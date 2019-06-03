 Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції.
У повідомленні зазначається: "Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству.
На даний момент керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків. Зараз приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.
"Найперше хочу висловити глибоке співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як тато – навіть не можу уявити горе і розпач батьків від втрати дитини. Водночас як керівник Національної поліції – запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних", – сказав Голова Національної поліції Сергій Князєв.
Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.
Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .
За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.
Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.
"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.
Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.
2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Мож сначала расформировать и привлечь к ответственности тех кто формировал такие вот "новые команды" по всей стране. А то так мы будем "новые команды" каждые пол года набирать, а это всё бюджетные деньги и не малые.
Если на Вашем авто после ремонта с двигателя течет масло, то нужно искать другого мастера, который проведет ремонт так чтоб оно не текло. От того что Вы будите постоянно менять или доливать масло авто лучше ездить не будет, даже если это масло у Вас бесплатное.
безпосередніх керівників - звільнити...і далі до сьомого коліна...
😁
Їм написали і передали.
🤑
кого привлекать из них ?
Как это понимать? Сидели в засаде возле детской площадки и целились в мальчика?
мусора такие **** мусора. полиция это слишком громко вы как были мусорами так и остались в основной своей массе