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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (314) Помпео (121)

 Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео

Офіційний Вашингтон продовжить домагатися відповідальності від Росії за застосування нею бойової зброї по цивільному літаку Малазійських авіаліній MH17 у небі над українським Донбасом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив у понеділок під час перебування в Нідерландах державний секретар США Майк Помпео.

"Ми мали шанс сьогодні обговорити з міністром закордонних справ це питання, а також роботу, щоб зробити все для того, щоб притягнути росіян до відповідальності за цю жахливу трагедію. Нідерланди можуть розраховувати на те, що Сполучені Штати і надалі будуть їх підтримувати", - наголосив Майк Помпео.

У зв'язку з цим він підтвердив, що Росія мала б продемонструвати більшу взаємодію і зробити відповідні кроки.

"Росія має бути притягнута до відповідальності за те, що сталося там, і я думаю, цей процес зараз триває. Сподіваюся, Росія усвідомлює, що в її ж інтересах дати всі роз'яснення про те, що сталося в цій жахливій ситуації, яка забрала людські життя", - зауважив держсекретар США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди зажадали від Малайзії пояснень у зв'язку із заявами про роль Росії в загибелі рейсу МН17

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130387
 
   
 Топ коментарі
 
Трагедия ужасна. Как и ужасно никчемное и беззубое отношение к преступнику,причастному к этой трагедии.
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Щось не бачу у вас особливого бажання..
Самі розмови.
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Щось не бачу у вас особливого бажання..
Самі розмови.
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5 лет не могут расследовать, только имитируют, что что то делают, в реальности ни кому ничего ненадо.
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откуда следует, что 5 лет - это слишком долго? каддафи за жёпу брали лет 10. а ОПГ РФ покрупнее будет... Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео - Цензор.НЕТ 2618
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Ливия под давлением санкционного грабежа свою вину не признала, но компенсации выплатила и выдала 2х подозреваемых. Один оправдан, второй осужден, однако, если верить немецкому адвокату, опрошенному Дойче Велле, сейчас идет судебное разбирательство по поводу действий следствия, давившего на подследственного и фальсифицировавшего доказательства.
Голландцы на данный момент обещали назвать поименно обвиняемых и дать дело в суд, того не видно, зато премьер Малайзии жалуется на неполный допуск Малайзии к следствию и недоказанность того, что ракета именно российская, это говорит о кризисе следствия и желании, чтоб РФ сама нашла доказательства против себя.
У любого суда, если его начать сейчас, будет куча проблем, вроде таких:
1. Американские фото - секретные, стало быть, невозможно установить их подлинность, не раскрыв методов и возможностей американской разведки, на что США не пойдут и эти фото не станут доказательствами.
2. Как доказать, что в Украине не могло быть ракеты с боеголовкой такой же, от которой осколки в МН17, ведь с чем то же их сравнивали?
3. Как опровергнуть противные экспертизы Алмаз - Антея, если они сделаны людьми, лучше всех знающими свое изделие?
4. Голландцы давно обещали свидетелям пуска и попадания ракеты убежище и защиту, но пока нет ни одного живого свидетеля, хоть пуск был в ясный день в густо заселенной местности, причем заселенной очень бедным населением, которому очень выгодно уехать на все готовое в Европу.
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А в где, в каком издании сРу можно вычитать такие соображения, как мной представленные? Вот ты где до этого читал или слышал, можешь дать ссылку?
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ссылку не дам и искать не буду. просто за пять лет много чего слыхал и читал. все твои тезисы в том числе.

воняют они...
на простенький вопрос по украинской грамматике ответишь?
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Так отож...
Вообще то у меня по мове было 5 в свое время.
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на слово не верю.

если кто-то говорит как кацап, думает как кацап и продвигает тезисы кацапской пропаганды, то это..... догадайся! Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео - Цензор.НЕТ 6418
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А кто это тебе поручал классифицировать, кто говорит как украинец, а кто - как русский? Кто тебе утверждал критерии такой классификации? Вообще почему российская пропаганда зло, а украинская - добро? В любом случае пропаганда есть враньем, а любому народу на пользу только правда.
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1. Полная чушь. Американские фото - секретные, но они уже доказательства. Они не будут демонстрироваться всему миру, а только тем єкспертам и судьям, которіе имеет допуск. Убеждпть нужно не мир, а суд. То что вы лично думаете, это ваше дело., а вот мнение суды выливается в приговор.

2. Полная чушь. Это уже доказано. Можно так же пытаться доказывать, что в Беларуси не могло быть ракеты с боеголовкой такой же, от которой осколки в МН17, ведь с чем то же их сравнивали? Осколки сравнивали с ракетой купленной через третьи руки, по-моему, у финов. Химический состав совпадает.

