 Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування

Як передає Цензор.НЕТ, про це на презентації соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з групою компаній EVEREST, заявив віце-президент Інституту Горшеніна Віктор Соколов.
Дослідження було присвячено перспективам раннього програмування в українських школах і пройшло у квітні-травні 2019 року. У соцопитуванні взяли участь українці, у яких є діти шкільного віку.
"83,8% респондентів погодилися, що програмування необхідно впровадити у шкільну програму. Тобто крім інформатики, необхідно впровадити окремий предмет. На запитання "чи треба вводити предмет "програмування" в початкових класах", ствердно відповіли 69,1%", - розповів Віктор Соколов.
При цьому 88,8% батьків вважають, що професія програміста через 5-10 років буде затребуваною.
84% респондентів переконані, що основи програмування в майбутньому знадобляться представникам різних професій, а не тільки програмістам.
Батьки погоджуються з тим, що вивчення програмування сприяє розвитку логічного та аналітичного мислення (86,2%), навичок командної роботи (62,7%), уяви та творчих здібностей (77%), вміння вирішувати складні завдання шляхом поділу їх на менші частини (76%).
Водночас 69,9% батьків побоюються, що впровадження предмета "програмування" може погіршити здоров'я дитини. А 52% опитаних вважають програмування занадто складним предметом.
57% респондентів вважають, що раніше дитина почне вивчати програмування, то краще. 35% батьків впевнені в тому, що цей предмет однаково корисний як для хлопчиків, так і для дівчаток.
Твердження про те, що програмування забезпечить дитині конкурентні переваги в майбутньому професійному житті підтримали 79,8% респондентів.
Довідка. У дослідженні взяли участь 1000 респондентів у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,1%.
Питання в тому - який язик програмування вивчати, Алгол чи фортран
При получении профессионального образования - профессия программиста нужна в большинстве случаев (у нас на заводе она не помешает даже станочникам и резчикам металла). А вот в школе, до того как определиться с профессией - нафига?! Программы то и языки у разных профессий разные, всему не обучить.
А чтоб написать постпроцессор (алгоритм построения программы по созданной на компьютере траектории движения) для компьютера - мне вообще пришлось с нуля всё учить (до сих пор мне проще руками исправить программу для станка, чем заставить компьютер её писать правильно). Там ничего общего нет.
(при том сам на половину Украинец, род приехал в 37 с Украины на Кубань)
Для информации,ранец американского тренированного здоровенного солдата должен весить не более 15кг,а сколько весит ранец вашего ребенка?
Взвешивали ранец шестилетнего первоклашки он весит 6-8 кг и то из тем что требуют для уроков.
Профессия "программист", с развитием ИИ в ближайшие 10-15 лет, претерпит кардинальные изменения, вплоть до исчезновения обычных "писателей кодов"...
ВСЕ это надо изучать. А вот по програмированию можно создать кружок. Нравится - давай, занимайся.
Какая я дурная ! Вот только дипломы у меня во Франции всегда лучше, чем у французов.
Ведь как такового, чистого программирования, не существует.
На чем они предлагают программиорвать, на ассемблере в машинных кодах, на паскале или фортране, которые давно умерли, но все еще преподаются в наших отсталых вузах. На си, на котором пишутся программы низкого уровня, на с++ или с# или java с их объектами и интерфейсами, которыми в полной мере можно овладеть только за несколько лет. И то специалисту. Питон, для дата сайенс, обучению машин, численные методы, или пхп для сервера, или javascript для броузера или node.js или еще сотни разных языков.
Фигня все эти желания. Кто же программу по программированию для школы сможет составить и какая ее цель? Научиться циклы крутить и ветвлениями пользоваться? И для чего это все будущему продавцу или плотнику?
Программирование не может быть общеобразовательным предметом.
И имею право высказаться. Потому что на чем я только не программировал. Это моя страсть всю жизнь Сколько сайтов навалял для себя и других. Сколько научных работ сделал в результате проведения численных расчетов. Да и в универе преподаю ассемблер для интел процессоров, python, javascript, html, css, php, django, wordpress, а раньше фортран, паскаль, си, си++ и др. Хотя это не моя основная профессия. Основное - это квантовая механика, спектроскопия, лазеры - шмазеры и всякое такое.
Так что я в курсе дела кому и что нужно. И уже встречался много лет назад с попытками навязать мне обучение программированию всей нашей кафедры, включая уборщиц и слесарей. Еле отговорил.
Все великие программисты были самоучками.
А в школе детей нужно учить не программированию, а быть людьми.