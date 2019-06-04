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 Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак

Помічник президента Андрій Єрмак повідомив про виділення матеріальної допомоги родині школяра, який загинув на Закарпатті під час паводку 23 травня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сім'я 11-річного Сергія Церуша з Воловця, який загинув під час паводку 23 травня, отримає матеріальну допомогу з Воловецького районного та Закарпатського обласного бюджетів. Відповідні рішення на рівні Воловецької районної ради та Закарпатської ОДА вже ухвалено, документи оформлено, гроші виділені і надійдуть сім'ї загиблого через "Укрпошту" ще цього тижня", - розповів Єрмак.

Він також повідомив, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом халатності педагогів, "які не вберегли дитину".

"Ситуація в Закарпатській області перебуває під особистим контролем президента", - додав Єрмак.

Нагадуємо, 23 травня Сергій Церуш на шкільній перерві вийшов подивитися, як піднялася вода в річці, і його забрала течія. Пізніше його знайшли мертвим. Територія школи була відгороджена від річки парканом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130381
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля "из кожи вон лезет" - пытается пиариться на любой трагедии.
То шахтеиу "помогает", то школьнику, то уже раскрытое дело убийства пятилетнего ребенка "на контроль" берет...
А тупая биомасса это хавае .

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Де квартири родинам загиблих шахтарів від шостого?
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Я хотел бы, что бы с начала, президент занимался своими ПРЯМЫМИ обязаностями, которые за него НИКТО сделать НЕ МОЖЕТ:
Международными отношениями: ПАСЕ, НАТО, США, Рассия, ...
А не лез туда, где и без него справиться могут.
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Де квартири родинам загиблих шахтарів від шостого?
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Наверное там есть определенная процедура принятия решения.Квартиры или средства должны выделятся из какого то бюджета(районного,областного).Президент из кармана пачку же не может достать и раздать.Подождем немного,потом напомним.
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Не знаю що чули ви, особисто я чув приблизно таке: Я куплю їм квартиру. Не держава, він особисто. Так що розмови про бюджет на користь жебраків.
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Так проблема уже решена. Петро уже быстренько купил квартиру.Без поста президента он по моему начал больше полезных дел делать для страны.
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Здавалося б, до чого тут Петро... Шостий пообіцяв, шостий не зробив. І якимось дивним чином і до цього Петра притулемо. Просте питання наче було. Коли шостий квартиру купить, як обіцяв? Хоча б у складщину...
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потому что порохосвинотварь решила повыё.. перед таким лошарлом как ты и купило побыстрее . получил твой чернорожий квартиру? доволен? пусть сидит радуется, само же гадина за порохла голосовало.
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Впізнаю приштирений ЗЕелекторат... Тобі взагалі не соромно таке писати про загиблого та його родину? Хоча кого я питаю...
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Ермак ничего не хочет сказать, о Служебной халатности Узеленского, которая привела к гибели и тяжелым травмам людей во время наводнения в Закарпатской области, что подпадает под ст.367 Уголовного кодекса Украины ?
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подай заявление в суд от имени Ермака, если тебя это так озаботило, получишь такую же справку как и парубий, а потом сделаешь головокружительную карьеру в раде. одним дебилом больше станет
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То есть барыга, мертвечук и бульбак расх#ярили Карпатские леса (при полной поддержке местных аборигенов), а "виноват" Зеленский?
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Дурнику карпатські ліси то Коломойський. Тобі то кожний гуцул розкаже.
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вырубку и контрабанду карпатского леса крышует сын луценка
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Зеля "из кожи вон лезет" - пытается пиариться на любой трагедии.
То шахтеиу "помогает", то школьнику, то уже раскрытое дело убийства пятилетнего ребенка "на контроль" берет...
А тупая биомасса это хавае .

