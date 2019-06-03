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 Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС

Зараз вирішується питання щодо подальшого перебування цих керівників в лавах поліції. Керівництво Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє,що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції.

У повідомленні зазначається: "Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у м. Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству.

На даний момент керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків. Зараз приймаються рішення щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

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"Найперше хочу висловити глибоке співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як тато – навіть не можу уявити горе і розпач батьків від втрати дитини. Водночас як керівник Національної поліції – запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних", – сказав Голова Національної поліції Сергій Князєв.

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Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130376
 
 
 Топ коментарі
 
Должен быть уволен человек, который проводил проверку при принятии на работу и психолог, который прорводил тесты, а также их непосредственный командир и другие сослуживцы, если они вместе с ними выпивали.... Руководство полиции Переяслав-Хмельницкого отстранено от исполнения служебных обязанностей, - МВД - Цензор.НЕТ 8914
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Да ладно... "Соевый барыга" был при чем даже когда в Задрыщинске трахторист куму в жигули по пьяни въехал, а тут прям "полномочия не те" у голобородько.
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то тра' не допустити нових вбивств - це зараз головне!
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кстати, когда там в Княжичах кучу народа перестреляли - "руководство полиции" тоже отстраняли, али нет?
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Расформировать полностью горотдел и сформировать новую команду.
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Так её сформировали только год назад.
Мож сначала расформировать и привлечь к ответственности тех кто формировал такие вот "новые команды" по всей стране. А то так мы будем "новые команды" каждые пол года набирать, а это всё бюджетные деньги и не малые.
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ага, давайтє нє вигонять нікого в тому Переяслав-Хмельницькому - с'економім дєньгі - всьо равно прийдуть ше гірші - ці п'яні стріляли по дітям, а нові по-трєзвому стрилятимуть - вєроятность попаданія вишє!
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Вы бы не могли уточнить суть Вашего поста ? Вы им "ответили мне". Но я не писал, что их нужно "нє вигонять", если Вы считаете что "нє вигонять" то пишите это отдельным постом.
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сцуть в том, шо дєньгі економіть нать! Ето для тібя главнойє!
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При чем тут "дєньгі" ?
Если на Вашем авто после ремонта с двигателя течет масло, то нужно искать другого мастера, который проведет ремонт так чтоб оно не текло. От того что Вы будите постоянно менять или доливать масло авто лучше ездить не будет, даже если это масло у Вас бесплатное.
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По поводу Зе - в оценке его президентства наступил момент истины. Вступится за Авакова или даже просто не станет поднимать вопрос о его немедленной отставке - значит, стопроцентная гнида, очередной царек в полицейском государстве, где менты продолжают убивать и грабить.
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ой ты сразу Зе заговорил молчи порохобот
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в чем я не прав?.... а по поводу порохобота - я могу и забанить тебя на планете земля..
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во всем ты защищаешь мелочного который после своей каденции забрал компьютеры и мониторы
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я соевого на кую вертел и если бы его встретил то лично перегрыз зубами глотку....я за правду - иначе все було дарма....
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А ты рот не затыкай тем, кто зеленского критикует. Пора начинать привыкать к тому, что 73% несут ответственность за все, что будет происходить в стране в следующие 5 лет.
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у меня лампочка подьезде не горит что Зе виноват?
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Та дайте человеку хотя бы сто дней порулить.
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ты спишь и видишь когда Зе уйдет недождетесь порохоботы
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виникає питання - "как-же они служили в очистке?"...
безпосередніх керівників - звільнити...і далі до сьомого коліна...
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Пострелушки по детской площадке устроили из табельного оружия? Я правильно понимаю?
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сначала мєнти напісалі шо малєц упал, потом пістони флобера нашлі. Однако, флобер такіх травм нє надєлайєт - стрилялі з ГЛОКА, как мінімум. Кстаті, пусть скажут шо там за пуля - уже ж досталі, навєрнойє!
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а как же "раскаялісь", йєжелі ані "нє способствуют слєдствію"???? Опять брєхня, "Маршал" Жюкофф????
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Послушайте порохоботы.....Зе не назначает и не увольняет Министра МВД.....и так же начальника Переяслов-Хмельницка отдела полициии.....вы шо ваще попутали ...или вы ни в чем не разбираетесь???
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Ні, вони не зрозуміли.
Їм написали і передали.
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И енти люди Мене не разрешают скорострельную рогатку?!
🤑
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Очень интересная ситуация. Пистолет один , стрелявших по очереди двое, чей выстрел по неосторожности попал в мальчика - хз....
кого привлекать из них ?
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так оні і вибралі тактіку нєопрєдєльонності - жоден суд їх не засудить - бо вони наполовину винні, а наполовину - невинні. Як той кіт шредінгера. А юрідічєскі - оба непідсудні
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Обох, так як один стріляв, а інший не зупинив і не запобіг скоєнню злочину. А кому і скільки "впаяти" нехай тягнуть сірники, або хто із них буде шустріший, то здасть "товариша" з патрохами і отримає по мінімуму.
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вони заявили шо напились до нестями - нічо не помнят!
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Чей пистолет - тот и виновен в смерти ребёнка. А там точно был один пистолет?
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так уже квалифицировали как умышленное по предварительному сговору
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Умышленное по предварительному сговору?!
Как это понимать? Сидели в засаде возле детской площадки и целились в мальчика?
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но смешно по предвариловке убийство......тут бы не переквалифицировали умышленное убийство по неосторожности
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Луцик объявил, что будут предъявлять обвинение в предумышленном убийстве. Это значит, что взят курс на развал дела самым примитивным способом. Потому что умысла на убийтсво явно не было и значит дело просто развалится в суде.
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Не говорите ерунды. Сроки будут максимальные которые предусмотрены этой статьей.
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пулю покажіть, сволочі!!!! Там явно не флобер!!!
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И что тебе даст эта пуля?Ты эксперт в области криминальной балистики?Будет проведена экспертиза, определится с какого оружия производился выстрел.Кому оно принадлежит.Если делать по закону. Иначе суд линча. Вздернуть подозреваемых без суда и следствия.
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мєнти стрілять могли только по "поводу" - з обичного оружія їм нє інтєрєсно - скорєйє всєго достался какой-то унікальний пістоль - далєко нє флобер!!! ПОКАЖІТЬ ПУЛЮ!!!
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Как знаком постіпов мусоров: **** пристрелили пацаненка, и ***** ехали в больничку решать, протокольчик состряпали вмечте с дугиии мусорами подельниками, это пмzzдец. Реформс Авакова в ьейсвии, Вы в курсе что никого в райотделах не поменяли? Никого из уродов не выгнали, ведь реформу сделали показушную, когда патрульные которые ничено не рашают кроме штрафов везут преступников в раотдел, где с ними работаю те же мусора и херят дела а не похерят мусора так прокуратура клиенту точно продаст все - эти ублюдлочные органы мусоров и прокуратуры хоть кому когда-нибудь помогли??? Нет они решают оолько свои дела жрут сытно и продают криминальные дела!
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Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.
мусора такие **** мусора. полиция это слишком громко вы как были мусорами так и остались в основной своей массе
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКерівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС
 
 
 
 
 
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