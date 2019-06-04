 Росія з 2014 року порушила 407 двосторонніх і понад 80 багатосторонніх договорів, - Джепар

Про це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джепар сказала в понеділок в ефірі телеканалу ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Коли Росія окупувала Крим, фактичного вона порушила 407 двосторонніх та понад 80 багатосторонніх домовленостей з Україною. Окупувавши Крим, вона згорнула всі форми свободи. Її мета і така "блакитна мрія" - максимально розірвати зв'язки Криму та України, вичавити Україну та згадку про неї", - сказала Джепар.
За її словами, коли "старший сусід" окупував територію Криму, він також окупував інфраструктуру. Йдеться про передавачі та телевізійні вежі, за допомогою яких РФ впливає на свідомість людей.
"Сьогодні, наприклад, у Криму незаконно використовують 503 частоти - телевізійні та радіомовлення. Роскомнагляд досі видає ліцензії на мовлення Національне, регіональне та локальне", - долала представник МІП.
На переконання першого заступника міністра інформаційної політики, Україна могла б спробувати будувати відносини з РФ, але лише після того як Росія поверне окупований Крим та завершить війну на Донбасі.
Может ты еще и легко перечислишь эти самые 407 договоров?
Прочисти свои мозги от "скреп". ("скрепы" не только ватными бывают)
Ты в СОБЕСе работаешь?
Я не филолог, поэтому не могу предположить, где здесь "Дж"
Адийотка, историю Украины почитай.
Там уже столько записей, что только смерть этих уродов, их потомства может хоть чуточку компенсировать зло, причиненное миру...
С будки выпустили?
🤗
можно произвести только сверх наглостью».
Данные приведены Канцлером Германии Конрадом Аденауэром, во 2-м томе воспоминаний.
Вчера смотрел, сейчас пересмотрел.
Не говорила она "старший сосед"