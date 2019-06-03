EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  10809  82
Все про:Переяслав-Хмельницький (15) смерть (3336) Жуков Євгеній (21)

 "Нам далеко не пох#р. Це серйозна відповідальність", - глава Департаменту патрульної поліції Жуков про вбивство хлопчика на Київщині

Начальник Департаменту патрульної служби Нацполіції Євген Жуков заявив про те, що сильно переживає через факт убивства поліцейськими хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці

Він зазначив: "Я чудово розумію гнів суспільства і відчай батьків маленького Кирила Тлялова, який помер кілька годин тому в реанімації після безглуздої і п'яної витівки двох "поліцейських".

У мене двоє синів: Стас - 7 років і Гліб - 3 роки!

Як батькові, мені важко уявити почуття батьків, які втратили свою улюблену дитину.

Як поліцейський, я повністю засуджую цих негідників, які накликали біду на ні в чому не винну сім'ю!

Читайте також: Керівництво поліції Переяслава-Хмельницького відсторонено від виконання службових обов'язків, - МВС

І знаю, що тих, хто це зробив, буде покарано! Їх затримали в той же фатальний вечір.

Існує думка, що всім пох#р. Особливо керівництву... Ні, друзі, - далеко не пох#р. Це дуже серйозна відповідальність і дуже глибокі переживання.

Ми радіємо позитивним змінам і розповідаємо про це з гордістю - про вчинки і героїв!

Але, паралельно, є і чорна сторона, яка змиває і руйнує все на своєму шляху - весь позитив і вибудувану працю.

Але про це теж треба говорити!

Не зважаючи на те, що саме ці співробітники не належать до Департаменту патрульної поліції.

Я, як керівник одного з підрозділів поліції, як батько, як громадянин, від себе особисто і від усього Департаменту патрульної поліції співчуваю батькам, родичам і близьким загиблого Кирила.

Можна було, звичайно, промовчати і пройти повз, але це треба сказати і написати.

Навіть якщо сенсу немає - дитини не повернеш і нікому не цікаво.

Біда може наздогнати кожного. Особливо коли її зовсім не чекаєш.

Я впевнений що винні в трагедії каються у скоєному, адже у них теж є діти.

Але час назад не повернеш. І треба відповідати за свої вчинки і нести покарання! Земля пухом тобі, маленький Кириле".

Читайте також: Поліцейських, які смертельно поранили п'ятирічного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, буде обвинувачено в умисному вбивстві, - Луценко

Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

Дивіться також: Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар. ВIДЕО

Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

Читайте також: Череп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика

2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130369
 
 
 Топ коментарі
 
Аваков має йти з посади міністра! Провал реформи поліції це провина Авакова!
 показати весь коментар
 
лещенко в квартире за пол лимона баксов, внезапно появившейся в результате борьбы с коррупцией, ремонт делает, ему не до этого
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Это плод всей системы ,системы нереформированной,ручной,карманной,вскормленной петей.Это его заслуга,заслуга жадного воровитого человека.Но беда в том,что и зеленский молчит,как рыба.
 показати весь коментар
 
 
Не гони, среди стольких новых полицейских всегда процент уродов, в любой стране.
 показати весь коментар
 
 
ага, 99,9 - такий той процент! Поліцаї, одне слово
 показати весь коментар
 
 
у нас кажуть: пішов в міліцію - собачої крові напився! Туди ідутьтільки нелюди.
 показати весь коментар
 
 
Вас в гугле забанили?

Володимир Зеленський
19 мин. ·
На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною.
 показати весь коментар
 
 
ну да. Луччій міністєр усєх врємьон і наротов
 показати весь коментар
 
Аваков має йти з посади міністра! Провал реформи поліції це провина Авакова!
 показати весь коментар
 
 
Это не провел реформы, часть дибилов всегда проникнет
 показати весь коментар
 
 
Це старі дебіли, яких мали вигнати з поліції за результатами тестування та поліграфу.
 показати весь коментар
 
Звідки ти знаєш, старі це дебіли чи нові?
 показати весь коментар
 
это мент сейчас давал комментарий или уркаган? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 1440 ну сути ответ не меняет, теперь я спокоен, мусорам не похер, а это уже торжество права и закона
 показати весь коментар
 
 
ну як уркаганський жаргон? Просто поліція переймає стиль чи то сленг новообраного Президента. Якщо йому можна, то мєнтам вже чому ні. Мода, тренд, підлаштовуються під Зєлєнського.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
соевый, у тебя чесоточный зуд на зеленского? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 7447
 показати весь коментар
 
 
У тебе мабуть на нього підіймається щогодини? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 4234
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
что поднимается у меня и на кого?, напиши конкретно, не стесняйся, флуди уже по крупному, не сдерживай своих фантазий "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 3103
 показати весь коментар
 
 
Кумедний зелібоба. Наче з однією складкою у мозгу, нічого не розумієш, проте писати вмієш! Впізнаю ЗЕелекторат!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты уже всем своим соевым разумом блеснула или ещё что то на десерт припасла? вишенку на мародерском торте "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8456
 показати весь коментар
 
