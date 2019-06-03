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 Слідчі дії за участю захоплених Росією українських моряків відновлено в Москві, - Полозов

У російській столиці Москві 3 червня поновилися слідчі дії за участю українських моряків, захоплених ФСБ Росії в листопаді 2018 біля берегів анексованого Криму,

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав російський адвокат Микола Полозов.

"Слідчі ознайомлюють військовополонених та їхніх адвокатів із раніше призначеними і виконаними експертизами. Упродовж нинішнього дня слідчі дії проводяться стосовно Михайла Власюка і Юрія Будзила", - написав Полозов.

Він підкреслив, що до надання звіту Міжнародному трибуналу ООН з морського права, звільнення захоплених українських кораблів і 24 членів їхніх екіпажів, російській владі залишилося 22 дні.

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Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі.

МЗС Росії заявило, що не визнає право Міжнародного трибуналу з морського права розглядати захоплення моряків. Саме рішення суду, яке зобов'язує Росію звільнити моряків і повернути судна, російські дипломати не прокоментували. Але пообіцяли надалі, на відміну від сьогоднішнього засідання, брати участь у слуханнях.

Справу про захоплення Росією українських моряків у Керченській протоці розглядатиме міжнародний трибунал, який складатиметься з 5 арбітрів. Його мають спільно сформувати Україна і Російська Федерація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130380
 
 
 Топ коментарі
 
Хто б сумнівався, ерефія у своєму амплуа
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Интересно, а что "суд" скажет по поводу верховенства международных законов и договоров над федеральными, согласно Конституции самой помойки?
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ТУТ УЖЕ ПИСАЛИ ЧТО ОНИ ТАМ ПРИНЯЛИ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НЕ ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНИХ СУДОВ, ТИПИКАЛ РАША НУ НЕ МОГУТ ОНИ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБОК СВОИХ, НА ГОВНО ИЗОЙДУТ ИЛИ СДОХНУТ С ГОЛОДУ НО НЕ ПРИЗНАЮТ
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Интересно, а что "суд" скажет по поводу верховенства международных законов и договоров над федеральными, согласно Конституции самой помойки?
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ТУТ УЖЕ ПИСАЛИ ЧТО ОНИ ТАМ ПРИНЯЛИ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ МОГУТ НЕ ПРИЗНАВАТЬ РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНИХ СУДОВ, ТИПИКАЛ РАША НУ НЕ МОГУТ ОНИ ПРИЗНАВАТЬ ОШИБОК СВОИХ, НА ГОВНО ИЗОЙДУТ ИЛИ СДОХНУТ С ГОЛОДУ НО НЕ ПРИЗНАЮТ
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"Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация"-Источник: https://censor.net.ua/n3130380

Кому не ясно, что рашка просаботирует создание международного трибунала?. Они понимают только один аргумент- силу, когда им либо военными ,либо экономическими способами дают 3.14здюлей. Все остальное- пустой звук
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Они ,военносжищия, выполняли приказ!
Бывал ,типа, в этой ситуации. давно ента было..
Отвечает Государство!
Причем здесь, мы, военные??
Четама Свин притих?? Падлюка...
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Так Вальцмана за измену Родине будут наказывать или всё спуститься по-еврейски на тормозах. Ведь Вальцман же их в плен послал.
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Кого? Кто такой Вальцман? Очередное новое лицо в команде зе? А то столько менделей в последнее время...
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Свин хател исчо кроме бабла накосить и военное положенийо, шоб выборов не было
замастырить, падлюка!
Счас снова забанят на три дня..
🤑
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А где реакция нашего преЗЕдента на захват в плен наших 8 военных ??? 😕
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Кацапы отпустят военнопленных типа «по договоренности с украинской стороной», демонстративно насрав на решение ООН, а «международные институты» которые были созданы и оплачиваются! Странами именно для таких случаев привычно сглотнут. Потом будете говорить что история не повторяется
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Цензор.НЕТНовиниПодіїСлідчі дії за участю захоплених Росією українських моряків відновлено в Москві, - Полозов
 
 
 
 
 
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