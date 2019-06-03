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Все про:Чехія (238) заробітчани (215)

 Чехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців

Влада Чехії планує подвоєння річної квоти на працевлаштування громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Уряд Чехії підтримав збільшення квоти на працевлаштування українців із 19,6 до 40 тис. на рік.

"Йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, які видаються", - сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.

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Саме МЗС Чехії виступив за подвоєння квот для громадян України. У відомстві вважають, що кількість дозволів на роботу в рамках "Проекту Україна" недостатньо, а термін розгляду документів занадто великий.

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець 2018 року в країні було працевлаштовано 121 тис. громадян України, що становило 20% від усієї кількості працюючих у країні іноземців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130379
 
 
 Топ коментарі
 
Та! Кто теперь к вам в ту Чехию поедет, если у нас эпоха бедности закончилась и даже учителя по 4000 долларов получают.
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...Ферросплавный холдинг которого является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране. Заводы Коломойского устарели, модернизировать он их не хочет, как и платить конкурентную зарплату сотрудникам (читайте наш репортаж из общежития ЗЗФ от 10 сентября 2018 года).
Ему нужна только прибыль.
А рыночная цена на электроэнергию (цена которой в себестоимости продукции заводов доходит до 50%) будет ему эту прибыль сокращать. Вот и весь бином Ньютона заботы Коломойского о людях. На которых, кстати, за счет механизмов компенсации (рост цены не более, чем на 10%), запуск рынка практически не отразится...
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При зеле всі українці повиїжджають за кордон
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порно сайт Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев - Цензор.НЕТ 8151
в Европе Чехия сейчас лидирует по порноиндустрии, обгоняя Венгрию
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Устали от порно в одиночестве, ищете компанию? Тысячи развратных красавиц ждут эротического общения!" Эту рекламу видели многие, кто плутает по просторам Интернета. Ведёт она на Webcam-сайты. При входе спросят, есть ли вам 18 лет. Сколько бы ни было, можно ответить "да". И вот витрина с горячими фото. Кликаешь - и попадаешь в видеочат, где модель в прямом эфире исполняет сексуальные фантазии зрителей. Любые. За деньги, конечно.

В феврале топ-15 camming сайтов достигли в общей сложности 1,5 млрд посещений за месяц. Столько же, для сравнения, - у Mail.ru. Речь о полноценной индустрии. Её ежегодный оборот эксперты оценивали дважды: в 2013 году он был на уровне $1 млрд, в 2016-м - $2 млрд. Россия играет на этом рынке одну из главных ролей. Ещё недавно мы могли "гордиться" лидерами индустрии - RusCam и Runetki. Но в 2016-2017-м оба бренда выкупил голландский порногигант BongaCams.com. Его серверы находятся в Массачусетсе, США, ими управляет кипрская компания Proweb Progressive Development Ltd. А у директора украинское имя - Oleksandr Fatyeyev. Однако на конкурсе AdultWebcamAwards 2019 BongaCams победил в двух номинациях: лучший европейский вебкам-сайт и лучший российский. И ему принадлежит почётное четвёртое место в мире по трафику.
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При входе спросят, есть ли вам 18 лет. Сколько бы ни было, можно ответить "да". -- ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ В КУРСЕ, ВСЕ ЭТИ ВОЗРАСТНЫЕ ПРОВЕРКИ НА САЙТАХ - ЭТО НЕ ЗАПРЕТ ДОСТУПА, А СНЯТИЕ ВОЗМОЖНОЙ СУДЕБНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С ВЛАДЕЛЬЦА САЙТА. Т.Е. НАЖИМАЯ НА "ДА", ТЫ СОГЛАШАЕШЬСЯ, ЧТО ТЕБЕ ЕСТЬ 18 ЛЕТ, И ВДРУГ РЕШИШЬ ПОДАТЬ В СУД - ПРОСТО ПОШЛЮТ И БУДУТ ПРАВЫ
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от нащо Ви втрутились ?! як раз про найцікавіше не дали запитати ...
і до речі - а звідки ви всі , про такі сайти , знаєте ....?
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из интернета мы про такие сайты знаем. потому как в интернете плаваем с 1999 года. и где в нем мы только не были.
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Sinopticos І порно їм не заважає жити і розвивати.Бо кажуть що це призводить до знищення країни.
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звісно що призводить ! Бо інакше - нащо їм 2 млн робітників з України ..?!
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не порно-сайт, а торрент-трекер. он только торрент-файлы содержит, а не контент)
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https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2036793576625583?__tn__=K-RКВАРТАЛ ТУАЛЕТНЫХ УТЯТ
На прошлой неделе мы наблюдали, как Квартал черных лебедей пляшет железное болеро под музыку Петра Ильича Коломойского.......инвестиционный банкир Данилюк созывает Совет национальной безопасности, где многие участники соревнуются, кто точнее процитирует Коломойского. Лучше всех получается у президента.«Но в условиях сплошной монополизации могут возникнуть риски и для производителей, и для потребителей, и для экономики Украины в целом. Об этом нас предупреждают международные партнеры», - приводит сайт президента слова Зеленского.Ух ты. Опять-таки обратимся к первоисточнику. А именно - к официальному заявлению представительства ЕС в Украине. «Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы».Мы как-то не увидели, Владимир Александрович. А где тут про монополизацию? Или, может, вы про других международных партнеров, тех, которые из Герцлии и Женевы? Так те таки да - предупреждают.«Если бы я вступил в должность (премьер-министра), это был бы мой первый законопроект… О переносе этого закона (о введении нового энергорынка) на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет», - говорит Коломойский в интервью УП.Уже разобрались, Игорь Валерьевич, ваше задание выполнено. Президент уже провел скоропостижное расследование и выяснил, что у нас «сплошная монополизация». Тут, конечно, следует быть поосторожнее, потому что в ходе таких разоблачений можно и на самих себя выйти - например, в ферросплавном бизнесе, нефтепереработке и производстве хлора для водопроводной воды.Но главное даже не это. А то, что президент говорит легко опровергаемую неправду о том, что международные партнеры якобы требуют остановить запуск рынка из-за «монополизации». Владимир Александрович, этого требуют не партнеры Украины, а Коломойский....продолжение по ссылке
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...Ферросплавный холдинг которого является крупнейшим потребителем электроэнергии в стране. Заводы Коломойского устарели, модернизировать он их не хочет, как и платить конкурентную зарплату сотрудникам (читайте наш репортаж из общежития ЗЗФ от 10 сентября 2018 года).
Ему нужна только прибыль.
А рыночная цена на электроэнергию (цена которой в себестоимости продукции заводов доходит до 50%) будет ему эту прибыль сокращать. Вот и весь бином Ньютона заботы Коломойского о людях. На которых, кстати, за счет механизмов компенсации (рост цены не более, чем на 10%), запуск рынка практически не отразится...
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за зп это точно. средняя по заводу чуть больше чем средняя по стране.11000 против 18000 на Криворожстали. жлоб редкосный
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да с такими предложениями с европы в Украине и без нейтронной бомбы людей не останется, только бабки старые будут сидеть на лавка, они ведь по статистике дольше чем деды живут Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев - Цензор.НЕТ 4719
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зебилы отстанутся.. эит вечные ждуны чуда: от янука.. от "расеяВведи".. от "воваСнизьТарифы и поднимиЗП" - но так что самим ничего не делать
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а порохоферма куда денется? сбежит за своим брехливым идолом в липецк? Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев - Цензор.НЕТ 8362
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так вона і зараз там сидить - в РФії ..))
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там где друзья вазелина?)) или где его бизнес - в рашке, и откуда он получает бабло - на офшоры, не платя налоги?)
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Та! Кто теперь к вам в ту Чехию поедет, если у нас эпоха бедности закончилась и даже учителя по 4000 долларов получают.
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При зеле всі українці повиїжджають за кордон
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А що, заробітчанє ще не повернулися в Україну при новому президенті? Чому? Професія вчителя дуже приваблива. 4000$ на місяць це не жарти.
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Новость не интересная, жду интереснее, когда уже власти Украины будут квоту в два раза увеличивать, думать о создании рабочих мест и создавать условия
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это новая фигня от квартала в жанре утопия?))
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думать о создании рабочих мест

