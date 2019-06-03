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 Працівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало

Працівники поліції, які стріляли в 5-річного хлопчика, в момент кримінального вчинку перебували поза службою і стріляли не з табельної зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі 24 каналу повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він зазначив, що саме Національна поліція зібрала перші докази і свідчення, завдяки яким і були затримані підозрювані. Тракало додав, що всю необхідну інформацію вони передали Державному бюро розслідувань, який веде цю справу.

В даний час проводиться досудове розслідування щодо поведінки поліцейських у побуті, оскільки затримані підозрювані в момент стрілянини були поза службою. Вони стріляли не з табельної зброї, - зазначив Тракало.

Яка саме була зброя в поліцейських, що стріляли в дитину - з'ясує ДБР.

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Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130378
 
 
 Топ коментарі
 
ДА НАМ ВСЕМ ГЛУБОКО НАСРАТЬ ИЗ ЧЕГО ОНИ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА!!!! ТАБЕЛЬНОГО-НЕТАБЕЛЬНОГО!!!! ЭТИХ ДВОИХ ПОСАДИТЬ НА 15 ЛЕТ, А ВСЕ РУКОВОДСТВО - В ОТСТАВКУ!!!!
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Це прикриття своєї жопи, бо якби була табельна зброя, то авакян, 100% повинен би піти у відставку, і це було б мінімальне для нього покарання.
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вариант чей ствол, тот и сядет, вряд ли проканает
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Це прикриття своєї жопи, бо якби була табельна зброя, то авакян, 100% повинен би піти у відставку, і це було б мінімальне для нього покарання.
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вариант чей ствол, тот и сядет, вряд ли проканает
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Какая разница? Что это меняет? У нас сроки на складываются, а больший поглощает меньший. Ребёнка нет. Это максимальный срок.
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Ну так п'ятірочка. Через півтора року з теплої бс-хати по УДО на свободу з чистою совістю. А ще й на суді можуть бути "нюанси". Наприклад, як довести хто саме стріляв.
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если не выяснят кто стрелял, то сядут оба за групповое убийство. Так что у них есть мотив. Працівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало - Цензор.НЕТ 6728
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Насколько мне известно - стреляли оба. Думаю это и следствию известно. Думаю они в этом признались. Думаю есть записи с камер наблюдения или свидетели... Если бы этого не было - им бы не предъявляли обвинения...
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ДА НАМ ВСЕМ ГЛУБОКО НАСРАТЬ ИЗ ЧЕГО ОНИ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА!!!! ТАБЕЛЬНОГО-НЕТАБЕЛЬНОГО!!!! ЭТИХ ДВОИХ ПОСАДИТЬ НА 15 ЛЕТ, А ВСЕ РУКОВОДСТВО - В ОТСТАВКУ!!!!
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В отставку должен первым уйти Аваков...
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Скорее всего, ложь. Почему бы им не стрелять из табельного? Не было причин НЕ стрелять из табельного, при такой организации работы в мусарне. При таком подборе кадров.

Эти менты давно издевались над городом.
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неизвестно кто стрелял. дело рассыпется в суде
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хитросделанного 🎒-барыгу на нары с конфискацией всего награбленного,а этих придурков на передовую, пусть в захватчиков стреляют
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Почалось..... не табельна зброя, гранати не тої системи і так далі.....
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Аваков, ну что, в отставку ?
Очень сомневаюсь, что данный субъект осмелится на этот, единственно верный шаг...
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ну да, Авакова посадить а этих двоих отпустить.. ибо невиноватые они, просто были пьяные Працівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало - Цензор.НЕТ 9188
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Шмаляли вони з флобера. Так от, стандартний патрон по силі як постріл з пневмата. Так що там ще одна стаття світить- дімедрол патронів. Досипали порох. Саме тоді флобер наповал і валить.
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судя по тону заявления мусора наверное считают, что это существенное смягчающее обстоятельство для вынесения приговора
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Так из чего они стреляли, раз не с табельного оружия? Разве у нас пистолеты продаются так же свободно, как и колбаса? Что за бред, - НЕ ЗНАЮТ ИЗ ЧЕГО СТРЕЛЯЛИ !?
Что за предмет (пулю) вытащили из мальчика? !!!
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Гугл. Зброя під патрон Флобера.
Патрон Флобера, це по суті капсуль жевело з пулькою калібра, десь 4 мм.
Зброя проти ворон.
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ти не про флобер гоні, а яку пулю із голови дістали - там явно не флобер!
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Через месяц напишут.что они были на задании под прикрытием.Если водила с Харькова Зайцева завалила при аварии столько человек на остановке и при этом просит за своё деяние 2 года условно, то этих сотрудников полиции ,которые работали под прикрытием то их совсем оправдают Працівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало - Цензор.НЕТ 6036
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Тут и до экспертизы было "понятно",шо стреляли из левого ствола
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Стріляли патронами Флобера.
А скільки там треба для п'ятирічної ляльки...
Як все воно, жахливо і по дурному вийшло...

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А шо они скажут,шо стреляли патронами от пм?
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Та 1 дурень може задати стільки питань, що 100 мудреців заїпуться втомляться відповідати.
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оружейное помещение имеет наверняка журнал и камеру и все можно доказать Працівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало - Цензор.НЕТ 8736
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Сначала Сашка Билого, теперь достреливают детей. За майдан и результаты его расследования можно не говорить. Заняты только новыми авто и черной завистью к тем у кого марки покруче, дел никаких не расследуют, а вся деятельность сводится к показателям и поимкам незащищенных слоев населения. авакову пора писать мемуары.
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там не флобер і не табельне - мєнтам явно хотілось пострілять із "особєнного" ствола - якась крута пушка, скорєйє всєго.
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Флобер.
Для п'ятирічного, це як 12,7 для дорослого...
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Не из табельного стреляли, хоть это прояснилось. А почему не сказать из какого оружия стреляли?
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Сказали. Просто на фоні цього жахіття ніхто не звернув на це увагу.
Все є в сіті:

«Стали відомі імена поліцейських, які тренувалися стріляти по пляшках і влучили в голову п'ятирічному хлопчику в Київській області.




Підстрелили дитину старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. »
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Я розумію, що їхні імена не повідомляють ...
Але хотілося б хоча б бачити, скільки цим ідіотам років ...
Не знаю, що треба мати в голові, щоб таке зробити.
Вони ж інструктаж, тим більше, проходять.
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В Украине нет гражданского общества
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Если из табельного, то у МВД отсудят компенсацию - ларчик открывается несложно.
Картина маслом: законоспослушный полицеский носит при себе
нетабельный нарезной ствол - про запас.
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Вот пошли отмазки...
Как все противно и предсказуемо
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПрацівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало
 
 
 
 
 
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