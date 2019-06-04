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Все про:Зеленський (1558) Трамп (1818) Тизенгаузен (1)

 Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, найімовірніше, після саміту G20 (28-29 червня 2019 року).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів позаштатний радник президента України Борис Тизенгаузен в ефірі Радіо Свобода.

"Найімовірніше, зустріч буде після зустрічі Дональда Трампа і Путіна, котрі планують зустрітися під час саміту G20 (28-29 червня 2019 року. - Ред.). Але сам факт, що адміністрація Дональда Трампа першою запрошує Зеленського до США для проведення зустрічі, говорить про те, що Зеленському надано вже певний кредит довіри від США. Мені здається, що адміністрація Білого дому сподівається зрушити складне і для них, зокрема, питання з мертвої точки".

На його думку, як не парадоксально, така кулуарна інформація, але найімовірніше, одним із каталізаторів цієї зустрічі став Юрій Луценко: "Якраз у Луценка на руках є доволі серйозні важелі, щоб перетасувати карти вже наступним виборам у США. Як мінімум, справа щодо Burisma, яка була порушена в Україні. У цій справі фігурує син Джо Байдена, прийомний син Керрі, колишнього держсекретаря США. На сьогодні, за внутрішніми праймеріз, Байден посідає першу позицію від демократів, тобто від конкурентів Дональда Трампа. Найімовірніше, він і балотуватиметься. Маючи на руках важелі, які можуть вплинути так чи інакше на репутацію Байдена в Україні, Зеленський стає щонайменше приємним гостем в адміністрації Дональда Трампа".

Також Тизенгаузен вважає, що у Трампа доволі високі шанси переобратися на наступний термін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський подякував Трампу за запрошення відвідати Вашингтон

"Якщо Зеленський не піде шляхом більшості наших чиновників, які, не дочекавшись результатів виборів, уже висловлюють симпатії тому чи іншому кандидату, якщо він зробить ставку і вгадає нового президента і не робитиме різких рухів, як робить, наприклад, Луценко, тоді йому все вдасться", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130389
 
   
 Топ коментарі
 
А там вообще неРабиновичи есть???????
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Ще один щирий українець в команді найщиріших українців... Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 1436
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у гнид соевых в голове только гавно и унитазы...
эрудиция тварей...
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А там вообще неРабиновичи есть???????
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Ааа вот где собака зарыта, вот почему Трамп ценит ЗЕ выше ху йла. Трамп оказывается жид. )))
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А Зе-боты и другие боты и троли нам тут про какого-то Вальцмана при попереднике втюхивали......))))
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Не знаю, хто де з'явився, але мені здається, що я читаю новини явно не своєї країни, а якогось Нового Ізраїлю.
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Так было бы не плохо , что бы Украина стала новым Израилем , в плане экономики , обороны , медицины
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прошу прощения, а Гройсман уже тоже свой человек? Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 4141
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Не про этого случайно?
Петр Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.
Экс-президенту Украины сообщили, что статьи, по которым его обвиняют, не предусматривают залога или домашнего ареста, только содержание под стражей.
Подозреваемый в тяжких преступлениях против государственности и народа Украины, Порошенко начал срочно вывозить свои вещи из «5 элемента» и офиса, расположенного в центре Киева.
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Да уже замотал про Порошенко. Президент Украины уже Зеленский. Давай лучше его обсудим. Живи в настоящем а не прошлым. 😄
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Давай обсудим.
ЗЕ дал поручение СБУ в течении 2-х недель показать результат в борьбе с коррупцией.
Результат - Петр Порошенко планирует вылететь в Великобританию без обратного билета.
Причиной вылета из Украины послужили обыски, которые будут проводиться у Порошенко уже в ближайшее время.
Также не исключается вариант, что Петра Порошенко могут взять под стражу.

