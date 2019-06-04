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Все про:Росія (17340) звалище (128) хімічна зброя (205)

 Російська влада будує полігон для відходів хімічної зброї на Брянщині, за декілька кілометрів від України та Білорусі

Жителі Почепського району Брянської області виступають проти розміщення поруч з їхніми селами ще одного спецполігону для захоронення "промислових відходів", що утворилися після знищеної тут хімічної зброї - в розмірі майже 8 тонн. В одному із сіл відбулося народне зібрання, емоції вирували, а селяни скаржилися на байдуже ставлення влади до хімічних відходів і здоров'я жителів. У селі, де хочуть перезахоронити відходи, побували кореспонденти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання БЕЛСАТ.

Почепський район Брянської області. Тут у селі Семці, що нараховує понад півтори сотні дворів, відбувся народний схід або, як офіційно називає це влада, - публічні слухання. Присутні в сільському ДК люди обурювалися.

"Ми б вам дякували і носили б вас на руках. Але коли ви зараз обманним шляхом, по-іншому я цього не розцінюю, пропонуєте нам погодитися на переведення сільськогосподарських земель у землі господарського призначення, а потім сказати - ви ж погодилися", - каже депутат сільради і активіст В'ячеслав Прибильнов.

Бунтують жителі села не випадково. Нещодавно вони дізналися, що за кілька кілометрів від Семців, впритул до сусіднього села, побудують ще один полігон для захоронення хімічних відходів. Відходи - із секретного заводу "Почеп" - одного із семи в Росії, які знищували хімічну зброю. Місцеві жителі показали нам територію майбутнього полігону. Його площа - 100 гектарів і, за словами людей, від нього до села - "кілометр, ну нехай - два кілометри, більше не буде".

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На заводі, що закрився, зберігалися авіаційні хімічні боєприпаси вагою до 2 тонн. Останній снаряд знищили три роки тому. Багато жителів села працювали на "Почепі" різноробочими і бачили, як там зберігалися хімвідходи. Подробиці нам розповів колишній працівник заводу, який побажав залишитися невідомим.

"Там усе тече. Ці бочки, консервна банка. Ми там були і бачили, як захоронювали - засипали землею консервну банку з мішками целофановими. Як вони вивозити будуть, як будуть зішкрібати - ніхто не знає. Я засипав просто, допомагав", - каже місцевий житель.

Завод зупинили і вирішили переобладнати. Постало питання, що робити з відходами, що стали сюрпризом для столичних інвесторів.

"Підприємство знищило хімічну зброю, а відходи після утилізації підприємства залишилися, які мають певну небезпеку для населення", - розповідає еколог-громадський працівник Олександр Вітовцев.

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В'ячеслав Прибильнов каже, що люди бояться за своє здоров'я і навіть за життя майбутніх поколінь.

"Ми проти того, щоб переносили відходи ближче до села. Воно розташовується на відстані 6 км, а зараз його планують перенести на відстань менш ніж 2 км. А за завод ми - так! Ми згодні на будь-яку іншу ділянку", - додає Прибильнов.

Жителів села обіцянки мало заспокоїли. Вони серйозно побоюються того, як небезпечні відходи вплинуть на їхнє життя. Та й того, як уже впливає те, що так і не захоронили належним чином.

"Ми п'ємо воду, рослини ростуть, тварини ходять - ми все це їмо і споживаємо. Зараз говоримо "болить це", а ніхто не знає, від чого людина хворіє. Онкологічних захворювань уже 50% у Семцях", - розповідає пенсіонерка Олександра Потапенко.

Після народного зібрання селяни довго не розходилися від клубу. А чиновники поїхали по сусідніх селах - переконувати людей у необхідності будівництва небезпечного спецполігону.

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У свою чергу кореспондент російського видання "Коммерсант" Олександр Чернов у своєму матеріалі пише: "Соціальне напруження в Почепському районі Брянської області у зв'язку з наміченим тут будівництвом спеціального полігону для відходів утилізованої хімічної зброї не вщухає. Адже "вдарити" може і, найімовірніше, вдарить не тільки по жителях Почепського району, а й по всій Брянщині. Чи переживемо ми ще один "Чорнобиль", тепер уже хімічний?

