 Росія з 2014 року порушила 407 двосторонніх і понад 80 багатосторонніх договорів, - Джепар

Про це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепар сказала в понеділок в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли Росія окупувала Крим, фактичного вона порушила 407 двосторонніх та понад 80 багатосторонніх домовленостей з Україною. Окупувавши Крим, вона згорнула всі форми свободи. Її мета і така "блакитна мрія" - максимально розірвати зв'язки Криму та України, вичавити Україну та згадку про неї", - сказала Джепар.

За її словами, коли "старший сусід" окупував територію Криму, він також окупував інфраструктуру. Йдеться про передавачі та телевізійні вежі, за допомогою яких РФ впливає на свідомість людей.

"Сьогодні, наприклад, у Криму незаконно використовують 503 частоти - телевізійні та радіомовлення. Роскомнагляд досі видає ліцензії на мовлення Національне, регіональне та локальне", - долала представник МІП.

На переконання першого заступника міністра інформаційної політики, Україна могла б спробувати будувати відносини з РФ, але лише після того як Росія поверне окупований Крим та завершить війну на Донбасі.

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