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 Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін

Соціальна мережа Facebook призначила на посаду Policy Manager щодо України Катерину Крук. Її офіс буде розташовано у Варшаві.

Про це в Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно сказати, що ми в Міністерстві інформаційної політики України вважаємо, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії Facebook. Про нього вже певний час було відомо з неофіційних джерел, але, на жаль, десь за три місяці до офіційного оголошення цього рішення наші контакти в Facebook припинили з нами будь-яке спілкування без попередження", - уточнив Золотухін.

За його словами, Катерина Крук - відомий експерт із питань інформаційного простору, спікер на всіх актуальних конференціях щодо дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

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"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться", - зазначив заступник міністра.

Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130372
 
   
 Топ коментарі
 
А это тоже найкращий вибір?
Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин - Цензор.НЕТ 9888
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Костя, по чем киловат, если за Зеленского голосовал, с июля будет не знаешь?
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Очень правильное и своевременное решение. Может на ФБ перестанут наконец-то блокировать украинцев за слова- кацап и москаль.Насколько я знаю ФБ не очень то блокирует тех же россиянцев за слово хохол....двойные, как сказать стандарты.
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"Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится", - отметил замминистра.

А кто к нам грубо относился?
Источник:https://censor.net.ua/n3130372
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Звичайно. Бо на напряму Facebook - Українa, сиділа кацапка.
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Бутусова 2 раза деактивировали.1ый раз за портрет путина с мишенью
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я вже років 5 підписана на його акаунт і ніяких деактивів не помічала.
може банили ?
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Ну может просто банили.Я не знаю как там это работает.У меня никогда небыло там акк.Но про это он сам писал здесь
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Вчора я розмістив давно відомий в мережі коллаж, де Пецьо і Пуцьо були в авіаційних шоломах, як коментар до коментаря прихильника мародерів, що Зеленський нібито копіює Путіна. Модератор це вигриз і виплюнув. Питається, чому? Вважає, що став Фейсбуком?
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Меня банили за нелицеприятные высказывания о Пушлине

Ой, не вірю )))
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У меня неоднократно заблокировали аккаунты.Даже спикер Палаты представителей США Пелоси.заявляет,что Фейсбук проордынски настроенный,и не выполняет требования по борьбе с агрессией орды в Фейсбуке.Марк Цукерберг -ещё тот фрукт!
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как зачем? денег - нет, планы - аховые, команда - враги-вредители, как же тут без фейсбучика обойтись? про хлеб и зрелища слышали? вот это - зрелище. в случае засады можно сказать, что аккаунт взломали. очень знаете удобно. а хлеб... как-то до осени дотянут, а там... ...новые зрелища, возможно в 3D.
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Чтобы лишнехромосмные ватные модератеры фейсбука из ирландского офиса не банили украинских дописувачів за слово "кацап" или "*****"
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Чого тут у вати бризкає з усих отворів?
А ось чому.
БУЛО:
13:08 06.07.2018 МИП обеспокоен назначением россиянки Зининой руководителем общественной политики Facebook в Украине и странах СНГ. "Зинина Ульяна Викторовна занимает должность Head of Public Policy Facebook и отвечает в компании за реализацию политики социальной сети на территории России, Украины и стран СНГ. »
СТАЛО:
03.06.19 22:13 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Екатерина Крук, - общественная активистка и политолог ...Награда от Freedom Awards "Для людей Майдана" от Атлантического совета США за свою активную позицию по информированию мировой общественности о событиях в Киеве во время Майдана.»

Мокша страдаіть...

