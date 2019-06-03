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 Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення

Законопроект президента про відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення розроблений так, щоб виключити ризики для визнання його положень такими, що не відповідають Конституції України.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Конституційний суд може прийняти будь-яке рішення, яке складно передбачити. І ми виходимо з того, що попереднє рішення про визнання неконституційною норми про незаконне збагачення було політичним, а не юридичним. Тому ми враховували можливі ризики, довго обговорювали і регулювали законопроект, щоб їх не було. Багато консультувалися з експертами МВФ, Світового банку, американськими прокурорами. На нашу думку, редакція повинна виключати будь-які ризики, за винятком одного - політичного. Тому що якщо будуть політичні мотиви, то жодна, навіть ідеальна редакція, не убезпечить нас від визнання норми неконституційною", - розповів посадовець.

Рябошапка зазначив, що паралельно в комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності велась робота над кримінально-правовою нормою з незаконного збагачення, і кращі напрацювання були включені в законопроект президента.

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Заступник глави АП вказав, що законопроект передбачає два блоки: перший - це конфіскацію необґрунтованих активів у цивільному порядку і другий - кримінальну відповідальність за незаконне збагачення і конфіскацію вже через кримінальне право незаконно отриманих активів.

Він пояснив, що в рамках громадянської процедури Національне антикорупційне бюро буде готувати матеріали про необґрунтовані активи. Будуть звірятися доходи, отримані особою, наприклад, за допомогою електронної декларації або податкової декларації, і те майно, яке реально є у посадової особи.

"Якщо буде встановлено, що наявні доходи особи набагато перевищують ті, що воно могло отримати законним шляхом, то НАБУ буде звертатися через спеціалізовану антикорупційну прокуратуру до суду, і в порядку цивільної процедури, що набагато швидше і простіше, буде доводити, що ці активи є необгрунтованими. Відповідно, якщо суд це визнає, то дані активи за її рішенням можуть стягнути в дохід держави", - зазначив Рябошапка.

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Заступник голови адміністрації Зеленського звернув увагу, що така процедура стосуватиметься тільки активів незначного розміру. "Якщо ж активи перевищують значний розмір, то буде застосовуватися кримінальна процедура. Буде відкриватися кримінальне провадження, і розслідуватися вже в порядку, передбаченому в КПК, і через обвинувачення і засудження особи будуть стягуватися незаконні доходи", - пояснив він.

Рябошапка також підкреслив, що громадянська процедура дозволяє стягувати необґрунтовані активи в межах строку позовної давності, який становить три роки. "Тобто матеріали, які зберуть НАБУ і САП, не будуть загублені, і на основі цих матеріалів можуть бути підготовлені позови для звернення до Вищого антикорупційного суду, який вже буде розглядати їх в порядку цивільної процедури", - вказав він.

Як повідомлялося, 3 червня у Верховній Раді був зареєстрований законопроект №10358 " Про внесення змін до деяких законів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення буде відновлено, - радник Зеленського Рябошапка. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".

Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.

У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130373
 
 
 Топ коментарі
 
пакуйте чемоданы БППовские крысы пока не поздно!
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Показали, не переживайте, Петр Алексеевич
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отдельными статьями прописана неприкосновенность бени и олигархов))
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Е
БЮТ и борьба с коррупцией - две вещи несовместные
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Сергій Соболєв. на мою думку. порядна людина. хоча із совковим минулим...

Автор законопроекта «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», подготовленного в ответ на присоединение Крыма к Российской Федерации. 15 апреля 2014 года закон был принят с поправками и согласно ему Крым признаётся «временно оккупированной территорией»[10].
Сергей Соболев - автор законопроекта «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины»[11]. Закон был принят 8 апреля 2014 г. и увеличивает сроки заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины от трёх до пяти лет, в случае гибели людей или другим тяжким последствиям, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Ужесточена ответственность за диверсию (взрывы, поджоги, причинение телесных повреждений, разрушение или повреждение объектов) - от десяти до пятнадцати лет. Существенно увеличены сроки заключения за препятствование деятельности вооружённых сил Украины и других военных формирований; блокирование транспортных коммуникаций и захват транспортных предприятий[12].
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23 депутати з «Народного фронту», 11 депутатів з «БПП», 11 з
«Відродження», 10 із «Опоблоку», 3 з «народної Волі» і 1 з «Радикальної
Партії"

