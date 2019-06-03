 "Нам далеко не пох#р. Це серйозна відповідальність", - глава Департаменту патрульної поліції Жуков про вбивство хлопчика на Київщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці
Він зазначив: "Я чудово розумію гнів суспільства і відчай батьків маленького Кирила Тлялова, який помер кілька годин тому в реанімації після безглуздої і п'яної витівки двох "поліцейських".
У мене двоє синів: Стас - 7 років і Гліб - 3 роки!
Як батькові, мені важко уявити почуття батьків, які втратили свою улюблену дитину.
Як поліцейський, я повністю засуджую цих негідників, які накликали біду на ні в чому не винну сім'ю!
І знаю, що тих, хто це зробив, буде покарано! Їх затримали в той же фатальний вечір.
Існує думка, що всім пох#р. Особливо керівництву... Ні, друзі, - далеко не пох#р. Це дуже серйозна відповідальність і дуже глибокі переживання.
Ми радіємо позитивним змінам і розповідаємо про це з гордістю - про вчинки і героїв!
Але, паралельно, є і чорна сторона, яка змиває і руйнує все на своєму шляху - весь позитив і вибудувану працю.
Але про це теж треба говорити!
Не зважаючи на те, що саме ці співробітники не належать до Департаменту патрульної поліції.
Я, як керівник одного з підрозділів поліції, як батько, як громадянин, від себе особисто і від усього Департаменту патрульної поліції співчуваю батькам, родичам і близьким загиблого Кирила.
Можна було, звичайно, промовчати і пройти повз, але це треба сказати і написати.
Навіть якщо сенсу немає - дитини не повернеш і нікому не цікаво.
Біда може наздогнати кожного. Особливо коли її зовсім не чекаєш.
Я впевнений що винні в трагедії каються у скоєному, адже у них теж є діти.
Але час назад не повернеш. І треба відповідати за свої вчинки і нести покарання! Земля пухом тобі, маленький Кириле".
Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.
Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .
За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.
Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.
"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.
Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.
2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Володимир Зеленський
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На жаль, усі зусилля медиків виявилися марними. 5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я - як президент і як батько - хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам'ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною.
Двое убийц уже сидели бы в кутузке, а не "решалось бы пытання" на какую домашнюю дачу отправить этих вонючих яйцунов, чтобы новость забылась.
А ще батьків можна розстріляти... Чи привселюдно заставити відмовитись від дітей...
Ой та то я совок згадав!) Такого майбутнього хочете? А колективна відповідальність веде саме до такого...
Можна ще дім бульдозерами знести як в одній щасливій республіці...
(а несчастному малышу - Царство Небесное и соболезнование родителям...
прими Боже его Душу безгрешную...)
У него самого дети....
Хорошо хоть изредка, но еще встречаются в полиции нормальные Челы...
Теперь посмотрим какой будет приговор тем двоим.....
Их всех 4 надо скальпировать.
Вот и увидим, что стоит за предвыборными лозунгами...
И способна ли она на большее, чем музыцировать гениталиями по роялю...
Не зря вас стреляют...
Не зря, вас убивают как псов...
Старые мусора, хоть и были взяточниками, ну были с понятиями хоть какими то..
Суки вы..
И я сегодня посмотрел, этим ублюдкам светит всего 2 года...
Что бы вы суки точно также теряли своих кровинок..
Тогда вы поймёте..
Позор вам человечесский, и проклятья на ваши головы...
На большее вы не заслужили...
Перевод в другой райотдел ?
Им не похер, только когда подстрелили мента.