 Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін

Про це в Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, передає Цензор.НЕТ.
"Необхідно сказати, що ми в Міністерстві інформаційної політики України вважаємо, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії Facebook. Про нього вже певний час було відомо з неофіційних джерел, але, на жаль, десь за три місяці до офіційного оголошення цього рішення наші контакти в Facebook припинили з нами будь-яке спілкування без попередження", - уточнив Золотухін.
За його словами, Катерина Крук - відомий експерт із питань інформаційного простору, спікер на всіх актуальних конференціях щодо дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.
"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться", - зазначив заступник міністра.
ЗАЧЕМ ЭТО НАДО??
А кто к нам грубо относился?
Источник:https://censor.net.ua/n3130372
може банили ?
Ой, не вірю )))
А ось чому.
БУЛО:
13:08 06.07.2018 МИП обеспокоен назначением россиянки Зининой руководителем общественной политики Facebook в Украине и странах СНГ. "Зинина Ульяна Викторовна занимает должность Head of Public Policy Facebook и отвечает в компании за реализацию политики социальной сети на территории России, Украины и стран СНГ. »
СТАЛО:
03.06.19 22:13 Ответственным за Украину в Facebook назначена эксперт по вопросам информпространства Екатерина Крук, - общественная активистка и политолог ...Награда от Freedom Awards "Для людей Майдана" от Атлантического совета США за свою активную позицию по информированию мировой общественности о событиях в Киеве во время Майдана.»
Мокша страдаіть...
Коли 24,45 % стануть 73,22%.
Років 10.
(За часів Ющенка таких було 5 %, а через 10 років стало 24,45 % )
(без обид)
ОСОБЕННО УЧИТЫВАЯ ТО, ЧТО ОН ВМЕСТЕ С СНБО ВЫСТУПАЛ ЗА ОТЛОЖИТЬ ВВЕДЕНИЕ ЭНЕГОРЫНКА
А ВОТ ВОПРОС СВОЙ ТЫ ЛУЧШЕ ПЕТЬКЕ ЗАДАЙ!
Зеленского - знаю, Порошенко - знаю, Петьку - не знаю. потрудитесь выражать свои мысли в корректной и доступной для понимания форме (без капслока).
а по поводу вопроса - его задавать надо тому, кто у власти. ведь у него вся полнота власти в стране, стало быть и спрос будет с него, а не с Петьки и не с Машки. привыкай! ТЕ!
А ДУРАКА КОРЧИТЬ НЕ СТОИТ. НУ, А ЕСЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЗНАЕШЬ (НУ ДА, КОНЕЧНО), ТО И ВАЛИ ОТСЮДА, ПРОВОКАТОР ЧЕРТОВ.
Хто в темі, той знає як важко було українським юзерам зайти на трекер Демоноїд, який певний час хостився у Києві (таке блокування пиратского ресурсу було зроблене у першу чергу для маскування від візитів правоохоронців).
Мокша мабуть дає тут 90% навару...
Те що вона засирає мізки стаду, нє в счьот...