Чувак, который руководит Департаментом патрульной полиции... "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 2079
 показати весь коментар
 
 
нажаль, цей начальник - всім відомий "Позивний Маршал" з Донецького аеропорту. Завжди вважав його чи не взірцем чемності як для поліцейського. Але тут емоції вочевидь зашкалили, що, звісно, всерівно не виправдовує його.
 показати весь коментар
 
лещенко в квартире за пол лимона баксов, внезапно появившейся в результате борьбы с коррупцией, ремонт делает, ему не до этого
 показати весь коментар
 
 
А причем тут Лещенко? У соевых вообще крышу снесло.
 показати весь коментар
 
 
Нужно наверно полицейским зарплату поднять, они такие все дебилы, потому что у них зарплата маленькая.
 показати весь коментар
 
 
точно сделать зарплату, как у судий и дать неприкосновенность с правом первого выстрела "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8927
 показати весь коментар
 
 
От тільки не треба киздіть про врачей. Застаріла інформація. Моя дружина до пенсії була медсестрою у теперішньої нашої сімейної лікарки, спитала про зарплату, та сказала що в цьому році підвищили до 16 тисяч. А хірурги , гінекологи, урологи, невропатологи І раніше були і є в шоколаді. Їм скільки везуть несуть , що вони мабуть і не знають яка у них офіційна зарплата - такий мізер порівняно з хабарями.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пока такие гопники и матерщики будут руководить полицией, туда идти работать нормальный человек не будет. Это хуже чем при Януковиче. Там хоть на камеру не ругались. Можна только представить, как эта полиция будет расстреливать Майдан.
 показати весь коментар
 
 
Что ты мелешь? Матерятся все,некоторые начинают с 6 лет. А за Яныка молчал бы уже.
 показати весь коментар
 
Як не крути... А мат з телеекрана від офіцера в мундирі при виконанні службових обов'язків це як мінімум не етично... І це до слова пряме порушення дисциплінарного статуту.
 показати весь коментар
 
 
Сам мат не приветствую,но чтобы до некоторых с убедительностью дошло , приходится. Думаю здесь не очень жесткий мат ),но согласен,не этично.
 показати весь коментар
 
теперь таки да, детей выпускать на улицу опасно к преступникам присоединились маньки которые хватают детей на улицах и тащат на подвал и мусора детоубийцы Теперь только с охраной, иначе останешься без ребёнка
 показати весь коментар
 
Таким х*рам все по*ер. Если бы не по*ер, то начальник РОВД давно бы уже был отстранен от должности. Кадровик бы в СИЗО колупался бы в своей оппе.
Двое убийц уже сидели бы в кутузке, а не "решалось бы пытання" на какую домашнюю дачу отправить этих вонючих яйцунов, чтобы новость забылась.
 показати весь коментар
 
 
Ви забули, ще президент винен... І зовнішні вороги.
А ще батьків можна розстріляти... Чи привселюдно заставити відмовитись від дітей...
Ой та то я совок згадав!) Такого майбутнього хочете? А колективна відповідальність веде саме до такого...
Можна ще дім бульдозерами знести як в одній щасливій республіці...
 показати весь коментар
 
 
непосредственное начальство должно нести ответственность за морально-психологическое состояние подчиненных. не так радикально как предложенно, но дисциплинарная ответственность должна наступить
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
а де кваків ? у відпустці ? кіборгом вирішив затулитися ?
 показати весь коментар
 
 
і хто поставив це бидло начальніком департамента?
 показати весь коментар
 
 
Аваков видать в Испании .не выходит в эфир ,боиться спалиться .
 показати весь коментар
 
 
трудно пєрєдать тє чувства, которийє я іспитиваю... нє прєдставляю шо чувствуют... вобщім - нам нє похєр - нам *****
 показати весь коментар
 
у него, у копа, в АТО был позывной "Маршал"
(а несчастному малышу - Царство Небесное и соболезнование родителям...
прими Боже его Душу безгрешную...)
 показати весь коментар
 
 
зря вы такую аналогию провели. Он руководил легендарными "киборгами" в ДАПе осенью 2014, за что награжден орденом Хмельницкого. Замкомбата 79-й аэромобильной бригады
 показати весь коментар
 
 
Авакову похер..А Жуков единственный нормальный мужик в этом стаде
 показати весь коментар
 
 
У Жукова закончилась аренда и его завалили в Харькове, хоть и был нормальным мужиком, по вашим словам
 показати весь коментар
 
 
как по мне этот мент Жуков искренне расстроился...
У него самого дети....
Хорошо хоть изредка, но еще встречаются в полиции нормальные Челы...
Теперь посмотрим какой будет приговор тем двоим.....
 показати весь коментар
 
 
У тех ментов тоже дети. Которые пили с ними. Возможно, те два поца дали пострелять своим сыночкам.

