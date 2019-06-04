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Все про:договір (113) Джепар Еміне (6)

 Росія з 2014 року порушила 407 двосторонніх і понад 80 багатосторонніх договорів, - Джепар

Російська Федерація, окупувавши Крим і створивши конфлікт на Донбасі, порушила 407 двосторонніх і понад 80 багатосторонніх домовленостей з Україною.

Про це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепар сказала в понеділок в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли Росія окупувала Крим, фактичного вона порушила 407 двосторонніх та понад 80 багатосторонніх домовленостей з Україною. Окупувавши Крим, вона згорнула всі форми свободи. Її мета і така "блакитна мрія" - максимально розірвати зв'язки Криму та України, вичавити Україну та згадку про неї", - сказала Джепар.

За її словами, коли "старший сусід" окупував територію Криму, він також окупував інфраструктуру. Йдеться про передавачі та телевізійні вежі, за допомогою яких РФ впливає на свідомість людей.

"Сьогодні, наприклад, у Криму незаконно використовують 503 частоти - телевізійні та радіомовлення. Роскомнагляд досі видає ліцензії на мовлення Національне, регіональне та локальне", - долала представник МІП.

На переконання першого заступника міністра інформаційної політики, Україна могла б спробувати будувати відносини з РФ, але лише після того як Росія поверне окупований Крим та завершить війну на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення прав людини в окупованому Криму має стати підставою для посилення санкцій проти РФ, - Джапарова в ООН

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130385
 
 
 Топ коментарі
 
Шо ещё за такой " старший сосед "? Нашла "старшего" соседа, дура. Ещё бы сказала: одиннарот или старший брат.
Адийотка, историю Украины почитай.
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Ще жоден олігарх не повертав миром щось вкрадене.
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Виявляється, коли припікає, міністерство інформполітики згадало про свої прямі обов"язки. Так то ж працювати треба. Ботоферма з одобрямсом, звісно, дешевше.
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Да ну?
Может ты еще и легко перечислишь эти самые 407 договоров?

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И где ты в моем посте или в заявлении Джеппар, увидел предложение "пытаться строить отношения"?
Прочисти свои мозги от "скреп". ("скрепы" не только ватными бывают)
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А зачем тебе все 407? Достаточно и 7. Достаточно, что паРаша послала далеко морской трибунал по вопросу освобождения наших моряков, которых хряк подставил под ху йла ради 30 дней бестолкового ВП.
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Какого хрена ты решаешь, что мне достаточно, а чего нет?
Ты в СОБЕСе работаешь?
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И действительно ты кто такое, что бы тебе перечислять все 407 договоров. ПНХ тролятина лахтинская.
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Пришлось проверить. Оказалось: таки Джеппар, а не Джапарова.
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Emine Ayar qızı Ceppar

Я не филолог, поэтому не могу предположить, где здесь "Дж"
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Шо ещё за такой " старший сосед "? Нашла "старшего" соседа, дура. Ещё бы сказала: одиннарот или старший брат.
Адийотка, историю Украины почитай.
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Мне нравится термин "сиамские братья". Были такие персонажи в фильме "Про уродов и людей.".
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Виявляється, коли припікає, міністерство інформполітики згадало про свої прямі обов"язки. Так то ж працювати треба. Ботоферма з одобрямсом, звісно, дешевше.
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Ця агітація самообман і більш нічого. Ще жодна країна не повертала миром щось захоплене.
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Франция вернула Алжир. И много других примеров, это только первое, что пришло на ум. Но то вменяемые страны, расися уже скатилась даже ниже африканских племен.
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Это не Франция вернула Алжир, а Украина не может вернуть Крым.
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Ще жоден олігарх не повертав миром щось вкрадене.
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нет. мы просто скрупулезно записываем все в тетрадочку, что бы потом выставить счет.
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С платежеспособностью у винторогих всегда были и будут проблемы на весь короткий остаток их паскудной жизни.
Там уже столько записей, что только смерть этих уродов, их потомства может хоть чуточку компенсировать зло, причиненное миру...
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А шо это москали "старший сосед" вдруг стали?
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Енто зам Стецька?
С будки выпустили?
🤗
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В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий дипломатии на долгие годы: «Очевидно, что действительно впечатление

можно произвести только сверх наглостью».
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Московию с её колониями давно нужно реформировать,какие договора можно подписывать с умом непонятным образованием под названием Россия?Малозаселённые колонии Московии должны превратиться в независимые Штаты(независимые государства ) для народов всего Мира,а не только выборочно для размножающих жителей Китая. И с этими независимыми государствами можно и подписывать все договора
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"За її словами, коли "старший сусід"" - пля - и эти дебилоиды сидят при власти...
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Начиная с 1925 года, Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений и конвенций с др. государствами. 45 (!) из которых она нарушила, прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10 (!), из которых 4 уже после 1945 года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945 года. Уже после войны СССР заключил с 1946 года 6 договоров о мире и из которых 3 (!) были нарушены к 1957 г.
Данные приведены Канцлером Германии Конрадом Аденауэром, во 2-м томе воспоминаний.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Почему украина не судится с ними в международных судах из за нарушения этих договоров?
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Кацапи порушують те що написано на папері і ними підписано, а що ж вони будуть творити коли все почнеться з "чистого листа"....
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Вот её выступление

Вчера смотрел, сейчас пересмотрел.
Не говорила она "старший сосед"
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія з 2014 року порушила 407 двосторонніх і понад 80 багатосторонніх договорів, - Джепар
 
 
 
 
 
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