курво. І водночас ми намагаємося повно подати інформацію, як тільки можливо, за нормами КПК, враховуючи, що орган досудового розслідування злочинів поліцейських - не поліція, а Державне бюро розслідувань чи НАБУ. За процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, звісно. Комусь, якщо вважаємо, що несправедливо підозрюють поліцейських або неправильна кваліфікація чи неправомірне переслідування, можемо допомогти юридично у захисті", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава поліції Київщини Ценов подав рапорт про відставку і просить направити його в зону ООС у зв'язку з убивством його підлеглими хлопчика. ВIДЕО

Шевченко не зміг пригадати резонансних випадків, коли керівництво "покривало б", "відмазувало", штучно виводило з-під відповідальності, спотворюючи картину злочину, як у Врадіївці, чи приховувало інформацію про подію.

"Звісно, можуть бути поодинокі ганебні прояви такого, але не системні і не масові. Переважна більшість проступків правоохоронців стають публічними і ніхто цьому не перешкоджає. Як відповідальний за комунікацію у МВС України протягом 4 років - я це можу стверджувати. Звісно, це не виправдання. Це радше покаяння. На жаль, поліцейські скоювали і скоюватимуть злочини. Десь несвідомо, десь умисно. Десь від п’яної дурості, як нині у Переяславі, десь від злого умислу. Приміром, у США (~350 млн населення, у 8 разів більше, ніж в Україні) від рук поліцейських щороку (статистика від 2012-13 рр.) гине від 800 до 1000 осіб. У 2016 році - 963, у 2017 році - 995, у 2018 році - понад 1000 осіб. Значну частину цих людей поліцейські позбавляють життя невиправдано або з необережності.

Розумію, що це непорівнювані параметри - США і Україна. Але, будь-ласка, зрозумійте і ви, що ми нічого не ховаємо: ані дрібний хабар, ані особливо тяжке вбивство. Ані проступок, ані злочин. Спробуйте це зрозуміти. Можливо, спробуйте простити, якщо зможете.

Ми всі низько схиляємо голову у скорботі за невинною дитячою душею. Винні у смерті 5-річного Кирила у Переяславі понесуть покарання", - зазначив він.

Також він додав, що начальник полку Київщини Дмитро Ценов, відчуваючи відповідальність за дії підлеглих, подав у відставку, вона прийнята Сергієм Князєвим за погодженням з Арсеном Аваковим. Генерал поліції ІІІ рангу Ценов попросив для продовження служби перевести його на важкі ділянки в зоні проведення ООС. Усі необхідні первинні слідчі дії проведено поліцією, включно із затриманням підозрюваних поліцейських і всі матеріали передано в ДБР для повного і об'єктивного розслідування.

"Вічна пам'ять дитині. Співчуття рідним і близьким", - написав Шевченко.

Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

Дивіться також: Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар. ВIДЕО

Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

Читайте також: Череп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика

2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.