Ты хочешь сказать, что ЗЕ не бореться с коррупцией, ничего не делает?
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А почему Беня, который поимел украинцев на $3 млрд ещё на свободе? Вот как его возьмут, поверю кловуну. А пока, извини😄
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Дай пруф на решение суда или № уголовного дела, любого, хоть английского суда, которые Беня все выиграл. Что нету? Тогда не пи зди.
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... а также гройсманов ... ой это не туда, гройсман реально жид. )))
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Тизен хто, прости госпаде?? Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 3952 Мюнхаузен тоже был евреем по-ходу Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 1492
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Всё проще - в 19 столетии все европейские страны проводили перепись населения. Евреи этому сопротивлялись... Главной причиной ставили религиозные верования, исходящие из Ветхого Завета, которые запрещали вести счёт домочадцам и скоту (вымрут). На самом деле, всё упиралось в экономику - в частности, в налогообложение. В связи с этим, им насильно давали фамилии. Естественно, фамилии имели еврейские корни, но создавались по типу фамилий местных жителей... Поэтому можно, примерно, вычислить, где проживали предки еврея в средине 19 века. Тизенгаузены, скорее всего - выходцы из "остзейских" губерний - Эстонии, Латвии, а также из Восточной Пруссии, "Бергманы", "Гольдфарбы" - Бавария, Саксония. Всякие "Сахаревичи", "Рабиновичи" - из Польши, Литвы и Беларуси... "Круцы" - Волынь...
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ну оно то понятно, просто узеленского одни маланцы в руководящем апарате, а это уже папахивает расизмом
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Так, українці стали народом, який не представлений у владній вертикалі рідної країни жодним своїм представником. Таке враження, що Україну завоювали.
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судя по фото типичный ариец,у свынарчуков что ни пук все в лужу
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Ще один щирий українець в команді найщиріших українців...
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Та то редактори помилилися. Мабуть Тізенгаузенко.
Нє, все одно не виходить....
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А ти як щирих визначаешь, по чубу или по мятому піджачку?))
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Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 9015
таку?)
лошара)))
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А встречаться будут у дверей туалета? Пример уже имеется... Правда, там не дошло до встречи у писсуара по соседству - "пИсальный орган" у "украинской стороны", к писсуару не был приспособлен...
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Ужас, у вас в голове только исключительно туалетные темы) проблемы что ли ?
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Так если ты симпатичная, что скрывать-то?
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а у неё все реплики построены на великом принципе "сам дурак"
логически, кстати, неопровержимом
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Тебе виднее... Флаг уже перекрасила в зелёный цвет, по примеру "однопартийцев"? Или ты у нас, из "идейных" - верна белому, с "большой красной жопой"?
(кстати, я говорю в буквальном смысле - французские историки, занимающиеся историей развития культуры эпохи Ренессанса, установили, что впервые "валентинка" появилась во Флоренции, в виде уличного граффити... Так "золотая молодёжь" изображала у входа в бордели, пышный женский зад... "Стрела Амура" появилась позднее - в конце 17 века, во Франции... ).
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У меня флаг всегда жовто- блакитний
А ты типа грамотный- решил разукрасить свои шутки ниже плинтуса россказнями про ренессанс?
Оригинально)) Слив засчитан )
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у гнид соевых в голове только гавно и унитазы...
эрудиция тварей...
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А я завжди з "гімном" розмовляю "гімнячою мовою", бо ви іншої не розумієте...
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я уже зебилов делить начала на безобидных зелебобов, продажных зелегнид, и мерзких зелемразей. ты из последних. Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 2452
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про джулиани с его грозными высерами уже не вспоминают , мародер - будкостроитель порошенко не знал, как набиться на встречу с трампом, а зелинского самого пригласили Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 64
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Трамп и Зеленский МОГУТ встретиться)))