Их всех 4 надо скальпировать.
 показати весь коментар
 
 
Жизнь подбросила новой власти свой экзамен.
Вот и увидим, что стоит за предвыборными лозунгами...
И способна ли она на большее, чем музыцировать гениталиями по роялю... "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 7378
 показати весь коментар
 
 
Мент есть мент, патрульный или нет! Посмотрите их жизнь по соцмережам! Они в таких местах отдыхают, такое обеспечение жизни имеют...Особенно борцуны с коррупцией и наркотой...Никому это не надо! Надо субсидантов перепроверять...
 показати весь коментар
 
 
ЧТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ???? РУКОВОДИТЕЛИ В ОТСТАВКУ НЕМЕДЛЕННО !!!
 показати весь коментар
 
 
шо ані в отставкє будут дєлать? Пєнсія всєго дєсять тищ - ані же умрут с голода!
 показати весь коментар
 
...Бытует мнение, что всем похер. Тем более руководству...Нет уж, ребята, - далеко не похер. Это очень серьёзная ответственность и очень глубокие переживания.Источник: https://censor.net.ua/n3130369 - угу , точно З 9-ї ранку я сижу на стакані... Ми є ах#єнна інституція", - выступление начальника патрульной полиции Киева Зозули на новогоднем корпоративе. ВИДЕО
 показати весь коментар
 
 
С точки зрения прошлой милиции - этот спич Жукова достоин уважения и стал возможен только благодаря тому, что он не из системы ....респект!... "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8381
 показати весь коментар
 
 
управа та кантора - дві основні ОПГ в Україні
 показати весь коментар
 
 
СУБСИДИАНТОВ НИЩИХ ВЫ ПРОВЕРЯЕТЕ НЕГОДЯИ---СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ и ДЕПУТАТОВ ПРОВЕРЯЙТЕ !
 показати весь коментар
 
 
Паскудно те, що такі випадки "правоохоронцями" в нас давно стали нормою. А все починається з дрібного - з перевищення службових повноважень, які кришують їхні начальники... І так включно до міністра.
 показати весь коментар
 
 
Нам не пох..р, - Жуков / Где вы этого гопника отрыли, судя по всему на россии? "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8442
 показати весь коментар
 
заходишь в гугл. делаешь запрос и узнаешь что ты тупой. Жуков руководил обороной ДАПа осенью 2014 и за что награжден орденом Б. Хмельникого.
 показати весь коментар
 
 
Аваковские мрази...
Не зря вас стреляют...
Не зря, вас убивают как псов...
Старые мусора, хоть и были взяточниками, ну были с понятиями хоть какими то..
Суки вы..
И я сегодня посмотрел, этим ублюдкам светит всего 2 года...
Что бы вы суки точно также теряли своих кровинок..
Тогда вы поймёте..
Позор вам человечесский, и проклятья на ваши головы...
На большее вы не заслужили...
 показати весь коментар
 
Угу,вот щаз только авакава турнуть и полиция будет просто другой!Зе наверное с 95 квартала полицменов наберет?
 показати весь коментар
 
 
Аляааарррм!!! Биспридееел!!! Сколько можно!!!??? Авакова в отставку! Евреев и армян депортировать!!! Командовать полицией назначить Марка Супруна!!! У него глаза честные и жена красавица! Точно говорю, сам видел! "Нам далеко не пох#р. Это серьезная ответственность", - глава Департамента патрульной полиции Жуков об убийстве мальчика на Киевщине - Цензор.НЕТ 8701
 показати весь коментар
 
Беда в том,что в нашей стране (и это касается не только полицейских),традиционен отдых а ля "нажраться до посинения". Люди не понимают,а что в этом такого,чтобы нельзя было расслабиться до упора.Пьяный полицейский хватается за табельное,чтобы просто пострелять, простой колхозник может вилами пометать по соседям,которые насолили,подростки под мухой цепляются к прохожим,а потом избивают их с остервенением.Отдых по-другому людям не известен,не привит с детства. Много вы видите компаний на природе,которые играют в волейбол или футбол? Хочешь пострелять - пойди в тир наконец, где безопасно для окружающих,где все оборудовано.Но нет, а как же без куражу? Наказать по всей строгости и точка,и не нужно говорить о том,что у них дети, а мальчика уже не вернуть.О своих детях,равно как и о других,нужно было думать до того,как совершили это преступление.Не думаешь о других,подумай прежде о своих детях,которые лишаться отцов и получат пятно потомка детоубийцы.
 показати весь коментар
 
Чет я не понял. Глава департамента подал в отставку? Нет? Тогда это не более чем дешевый трындеж для прикрывания собственной жопы...
 показати весь коментар
 
 
Ну и какое конкретно будет наказание ?
Перевод в другой райотдел ?

Им не похер, только когда подстрелили мента.
 показати весь коментар
 
 
обана! мой коммєнт убілі! А как жє апчєствєнний рєзонанс? Пар випустіть? Даже етого нізззя???
 показати весь коментар
 
пацани! ***! Нам нє похєр, нах! Ані раскаіваюца, ****! Ані - чоткійє пацани - у ніхжєдєті, ***! Ім так стидно, шо нє будєм іх судіть, нах - оні уже наказани свойєй совєстью, йптвмать!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії"Нам далеко не пох#р. Це серйозна відповідальність", - глава Департаменту патрульної поліції Жуков про вбивство хлопчика на Київщині
 
 
 
 
 
 вгору