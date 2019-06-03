 "Нам далеко не пох#р. Це серйозна відповідальність", - глава Департаменту патрульної поліції Жуков про вбивство хлопчика на Київщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці

Він зазначив: "Я чудово розумію гнів суспільства і відчай батьків маленького Кирила Тлялова, який помер кілька годин тому в реанімації після безглуздої і п'яної витівки двох "поліцейських".

У мене двоє синів: Стас - 7 років і Гліб - 3 роки!

Як батькові, мені важко уявити почуття батьків, які втратили свою улюблену дитину.

Як поліцейський, я повністю засуджую цих негідників, які накликали біду на ні в чому не винну сім'ю!

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І знаю, що тих, хто це зробив, буде покарано! Їх затримали в той же фатальний вечір.

Існує думка, що всім пох#р. Особливо керівництву... Ні, друзі, - далеко не пох#р. Це дуже серйозна відповідальність і дуже глибокі переживання.

Ми радіємо позитивним змінам і розповідаємо про це з гордістю - про вчинки і героїв!

Але, паралельно, є і чорна сторона, яка змиває і руйнує все на своєму шляху - весь позитив і вибудувану працю.

Але про це теж треба говорити!

Не зважаючи на те, що саме ці співробітники не належать до Департаменту патрульної поліції.

Я, як керівник одного з підрозділів поліції, як батько, як громадянин, від себе особисто і від усього Департаменту патрульної поліції співчуваю батькам, родичам і близьким загиблого Кирила.

Можна було, звичайно, промовчати і пройти повз, але це треба сказати і написати.

Навіть якщо сенсу немає - дитини не повернеш і нікому не цікаво.

Біда може наздогнати кожного. Особливо коли її зовсім не чекаєш.

Я впевнений що винні в трагедії каються у скоєному, адже у них теж є діти.

Але час назад не повернеш. І треба відповідати за свої вчинки і нести покарання! Земля пухом тобі, маленький Кириле".

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Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

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Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

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2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.