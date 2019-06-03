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Все про:Зеленський (1558) Переяслав-Хмельницький (15) смерть (3336) патрульна поліція (873)

 Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський обіцяє сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Зеленського.

У повідомленні наголошується: "На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною".

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Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130371
 
   
 Топ коментарі
 
Ты уже квартиру погибшему шахтёру купил.
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Винний у цьому вбивстві - Аваков, який повністю провалив реформу поліції і лишив на служби таких уйопків, алкоголиків, наркоманів, маніяків, кримінальних злочинців, мафію, корупціонерів, ідіотів та дебілів! Аваков має йти з посади і йти під суд!
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свежо предание, сказали врачи, которым он добавил 4000евро к зарплате
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Ну Ваша логика ясна.Если бы Президент промолчал,Вы бы писали почему молчит и т.д. Выразил соболезнования, сказал что проконтролирует расследование.В такой ситуации трудно подобрать слова.В чем проблема?
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проблема в том, что мы так и не услышали о планах президента и его команды. согласитесь, уж очень противоречивые вещи звучат от Зеленского и его представителей. то за ЕС и НАТО, то за мир с Россией. мы уже убедились по первым шагам, что король - голый, а вы?
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Хлопчика дуже жаль. Я була впевнена, що він виживе. Малесенька лапочка, як же печально, що ти так мало пожив.
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Как ни печально - мало кто выжил с переломом височной кости, пулей в головном мозге, повреждением, ушибом и отёком головного мозга.
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Ну, в принципе, как гарант Конституции он должен обеспечить конституционное право на правосудие. Если там про такое написано. Если в конституции про такое нет статьи - то значит это не его компетенция.
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А полицейские уже не прдозреваемые ,а осужденные?Это так "юрист" зе решил?
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При чём тут полицейские? Может они не виновные. Зеленский сказал - "чтобы ВИНОВНЫЕ были наказаны по справедливости". Вы слишком бурно реагируете и ещё бурнее фантазируете.
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от шо Гаранта меньше всего парит так это Конституция
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Твоё субъективное мнение. Спасибо, шо им поделился.
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Вот порох бы с Юркой, вмиг наказали авакова Сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости, - Зеленский об убийстве мальчика полицейскими в Переяславе-Хмельницком - Цензор.НЕТ 1487
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а что бы Гитлер сделал! это вообще, алес капут!...
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Таких заяв потрібно робити як омога менше... Принаймні публічно... А то наші судді ну дуже чуттєві істоти і при найменшій зміні влади побіжать з заявами в дбр набу сбу про тиск на правосуддя...
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Ой-ой! Вылезло... Наобещало...
Та там и БЕЗ ТЕБЯ дело движется на сверхзвуковой скорости.
Своими прямыми обязаностями когда заниматься будешь?!!
Про ПАСЕ - молчишь.
Про Румынию - молчишь.
И это только по свежим новостям.
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Слухай кацап всохни а то смердить від тебе гнилою козлятиною!!!
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Опустили тебе зелена шмаркля... Вилили тобі на голову рашинські помиї про Вальцмана..
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пороЩенка надо уже избивать как шуфрича. попадется тварь- я ему кастетом с шипами в переносицу ввалю
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лично бы принёс им морковный сок в тюрьму в таком случае
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А что это входит в обящаности президкнта?С каких пор президент может законно влиять на решение суда?Уже само заявлние зе есть вмешательсво в правосудие-но таким "юристам" плевать на конституцию.Фууух...Главное что бы зе-фаны с восторгом хлопали в ладоши,а то что это есть полная чушь,та то ерунда...пипел(чуваки и чувихи)схавает
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Президенту надо было дождаться смерти малыша, чтобы сделать заявление?
Вчера, позавчера "успешному" министру вопросы не задавал, на ковёр не вызывал?!
Руки он собрался рубить...
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Подумалось - с отрубленными руками на рояле играть сподручней .
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Президенту вообще нефиг было варнягать на эту тему. Есть на то Рюкзаков и это его парафия отдуваться за подобное.
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Согласен, когда Владимир Александрович не открывает роту, стране спокойней.
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ні-ні, сабаков в цій ситуації може лише проводити максимум внутрішнє розслідування для встановлення максимум причин і фактів бездіяльності (та похерення навчального процесу) начальників отих злочинців для того, щоб приструнити їх шляхом адмін.відповідальності по службі (можливо, і по адмінсуду). Головний розслідувач - ДБР, Труба.
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Перше і саме головне що ти маєш зробити це "собакова" у відставку враховуючи твої заяви про те що ти і твій "95 квартал" будете будувати цивілізовану державу. Так в такій цивілізованій державі як Польща кілька років тому міністр внутрішніх справ подав у відставку тільки із за того що в тюрмі в туалеті одного із ув'язнених без дозволу відповідних органів встановили камеру спостереження - а тут вбивство дитини п'яними поліцейськими!
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собаков это наследие договорняка Пети и Яйценюка.. Зеленский не может его уволить - нет полномочий.
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Вот читаю и думаю...И этот поет все те же песни про "поставлю на особистий контроль".
Зачем тогда в стране прокуратура?
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Дело очень резонансное.Могут быть общественные волнения.Народ в порыве гнева может начать суд линча. Президент все правильно сделал.
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Замля тобі пухом, малесенький.

