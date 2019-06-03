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 Невідомі зірвали засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету, затримано 51 особу, - поліція

Невідомі увірвалися в будівлю ректорату Одеського національного медичного університету і силою зірвали позачергове засідання Наглядової ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції Одеської області.

Під час конфлікту тілесні ушкодження отримав поліцейський і навіть був госпіталізований. Правоохоронці затримали 51 особу.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про загрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства охорони здоров'я, в результаті сутичок біля Одеського національного медуніверситету постраждало 28 осіб.

"26 дорослих отримали медичну допомогу амбулаторно. Ще одного дорослого і одну дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості", - інформують у відомстві.

Читайте також: Уряд вдруге ухвалив рішення про створення Національного одеського медичного університету, - МОЗ

Невідомі зірвали засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету, затримано 51 особу, - поліція 01

Також читайте: В Україні створено Національний Одеський медичний університет, - розпорядження Кабміну

Нагадаємо, влітку 2018 року МОЗ України звільнив колишнього ректора університету Валерія Запорожана. Причина - грубе порушення контракту і перетворення закладу вищої освіти на власне феодальне володіння. Виконуючим обов'язки ректора МОЗ України призначив Костянтина Аймедова.

Вранці 10 грудня 2018 року в МОЗ заявили, що невідомі особи силою захопили будівлю закладу і не пускають працівників на робочі місця. Пізніше в поліції Одеси спростували повідомлення МОЗ,зазначивши, що того дня в університеті діяли судові виконавці Мін'юсту, з реальним виконавчим листом. Після цього МОЗ звинуватив поліцію в брехні.

Наприкінці грудня уряд підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я України реорганізувати університет - створити Національний Одеський медичний університет шляхом злиття ОНМедУ і Кримського державного медичного університету імені С. І. Георгієвського.

У січні 2019 року Окружний адмінсуд Києва призупинив дію розпорядження Кабміну "Про створення Національного Одеського медичного університету".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130370
 
 
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Це банда порошенка бикує в регіонах, поки Зеленський не взяв владу в свої руки! Запорожан це давній регіонал який мутив в медунівері брудні корупційні справи! Буде сидіти Запорожан і всі його тітухани також!
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Нет.. Это обТруханые и пороВшивые получили по хлебальникам...
Решили попробовать ЗЕ на зуб. Ну и отсосали...
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если всех задержанных сейчас положить на стол в операционной, а интернам выдать скальпели и подождать пока они сделают им операцию по удалению аппендицита, то больше в здание медуниверситета никто не прибежит Неизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция - Цензор.НЕТ 7222 польза налицо, молодые специалисты не будут препарировать жаб, а неизвестные лица получат хороший опыт посещения медицинских учреждений
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Супрун хочет сменить менеджмент,одесского медвуза,а банда сопротивляется.
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При словосочетании "Супрун хочет", сразу возникает подозрение, что что противодействие хотелкам- таки правильное.
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тушки-титушки-петюшки-проститушки.... хренпоймушки
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Хоть кого - то из задержанных посадят или отпустят за недостаточностью доказательств? А побитый полицейский и дальше будет умываться кровью?
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Ворюга запорожан с рыгианалами не как не успокоится. При ваЗЕлине, такие будут у руля.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНевідомі зірвали засідання Наглядової ради Одеського медуніверситету, затримано 51 особу, - поліція
 
 
 
 
 
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