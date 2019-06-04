 Ворог за добу 13 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, з них 6 разів - із заборонених мінометів, втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- тричі поблизу населеного пункту Новоселівка Друга - з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Верхньоторецьке - з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм;
- поблизу міста Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;
- у районі населеного пункту Кам'янка - з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;
- тричі поблизу населеного пункту Піски - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Новотроїцьке - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу села Водяне - з автоматичних станкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:
- поблизу міста Попасна - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
- у районі населеного пункту Новозванівка - з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти і гранатометів різних систем.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції українських сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- поблизу міста Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Опитне - зі станкових протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - повідомили в прес-центрі ОС.