Дайте мені тих ментів, я їм особисто горло перегризу.
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работники патрульной полиции

==
Кто нибудь объяснит, что ваще происходит? Они уже не полицейские, а работники? А судьи кто?? Работники оглашения приговоров?
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поливают нового президента? так как поливали 5 лет дерьмом Порошенка никогда еще никого не поливали,миллиарды рублей были выброшены на пропаганду,ты че то не сильно раньше по этому поводу переживал
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Порошенко был президентом в период критический для страны,во время когда шла активная фаза противостояния на востоке,когда не было армии,когда сепаратисты поднимали свои головы по всей стране и соответственно поддержка со стороны России была колоссальная и пропаганда работала во всю,а тут только кто то начал гадить на Вазелина и все,зрада и все пропало,пусть готовиться,быть президентом не простая ноша,особенно если сосед Россия,если ввязалься в это пусть делает что хотел и не ноет
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А такие ка вы И НЕ ДАЮТ И ШАГА СДЕЛАТЬ ЧТО ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ Вы бы что сделали стратег
то не так и то не так Вы прямо как два казака три гетьмана дайте человеку поработать хоть 100 дней не будет подвижек в преодолении коррупции искоренение дойки бюджета то многие тоже начнут критиковать его не по детски.

А многие что здесь за бабло шоколадного работают что деньги за которые они тут опусы методичек шпарят в будущем им могут встать поперек их жадного горла когда они своими руками разрушать страну и порядок.
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как ето не поливали каждый день многократно особенно вовочка на квартале яныка так необсирали как Ющенко и Порошенко
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А что ж Вы такие однобокие а когда он поливал Яныка при правлении Яныка то норм
А Вас не смущала что ПАП як повія по всем партиям прошел по рукам и что был министроим Экономики при Яныке это Вы одобрямс ( проститутка с душой ангела и невинности это Вы про своего ПАП хотите сказать )
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тебе с отстойной ямы виднее, особенно когда твоя голова едва торчит из дерьма которое Вы тут изливаете
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О латентный русофов в вышиванке ОТ Вас так гавном шоколадно ольгинским тхнет что не узнать Вас по фразам просто невозможно дети шарикова на выгуле на цензоре
Фас Вам бросили кость кусать.
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Так шариковы это вы...
Причем отпетые...
И ваш говно командующий похож на него..
Только буллулайки не хватает..
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Выборы уже закончились.Остынь.Через пять лет проголосуешь за Петра.
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ЭТО ВОПИЮЩИЙ БЕСПРЕДЕЛ ---ИХ РУКОВОДИТЕЛЯ В ОТСТАВКУ !
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Да счаз! Рюкзаков и при больших "залетах" оставался в своем кресле.
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взагалі-то ця справа - в компентенції підслідності, зокрема - ДБР Труби. А також контролю за ДБР - за НПУ (Ю.Луценко). І ніхто, окрім суддів, не мають права втручатися в їх повноваження.
Як там? - жодного дня без порушень Закону? Лічильник сайту знову обнулився?
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В нормальной стране министр МВД немедленно подал бы в отставку
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США для тебя нормальная страна? так вот там таких схожих прецедентов не один и никто в отставку не подавал
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шоколядно соевого афериста на рюкзаках в отставку!!
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А ты хорошее от них возьми а не плохое
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Был случай в пендостане. Чернокожего там полицейский застрелил.Так там долго палили полицеские участки.Потом поутихло.
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Або був би відсторонений на період слідства.
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Ты уже квартиру погибшим шахтёрам "выдал" Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1101
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"Сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости"
начинаются прямые вмешательства в следствие и суд??
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А где ты видел суды и следствие? Ты, лицемер, делаешь вид, что суды - честные ? Следствие - неподкупно?