Ключове слово МОГУТ... Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 7588
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дальше у тебя времени прочитать не хватило или внуки очки твои унесли? Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 6989
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и что из прочитанного до тебя дошло? то, что зелеБеню пригласили, или то, что у Луценко есть компромат? нет. похоже до компромата ты не дочитал - внук очки утащил. Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 7188
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Мені не важко повторити: Трамп и Зеленский МОГУТ встретиться)))
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Я так понимаю, в «окружении» Зеленского одни «украинцы»..........☹️
Ничего против евреев(!) не имею, но все таки........
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думаешь если бы в его окружении были одни казаки-гаврилюки, то это окружение было бы лучше? Трамп и Зеленский могут встретиться после саммита G20, - внештатный советник Президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 4665
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Tiesenhausen ist der Name eines alten baltischen Adelsgeschlechts. Das ursprünglich aus Niedersachsen stammende Geschlecht gelangte im Zuge der Kolonisierung des Ostseeraumes im 13. Jahrhundert nach Livland.
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наши евреи традиционно носят немецкие и польские фамилии
так что не надо ля-ля про голландцев и прочих "геродотов"
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Та вчора хтось анекдот викладав.
Веде Моісей євреїв по пустелі, а назустріч ще один народ іде. І ведуть його та командують теж євреї. Моісей і пита- ;А ви хто?;
На що ті відповідають ; А ми українці!;

А загалом- до цього українців вже давно готували. Пам'ятаєте ФСБ-шну казочку про Вальцмана?
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Нет не могут
внештатный советник президента Украины Борис Тизенгаузен повторят выдумки по цепочке
Мозговая-российские СМИ-сайт президента- Мендель. Дивная компания
Истерика Банковой продолжается. В бой брошен Мюнхаузен, ой... Тизенгаузен..

Правда тут. Правда победит.

Хроника одной лжи.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_41.html
Оно пять врет...
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_3.html




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"Приглашение" Зеленского анонсированное Юлией Мостовой в "Зеркале недели" и реакция администрации Зеленского - ярчайший пример беззастенчивой лжи одних и абсолютного дилетантизма других.
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там прикольное приглашение - без конкретной даты. Типа "-Куме, заходьте на борщ. - Та у Вас же собака! - Та от ж "
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Как раздражает это г вместо х
Гамбург, бухгалтер, Тизенгаузен

Уже к катедре бы вернули х
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Прсле этой новости Петя грохнулся на пол с украденного стула в своём призрачном офисе ))
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У Пети стадия принятия неизбежного - отрицание
Вы все врете, где письмо Трампа и все такое
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"Если Зеленский не пойдет по пути большинства наших чиновников, которые, не дождавшись результатов выборов, уже выражают симпатии тому или иному кандидату, если он сделает ставку и угадает нового Источник: https://censor.net.ua/n313038

Вот-вот, кто бы ни выбрался «мы продолжаем политику сотрудничества»
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обовязково, він буде читати лекцію про початок війни, її передумови, причини та наслідки
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Тізєнґаузен, кажете?
Приходить Пєтька до Чапаєва, і каже :
- Ваше благородіє - Гольфстрім замерз
Чапаєв :
- Я ж казав, еуреїв у розвідку не посилати
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Неужели опять у туалета? Главное кловуну выучить фразу типа 'how r u doing, Mr Trump?'.😂
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Главное что бы Зебоба поролоновый красный нос не забыл надеть. Там с протоколом строго, соблюдать надо. Трамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен - Цензор.НЕТ 2474
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приїде ЗЕ на зустріч у синій сорочці, чи зломається?
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Схоже дещо на таке- ну ти если шо, заходи)
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... я вот сижу и думаю - брать пианино или эбонитовую палочку ... (мысли преЗЕденто)
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Я уже предлагал любому желающему зебилу поспорить со мной на теме арестов Порошенко и К.


Еще раз повторяю НИ ПОРОШЕНКО, НИ ЕГО ближайшее окружение АРЕСТОВЫВАТЬ не будут. ВСЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО О БОРЬБЕ СКОРРУПЦИЕЙ В ВЫСШИХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ - ПУСТОЙ ТРЕП,
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТрамп і Зеленський можуть зустрітися після саміту G20, - позаштатний радник президента Тизенгаузен
 
 
 
 
 
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