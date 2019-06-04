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Все про:агресія (881) Вакарчук (92)

 Влада має законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором, - Вакарчук

Лідер Партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав владу законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Я закликаю президента, його команду і Верховну Раду, нарешті, розробити закон, який регулює всі відносини з Російською Федерацією як з країною-агресором. У нас усюди подвійні стандарти. Ми не розуміємо, можна чи ні торгувати з Росією, можна їздити на концерти чи ні. І це питання не просто громадської дискусії", - сказав Вакарчук.

За його словами, необхідно сформувати щодо Росії цілісну українську політику без подвійних стандартів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія з 2014 року порушила 407 двосторонніх і понад 80 багатосторонніх договорів, - Джепар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130386
 
   
 Топ коментарі
 
Нормально за него проголосуют. Очевидно ровно половина, от 73% как минимум.
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Як був Славко дурень, так дурнем і залишився.

"Урегулирование отношений с агрессором" відбувается тільки через приціл зброї
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Поддерживаю. Основная проблема именно в том, что пока есть безвиз с мордором, пока туда ездят гастарбайтеры мыть унитазы оркам, пока все без исключения олигархи и просто спекулянты ведут бизнес как ни вчем ни бывало, пока предприятия русских олигархов в Украине приносят им прибыль и налоги в казну мордора, пока Украина закупает у гибридных соседей нефть, газ, лекарства, бытовую химию и массу других товаров, о какой поддержке санкциями партнерами может идти речь ? Сами люди этого не сделают, потому что критиковать власть - это одно, а свою задницу из тепла вытащить - это уже совсем другое. Так что Законы по выстраиванию стены с мордором нужны как воздух, если мы все еще собираемся сохраниться как украинское государство.
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за пять лет войны пропагандист грязи из сайтов ДНР-РФ натаскал сюда немеряно.На радость русскому миру.
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Ой Слава, лучше б ты песни писал! Честно скажу! Мне они так нравятся, они просто гениальные! Ну не твое эта политика, не твоя ноша! Понимаешь? Вот по пов ооду твоего вопроса- смотри, через Украину проходит 60-70 % всего потребляемого в Европе газа, так. А удельный вес Российского газа в ЕС- 30- 40 процентов. Я хочу чтобы ты понял, вот если Украина обьявит Войну России, закроет границы, она обязана будет остановить транзит газа в ЕС. Вот как ты думаешь, что произойдет в этом случае-
1. ЕС скажет, молодцы,
2. ЕС обратится к Украине с требованием возобновить поставки.
3. ЕС проголосует за строительство Северных Потоков в обход Украины.
Но на все нужно время и деньги, а теперь вопрос - как ЕС лидеры могут обьяснить бюргеру или поляку или бельгийцу или алжирцу в ЕС , что он мерзнет зимой, потому что в Украине война???? Бюргер скажет- та идите вы нахрен со своей Украиной, я вам уродам плачу налоги и вы получаете сумашедшие зарплаты, бесплатную или льготные страховки, чтобы решать эти вопросы! Я еще не говорю о том что обьявление войны, третей Армии Мира, все таки дело глупое, ибо тогда бомбить будут всех и вся!
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Лютый враг оккупант проклятая России, закроет границы, она и так без вмешательства Украины скоро остановить транзит газа в ЕС украиной . Вот как ты думаешь, что произойдет в этом случае.?