Нагадаю, колись під брянським райцентром Почеп багато десятиліть поспіль розміщувався неабияк засекречений склад бойових отруйних речовин "Долина" (кажуть, найбільший у Старому Світі). Потім на його території побудували об'єкт "Почеп" - завод з утилізації цієї самої хімзброї. Утворені відходи захоронили фактично на місці. Військові пішли, і влада почала думати, як перепрофілювати величезний промисловий об'єкт. Нещодавно на горизонті з'явився вітчизняний фармацевтичний гігант ФГУП "Московський ендокринний завод". Але його не влаштувала наявність могильника відходів від переробки хімзброї.

Брянські чиновники жваво погодилися винести "могильник" за територію підприємства. Фактично під городи жителів величезного села Семці. Люди збунтувалися. Влада довго не поступалася. Нарешті, під тиском місцевих активістів і незалежних журналістів чиновники все ж таки пішли на деякі поступки, погодившись на словах перенести спеціальний полігон відходів подалі від почепського села Семці. Але "поступки", як з'ясовується тепер, виявилися хитрими. Влада тихесенько вирішила, що найкращим місцем для зберігання хімічних відходів буде, лише уявіть весь цинізм влади, територія... пам'ятки природи обласного значення "Семецька діброва". Та сама заповідна територія, де, на секундочку, ростуть три види рослин, занесених до Червоної книги Брянської області, і мешкає середній дятел, який зникає, - його внесено ще й у Червону книгу РФ.

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У "Семецькій діброві" також б'ють поверхневі джерела річки Рамасуха, що впадає неподалік у Судость - головну водну артерію Почепського району. У ній місцеві і приїжджі постійно купаються влітку, занурюються на Водохреще. Ну і нарешті, по сусідству з "Дібровою" розташований ще один пам'ятник природи - "Меморіальний ліс", у якому розміщується братська могила червоноармійців, які загинули під час масованого наступу німецько-фашистських загарбників у 1941 році. Чи сусідство хімічного "могильника" з похованням бійців Червоної Армії, що називається, чудово поєднується, відмінно вписуючись у загальну нині патріотичну канву, зокрема щодо виховання молоді?.. Ну тоді я точно чогось не розумію.

Або, припущу страшне, для нашої брянської влади все це не має особливого значення. Так само, як і постанова самої ж адміністрації Брянської області №755 майже дев'ятирічної давнини про те, що в природоохоронній зоні ЗАБОРОНЕНО "забруднення території, складування і захоронення" будь-яких видів відходів. Але тут інший, схоже, принцип діє: самі написали заборону, самі ж її і порушимо - маємо, мовляв, повне моральне право.

Чи небезпечні для людини, природи і тварин відходи знищеної хімзброї, які є в Почепському районі? За словами чиновників, це лише "промислові відходи", які належать до III-го класу небезпеки, - це, мовляв, малонебезпечні відходи, і ще вони належать до IV-го класу, тобто зовсім не небезпечного класу. Обивателям доводиться вірити на слово шановним людям. Тим паче більш-менш виразної інформації про те, чим насправді є відходи утилізації хімічної зброї, у відкритому доступі майже немає.

Але є кілька невеликих наукових статей з результатами низки серйозних досліджень, які проводилися 2015 року вченими Курганського держуніверситету, зокрема, на базі аналогічного до почепського заводу "Долина" зі знищення хімічної зброї - на об'єкті в м. Щуч’є (Курганська область). Там теж була реалізована двостадійна технологія знищення фосфорорганічних отруйних речовин (ФОР) - зарину і зоману. Так от, згідно з цим дослідженням, кінцевими продуктами знищення ФОР є "бітумно-сольові маси" (БСМ), які - так, вважаються "помірно небезпечними відходами" (III клас небезпеки). Але не варто полегшено зітхати, побачивши або почувши це поєднання - "помірно небезпечні відходи". І ось чому.

Дослідження команди вчених під керівництвом професора О. М. Плотникова засвідчили, що водорозчинні компоненти БСМ становлять, увага, "значну гостру токсичність для ссавців". І вона обертається для них у більшості випадків летальним наслідком. У випадку з лабораторними білими мишами летальність досягла 70 відсотків. Не забуваймо, що людина - теж ссавець і теплокровна. Більше того, курганскі вчені особливо зауважують, що процес природного вимивання у водне середовище з похованих у землі бітумно-сольових мас водорозчинних компонентів здійснюється досить активно і не потребує будь-яких спеціальних умов. Згодом у водному середовищі накопичується висока концентрація небезпечних речовин...

Брянська влада чомусь про це ніде і ніяк не каже. Замість цього вона всіляко наполягає, що новий полігон хімічних відходів у Почепському районі буде зразком безпеки і надійності. Але ж ми ж бо вже не раз стикалися з тим, що коли кажуть про прийдешнє щастя, то воно якраз останнім і настає.

