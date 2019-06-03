 Слідчі дії за участю захоплених Росією українських моряків відновлено в Москві, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав російський адвокат Микола Полозов.

"Слідчі ознайомлюють військовополонених та їхніх адвокатів із раніше призначеними і виконаними експертизами. Упродовж нинішнього дня слідчі дії проводяться стосовно Михайла Власюка і Юрія Будзила", - написав Полозов.

Він підкреслив, що до надання звіту Міжнародному трибуналу ООН з морського права, звільнення захоплених українських кораблів і 24 членів їхніх екіпажів, російській владі залишилося 22 дні.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.