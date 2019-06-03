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Все про:Геращенко Ірина (896) Лутковська (111) Тристороння контактна група (88)

 Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко

Екс-уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська представлятиме Україну в гуманітарній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Цю інформацію Лутковська підтвердила в коментарі Громадському радіо, інформує Цензор.НЕТ.

"Я була на нараді президента України і голови делегації України в Тристоронній контактній групі президента Кучми і, власне, відповідатиму за гуманітарні питання", - сказала Лутковська.

Нагадаємо, раніше за гуманітарні питання в Тристоронній контактній групі відповідала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Читайте також: Українська сторона ТКГ цілеспрямовано працює над якнайшвидшим звільненням утримуваних людей і це цілком можливо, - Лутковська. ВIДЕО

Валерія Лутковська з квітня 2012 року по квітень 2017 р. обіймала посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130375
 
 
 Топ коментарі
 
еще этой старой рыговской суки нам не хватало!!!
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Министр образования Табачник, министр здравоохранения Богатырёва - уже на подходе?

Килю ждать?
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еще этой старой рыговской суки нам не хватало!!!
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дык... новое ж лицо - присмотрись. не видишь? и я не вижу...
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Я фигею с этих "новых лиц", которых навыбирали ЗЕ!билы.
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Когда они были старыми у вас был оргазм. Шоо поменялось？ это же лучшие пэтины назначения.
От чего истерия？
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У меня оргазм от таких "новых" лиц, когда они были старыми? То ты меня с кем-то путаешь.

Но мне интересно вот что! Вам глазки не щипет, когда ЗЕ! ссыт вам в них не останавливаясь? Вы ж за него голосовали, в том числе, чтоб никаких старых с "новыми" мордами не было. А тут... Не щипет? Уже привыкли разглядывать мир в жёлтых оттенках зЕ!лёного?
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если не ошибаюсь её выгнали за любовь к рассеие и руске миру - ну чтож зебилы, вы так проголосовали, вот и хлебайте и не отвлекайтесь.
А Украинцам спасибо, благодаря и вам в первую очередь в Латвии проснулись депутаты и постановили:Комиссия Сейма: руководство Латвийской православной церковью должно быть "местным"
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Министр образования Табачник, министр здравоохранения Богатырёва - уже на подходе?

Килю ждать?
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Припомнил. Но не дословно. В начале 2010г когда уже был сформирован кабинет министров и табачника кинули на министра просвещения---умилению не было конца. Какая то училка в коментах мол бородка ухоженая, в очках как Чехов, лоб высокий итд и тп. От себя ничего не добавлял. Там пела сильно. Ну а когда всё выплыло в 2014г---это чмо под Чехова так лихо свалило и тихо и далеко и с крепким баблом что и сегодня позабыли не вспоминают---ну настоящий интеллигент!
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- Роза, как тебе нравится моё новое платье?
- Извини, Сара, я спешу, мне сейчас не до скандалов!
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Это профура хитрая ,будет вате по ушам ездить .. Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 8516
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Сплошные "новые лица" из пыльного шкафа вываливаются. Днепропетровская мафия возвращается.
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я смотрю кучма начал таких зубастых щук подбирать, что могут сожрать там вокруг себя всех, и представителей франции с германией в том числе Экс-омбудсмен Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы на переговорах ТКГ вместо Ирины Геращенко - Цензор.НЕТ 9755
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Ну не томите уже........... вытаскивайте джокера из рукава. ЯновЫч уже чемоданы упаковал.
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Лутковская три года бьіла омбудсменом при президенте Порошенко.
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Обмудсмен назначается ВР из оппозиции. По закону.
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але призначили її ще у 2012 , коли теперішня влада ще була в "опозиції" ... ))
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Тебе ж написали - по закону. А твой овощ исполнял закони так же как сегодня буратин.
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так по закону. , при твоєму Янику , Лутковську тоді і призначили тодішні "опозиціонері" , які тепер стали владою , тобто - за неї вони і несуть повну відповідальність !
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Ой кто-то забрехался...

24 квітня 2012 року обрана з другої спроби Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Кандидатуру Лутковської висунула провладна більшість. За словами члена лічильної комісії парламенту, депутата від фракції Партії регіонів Ярослава Сухого, її підтримали 252 депутати при 226 мінімально необхідних. Опозиція заявила, що не висуватиме свого кандидата, у такий спосіб протестуючи проти ігнорування її кандидатів з боку влади[2]. Таким чином, Валерія Лутковська була єдиним кандидатом на цю посаду.27 квітня 2012 року о 16:00 відкрилося позачергове пленарне засідання Верховної Ради України, яке було скликане на вимогу провладних депутатів, під приводом розслідування вибухів у Дніпропетровську. На цьому засіданні Валерія Лутковська склала присягу уповноваженого з прав людини, під вигуки «Ганьба» опозиційних депутатів, які продовжували блокувати трибуну через побиття Юлії Тимошенко в Качанівській колонії Харкова, а також голосами 264 карток було звільнено з посади уповноваженого з прав людини Ніну Карпачову. [3][4] 5 травня 2012 року колишній омбудсмен Ніна Карпачова заявила, що офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини в суботу вранці обшукали представники СБУ. [5]
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а что ж тогда шоколадная коалиция свою протеже Денисову из нф пропихнула на этот пост?
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а можно статью такого закона?А то Денисова тоже как бы не с оппозиции на эту должность зашла
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Так можно Шуфрича назначить руководителем МИД...будет вполне... Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко - Цензор.НЕТ 3135
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я всегда говорил что любой Майдан должен заканчиваться тем что - висят на столбах руководители прежней власти ... иначе - реванш неизбежен.... получите Зе и ждите когда вас похлеще чем янык загонят дураков в стойло...
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вот это значит "правильный" человек Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко - Цензор.НЕТ 9942
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ПреЗе меняет Украину в лучшую сторону!
-съезжаются олигархи
-менты расстреливают детей
-должности занимают друзи
-люстрированные возвращаются во власть
-рыги ведут от имени государства переговоры с террористами
-преЗе нарушает Конституцию два раза в неделю
-Йуля требует извиницца
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Так Голобородько - украинец, а Зеленский - не очень.
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Поборов нарешті жидівську владу Вальцмана до нас прийшли Шифер, Мендель і Зеленський
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украинцы лишние на этом празднике жизни.жи2 и кацапня рулит
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Маю надію , шо це "нове обличчя" вже використаний гумовий виріб номер 2!
🤑
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Щось це " нове обличчя"- дуже вже схоже на стару зморщену сраку!
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0,21 процент от населения Украины.еще не все пристроены
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Где ж теперь Ирка свою добродетель проявлять будет??? Пойдёт по Украине конхвэты сиротам раздавать!??? Екс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко - Цензор.НЕТ 7181
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зараз по одному приберуть всіх прстмайданівських керівників, повернеться беркут, а за ними зможуть повернутися всі втікачі
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкс-омбудсмен Лутковська відповідатиме за гуманітарні питання на переговорах ТКГ замість Ірини Геращенко
 
 
 
 
 
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