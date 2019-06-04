 Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у понеділок під час перебування в Нідерландах державний секретар США Майк Помпео.
"Ми мали шанс сьогодні обговорити з міністром закордонних справ це питання, а також роботу, щоб зробити все для того, щоб притягнути росіян до відповідальності за цю жахливу трагедію. Нідерланди можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати і надалі будуть їх підтримувати", - наголосив Майк Помпео.
У зв'язку з цим він підтвердив, що Росія мала б продемонструвати більшу взаємодію і зробити відповідні кроки.
"Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що сталося там, і я думаю, цей процес зараз триває. Сподіваюся, Росія усвідомлює, що в її ж інтересах дати всі роз'яснення про те, що сталося в цій жахливій ситуації, яка забрала людські життя", - зауважив держсекретар США.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
Самі розмови.
Голландцы на данный момент обещали назвать поименно обвиняемых и дать дело в суд, того не видно, зато премьер Малайзии жалуется на неполный допуск Малайзии к следствию и недоказанность того, что ракета именно российская, это говорит о кризисе следствия и желании, чтоб РФ сама нашла доказательства против себя.
У любого суда, если его начать сейчас, будет куча проблем, вроде таких:
1. Американские фото - секретные, стало быть, невозможно установить их подлинность, не раскрыв методов и возможностей американской разведки, на что США не пойдут и эти фото не станут доказательствами.
2. Как доказать, что в Украине не могло быть ракеты с боеголовкой такой же, от которой осколки в МН17, ведь с чем то же их сравнивали?
3. Как опровергнуть противные экспертизы Алмаз - Антея, если они сделаны людьми, лучше всех знающими свое изделие?
4. Голландцы давно обещали свидетелям пуска и попадания ракеты убежище и защиту, но пока нет ни одного живого свидетеля, хоть пуск был в ясный день в густо заселенной местности, причем заселенной очень бедным населением, которому очень выгодно уехать на все готовое в Европу.
воняют они...
на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь?
Вообще то у меня по мове было 5 в свое время.
если кто-то говорит как кацап, думает как кацап и продвигает тезисы кацапской пропаганды, то это..... догадайся!
2. Полная чушь. Это уже доказано. Можно так же пытаться доказывать, что в Беларуси не могло быть ракеты с боеголовкой такой же, от которой осколки в МН17, ведь с чем то же их сравнивали? Осколки сравнивали с ракетой купленной через третьи руки, по-моему, у финов. Химический состав совпадает.
3. Полная чушь. Противные экспертизы Алмаз уже опровергнуты. И еще, повторю что, то что алмаз-антей носится со своими экспертизами как дурень с писаной торбой - это их дело. Суд может проигноривровать эти экспертизы и не считать их доказательствами.
4. Свидетели есть, но они будут предъявлены только не процессе.
1. Для подтверждения подлинности американских фото, как и любых других, нужна НЕЗАВИСИМАЯ экспертиза и все ее методики с результатами должны быть доступны не только судьям "с допуском", но и обвиняемым с их адвокатами, дабы те могли их оспорить. Само по себе предоставление допуска к американским секретам ставит любого эксперта под сомнение.
2. Если следствие купило головку через "третьи руки", то почему это не могли сделать украинцы? Нужно доказывать невозможность такого действия, а как?
3. Экспертизы Алмаза никто в суде не рассматривал, так что они не могли быть опровергнуты. Есть украинские экспертизы, но они не являются опровержением российских, при опровержении нужно предметно показать, где ошибки и подтасовки, это гораздо легче делать разработчику и производителю относительно чужих экспериментов.
4. Где написано, что есть живые свидетели, доступные для следователей и суда в любой момент? Я не спорю, что могут быть результаты опроса каких то жителей Донбасса, снятые на камеру или даже письменные, но соблюдались ли при этом процессуальные нормы и смогут ли эти люди подтвердить в суде ранее сказанное и показанное?
пункт 3 - Алмаз - Антей зацікавлена сторона не може бути об'єктивною, крім того їх "розслідування" суперечливе і непрофесіональне
4 - один із свідків, який зробив знімки ракетного сліду від ракети, віддав свою камеру слідству
Єто относительно демократии ...
🤔
Во всех смыслах.
"Теперь прояснилось отсутствие продвижения в деле катастрофы малайзийского "Боинга" 17 июля 2014 года - как оказалось причиной было вето Малайзии на проведении процесса.
О чём честно сообщил премьер Махатхир Мохамад, как истинно-восточный человек и "почвенник" по натуре, он, безо всякого напряжения торжественно перешел на позиции Москвы, назвав русских "нацией воинов" (не способных на такие ошибки)." И это после истории с ИЛ20. )))"Наверное, причиной стали очень выгодные прошлогодние сделки по закупкам российского оружия."
ларчик просто открывалсяа у зели яндекс зачем то купил слугу... правда похоже????
))))))))))))))
Свидетель сфотографироваший след , отдал свою камеру, микротрещины на объективе уникальны как отпечатки пальцев .