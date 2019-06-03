 Працівники поліції, підозрювані в убивстві хлопчика, стріляли не з табельної зброї, - Тракало

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі 24 каналу повідомив представник Національної поліції Ярослав Тракало.
Він зазначив, що саме Національна поліція зібрала перші докази і свідчення, завдяки яким і були затримані підозрювані. Тракало додав, що всю необхідну інформацію вони передали Державному бюро розслідувань, який веде цю справу.
В даний час проводиться досудове розслідування щодо поведінки поліцейських у побуті, оскільки затримані підозрювані в момент стрілянини були поза службою. Вони стріляли не з табельної зброї, - зазначив Тракало.
Яка саме була зброя в поліцейських, що стріляли в дитину - з'ясує ДБР.
Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.
Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .
За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.
Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.
"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.
Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.
2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
Эти менты давно издевались над городом.
Очень сомневаюсь, что данный субъект осмелится на этот, единственно верный шаг...
Что за предмет (пулю) вытащили из мальчика? !!!
Патрон Флобера, це по суті капсуль жевело з пулькою калібра, десь 4 мм.
Зброя проти ворон.
А скільки там треба для п'ятирічної ляльки...
Як все воно, жахливо і по дурному вийшло...
заїпутьсявтомляться відповідати.
Для п'ятирічного, це як 12,7 для дорослого...
Все є в сіті:
«Стали відомі імена поліцейських, які тренувалися стріляти по пляшках і влучили в голову п'ятирічному хлопчику в Київській області.
Підстрелили дитину старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. »
Але хотілося б хоча б бачити, скільки цим ідіотам років ...
Не знаю, що треба мати в голові, щоб таке зробити.
Вони ж інструктаж, тим більше, проходять.
Картина маслом: законоспослушный полицеский носит при себе
нетабельный нарезной ствол - про запас.
Как все противно и предсказуемо