Просто ЕС будет получать газ из фашистской лапотной ********* паРаши через транзит газа по южным и севереным потокам. Так как им глубоко насрать как до них доходит газ. И их интересует только стоимость этого вонючего кацапского газа.
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Она не может этого сделать пока не введен Северный поток 2 и Южный Поток. Она бы уже давно бы это сделала, но , США защищает экономические интересы Украины путем введения санкций на строительство этих потоков. Вообще то весь этот конфликт- это вопрос сланцевого Газа и Сланцевой Нефти На Донбассе, Западной Украины и Польши. Там такие запасы, что зватит на 30- 50 лет всей Европе включая Украину. Вопрос? Нахера тянуть газ с Сибири ,если современные технологии добычи Сланца уже находятся на сопоставимом уровне с Природным Газом? А эти технологии имеют только Американские компании! Вот и вся разгадка вашей войны! Вот почему Байден курирует этот вопрос! Вот почему была подписана Ассоциация- просто теперь каждый хочет всунуть нос в эти разработки вместе с Американцами! Понятно что американцы дадут технологии и оборудование, организуют добычу, понятно что они поимеют с этого много денег, но это ****** для Газпрома! Вот вам и вся арифметика! А вот всякие там Бени, Пинчуки , Ахметки хотят войти в долю!
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Да и кстати , теперь замыслитесь, просто подумайте- почему Германия и Франция так тянут мазу за Параше? Потому что они контролируют хранилища Газа! А теперь, представьте что Газохронилища сланца с Донбасса переместятся в Украину и частично в Польшу! Кто станет диктовать условия в ЕС???? Плюс к тому же- Газпром остается в жопе! Его газ никому не нужен будет. Поэтому ***** и держит часть Донбасса под своим контролем, американцы не зайдут в Украину пока не будет мир и стабильность политическая! А следом за Шелл или БП зайдут и остальные, потому что нужно строить дома, кормить, ездить на нормальных машинах и т.д. Уголь? Забудьте! Поэтому все олигархи грызуться между собой, а Кассапия спочно пробивает отдельные газопроводы себе в убыток! Эти проекты со сроком окупаемости на 50- 100 лет- нахера?????? Распил денег! Бред! Просто лучше так чем НИЧЕГО! Кассапия была готова дать Овощу кредит в 15 лярдов! Просто так! Только бы тормознули эти проекты!
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Тобто, Славко ніяк не може второпати, чи можна йому їхати з концертами в мордор, чи ні ?
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Спочатку агресії він відмінив одразу свій концерт у пітері.
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тобто ? а чому ви промовчали про багаточисельні концертики ЗЕ на росії ?
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Ну, Ви теж, не згадали про петіну торгівлю із мордором)))
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сьогодні, після 5 років війни, близько 40% дизпалива Україна купує в мокшанії, браво петрусь!
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А ДЕ куплять? Назви країни, де Україна може знайти альтернативне джерело поставок, по тій ціні, яку пропонує Росія...(Крім того, твій "коментар - "пук в калюжу". Україна ВЖЕ змушена цим займатись, тому що Росія припиняє в цьому році поставки нафтопродуктів в Україну...).
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Газ почему то покупает в Европе,а жижу не может?
Двойные стандарты?
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Потому что "реверсные" поставки газа - это просто "поставки газа"... А Украине не сырая нефть нужна, а выработанные из неё нефтепродукты... У нас имеются бензо-, керосино-, "дизель"-, масло- и мазутопроводы из Европы?
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Румунія, Литва та багато ін. Ось цей ринок якраз легко регулюється, місце макшаніх радісно займуть інші країни.
Нічого не припиняє, якби ти хоч трохи приділив би увагу цьому питанню, то знав би: путлер просто змінив постачальника, відсік кокурентів від Роснєфті
так що свій пук в калюжу краще видали, меньше ганьби буде
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Дурню, основні поставки дизпалива в Україну, вела Білорусь, зокрема, Мозирський НПЗ. А він "здох", дякуючи хлористоводневій кислоті у нафті, яку поставила Росія...
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Румунія, Литва і навіть Греція, дурню
але Петрусь зробив так, що 2,5 лярди баксів щороку Україна відправляла саме в кишеню фуйла плєшивого
так що постаяання дизпалива з рашки не припинеться, 2,5 лярди пуйло не хоче втрачати на рівному місці, піднятт цін на АЗС - то лише тому, що з'я вився привид, ба такі як ти вірять у реальність припинення поставок дизпалива в Україну