а нащо про це думати ? в Україні , прямо зараз , майже 500 000 не закритих вакансій !
вже просто працювати нікому ...
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Скільки з них вакансій на посаду вчителів? Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев - Цензор.НЕТ 9904 Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев - Цензор.НЕТ 5045
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надо было инет провести у нас в одном филиале в небольшом городе, зашел к провайдеру местному, некому работать, все уехали в Чехию и Польшу, начиная от мастеров до начальства, конечно, если по 3000 тыс платить
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так ото ж - нащо створювати нові робочі місця , якщо працювати просто вже нікому ?
тут проблєма значно глибша - люди вже НЕ БАЧАТЬ свого майбутнього в Україні ... тому в нас зараз така шалена депопуляція і вона значно страшніша війни .
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выбрали вазелина и люди побежали.. И возвращаться, что СИМВОЛИЧНО, даже не думают..
разве что вские друзья клоуна - портнов, саака, беня и прочая рыговская тусовка...
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Sinopticos В нас деякі працівники такі повернулися.Там звичайно більше платять,але і робота важча чим в нас.Самі таке казали.
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А вы говорите пэтя поганый.Сколько новых рабочих мест "создал"...за бугром
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Судя по ожиданиям чехов Зелечка за бугром "создаст" в два раза больше Чехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців - Цензор.НЕТ 4014
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Прогорят чехи. Щас наоборот будут квоти в Украине для рабочих из Чехии. 4000 євров не хухри-мухри.
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ВЫ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ШОКОЛАДНЫХ СОБАК СТАЛО ГОРАЗДО МЕНЬШЕ?
ПОХОДУ, БЮДЖЕТЫ ИССЯКАЮТ Чехия в 2 раза увеличивает годовую квоту на трудоустройство украинцев - Цензор.НЕТ 3217
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КапсЛок вимкніть, в інеті це ознака крику, крайньої нервової збудженості, істерики, крику про допомогу тощо
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подгорает от натруженности? гаси, срочно..! Чехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців - Цензор.НЕТ 9401
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І всьо, монітор заплював, витирати за кожною потворою
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Если Украинцы в течении двух лет не поедут в Европу на зароботки ,то экономика Европы обвалиться .
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ВЫУЧИ НАКОНЕЦ ОКОНЧАНИЯ -ТСЯ И -ТЬСЯ, СТЫДОБА
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ТА ДА, ИМЕННО ПОЭТОМУ ЭТА КНОПКА НА КАЖДОЙ КЛАВИАТУРЕ ПРИСУТСТВУЕТ Чехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців - Цензор.НЕТ 5462
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дааа.. с вазелином точно за 50 лет не догнать)
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Не у всех.В Польше нету столько Мерседесов,Бентли,Рендж Роверов .
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Если все Украинцы в один день покажут все свои доходы,то окажется шо поляки по сравнению с Украинцами нищеброды .
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Глянули чехи на Народного пріпізента...
...і пішли збільшувать квоту для заробітчан вдвічі.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЧехія вдвічі збільшує річну квоту на працевлаштування українців
 
 
 
 
 
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