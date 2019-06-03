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Все про:Інститут Горшеніна (1) освіта (585) опитування (345) соціологія (112)

 Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування

Введення програмування в шкільну програму як окремого предмета вважають за необхідне майже 84% батьків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на презентації соціологічного дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з групою компаній EVEREST, заявив віце-президент Інституту Горшеніна Віктор Соколов.

Дослідження було присвячено перспективам раннього програмування в українських школах і пройшло у квітні-травні 2019 року. У соцопитуванні взяли участь українці, у яких є діти шкільного віку.

"83,8% респондентів погодилися, що програмування необхідно впровадити у шкільну програму. Тобто крім інформатики, необхідно впровадити окремий предмет. На запитання "чи треба вводити предмет "програмування" в початкових класах", ствердно відповіли 69,1%", - розповів Віктор Соколов.

При цьому 88,8% батьків вважають, що професія програміста через 5-10 років буде затребуваною.

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84% респондентів переконані, що основи програмування в майбутньому знадобляться представникам різних професій, а не тільки програмістам.

Батьки погоджуються з тим, що вивчення програмування сприяє розвитку логічного та аналітичного мислення (86,2%), навичок командної роботи (62,7%), уяви та творчих здібностей (77%), вміння вирішувати складні завдання шляхом поділу їх на менші частини (76%).

Водночас 69,9% батьків побоюються, що впровадження предмета "програмування" може погіршити здоров'я дитини. А 52% опитаних вважають програмування занадто складним предметом.

57% респондентів вважають, що раніше дитина почне вивчати програмування, то краще. 35% батьків впевнені в тому, що цей предмет однаково корисний як для хлопчиків, так і для дівчаток.

Твердження про те, що програмування забезпечить дитині конкурентні переваги в майбутньому професійному житті підтримали 79,8% респондентів.

Довідка. У дослідженні взяли участь 1000 респондентів у всіх регіонах України (крім тимчасово окупованих). Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,1%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130365
 
   
 Топ коментарі
 
програмуй не програмуй-та при вступі до Вузу одержиш ... абітурієнтів з окупованих територій на своє державне місце
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Программирование это творчечтво, не каждого научишь, для этого должен быть талант.
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Меня интересует другой процент: Сколько из опрошенных родителей смогли ответить на вопрос - "Что такое программирование"...

При получении профессионального образования - профессия программиста нужна в большинстве случаев (у нас на заводе она не помешает даже станочникам и резчикам металла). А вот в школе, до того как определиться с профессией - нафига?! Программы то и языки у разных профессий разные, всему не обучить.
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А сколько из них создают языки программирования? Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування - Цензор.НЕТ 552
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процент), зберігається! зі зменшенням на порядок! Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування - Цензор.НЕТ 9967
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Справа гарна.
Питання в тому - який язик програмування вивчати, Алгол чи фортран
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Для лютой жести рекомендую Malbolge (Язык разработан с целью быть максимально сложным для написания программ).
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Меня интересует другой процент: Сколько из опрошенных родителей смогли ответить на вопрос - "Что такое программирование"...

При получении профессионального образования - профессия программиста нужна в большинстве случаев (у нас на заводе она не помешает даже станочникам и резчикам металла). А вот в школе, до того как определиться с профессией - нафига?! Программы то и языки у разных профессий разные, всему не обучить.
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совершенно верно, малко кто предствляет что это такое, модное слово и только.
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А всему и не надо..... изучив один язык программирования ...легко освоить другой...и потом третий....это как с иностранными языками.....
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Привет - но пока первый иностранный язык выучишь до уровня носителя - чекнешся... Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 3276
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Да не сказал бы... Меня учили писать программы для ЧПУ (G коды) процентов 90 этих программ я смогу прочитать, но даже среди языков программ для станков есть такие, которые я вообще не пойму. Даже символы другие. Всё равно что пытаться читать по китайски.