До речі, дурню, почитай той расєйський документ про "припинення поставок" дизпалива, основне в тому документі це вугілля, метал і хімія, постачання дизпалива не знизяться, а якщо і знизятьс ято їх легко віновити з іншої країни
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А сколько концертов он дал с 2014 в федераске ?
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Концерт в Юрмалі 2016 р., хоч і не кацапстан, проте цей концерт був саме для кацапів. Це саме той концерт, де він Україну назвав актрисою порно під захоплені вигуки кацапів.
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Как провести с русским переговоры «с чистого листа». Мастер-класс от тайца.
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Нужно было начинать с призывов пэти, которого вся страна призывала, а он делал вид , что не слышит.
Я считаю, например, что нужен обязательно визовый режим как минимум с рашкой.
Торговать можно,только без всяких договорняков подковерных. Торговать нужно , но с общих площадок и откорыто. Но для того,чтоб это делать, нужно сначала получить энерго независимость реальную , и тогда уж на равных условиях с теми же штатами , с Азербайджаном , с Норвегией - пусть снижают цены или катятся дальше.
Не давать поводов в манипуляциях, не делать контракты на - вы нам , а мы вам Медведчука премьером ( не дай Бог) , например и тд.
Не ездить в рашку никак и никогда, переговоры и контракты только в третьих странах. Это было бы честно , не было бы Роттердамов плюс и других позорищ , которые наполнили карманы топ чиновников и опустошили карманы населения.
Нужно повышать собственную газодобычу. Подавать в суды во все инстанции на то, что рашка украла у нас месторождения газа в море, украла вышки бойко , это осень перспективно. И просто все недоумевают , почему пеэтя только призывал, но не делал таких простых и понятных вещей
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ви не чули Вовочкіне оточення ? вони хочуть миру і торгівлі.
вата вже позбігалась і планує зайняти крісла.
які ще візи ????
хіба у мріях чи снах.
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так российско-фашистских оккупантов и так убивают.
вы за то, чтобы российско-фашистских оккупантов НЕ убивать?
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Ксения , вам вообще не идёт такой стиль общения. Я высказала своё мнение. А вы занимаетесь троллингом. Почему порошенко не ввёл визы? Ведь это было востребовано, тем более после открытого вторжения рашки - это было очень актуально. Сейчас мы видим то, что именно порошенко помог нарассее осуществить их схему и гибридный план. Теперь реально ихтамнет, они только осуществляют руководство, расставили своих обученных марионеток , но уже выходцев их Украины . Все расставлено и представлено так, вроде у нас гражда6ский конфликт. Мы , мало того, покупали уголь с оккупированных территорий, что тоже прекрасно вписывалось в путинскую легенду. Порошенко есть предатель интересов Украины , он помог путену выйти сухим из воды. И это неслучайно. Хитрозадый просто для отвлечения внимания и под выборы усилил антипутенскую риторики, но судить всегда нужно по делам .
Теперь про вышки бойко, которые уж никак нельзя назвать скрепами. Их были неоднократные попытки продать по заниженной цене!!! Это все равно что убийце продать нож, который он оставил на месте преступления, продать основную улику.
Ксения, снимите очки
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Яким тролінгом ?
Не маю часу написати докладніше.
Може до вас потім дійде)))
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Немає часу або скоріше - немаю що відповісти. Так вірніше.
Про рояль , про сорочку не того кольору- я вже чула.
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Порошенко не предатель, а обычный агент кремля
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Не знаю як надалі розвиватимуться наші взаємини з агресором.. Ватяні особини неприховано агітують за мир, Вовочка щось крутить, обіцянки не виконує... це стосовно зміни формату Мінська, він обіцяв долучити до перемовин США, Британію і тут раптом покликав Кучму..
Який оберемо парламент, теж питання. Може він почне скасовувати державницькі закони попереднього.
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Заспокойтесь... Буває "крутіше"... Мені один "щирий українець", рік тому, написав, що Тарас Бульба - "національний герой України"...
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А ваш Пецик мальдівський на кого ставку робив ? Не на Чучму ?А ще краще свого кума (і фуйла ) ?
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Нельзя было перекрыть канал единственный , херовый , но канал . Не было , Ксения , ни времени, ни инструментов для перехода к другому формату. Сейчас, когда будут набраны боевые юристы , а не керованые пэтей серые личности, можно и нужно будет переходить на заявленный ранее формат с участием Штатов и Британии.
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Проснувся Славко !? .Потрібно відразу було це у 2014 році робити !
Вибори вибори ..... Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6621
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Молодець, Славко.
Абсолютно правильно.
У будь якій державі, за статистикою, 30% нормальних людей і 70% неадекватів, котрим треба прописати великими літерами, що можна робити, а що не можна.
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а чим 5 років сивочолий гетьман займався?
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Вакарчук требует от Зели быстро сделать то, чего 5 лет саботировал Петрусь...
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Вакарчук, на відміну від Зеленського, людина розумна.
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Нормальна людина з порохом не буде разом.
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А можна доказательства что Славик вместе с пецей, или 3.14ол?
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Зе предлагал идти одной командой на президентские выборы вакарчуку
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И Зеленая шмаркля обиделась? А теперь льет помои на Вакарчука в злобе? Значит правильно сделал Слава. Не надо мараться. Репутация прежде всего. Настоящая, реальная, а не киношная. Сурогат все равно народ раскусит и выкинет на помойку.
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Петрусь за 5 лет не смог миру предоставить доказательств, что кремляди реально напали на Украину
Во всем мире и на всех переговарах звучит фраза "Конфликт на востоке Украины"
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Славик хочет зайти в парламент и там усилить того же самого Петю, который получит одно - максимум три кресла в парламенте. Там он повторит финт клычка и сольётся под пэтю
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не самый плохой расклад, не было б Вакарчука - у Петруся было бы на пару % больше. А так, есть шанс даже, что оба не пройдут вообще))
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Возможно и дай- то Бог- там стратех ещё тот)) Уже сколько раз сам себе делал харакири
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Смішно ви оцінюєте те - в чому зовсім не розбираєтесь...тим більше , що не відомо розрахунок сил (кількості багнетів) у майбутній ВР.
А поливати багнюкою людину у якої серце болить за Країну милу , то вже зовсім по лінії поведінки у мордорі.
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Петя надурит любого и не сомневайтесь.
Надеюсь, хоть к Фирташу Вакарчука не потащит в Вену.
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может вакарчук научит мародера-будкостроителя порошенко петь, тогда хрячок на пенсии будет собирать полные стадионы и подвывать - "... ты ж мене пидманула, тыж мене пидвела.." Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 6217
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Потрохобот на шестом году проснулся от спячки,до этого ему ничего не нужно было.
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и это говорит вакарчук - горе Львова, слезы Киева... ну если он идет в депутаты - подготовь проект такого закона и подай, а умняка гонять - ему вакарчуку в печень - себя не уважать... и кто скажет после этого, что диссертацию он написал сам...
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вакарчук проходимец
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мені чомусь здається, панове, що занадто багато уваги приділяється одній політичній силі з рейтингом біля 2,5%
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Що ж вас так налякало ? Може розкриєте карти з рукава ?
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славик от своего тупенького усердия может 73% зрителей потерять, потом будет у петьки на подцанцовке крошки от соевого пирога слизывать Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4863
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А шо ж ты своему Пецунчику не говорил такие правильные слова?
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Щоб не спровокувати тотально-військової реакції Заходу, Москва, ймовірно, в розпалюванні воєнних конфліктів буде застосовувати тактику прикриття і зменшення їх значення та гостроти. Така тактика відповідає стратегії імперської експансії Москви. В її застосуванні вона має багато можливостей. Типові зразки такої тактики полягають в тому, що Москва офіційно не бере участь у війні, нею спровокованої, а тільки веде її безпосередньо, руками своїх сателітів або так званими «добровольців». А безпосередню, відкриту, участь Москви у війні може бути замасковано нібито «гуманними» мотивами збройної інтервенції ". /С. Бандера, 1957/
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Досвідчена людина логічно думає та робить висновки ...
Ось побільше-б таких реальних висновків зробили українці , то не прийшлось би нам , як Степану в свій час , відбиватись від мордора...
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який агрессор???
то ж торговий партнер петра п*ятого???
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Вакарчук эти предъявы пускай своему хозяину, Порошенко выскажет.
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....Власть должна законодательно урегулировать отношения с Россией, как с агрессором,...