3. Полная чушь. Противные экспертизы Алмаз уже опровергнуты. И еще, повторю что, то что алмаз-антей носится со своими экспертизами как дурень с писаной торбой - это их дело. Суд может проигноривровать эти экспертизы и не считать их доказательствами.
4. Свидетели есть, но они будут предъявлены только не процессе.
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Теоретически голландский суд может осудить вообще только на основании публикаций в правильной прессе, но тогда он будет украинским судом.
1. Для подтверждения подлинности американских фото, как и любых других, нужна НЕЗАВИСИМАЯ экспертиза и все ее методики с результатами должны быть доступны не только судьям "с допуском", но и обвиняемым с их адвокатами, дабы те могли их оспорить. Само по себе предоставление допуска к американским секретам ставит любого эксперта под сомнение.
2. Если следствие купило головку через "третьи руки", то почему это не могли сделать украинцы? Нужно доказывать невозможность такого действия, а как?
3. Экспертизы Алмаза никто в суде не рассматривал, так что они не могли быть опровергнуты. Есть украинские экспертизы, но они не являются опровержением российских, при опровержении нужно предметно показать, где ошибки и подтасовки, это гораздо легче делать разработчику и производителю относительно чужих экспериментов.
4. Где написано, что есть живые свидетели, доступные для следователей и суда в любой момент? Я не спорю, что могут быть результаты опроса каких то жителей Донбасса, снятые на камеру или даже письменные, но соблюдались ли при этом процессуальные нормы и смогут ли эти люди подтвердить в суде ранее сказанное и показанное?
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пункт 2 - див. eлементи ураження у формі метелика https://censor.net.ua/resonance/328926/porajayuschie_elementy_rossiyiskoyi_rakety_bukm12_kotoraya_sbila_malayiziyiskiyi_boing_mh17_eksklyuzivnyyi
пункт 3 - Алмаз - Антей зацікавлена сторона не може бути об'єктивною, крім того їх "розслідування" суперечливе і непрофесіональне

4 - один із свідків, який зробив знімки ракетного сліду від ракети, віддав свою камеру слідству
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Трагедия ужасна. Как и ужасно никчемное и беззубое отношение к преступнику,причастному к этой трагедии.
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Конечно должна.......кто ж спорит........
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Glavniji terorist prezik putin Xy*lo dolzen bit osuzhdjon i sidet tjurme, a fashistkaja *****-racija roSSija razdelena na nacionalnie respubliki... Podrugomu vsjo pustuju.
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Нужно срочно провести парад самого решительного осуждения, где выразить озабоченность глубже Марианской впадины. Представляете как кацапсины напрягутся? Ужоз!
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очень грозное заявление, в кремле уже все обосрались от страха.
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Пусть сначала США "рога поправят" премьер-министру Малайзии, чтобы "херни не порол...". Я, конечно, понимаю, что он - не премьер-министр демократической республики, а "конституционной монархии", и монарха держит, за "кожаную ручку переключения передач", "ночная кукушка" из России, однако, надо, всё-же, "держать нос по ветру" - так и на "проблемы" можно нарваться...
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В Британии тоже конституционная монархия , и что ?
Єто относительно демократии ...
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А у королевы Великобритании нету "**.ря" из России... Да и принцип у британской монархии - иной: "Король царствует, но не правит...".
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так гебняві так і робили завжди, нищили простий люд!! щоб їм ще дзержинські спливли!!
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А шо, Нижние Гланды уже не хатят "прривлекать"???!
🤔
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Сцыкотно конкретно предъявить Рашке! Може только гавкать на них из-за угла...
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А от малазійський прем'єр не бачить доказів причетності рашки до збитого літака. Ватоцефалія - заразна хвороба. А жадібність до кривавих грошей кремлівського недо-фюрера - ще більша. Північному потоку - 2 привіт
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А разве США наказали за сбитый иранский A300 с 290 пассажирами? К сожалению есть страны которые стоят выше закона.
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США выплатили компенсации в полном объёме, но не признали вину. 🤔
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Ой, та Россия такая непривлекательная!
Во всех смыслах. Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео - Цензор.НЕТ 1068
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Росія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео - Цензор.НЕТ 8740
"Теперь прояснилось отсутствие продвижения в деле катастрофы малайзийского "Боинга" 17 июля 2014 года - как оказалось причиной было вето Малайзии на проведении процесса.
О чём честно сообщил премьер Махатхир Мохамад, как истинно-восточный человек и "почвенник" по натуре, он, безо всякого напряжения торжественно перешел на позиции Москвы, назвав русских "нацией воинов" (не способных на такие ошибки)." И это после истории с ИЛ20. )))"Наверное, причиной стали очень выгодные прошлогодние сделки по закупкам российского оружия."
ларчик просто открывалсяа у зели яндекс зачем то купил слугу... правда похоже????
))))))))))))))
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пока Организация Обеспокоенных Наций выражают глубокое беспокойство по поводу действий россии вова мечтает пересрать все беспокойства своим растройством
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Бла-бла-бла. Бла-бла, бла-бла. Блаааа-бла-бла.
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Прем'єр Малайзії, протилежної думки...Він вважає,що Росія(її військові) дисципліновано убивають людей на небі і на землі,а не як терористи...Недостатньо доказів,що російські військові не дисципліновано вбили 298 людей в небі над Донбасом..
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На месте старта ракеты взяты пробы земли , земля старта Бука отличается от Града .
Свидетель сфотографироваший след , отдал свою камеру, микротрещины на объективе уникальны как отпечатки пальцев .
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія має бути притягнута до відповідальності за цю жахливу трагедію з MH17, - Помпео
 
 
 
 
 
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