Ану не воняй хотя бы сейчас. Захлопни люк.
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вам не кем командовать?? никто не слушается? пришли сюда самоутвердиться?
зебелизм так брызжет )))
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Упаси боже, я не могу себе позволить вами командовать. Зачем мне такая халэпа? Не льстите себе.
Я очень зла, это так. И хотела бы ************ запуском гильйотины, чтобы подкорректировать рост тех двух мусаров.
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таки командовать. а чем или кем не важно.. оговорка по фрейду )))
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Кому и фрейд ученый... Каждому - свое. Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6526
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И на заборах многое пишут. Но это же не значит, что забор - это буй.
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зеленка разве может знать про КАКИЕ ворота речь. быдло..)))
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Да , быдла много. Оно, например, это наглое самуверенное быдло не знает вот этого

Каждому своё (лат. suum cuique [суум куиквэ]) - всякому своё, каждому по его заслугам) - классический принцип справедливости.
Известность фразе принёс римский оратор, философ и политик Цицерон (106 до н. э. - 43 до н. э.).
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Телефонное право, давление на следствие. Все продолжается. Ничего не меняется. А столько было надежд Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 4835
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Конститу́ция (от лат. constitutio «устройство, установление, сложение») - основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. Президент является гарантом этого закона.
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Ну, вы поняли, что Зезекака готовит нас к жёсткой вертикали власти. Он фсьо сделает и фсьо порешает, без него ж никак не обойдутся. Ой, дайте ему уже Оскар за роль преЗЕдента.
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А наш харант взагалі в курсі,що судова гілка влади аж ніяк від нього нет залежить? І що він, от просто цікаво,буде робити? Заталефонує судді, і скаже,щоб всіх посадили,чи як? Іноді краще б промовчати,розумнішим будеш виглядати...
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Он ехал высказывать соболезнования шахтёрам и по дороге ржал и селфи с шаурмой и своими подельниками с довольными рожами делал, шо вы от него хотите..ну чужая ему страна, чужой ему народ, какого вы сочувствия ждёте.
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Зеленский решил по пиариться на смерти ребенка?!
Потому, что другой причины для вмешательство уже в практически ЗАВЕРШЕННОЕ дело, я не вижу.

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Сто пудов, эти менты голосовали за Зеленского. У порохоботов мозгов нет такую хрень учудить Зроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1675
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Неучь, яке ти маєш право вмяшуватись в роботу слідства і правосуддя? От бестолочі, не має чім президенту воюючої країні займатись.
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Правосуддя? А ти знаэш, скыльки добробатывцыв сидить по тюрмах в результаты цього правосуддя? Ах ти балабол!
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Зеленский: "Вы помните, что я сделал с роялем?!..."

Сказал то правильно, но ждём действий...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗроблю все, щоб винні були справедливо покарані, - Зеленський про вбивство хлопчика поліцейськими в Переяславі-Хмельницькому
 
 
 
 
 
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