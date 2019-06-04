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 Глава поліції Київщини Ценов подав рапорт про відставку і просить направити його в зону ООС у зв'язку з убивством його підлеглими хлопчика. ВIДЕО

Глава Нацполіції в Київській області Дмитро Ценов заявив, що написав рапорт про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук заступника директора Департаменту комунікації Нацполіції Ольги Атаманової, про це він заявив журналістам увечері в понеділок, 3 червня, після акції протесту під стінами МВС після смерті 5-річної дитини, яка загинула від кулі поліцейських.

"Я несу відповідальність за дії своїх підлеглих, тому звернувся до глави Нацполіції з рапортом про відставку і прошу направити мене в місце проведення ООС", - сказав Ценов.

Зі свого боку глава Нацполіції Сергій Князєв, який теж вийшов до мітингувальників, заявив: "Насамперед хочу висловити глибокі співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як батько - навіть не можу уявити горе і відчай батьків від втрати дитини. Водночас як керівник національної поліції - запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою і гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на жорстке покарання для винних".

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Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130383
 
 
 Топ коментарі
 
ти почекай - ще жодний подібний вчинок не був доведений до кінця. Все то брехливий піар.
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Вчинок Ценова повинен бути прикладом для Авакова.
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"Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму." Л. Филатов.
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все всполошились
прям праведный гнев ....
не оправдываю мусоров не в коем случае но
вот недавно двое нелюдей убили и сожгли в печке собственного ребенка
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Почему не сообщили какое оружие у них было и где они его взяли? Готовят всё чтобы отмазать и иметь ещё двух преданных власти убийц?
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Нашли на месте гильзы от патронов Флобера. Что это такое - погуглите. Приктически та же самая пневматика по силе. Разрешения не надо.
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А что нашли в голове у погибшего ребенка на вскрытии? Ну то, что не смогли удалить хирургическим путем при жизни? Пульку от Флобера или 9 мм ПМ? Флобер, продающийся в Украине (4 мм) по мощности едва ли тянет даже на пневматику 4.5 мм. Из него, образно выражаясь, даже воробья в упор не убьешь. И таки да, пневматика есть гооораздо мощнее Флобера, но на нее необходимо разрешение МВД и регистрация. Если оружие до сих пор не нашли, ждем исхода "зайцева-2" - посадят бабушку, отпустившую внучка погулять во двор?
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Чкм в тюрягу,лучше разыграть патриота. Может сжалятся ))
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Я, конечно, понимаю, что это трагедия. Но о каком умышленном убийстве может идти речь, если это было по неосторожности? Сомневаюсь, что полицейские пришли на площадку со словами"а давайте пристрелили мальчика".
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Они были бухими, неизвестно, что у них было в голове и как они решили развлечься.
Умышленно это было или нет должно выяснить следствие.

Родители-алкаши недавно убили и сожгли своего родного ребенка.
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Удивительно, как у вас в голове это связано? Пока выглядит так, что стреляли по банкам и cлучайно попали в пацана. Вы хоть с места событий кадры видели - там заросли, они этого мальчонку вообще не видели. Пуля скозь кусты прошла. Ну а на счет "бухие" - да, отягощающее, безусловно. Но "наличие алкоголя" это не обязательно "бухие в стельку". Или вы по себе судите?
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Сужу по комментам таких как вы Глава поліції Київщини Ценов подав рапорт про відставку і просить направити його в зону ООС у зв'язку з убивством його підлеглими хлопчика - Цензор.НЕТ 3242. Раз уж вы решили перейти от обсуждения новости и ее фигурантов к бабскому базару.

Я, в отличие от многих, ничего категорически не утверждаю, а предлагаю сделать выводы следствию.
Это неправильно?
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Вот странно, вы "категорически ничего не утверждаете", но уже рассказали про "бухих". Нечего на меня ссылаться - я не давал повода, чтобы упрекать меня в "бабском базаре", а наоборот, призвал полностью разобраться в ситуации, в отличии от агульного обвинения, как это было у вас. Так что, мадам "бабка на скамейке", вы загнали мяч в собственные ворота.
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Переход от обсуждения темы статьи и ее фигурантов к обсуждению участников форума это и есть бабский базар, от которого постоянно предостерегают админы.