"Але це не все. Рішення було ухвалено на закритій частині
засідання Конституційного суду. "ЗА" проголосували 14 із 18 членів
КС. СУДОВА РЕФОРМА КАЖЕТЕ?
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ток одна загвоздка - судья КС шевчук, который и остановил закон - являлся ставленником Бени... И именно при Порохе его уволили, после того как шевчук остановил закон).
Но восстановят при вазелине.. Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 8276
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Дай Бог. нашому телятку вовка зїсти...
Але починати таки треба...
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пакуйте чемоданы БППовские крысы пока не поздно!
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шо, вазелин снова в турцию летит или к монатику на концерт?))
А Беню - тоже посадят..? а вована вазелина - как, за уклонение от налогов, вывод денег в офшоры из Привата, получение взяток (142 млн.долл) в особо крупных размерах и прочие махинации.. посадят вову.. или закон его не коснется? Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 7172
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Дядя Юра Олегович! Шо за напор и не держание? Ми Вас не понимайт савсем про шо Вы в особо крупных размерах? Про это самое, или что то другое не нужное?
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хрячок -мародер может и загреметь под фанфары, уже по президентским мандатом не спрячется Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8108
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та мы поверили зе тиму как и с квартирой Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8343
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тупеньке, чоколятне, це піяр, ціною не більше 25 тон баксів!
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та ну)), у кс, завжди є АрГументИ) в рукаві!
а особливо на пульті) у папа! Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 4298
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первый - это конфискация необоснованных активов в гражданском порядке Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8515 Это что то новенькое...
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в общем стадо 73% будут нагибать) А чинуши и олигархи обоснуют доходы)
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Игорю Валерьевичу хоть показали, а то не пришлось бы переписывать
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Показали, не переживайте, Петр Алексеевич
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и шо.. Беня первый по этапу пойдет?)) а вазелин - вторым?)
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Хотите исключить риск,да ради бога. В парламентские выборы включите главные вопросы которые депутаты проголосуют против(референдум ),т.к для них наступает наказание за прогулы(увольнение), за взятки(для депутатов отдельная статья),снятие неприкосновенности и тд. А если умишко до этого до хтого не доходит есть только два варианта-вы ничего не хотите менять,либо вы не наемные работники народа Украины
, а его властители!
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"Исключили все риски для признания его норм неконституционными".
А что, раньше о таких рисках никто из депутатов не думал? Только молодая администрация до этого додумалась!
"Конституционный суд может принять любое решение, которое сложно предугадать".

Молодая администрация считает, что Конституционный суд - это сборище волюнтаристов?
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Риски в с е остались зпт пока не будут расшифрована инфа на

украденных из АП серверов.

Виключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення - Цензор.НЕТ 8235
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кошмар.. мадам, а вы в курсе что данилюк давно признал - никаких серверов в АП нет и НЕ было) Они находят и продолжают работать по ул. Болбочана))

Данилюк: - Турчинов вивіз всі монітори та сервери з Головного ситуаційного центру РНБО на Банковій!


Турчинов: - Ситуаційний центр із усім обладнанням завжди знаходився за іншою адресою - на Болбочана!😂
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Порохоригівська і антинароднофронтівська кодла дуже вчасно уникнула відповідальності, убезпечивши "все що нажито нєпасильним трудом "- чесно вкрадене бабло

Серед тих, хто
звернувся до КС з вимогою скасувати норму про незаконне збагачення, найбільше
членів Народного фронту (23 депутати). Крім цього, подання підписали: по 11
депутатів БПП і групи "Відродження", 10 депутатів з "Опоблоку",
3 - від "Волі народу" та один депутат із Радикальної партії.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3113980


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не нужно выбирать в суды, кто имеет подозрение в незаконном обогащении, тогда не будет таких решений, иначе при любых раскладах законами можно вертеть сколько угодно
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Між іншим, аналогічний законопроект від Порошенко (погоджений з ПАРЄ, ЄС, МВФ і венеціанською комісією) давно вже в Раді, і схвалений профільним комітетом для розгляду в першому читанні в залі засідань. Подання т.зв. "альтернативних" законопроектів - не що інше, як бажанння заблокувати прийняття будь-якого.
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И давно он в ВР? Почему не принимают? Петр Алексеевич блокирует?
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Исходя из обещаных 4000 евро зарплат, комуналки, весенних посадок, избирательного закона с закрытыми списками и т.п. доверия 0,0%.

P.S. Из предвыборных обещаний Зеленский пока что выполнил обещание пойти на выборы.
Было очень сложно выполнить, но он это сделал.
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А что там с программой на первые 100 дней..？
Месяц назад...эта рябая кепка говорила что она готова на 95 процентов...
Брехала...как все зебени？
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиключили всі ризики для визнання його норм неконституційними, - Рябошапка про законопроект щодо незаконного збагачення
 
 
 
 
 
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