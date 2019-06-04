 Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецької районної ради та Закарпатської ОДА вже ухвалено, документи оформлено, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" ще цього тижня", - розповів Єрмак.

Він також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом халатності педагогів, "які не вберегли дитину".

"Ситуація в Закарпатській області перебуває під особистим контролем президента", - додав Єрмак.

Нагадуємо, 23 травня Сергій Церуш на шкільній перерві вийшов подивитися, як піднялася вода в річці, і його забрала течія. Пізніше його знайшли мертвим. Територія школи була відгороджена від річки парканом.