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я уже представил себе этого представителя в стиле ню. неплохо...
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это нормально- она просто попутчица режима Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 2541
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Порошенко это не смущало, раз она была на должности еще три года до конца 2017
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І що з того? Хіба Україна переможе московитів у інфопросторі?
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Переможе.
Коли 24,45 % стануть 73,22%.
Років 10.
(За часів Ющенка таких було 5 %, а через 10 років стало 24,45 % )
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А діватись нікуди. Росія повертається до свого первородного стану Азійського Улусу. Демографія і т.ін. Тому, вона дивиться на нас, як на резервуар слов'янської крові. Але ж і у нас демографія нє ахті, та й ми вже знаємо, чим закінчувалась для України «дружба со старшим братом»...Бо ж не вагаючись знову, як і в 1941, кинуть нас у якусь китайську м'ясорубку...
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соевая ботоферма стеця продолжает плодить свои личинки
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Костя, по чем киловат, если за Зеленского голосовал, с июля будет не знаешь?
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я не голосовал за зеленского и почем будет киловат не интересовался, как будет, так и будет. у меня есть выбор, платить или не платить Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Крук, - замминистра Золотухин - Цензор.НЕТ 4505
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ну, слава Богу, что хоть просто против Порошенко, а не принципиально за Зеленского. ты еще не потерян для общества, Костя! удачи тебе. Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 1296
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и против порошенко я тоже не голосовал, я вообще не ходил на второй тур голосования, поскольку не верю ни тому, ни другому, но сейчас пока даю шанс за 100 первых дней зеленскому показать, что он не второй порошенко, поскольку за 5 лет уже увидел, какое гавно этот порошенко, если будет таким же мерзавцем, то он него я камня на камне в интернете не оставлю Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 8399
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естественно, как и те 40%, которые присоединились без меня к зеленскому во втором туре проголосов против порошенко
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знать не входит в его обязанности. оно - такой себе "ароматизатор воздуха"
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Він за ху*ло голосував, лише не зізнається в цьому. Методичка забороняє.
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твои выводы только лишний раз подтверждают, что ты законченный идиот Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 3316
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Твоя думка мене цікавить не більше ніж думка ліхтарного стовпа біля мого будинку. Проте з ліхтаря є певна користь. Гуляй!
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КАКИМ БОКОМ ЗЕЛЕНСКИЙ ДО СТОИМОСТИ КИЛОВАТТА? Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін - Цензор.НЕТ 7088
ОСОБЕННО УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО ОН ВМЕСТЕ С СНБО ВЫСТУПАЛ ЗА ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ ЭНЕГОРЫНКА
А ВОТ ВОПРОС СВОЙ ТЫ ЛУЧШЕ ПЕТЬКЕ ЗАДАЙ!
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я не знаю кто такой Петька.

Зеленского - знаю, Порошенко - знаю, Петьку - не знаю. потрудитесь выражать свои мысли в корректной и доступной для понимания форме (без капслока).

а по поводу вопроса - его задавать надо тому, кто у власти. ведь у него вся полнота власти в стране, стало быть и спрос будет с него, а не с Петьки и не с Машки. привыкай! ТЕ!
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПОГОВОРКА: "ДЕТИ ЗА ОТЦОВ НЕ ОТВЕЧАЮТ". ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ ОБЯЗАН ОТВЕЧАТЬ ЗА ВСЁ ТО, ЧТО ПЕТЬКА СОТОВАРИЩИ НАТВОРИЛИ. НО ОБЯЗАН ИСПРАВИТЬ.

А ДУРАКА КОРЧИТЬ НЕ СТОИТ. НУ, А ЕСЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЗНАЕШЬ (НУ ДА, КОНЕЧНО), ТО И ВАЛИ ОТСЮДА, ПРОВОКАТОР ЧЕРТОВ.
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Не звертай увагу на блечку. Для таких є кнопка "спам".
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Очень правильное и своевременное решение. Может на ФБ перестанут наконец-то блокировать украинцев за слова- кацап и москаль.Насколько я знаю ФБ не очень то блокирует тех же россиянцев за слово хохол....двойные, как сказать стандарты.
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на других сайтах интереснее заглавие "Украина впервые получила своего менеджера в Facebook", не плохо бы еще менеджера на censor
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Ну, чтоп нє разжигать...мокша обіжаєтся...

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На Цензор достатньо залучити одного-двох програмерів, які раз і назавжди заблокують доступ кацапам. Незважаючи на всі хитрощі з ланцюжками проксі, ВПН та анонімайзерів.
Хто в темі, той знає як важко було українським юзерам зайти на трекер Демоноїд, який певний час хостився у Києві (таке блокування пиратского ресурсу було зроблене у першу чергу для маскування від візитів правоохоронців).
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Аполітічно рассуждаєшь товаріщь...а накрутка відвідувань?
Мокша мабуть дає тут 90% навару...
Те що вона засирає мізки стаду, нє в счьот...
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Якщо на конкретному гаджеті важко заблокувати рекламу, то я її просто ігнорую. Тому це запитання не до мене. Пригадав як на початку 2000-х чергові техніки центру техпідтримки попросили виділити їм окремий комп, з якого вони вночі запускали "клікалки" та "голосувалки" власного написання і мали з цього додаткові копійки на свої веб-гаманці. Я ж не звір, пішов назустріч "пажеланіям трудяшшихся".
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