А чтоб написать постпроцессор (алгоритм построения программы по созданной на компьютере траектории движения) для компьютера - мне вообще пришлось с нуля всё учить (до сих пор мне проще руками исправить программу для станка, чем заставить компьютер её писать правильно). Там ничего общего нет.
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Це ви той із Ставрополя, який вважає українців ворогами?
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Из Тихорецка.
(при том сам на половину Украинец, род приехал в 37 с Украины на Кубань)
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Майже вгадав. Але той росіянин працював на ЧПУ і весь час тут кидався лайном.
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Вали давай. Кубанцы лягли под ******** и постанывают от удовольствия. Одно название, что украинцы.
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сейчас телефон на андроиде русифицировать не каждый айтишник сможет.
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Переставляється андроїд і все готово. Я вже так робив.
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Ali Hasan Далеко не на кожен телефон можна просто перевстановити андроїд.
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Можливо, але я зробив це, бо там був дуже спеціфічний андроїд дл США.
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Для азов программирования нужны определенные начальные знания,а родители уже и так замучали своих чад непосильном потоком информации с нулевого класса.Пора уже принимать законы об наказании относительно родителей перегружающих головы своих чад.
Для информации,ранец американского тренированного здоровенного солдата должен весить не более 15кг,а сколько весит ранец вашего ребенка?
Взвешивали ранец шестилетнего первоклашки он весит 6-8 кг и то из тем что требуют для уроков.
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Чип А ще в нас хочуть,все і усіх навчити,а так бути не може.
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для программирования достаточно занния матиматики 8 класса
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В среднесрочной перспективе одной из первых профессий, которая "отомрет" - будет профессия водителя..
Профессия "программист", с развитием ИИ в ближайшие 10-15 лет, претерпит кардинальные изменения, вплоть до исчезновения обычных "писателей кодов"...
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якщо вже на те пішло то бажано мати побільше практичної користі від шкільних предметів для загалу. взяти хоча б ту ж інформатику, для більшості учнів це незрозуміле блукання в потьмах і взагалі непотрібно. є баш в лінуксі чи пауершел в вінде з основами програмування які можна легко використовувати з практичною користю в звичайних компах і писати прості скрипти.
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віктор семенюченко Я вище писав,що на інформатиці потрібно інтерактивно розказувати про будову пк,щоб діти бачили що в середині.А не просто цифри вкладати у голову і на картинках дивитися що в середині.
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Я считаю что забивать этим голову всем ученикам необязательно, лучше организовать кружек для желающих.
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Нужно ещё в письме перейти на латиницу и в разговорной русской речи отказаться от окончаний ов и ин. Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1197
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И ввести обязательное применение окончания -ко! Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос - Цензор.НЕТ 1656
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Програмирование это творчество требующее вдохновения и трудолюбия, сродни художникам и композиторам которые из ничего создают что-то. Только в отличии от музки и картин это что-то дает рельную пользу людям.
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Эти родители - лоси непуганные. Они знают, что такое программирование? Оно уверены, что эта сложная дисциплина понадобится ихнему чаду? Абы нахапать, если дают. Да еще и даром. Можэ знадобыться.
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знать основы программированя никому не помешают. Может у ребенка появится талант.
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Может и помешать, если прдмет станет обязательным. Не у всех мозги устроены на понимание программирования. Плавали - знаем.
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Тогда и математику можно не изучать, если есть калькулятор.
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Какую математику? Алгебру? Геометрию? Тригонометрию? Арифметику?

