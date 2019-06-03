 Відповідальним за Україну в Facebook призначена експерт із питань інформаційного простору Крук, - заступник міністра Золотухін

Про це в Facebook повідомив заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін, передає Цензор.НЕТ.

"Необхідно сказати, що ми в Міністерстві інформаційної політики України вважаємо, що це найкращий вибір, який могли зробити в компанії Facebook. Про нього вже певний час було відомо з неофіційних джерел, але, на жаль, десь за три місяці до офіційного оголошення цього рішення наші контакти в Facebook припинили з нами будь-яке спілкування без попередження", - уточнив Золотухін.

За його словами, Катерина Крук - відомий експерт із питань інформаційного простору, спікер на всіх актуальних конференціях щодо дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

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"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення грубе і непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться", - зазначив заступник міністра.

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