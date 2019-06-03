 Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко

Цю інформацію Лутковська підтвердила в коментарі Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.
"Я була на нараді президента України і голови делегації України в Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська.
Нагадаємо, раніше за гуманітарні питання в Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
Валерія Лутковська з квітня 2012 року по квітень 2017 р. обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
От чего истерия？
Но мне интересно вот что! Вам глазки не щипет, когда ЗЕ! ссыт вам в них не останавливаясь? Вы ж за него голосовали, в том числе, чтоб никаких старых с "новыми" мордами не было. А тут... Не щипет? Уже привыкли разглядывать мир в жёлтых оттенках зЕ!лёного?
А Украинцам спасибо, благодаря и вам в первую очередь в Латвии проснулись депутаты и постановили:Комиссия Сейма: руководство Латвийской православной церковью должно быть "местным"
Килю ждать?
- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!
24 квітня 2012 року обрана з другої спроби Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Кандидатуру Лутковської висунула провладна більшість. За словами члена лічильної комісії парламенту, депутата від фракції Партії регіонів Ярослава Сухого, її підтримали 252 депутати при 226 мінімально необхідних. Опозиція заявила, що не висуватиме свого кандидата, у такий спосіб протестуючи проти ігнорування її кандидатів з боку влади[2]. Таким чином, Валерія Лутковська була єдиним кандидатом на цю посаду.27 квітня 2012 року о 16:00 відкрилося позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, яке було скликане на вимогу провладних депутатів, під приводом розслідування вибухів у Дніпропетровську. На цьому засіданні Валерія Лутковська склала присягу уповноваженого з прав людини, під вигуки «Ганьба» опозиційних депутатів, які продовжували блокувати трибуну через побиття Юлії Тимошенко в Качанівській колонії Харкова, а також голосами 264 карток було звільнено з посади уповноваженого з прав людини Ніну Карпачову. [3][4] 5 травня 2012 року колишній омбудсмен Ніна Карпачова заявила, що офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини в суботу вранці обшукали представники СБУ. [5]
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