О пьяных ментах написано во многих новостях на эту тему.

"Скончался пятилетний мальчик, раненный пьяными полицейскими в Переяславе-Хмельницком."

https://censor.net.ua/news/3130358/skonchalsya_pyatiletniyi_malchik_ranennyyi_pyanymi_politseyiskimi_v_pereyaslavehmelnitskom
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Сейчас на волне истерики устроят судилище. Эмоции рулят. Вот интересно, найдется именно тот, кто пойдет против толпы, кто скажет, что "да, трагедия, но о каком умышленном речь?"
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Это запрос общества - наказать виновных в такой трагедии. И если есть требование к правоохранителям предварительно квалифицировать именно как умышленное убийство - пусть квалифицируют. Ни один суд никогда не вынесет приговора в данных обстоятельствах за умышленное преступление. А если и предположить что суды пойдут на поводу - то есть ЕСПЧ. Здесь нет и быть не может умышленного преступления.
Если мыслить о причинах и путях упреждения - эта ситуация - пудовая гиря на весах против оборота оружия - любого - травмат, короткоствол, малый калибр.
Я всегда был за свободный оборот оружия - думал у преступников оно и так есть, а граждане должны иметь право на защиту. Но вчера вечером мнение пошатнулось. Все таки еще не все у нас с деревьев слезли.
Пути выхода - вводить сверх строгую ответственность для владельцев оружия - сам по пьяни или дурости кого-то подстрелил из неосторожности или украли у тебя ствол, или даже без оснований произвел выстрел в населенке - 10 лет. Думаю после этого случая запрос у общества на это будет.
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И естественно - не менее строгое наказание за незаконный оборот оружия. Достал гранату попугать кого - 10 лет. За то что в руках была. И доказывать больше ничего не надо. Не бери в руки, раз дурак. Или посиди - подумай, раз взял.
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и шож..вопрос если боевое то где взяли..он то при чем это не на службе....понабирают по обьявлениям..
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Какое боевое? Там гильзы из-под Флобера нашли.
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сначала говорили флобер а вчера боевое нах это две разницы...какой флобер им не хера не убьешь он стреляет на 10 метров от силы какие гильзы там пулька детская
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Ну что такое флобер я знаю - мне объяснять не надо. Все зависит с чего стреляли и куда попали. В деле вроде винтовка фигурирует - из нее флобер дальше летит, ну и пуля в голове осталась (при чем насколько знаю, именно от флобера), что говорит о малой мощности. Взлослому, может ничего бы и не было, а у мальченки череп еще "магкий" - растет. Не стоит недооцениать флобер - он совсем не "детский".
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В смысле "какие гильзы"? От флобера гильзы
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Еще как убьешь.
Знаком с этим делом - почитайте: http://reyestr.court.gov.ua/Review/3217761
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ааааааа нацжоныы всех в отставку ааааааааааа бууууууууунт урааааааааа...всех в трухуаххахх..а если серьезно они б расследование сначала провели что к чему а не херней страдать...в ато он больше заработает..
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А що цей чувак в зоні ООС буде робити?
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Давно мечтает с лугандоном контрабасом заниматься.....
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Его нужно не в ОСС отправлять а сценой тряпкой гнать!!! Потому что это говорит о всей работе начальника этих ублюдков! И ежели за каждый проступок ,срывали погоны и в глотку заталкивали и сходу голой жопой на бетон сажали,тогдаб эти ублюдки пьяные стволами не матыляли и не стреляли где попало!!! Все это из за холатности и бездарном руководстве!!!
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Из чего стреляли эти два убдлюдочных???Если "пуля от флобера" улетела на 70 м.
ЧТО вообще творится в таких маленьких феодальных вотчинах,где менты хозяива жизни??
Стреляли пьяные???Так по двойному сроку!!!!...Им нет оправдания.
ценов захотел в ООС???....отсидится и еще жирную пенсию заработает,воевать он там точно не будет.Все рук-во в отставку.
И да,расстрелы на Майдане 5 лет "расследуют",все никак слить не могут.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГлава поліції Київщини Ценов подав рапорт про відставку і просить направити його в зону ООС у зв'язку з убивством його підлеглими хлопчика. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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