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а ты бы хотел, чтобы тупая биомасса хавала пиар канала кривой про покупки квартиры семье погибшего шахтера? Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 2488
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Я хотел бы, что бы с начала, президент занимался своими ПРЯМЫМИ обязаностями, которые за него НИКТО сделать НЕ МОЖЕТ:
Международными отношениями: ПАСЕ, НАТО, США, Рассия, ...
А не лез туда, где и без него справиться могут.
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Капс чего начал употреблять, очки что ли внук утащил? когда свин порошенко бегал и открывал детские садики и санатории, что то я не видел твоих комментариев, что мародер порошенко своими прямыми обязанностями не занимается Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 2007 ты голосовал за зелинского?
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А у зе-билов наблюдается "избирательная слепота" на новости о Зеленском.
Вот я и помогаю вам лучше видеть главное.
А по поводу Порошенко:
У него международная работа всегда была на первом месте!
Потому ватники его так невзлюбили: слишком сильно он попортил ватникам международную репутацию и прохудил их пропаганду.
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Ты про свою слепоту не любишь писать, да? ну тогда я тебе напомню, как негодяй и мразь порошенко, бюджет Украинв прохудил, когда миллиард бюджетных денег в свой личный фонд отчекрыжил Ты смотри помощник не переусердствуй только, а то я тебе буду тоже помогать прозревать походу твоих каракулей Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7114
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брехливий зебіл, бюджет затверджують уряд та Верховна Рада; і там передбачено фінансування громадських організацій (не лише під егідою Президента, а й сотні інших) - але під конкретні програми. Наприклад, фінансуються товариство Просвіта, різномантітні ветеранські організації, і навіть ФФУ чи інші спортивні федерації, різноманітні фонди під контролем громадських організацій. Ніякої крадіжки там і близько нема. Раз виділили мільон під конкретну програму - знасить, вважають, що користі з того буде більше, ні на мільон. Згадані конкретні програми не передбачають розсовування тих грошей по кишенням тим, кому виділено, і навіть не на закупівлю канцтоварів - а тільки на певні цілі. Наприклад, на допомогу хворим дітям: всім не зможуть допомоги, але лидт з фонду самі обирають, кому треба виділити...
Якщо ти, зебіл брехливіий, ніколи подібною роботою громадських організацій не був повязаний - то не звизди: може, колись за розумного зійдеш.
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А тебе напомню, что это общественный фонд, только по названию "порошенковский" и все эти деньги он потратил на школьные автобусы, спортивные площадки, компьютеризацию школ, интернаты и тд и тп.
А ты этого не знал?
Так у кого та "слепота"?
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Телеканал «Прямой» купил квартиру семье погибшего на шахте «Лесная» горняка

Так, у 48-летнего Михаила Павлика остались жена и трое детей - два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.

Трехкомнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28.

"Очень рада, что госпожа и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте "Лесная".

Этот псевдоконфликт с Президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто.

Президент обещал, а "Прямой" канал сделал", - подчеркнула журналистка "Прямого" Ольга Зелиско.
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Даже в такой мелочи для миллиардера, ПАП пожлобился- для 4 людей, из низ 3 разнополых детей- Трехкомнатная квартира
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Зеля по кумовству Пороха вже зробив. По брехні обійшов так що там без шансів. По піару на крові уже вийшов на рівні. Далі буде. Ви тільки йому більшість в рабі зробіть, зебіли.
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Обещаешь томные сплетни? Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 4462 А чего типа продолжение следует? Сейчас сам не можешь написать или тебе нужно посоветоваться с Михал Михалычем Родині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7732
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Велике досягнення, Квартал 95 зніме по ньому який небудь сюжет. Наприклад про те, як утоплеників на гроші міняють. В стилі попередника.
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чого це чмо звітує про гроші, які належать територіальним громадам та місцевому самоврядуванню, і зебіли до них жодного стосунку не мають? Чи вони нагибали місцевих? Що, знову ні години не можуть почекати, щоб обійтись без порушень законодавства?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРодині школяра, який загинув на Закарпатті під час повені, виділено матеріальну допомогу, - помічник Зеленського Єрмак
 
 
 
 
 
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