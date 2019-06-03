 Чехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців із 19,6 до 40 тис. на рік.
"Йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, які видаються", - сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.
Саме МЗС Чехії виступив за подвоєння квот для громадян України. У відомстві вважають, що кількість дозволів на роботу в рамках "Проекту Україна" недостатньо, а термін розгляду документів занадто великий.
За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні було працевлаштовано 121 тис. громадян України, що становило 20% від усієї кількості працюючих у країні іноземців.
- Да!
- А вы сможете содержать семью?
- Ну, думаю смогу!
- Вы хорошо подумали? Ведь нас шесть человек!
-да? и где же вы их взяли?
- украл!
-украл? где?
- у вас!" (с)
в Европе Чехия сейчас лидирует по порноиндустрии, обгоняя Венгрию
В феврале топ-15 camming сайтов достигли в общей сложности 1,5 млрд посещений за месяц. Столько же, для сравнения, - у Mail.ru. Речь о полноценной индустрии. Её ежегодный оборот эксперты оценивали дважды: в 2013 году он был на уровне $1 млрд, в 2016-м - $2 млрд. Россия играет на этом рынке одну из главных ролей. Ещё недавно мы могли "гордиться" лидерами индустрии - RusCam и Runetki. Но в 2016-2017-м оба бренда выкупил голландский порногигант BongaCams.com. Его серверы находятся в Массачусетсе, США, ими управляет кипрская компания Proweb Progressive Development Ltd. А у директора украинское имя - Oleksandr Fatyeyev. Однако на конкурсе AdultWebcamAwards 2019 BongaCams победил в двух номинациях: лучший европейский вебкам-сайт и лучший российский. И ему принадлежит почётное четвёртое место в мире по трафику.
і до речі - а звідки ви всі , про такі сайти , знаєте ....?
На прошлой неделе мы наблюдали, как Квартал черных лебедей пляшет железное болеро под музыку Петра Ильича Коломойского.......инвестиционный банкир Данилюк созывает Совет национальной безопасности, где многие участники соревнуются, кто точнее процитирует Коломойского. Лучше всех получается у президента.«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», - приводит сайт президента слова Зеленского.Ух ты. Опять-таки обратимся к первоисточнику. А именно - к официальному заявлению представительства ЕС в Украине. «Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы».Мы как-то не увидели, Владимир Александрович. А где тут про монополизацию? Или, может, вы про других международных партнеров, тех, которые из Герцлии и Женевы? Так те таки да - предупреждают.«Если бы я вступил в должность (премьер-министра), это был бы мой первый законопроект… О переносе этого закона (о введении нового энергорынка) на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет», - говорит Коломойский в интервью УП.Уже разобрались, Игорь Валерьевич, ваше задание выполнено. Президент уже провел скоропостижное расследование и выяснил, что у нас «сплошная монополизация». Тут, конечно, следует быть поосторожнее, потому что в ходе таких разоблачений можно и на самих себя выйти - например, в ферросплавном бизнесе, нефтепереработке и производстве хлора для водопроводной воды.Но главное даже не это. А то, что президент говорит легко опровергаемую неправду о том, что международные партнеры якобы требуют остановить запуск рынка из-за «монополизации». Владимир Александрович, этого требуют не партнеры Украины, а Коломойский....продолжение по ссылке
Ему нужна только прибыль.
А рыночная цена на электроэнергию (цена которой в себестоимости продукции заводов доходит до 50%) будет ему эту прибыль сокращать. Вот и весь бином Ньютона заботы Коломойского о людях. На которых, кстати, за счет механизмов компенсации (рост цены не более, чем на 10%), запуск рынка практически не отразится...
а нащо про це думати ? в Україні , прямо зараз , майже 500 000 не закритих вакансій !
вже просто працювати нікому ...
тут проблєма значно глибша - люди вже НЕ БАЧАТЬ свого майбутнього в Україні ... тому в нас зараз така шалена депопуляція і вона значно страшніша війни .
разве что вские друзья клоуна - портнов, саака, беня и прочая рыговская тусовка...
ПОХОДУ, БЮДЖЕТЫ ИССЯКАЮТ
...і пішли збільшувать квоту для заробітчан вдвічі.