І ще трохи наукових і зовсім не нудних – швидше таких, що лякають, а тому необхідних для запам'ятовування фактів. Основними продуктами детоксикації бойової отруйної речовини зарин, снаряди з яким знищували в почепській "Долині", є кальцієві солі метилфосфонової кислоти та її ефірів. Це кислота середньої сили, добре розчинна у воді і вона стійка в природних умовах: зберігається в ґрунті десятиліттями, а в разі потрапляння в природне середовище в низьких концентраціях може чинити комплексний негативний вплив на рослини і тварин. На людині дослідження не проводилися, але, думаю, що це і ні до чого.

Однак жителі Почепського району, зокрема люди похилого віку і діти, можуть проти власної волі стати учасниками моторошного експерименту...

Але про це у нас прийнято не говорити. Та й про людей думати теж, відверто кажучи. Не випадково не далі як 26 березня уряд Брянської області на чолі з губернатором Олександром Богомазом в урочистій обстановці передав усі права на об'єкт "Почеп" (колишній склад хімічної зброї "Долина") новому власнику, ФГУП "Московський ендокринний завод", який обіцяє випускати лікарські та наркотичні (знеболювальні) медичні препарати. Щоправда, основним замовником цього підприємства, знову ж таки, є не будь-хто, а силові відомства країни...

8 травня під час робочої зустрічі глава регіону Богомаз і гендиректор "Московського ендокринного заводу" Фонарьов обговорили фінансування та етапи реалізації нового інвестиційного проєкту. Про розміщення полігону для захоронення хімічних відходів на території Почепського району вони ніби як не говорили. Принаймні, в офіційному прес-релізі про це жодного слова.

Але, виявляється, керівництву Брянської області та Почепського району спочатку були запропоновані зовсім інші варіанти розміщення відходів знищеної хімзброї, зокрема на... територіях уже існуючих в інших кінцях країни відповідних "могильників". Але регіональний уряд, який постійно думає про добробут своїх "підданих", чомусь відкинув цю можливість. І виступив з ідеєю будівництва спеціального полігону саме в Брянській області...

Воно й зрозуміло. На будівництво нового полігону федеральний центр обіцяє виділити величезну суму грошей. А "пиляти" завжди простіше і цікавіше саме великі гроші. Утім, це поки лише зухвалі припущення, що не мають нічого спільного, я впевнений, з кришталево чистими і високоморальними намірами брянських можновладців. Єдине, що більш-менш точно відомо: органи влади вже отримали своєрідний аванс у вигляді великої кількості автомобілів і комп'ютерної техніки, які раніше використовувалися на закритому об'єкті "Почеп".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130382
 
 
 Топ коментарі
 
Площадь официальных свалок Рассии уже давно превысила площадь Франции.
Весь мир столетиями не мог понять: нафига Рассии такие огромные территории?
А оказывается все просто: что бы их ЗАСРАТЬ ОТХОДАМИ!
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Та согласятся. Там на земле работать желающих испокон веков не было. Пойдут в охрану сутки-трое---мечта алкана. Будут охранять то, от чего медленно помирать будут. Я не по стёбу здесь. Но глубинка РФ давно сдохла---лет 20 как. Причина одна что сказал---на земле работать не хотят. Это кстати спасло наши районы. Тут с земли жили и 300лет назад. Там никогда. Бывая часто лет 15 назад в глубинке РФ удивлялся на базарчиках лесному ассортименту, орехи, грибы, ягоды, травы целебные, веники, мётлы---не поверите птицы певчие в маленьких клетках, груши и яблоки дички. Не сразу докумекал. Сажать, полоть, поливать, удобрять, семена проращивать, рассаду там греть---Да Не Надо! Собирай и на базар. Прут с базара продав--и пирожков набирают домой по 10-15 штук. Не готовить ведь. Правда всё. Там Сусаниных по сей день валом---заведут---хрен выйдешь!
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Соседушки, мышебратья, адин народ.....
Вот уж господь Бог наградил Украину за какие-то грехи такими "родственничками" Российские власти строят полигон для отходов химического оружия на Брянщине, в нескольких десятках километров от Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 1589
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Жители Почепского района Брянской области выступают против размещения рядом с их селами еще одного спецполигона для захоронения "промышленных отходов"

