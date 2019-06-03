 Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конституційний суд може прийняти будь-яке рішення, яке складно передбачити. І ми виходимо з того, що попереднє рішення про визнання неконституційною норми про незаконне збагачення було політичним, а не юридичним. Тому ми враховували можливі ризики, довго обговорювали і регулювали законопроект, щоб їх не було. Багато консультувалися з експертами МВФ, Світового банку, американськими прокурорами. На нашу думку, редакція повинна виключати будь-які ризики, за винятком одного - політичного. Тому що якщо будуть політичні мотиви, то жодна, навіть ідеальна редакція, не убезпечить нас від визнання норми неконституційною", - розповів посадовець.

Рябошапка зазначив, що паралельно в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності велась робота над кримінально-правовою нормою з незаконного збагачення, і кращі напрацювання були включені в законопроект президента.

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Заступник глави АП вказав, що законопроект передбачає два блоки: перший - це конфіскацію необґрунтованих активів у цивільному порядку і другий - кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і конфіскацію вже через кримінальне право незаконно отриманих активів.

Він пояснив, що в рамках громадянської процедури Національне антикорупційне бюро буде готувати матеріали про необґрунтовані активи. Будуть звірятися доходи, отримані особою, наприклад, за допомогою електронної декларації або податкової декларації, і те майно, яке реально є у посадової особи.

"Якщо буде встановлено, що наявні доходи особи набагато перевищують ті, що воно могло отримати законним шляхом, то НАБУ буде звертатися через спеціалізовану антикорупційну прокуратуру до суду, і в порядку цивільної процедури, що набагато швидше і простіше, буде доводити, що ці активи є необгрунтованими. Відповідно, якщо суд це визнає, то дані активи за її рішенням можуть стягнути в дохід держави", - зазначив Рябошапка.

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Заступник голови адміністрації Зеленського звернув увагу, що така процедура стосуватиметься тільки активів незначного розміру. "Якщо ж активи перевищують значний розмір, то буде застосовуватися кримінальна процедура. Буде відкриватися кримінальне провадження, і розслідуватися вже в порядку, передбаченому в КПК, і через обвинувачення і засудження особи будуть стягуватися незаконні доходи", - пояснив він.

Рябошапка також підкреслив, що громадянська процедура дозволяє стягувати необґрунтовані активи в межах строку позовної давності, який становить три роки. "Тобто матеріали, які зберуть НАБУ і САП, не будуть загублені, і на основі цих матеріалів можуть бути підготовлені позови для звернення до Вищого антикорупційного суду, який вже буде розглядати їх в порядку цивільної процедури", - вказав він.

Як повідомлялося, 3 червня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №10358 " Про внесення змін до деяких законів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

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Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.