ну и с колорадскими жуками заодно взаимоотношения урегулировать,

типа,
дагавор

Мы, каларадские жуки, с одной стороны,
и хозяин огорода с картошкой , с другой стороны,....
дагаварились.....

дебил бл.
певэц - мозгов 0целый хрен десятых, одни звуки издает - как орангутанг 1 миллион лет назад... мыслей нэту.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти з подвійними стандартами!
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эээ... И этот туда же?
Одно дело покупать у Раши уран для АЭС, который больше нигде не купишь, другое - ездить туда с концертами, а этот смешал все в кучу.
Короче, Славик, ты или тупишь или не в теме, в любом случае не дорос ты еще до управления страной.
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Если в кацапии не знают, то вам отвечу- Вакарчук отказался от наград пороха
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Как меня улыбает, когда "чуды" с какими угодно, только не украинскими флажками, навешивают ярлыки любому украинцу, чье мнение не совпадает с их мнением - естественно, единственно верным.
Займитесь лучше делом в стране своего пребывания.
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Кого-то он мне напоминает)) Нога Кремля мерещится
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Скільки кацапів набігло. Видно, бояться, що Голос потрапить у Раду.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВлада має законодавчо врегулювати відносини з Росією як з агресором, - Вакарчук
 
 
 
 
 
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