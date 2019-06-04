 Влада має законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором, - Вакарчук

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Я закликаю президента, його команду і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією як з країною-агресором. У нас усюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, можна чи ні торгувати з Росією, можна їздити на концерти чи ні. І це питання не просто громадської дискусії", - сказав Вакарчук.
За його словами, необхідно сформувати щодо Росії цілісну українську політику без подвійних стандартів.
1. ЕС скажет, молодцы,
2. ЕС обратится к Украине с требованием возобновить поставки.
3. ЕС проголосует за строительство Северных Потоков в обход Украины.
Но на все нужно время и деньги, а теперь вопрос - как ЕС лидеры могут обьяснить бюргеру или поляку или бельгийцу или алжирцу в ЕС , что он мерзнет зимой, потому что в Украине война???? Бюргер скажет- та идите вы нахрен со своей Украиной, я вам уродам плачу налоги и вы получаете сумашедшие зарплаты, бесплатную или льготные страховки, чтобы решать эти вопросы! Я еще не говорю о том что обьявление войны, третей Армии Мира, все таки дело глупое, ибо тогда бомбить будут всех и вся!
Просто ЕС будет получать газ из фашистской лапотной ********* паРаши через транзит газа по южным и севереным потокам. Так как им глубоко насрать как до них доходит газ. И их интересует только стоимость этого вонючего кацапского газа.
факти, плиззз.
Двойные стандарты?
Нічого не припиняє, якби ти хоч трохи приділив би увагу цьому питанню, то знав би: путлер просто змінив постачальника, відсік кокурентів від Роснєфті
так що свій пук в калюжу краще видали, меньше ганьби буде
але Петрусь зробив так, що 2,5 лярди баксів щороку Україна відправляла саме в кишеню фуйла плєшивого
так що постаяання дизпалива з рашки не припинеться, 2,5 лярди пуйло не хоче втрачати на рівному місці, піднятт цін на АЗС - то лише тому, що з'я вився привид, ба такі як ти вірять у реальність припинення поставок дизпалива в Україну
До речі, дурню, почитай той расєйський документ про "припинення поставок" дизпалива, основне в тому документі це вугілля, метал і хімія, постачання дизпалива не знизяться, а якщо і знизятьс ято їх легко віновити з іншої країни
Как провести с русским переговоры «с чистого листа». Мастер-класс от тайца.
Я считаю, например, что нужен обязательно визовый режим как минимум с рашкой.
Торговать можно,только без всяких договорняков подковерных. Торговать нужно , но с общих площадок и откорыто. Но для того,чтоб это делать, нужно сначала получить энерго независимость реальную , и тогда уж на равных условиях с теми же штатами , с Азербайджаном , с Норвегией - пусть снижают цены или катятся дальше.
Не давать поводов в манипуляциях, не делать контракты на - вы нам , а мы вам Медведчука премьером ( не дай Бог) , например и тд.
Не ездить в рашку никак и никогда, переговоры и контракты только в третьих странах. Это было бы честно , не было бы Роттердамов плюс и других позорищ , которые наполнили карманы топ чиновников и опустошили карманы населения.
Нужно повышать собственную газодобычу. Подавать в суды во все инстанции на то, что рашка украла у нас месторождения газа в море, украла вышки бойко , это осень перспективно. И просто все недоумевают , почему пеэтя только призывал, но не делал таких простых и понятных вещей
вата вже позбігалась і планує зайняти крісла.
які ще візи ????
хіба у мріях чи снах.
вы за то, чтобы российско-фашистских оккупантов НЕ убивать?
Теперь про вышки бойко, которые уж никак нельзя назвать скрепами. Их были неоднократные попытки продать по заниженной цене!!! Это все равно что убийце продать нож, который он оставил на месте преступления, продать основную улику.
Ксения, снимите очки
Не маю часу написати докладніше.
Може до вас потім дійде)))
Про рояль , про сорочку не того кольору- я вже чула.
Який оберемо парламент, теж питання. Може він почне скасовувати державницькі закони попереднього.
Вибори вибори .....
Абсолютно правильно.
У будь якій державі, за статистикою, 30% нормальних людей і 70% неадекватів, котрим треба прописати великими літерами, що можна робити, а що не можна.
Во всем мире и на всех переговарах звучит фраза "Конфликт на востоке Украины"
А поливати багнюкою людину у якої серце болить за Країну милу , то вже зовсім по лінії поведінки у мордорі.
Надеюсь, хоть к Фирташу Вакарчука не потащит в Вену.
Ось побільше-б таких реальних висновків зробили українці , то не прийшлось би нам , як Степану в свій час , відбиватись від мордора...
то ж торговий партнер петра п*ятого???
ну и с колорадскими жуками заодно взаимоотношения урегулировать,
типа,
дагавор
Мы, каларадские жуки, с одной стороны,
и хозяин огорода с картошкой , с другой стороны,....
дагаварились.....
дебил бл.
певэц - мозгов 0целый хрен десятых, одни звуки издает - как орангутанг 1 миллион лет назад... мыслей нэту.
Одно дело покупать у Раши уран для АЭС, который больше нигде не купишь, другое - ездить туда с концертами, а этот смешал все в кучу.
Короче, Славик, ты или тупишь или не в теме, в любом случае не дорос ты еще до управления страной.
Займитесь лучше делом в стране своего пребывания.