Шо за люди, как боярку с метиловым спиртом бухать так легко, а тут каких то хим отходов испугались. Вас же не заставляют их внутрь принимать.. Потерпите, не в Москве ж их хоронить возле Кремля в самом деле..
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Соседушки, мышебратья, адин народ.....
Вот уж господь Бог наградил Украину за какие-то грехи такими "родственничками" Российские власти строят полигон для отходов химического оружия на Брянщине, в нескольких десятках километров от Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 1589
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Площадь официальных свалок Рассии уже давно превысила площадь Франции.
Весь мир столетиями не мог понять: нафига Рассии такие огромные территории?
А оказывается все просто: что бы их ЗАСРАТЬ ОТХОДАМИ!
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при цьому вони влаштовують звалища біля населених пунктів, бо захоронювати відходи десь на безлюдних та неосяжних просторах Сибіру, Колими чи тундри - то не скрепно. Нехай би вони ще своїм кацапам підсирали, то грець з ними, але ж вони й своїм сусідам обов,язково нагадити воліють.
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Да в сибири просто боятся что-то копать, там сплошные скотомогильники с сибирской язвой и еще черт знает с чем, и, как всегда у генетических уродов, никаких карт или другой информации. Были уже случаи случайного раскапывания этой заразы, со смертями.
Ну и неистребимое желание расиянцев нагадить соседям никто не отменял...
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Пропадають величні Брянські ліси. Кому довелось мандрувати ними, той зрозуміє мій смуток.
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радиоактивные свалки должны быть по всей протяженности границы с парашей
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До нашої Шостки рукою подати. Падлюкам все нейметься. Як не війною, так отрутою.
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Та Шостка твоя - "збоку"... Тут Чернігівщині "жопа" "карячиться" - Судость, що тече через Почепський район, у Десну впадає.
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Эти одичалые рано или поздно, но планету нашу таки уничтожат. Кроме них - больше некому.
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Та согласятся. Там на земле работать желающих испокон веков не было. Пойдут в охрану сутки-трое---мечта алкана. Будут охранять то, от чего медленно помирать будут. Я не по стёбу здесь. Но глубинка РФ давно сдохла---лет 20 как. Причина одна что сказал---на земле работать не хотят. Это кстати спасло наши районы. Тут с земли жили и 300лет назад. Там никогда. Бывая часто лет 15 назад в глубинке РФ удивлялся на базарчиках лесному ассортименту, орехи, грибы, ягоды, травы целебные, веники, мётлы---не поверите птицы певчие в маленьких клетках, груши и яблоки дички. Не сразу докумекал. Сажать, полоть, поливать, удобрять, семена проращивать, рассаду там греть---Да Не Надо! Собирай и на базар. Прут с базара продав--и пирожков набирают домой по 10-15 штук. Не готовить ведь. Правда всё. Там Сусаниных по сей день валом---заведут---хрен выйдешь!
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У нас половина Житомирщины так живёт... Особенно - вдоль "Варшавки"... Я сам был удивлён, когда увидел... А вот вдоль "Варшавки" на Волыни и Киевщине - такого нет...
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Житомиряни (деревляни) поліщуки, живуть з лісу, а волиняни, кияни - з землі
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А "волиняки - не "древляни"? Вони живуть у степу?
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"Волиняки" - нащадки племені волинян, яким підкорялася значна частина слов'янських племен.


Волиняни (давньорус. Волынѧне[1]) - середньовічне східнослов'янське плем'я, що населяло з територію Волині, північно-східну Галичину, басейн середнього Бугу[2]. Згадки про волинян містяться у середньовічних джерелах: Повісті минулих літ (XII ст.), хроніці Баварського аноніма X ст., та у творах арабського географа Аль-Масуді. Згідно Повісті минулих літ раніше називались дулібами та бужанами[2][3][4]. У X ст. були приєднані до Київської Русі[5]великим князем київським Володимиом Святославичем. З пізнього середньовіччя і до наших днів волиняни відомі як етнографічна група українського народу[2].

Волиняни проживали у межиріччі Західного Бугу, Прип'яті з притокою р. Горинь (басейну р. Дніпра)[5]. Діаспора волинян також була відома й в тодішній Чехії[5]. Вже у X ст. арабський історик Аль Масуді згадує на Волині плем'я «волінана» з їх царем Маджаком, котрому підкорялася значна частина слов'янських племен[5][6]. Центральне місто волинян Волинь згадується вперше у X ст. в літописі часів Київської Русі[5], за Баварським географом волиняни мали 70 міст[5]. До того періоду згадувалися на Волині власне дуліби (котрі після 560 р. навали тюркської орди аварів над р. Бугом втрачають вплив на регіон), остання згадка про плем'я дулібів була у 907 р. (при описі походу князя Олега на Царгород), а в X ст. назву дулібів заступає - волиняни, назва аналогічна «бужанам»[6].

