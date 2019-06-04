 Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецької районної ради та Закарпатської ОДА вже ухвалено, документи оформлено, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" ще цього тижня", - розповів Єрмак.
Він також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом халатності педагогів, "які не вберегли дитину".
"Ситуація в Закарпатській області перебуває під особистим контролем президента", - додав Єрмак.
Нагадуємо, 23 травня Сергій Церуш на шкільній перерві вийшов подивитися, як піднялася вода в річці, і його забрала течія. Пізніше його знайшли мертвим. Територія школи була відгороджена від річки парканом.
То шахтеиу "помогает", то школьнику, то уже раскрытое дело убийства пятилетнего ребенка "на контроль" берет...
А тупая биомасса это хавае .
Международными отношениями: ПАСЕ, НАТО, США, Рассия, ...
А не лез туда, где и без него справиться могут.
Вот я и помогаю вам лучше видеть главное.
А по поводу Порошенко:
У него международная работа всегда была на первом месте!
Потому ватники его так невзлюбили: слишком сильно он попортил ватникам международную репутацию и прохудил их пропаганду.
Якщо ти, зебіл брехливіий, ніколи подібною роботою громадських організацій не був повязаний - то не звизди: може, колись за розумного зійдеш.
А ты этого не знал?
Так у кого та "слепота"?
Так, у 48-летнего Михаила Павлика остались жена и трое детей - два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.
Трехкомнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.
"Очень рада, что госпожа и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная".
Этот псевдоконфликт с Президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто.
Президент обещал, а "Прямой" канал сделал", - подчеркнула журналистка "Прямого" Ольга Зелиско.