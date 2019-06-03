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  2017  9
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Все про:вбивство (1785) Гандзюк (319) Торбін Сергій (1)

 Організатор нападу на Гандзюк Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством

Організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У засіданні Покровського районного суду Дніпропетровської області під головуванням Олени Чорної взяли участь двоє прокурорів, потерпілий - батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно зі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України.

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Розгляд угод решти обвинувачуваних триває.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130368
 
 
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краще вчасно стукнути), чим роками перестукуватись!
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сдєлка - значить слєдствіє не установило віновного. Просто Торбіну прищемили фаберже і він взяв заказ на себе. А де докази? Справжній закащик уник відповідальності...
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Не прищемили, а перевели на счёт в Швейцарии.
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Він не заказ взяв на себе взяв, він взяв на себе організацію і здав заказчиків - Мангера та Левіна.
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Как и Кучма ! Все ,что нельзя купить за деньги ,можно купить за 🙄 очень большие
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А как же Мангер, Павловский....
Че луцик, решил подзаработать на пенсию. Ещё одно дело продать?
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"щиросердне каяття" - королева доказів ! (доведено ще НКВС...)
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Чого досі не сидить замовник злочину Мангер? Хто там обіцяв посадки?
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Это реально что-то...

Екатерина Викторовна Гандзюк.

Спи спокойно Героиня ,
Но ушла ты слишком молодая
А мы поплачем все бродя ,
Дождем всю грусть смывая .
Ты добротой своей любя ,
Открыла замки инострадания
И человекоподобным показала
Общего добра послания .
Но тварям наверно власти мало ,
Денег и гордыни успокоения нажрать
Но им Радости и доброты тепло
И счастье не дано понять .
Ведь Satisfaction им за доллар не купить
Свои грехи с прискорбием меняя
И ласки женщины принять и жить ,
И достижения мечты и музыка все не такая.
И водка не в радость им всегда ,
Им йога не дана тщеславие занять
Они ведь бесы в теле - им их мучения,
Их ознобы - награда Бога их.
И нет успокоения не им ,ни детям их
Все это нам и им напоминание ,
Что все не зря ведь Мама-Украина
И Матушка-Земля всегда честна и молода.
Ты ведь всегда прекрасна и честна
Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают
А ты живи ведь соль планеты - Украина .
И без тебя наш мир умрет ,нельзя,
Живи , роди пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст всегда
Павшие подруги там строят небесный мавзолей .
ОН справедливый , но так надо , не печалься ,
Он поплачет за тебя везде на небе и на земле
Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая ,
Он очищает зло водой не объясняя .
Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая
Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения ,
На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
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