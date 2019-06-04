 Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі Радіо Свобода.
"Найімовірніше, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, котрі планують зустрітися під час саміту G20 (28-29 червня 2019 року. - Ред.). Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському надано вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, зокрема, питання з мертвої точки".
На його думку, як не парадоксально, така кулуарна інформація, але найімовірніше, одним із каталізаторів цієї зустрічі став Юрій Луценко: "Якраз у Луценка на руках є доволі серйозні важелі, щоб перетасувати карти вже наступним виборам у США. Як мінімум, справа щодо Burisma, яка була порушена в Україні. У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден посідає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Найімовірніше, він і балотуватиметься. Маючи на руках важелі, які можуть вплинути так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає щонайменше приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа".
Також Тизенгаузен вважає, що у Трампа доволі високі шанси переобратися на наступний термін.
"Якщо Зеленський не піде шляхом більшості наших чиновників, які, не дочекавшись результатів виборів, уже висловлюють симпатії тому чи іншому кандидату, якщо він зробить ставку і вгадає нового президента і не робитиме різких рухів, як робить, наприклад, Луценко, тоді йому все вдасться", - зазначив він.
Петр Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Экс-президенту Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только содержание под стражей.
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины, Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса, расположенного в центре Киева.
ЗЕ дал поручение СБУ в течении 2-х недель показать результат в борьбе с коррупцией.
Результат - Петр Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Ты хочешь сказать, что ЗЕ не бореться с коррупцией, ничего не делает?
Нє, все одно не виходить....
таку?)
лошара)))
логически, кстати, неопровержимом
(кстати, я говорю в буквальном смысле - французские историки, занимающиеся историей развития культуры эпохи Ренессанса, установили, что впервые "валентинка" появилась во Флоренции, в виде уличного граффити... Так "золотая молодёжь" изображала у входа в бордели, пышный женский зад... "Стрела Амура" появилась позднее - в конце 17 века, во Франции... ).
А ты типа грамотный- решил разукрасить свои шутки ниже плинтуса россказнями про ренессанс?
Оригинально)) Слив засчитан )
эрудиция тварей...
Ключове слово МОГУТ...
Ничего против евреев(!) не имею, но все таки........
так что не надо ля-ля про голландцев и прочих "геродотов"
Веде Моісей євреїв по пустелі, а назустріч ще один народ іде. І ведуть його та командують теж євреї. Моісей і пита- ;А ви хто?;
На що ті відповідають ; А ми українці!;
А загалом- до цього українців вже давно готували. Пам'ятаєте ФСБ-шну казочку про Вальцмана?
внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен повторят выдумки по цепочке
Мозговая-российские СМИ-сайт президента- Мендель. Дивная компания
Истерика Банковой продолжается. В бой брошен Мюнхаузен, ой... Тизенгаузен..
Правда тут. Правда победит.
Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Оно пять врет...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html
:
Гамбург, бухгалтер, Тизенгаузен
Уже к катедре бы вернули х
Вы все врете, где письмо Трампа и все такое
Вот-вот, кто бы ни выбрался «мы продолжаем политику сотрудничества»
Приходить Пєтька до Чапаєва, і каже :
- Ваше благородіє - Гольфстрім замерз
Чапаєв :
- Я ж казав, еуреїв у розвідку не посилати
Еще раз повторяю НИ ПОРОШЕНКО, НИ ЕГО ближайшее окружение АРЕСТОВЫВАТЬ не будут. ВСЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО О БОРЬБЕ СКОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ - ПУСТОЙ ТРЕП,