В. Ключевський вважав, що існував великий військовий союз чи федерація антських князів під проводом короля дулібів. Те саме думав другий московський історик - Б. Греков.
Гегемонія дулібів поширювалася на весь підвладний їм регіон ще в VI ст., але після аварського завоювання дулібський племінний союз розпався, і частина його територій підпала під залежність Аварського каганату, з-за чого відігравали пізнішу роль регіонального лідера представники окремих регіонів розселення дулібів[7] (див. «бужани», «волиняни», «черв'яни»). У IХ-Х ст. черв'яни мали чільне місце в суспільстві перед бужанами, пізніше волиняни зайняли лідерство у політично-економічному житті надавши назву Волині[7].
За даними археологічних досліджень, волиняни - землеробське населення; розвинуті були також промисли і ремесла (обробка заліза, гончарство тощо). В кінці 10 ст. на території, де жили волиняни, виникло Володимир-Волинське князівство, яке згодом стало частиною Галицько-Волинської держави.

Древляни займалися землеробством, скотарством і ремеслами (залізоплавильним, виготовленням з овруцького шиферу пряслиць тощо).
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Не "їздь мені по вухах...". Теперішні жителі Центральної України - хто? Колись були полянами, уличами, тиверцями... Потім стали "русами"... Потім, в часи ВКЛ - "руськими людьми"... В часи Івана Грозного - стали "черкасами". При Хмельницькому - "люди руські". Потім, при Російській імперії - "малороси"... В ХХ столітті - "українці"... Так ХТО ж, ми?!...
Волиняками називали не "етнос", а ЖИТЕЛІВ Волині... А племінне об"єдння було древлянське, і входило до складу Древлянського ( пізніше - Галицько-Волинського князівства). Після його розпаду - до ВКЛ...
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Кучма правильно сказав: Україна не Росія. Касаби це народ мисливців, тобто збирачі "дарів природи", а українці - хлібороби. Різний менталітет Российские власти строят полигон для отходов химического оружия на Брянщине, в нескольких десятках километров от Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 257
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Гугл. Локотська республіка.
Московитські іудо-хозари відривали від Землі фермерський клас Східних Слов'ян тисячу років.
Відірвали успішно, бач, читаю.
Остання спроба брянців опанувати власну землю була здійснена у 1942 році формуванням Локотської республіки.
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Россия сейчас самая дикая страна в мире, ох и не мало бед они ещё принесут.
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Шины, чтоли, поджечь на всей протяженности границы с большевистским кацапстаном? Вот только ветра дождаться...
Правда взвоют тогда винторогие, побегут жаловаться во все международные организации.
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"...обитает исчезающий средний дятел - он внесен еще и в Красную книгу РФ".

Под носом у этих дятлов под видом "эндокринного завода" строят новый завод по производству химоружия, а они обсуждают, куда могильник старого девать. Российские власти строят полигон для отходов химического оружия на Брянщине, в нескольких десятках километров от Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 2884
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Мне было-бы "похрен" - пусть травятся...Однако, Почепский район Брянщины находится в пойме реки Судость... А это - приток Десны...
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Урки на Донбасі в ах...ї, шостий рік, воюють, щоб европа не привезла свої хімвідходи до них у шахти, а тут, на тобі.
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Если бы Украина была в составе рашки, сейчас бы под Киевом строили..
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Мы построили могильник ядерных отходов в 18 км от Беларуси!
Бумеранг - это закон природы.
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Извините, у Украины нет таких обширных незамеченных территорий как в рашке. Поэтому приходится строить где можно сть место.
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А белорусы недовольны. Российские власти строят полигон для отходов химического оружия на Брянщине, в нескольких десятках километров от Украины и Беларуси - Цензор.НЕТ 1551
Я не оцениваю ситуацию а констатирую факт.
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Надо в ответ у границы с ними построить полигон ядерных отходов.
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Там будет кладбище для опачленцев.Вот и бояться люди как бы вирус дебилизма не распостранялся.
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Блин, им шо, Сибири мало? Пусть у себя на Красной Площади построят токсичную свалку. У них же руки из жопы растут - катастрофа обеспечена!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРосійська влада будує полігон для відходів хімічної зброї на Брянщині, за декілька кілометрів від України та Білорусі
 
 
 
 
 
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