ВСЕ это надо изучать. А вот по програмированию можно создать кружок. Нравится - давай, занимайся. Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування - Цензор.НЕТ 1173
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по твоей логике ничего не нужно изучать потому что без этого можно обойтись.
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Ну куда мне до твоей логики, которая тебы привела к утверждению, что я против всего в учебе.
Какая я дурная ! Вот только дипломы у меня во Франции всегда лучше, чем у французов. Більшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування - Цензор.НЕТ 5343
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Когда скрывали магию, для этих целей написали очень сложную программу, которая перепрограммировала этот мир. Но ее взломали. Магия вырвалась на свободу. Скоро все отгребут по полной. И кто программировал, и кто пользовался этой программой.
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Большинство украинских детей выступают за отключение мозга родителей от программирования через зомбоящик и соцсети.
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Дітей потрібно хоча навчити встановлювати ос і драйвери,а то це майже ніхто не знає,навіть з дорослих і правильно користуватися пк.Тай книги по інформатиці дуже відстають.
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Программисты преЗЕдентами не становяца, так что нужно клоунаду вводить как обязательный предмет. Сейчас рулит телевизор, а у клоуна в телевизоре больше шансов чем у программиста в офисе, даже если клоун будет тупо хером по роялю стучать у него всё равно шансов больше чем у любого хорошего програмёра. Реалии жизни..
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Так вот как зеленский планирует всем украинцам зарплаты поднять до 4 штук баксов: "Даешь референдум среди родителей! Следующее поколение будет жить при программизме! "
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А ще можна основи хірургії в школі вчити чи пілотуванню космічних кораблів... Впевнений, 100% тих довбанутих батьків і уяви не мають, що реально собою представляє програмування. Для початку дітей математики б навчили, а то випускники середньої школи нездатні справитись із задачкою з математики за 9 клас. Поняття зеленого, що таке біт чи байт не мають, а їм програмування подавай, пілять.
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Gal Та більшості дітям в майбутньому ті задачі не потрібні будуть.Та й математику так просто не навчиш,якщо розум не математичний.
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Ты научился водить машину в индустриальный век! Значит научишся программировать в век информационный! А когда придет век покорения космоса научишся и космическим кораблем управлять! Зри в корень!)
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Коня кують,а жаба і собі лапу підставляє.
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Какой ещё, к чертям, святой? Где третья халфа?
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Любопытная такая примета нынешнего времени.
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В ближайшем будущем каждый должен будет уметь программировать! Это будет такой навык который будет сопоставим с умением готовить еду, водить машину, считать и писать! Программирование переходит уже сейчас в базовый навык человека! Который позволит ему автоматизировать базовые процессы жизнедеятельности. Конечно можно будет попросить соседа приготовить еду... но...
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Andrey Ryabtsev ПК вже давно є майже в кожного,але встановлювати ос люди не вміють.
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Игорь Д Мені вона не потрібні.І цьому краще навчати інтерактивно.
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тогда о чем речь? Все уже давно расписано.
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Игорь Д В школах на уроках інформатики немає будови пк і встановлення ос.А якщо десь є,то зовсім не те.
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потому что для установки ОС ничего не нужно знать, тупо действовать по инструцкции.
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Игорь Д Переважна більшість користувачів пк цього не вміє.
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потому что им это не нужно. Если прйдется, быстро разберуться.
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Игорь Д Так в тому і річ,що не розуміють взагалі і не будуть розуміти,поки не навчити.
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устновка ОС не требует обучния, как занание языков.
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Игорь Д Там ж не тільки сама ос,а ще драйвери потрібні підходящі.Для початку нехай досконало навчаться це робити і користуватися повноцінно.
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Если ты научился водить машину в индустриальный век! Значит надо научится программировать в век информационный! А когда придет век покорения космоса будут преподавать как космическим кораблем управлять! Зри в корень!)
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Они, то есть родители, в своей основной массе хоть знают что такое программирование? Просто мода.

Ведь как такового, чистого программирования, не существует.

На чем они предлагают программиорвать, на ассемблере в машинных кодах, на паскале или фортране, которые давно умерли, но все еще преподаются в наших отсталых вузах. На си, на котором пишутся программы низкого уровня, на с++ или с# или java с их объектами и интерфейсами, которыми в полной мере можно овладеть только за несколько лет. И то специалисту. Питон, для дата сайенс, обучению машин, численные методы, или пхп для сервера, или javascript для броузера или node.js или еще сотни разных языков.

Фигня все эти желания. Кто же программу по программированию для школы сможет составить и какая ее цель? Научиться циклы крутить и ветвлениями пользоваться? И для чего это все будущему продавцу или плотнику?
Программирование не может быть общеобразовательным предметом.
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Сегодня Java? Javascript, , С++, C#, PHP, Pyton и все ...
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Что все, не понял. Или тебе не подходит, что я тут не написал полностью учебник по всем вопросам, в которых я разбираюсь?
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сегодня без этих языков весь мир полностью остановится.
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И без нефти тоже. Так может кинем в школу предмет по изучению нефти, ее видов, добыче, способах переработки и химии?
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нефть скоро закончиться, а знание языков нас спасут.
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Игорь Д Це міф,що нафта закінчиться,принаймні швидко,як кажуть.Люди просто на інші джерела перейдуть.
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Да брось демагогией заниматься. Я же не выступаю за запрет программирования и языков. Ты что, не хочешь понять о чем я говорю? О том, что программирование совершенно не нужно для уборщиц, техников и т.д и т.п.
И имею право высказаться. Потому что на чем я только не программировал. Это моя страсть всю жизнь Сколько сайтов навалял для себя и других. Сколько научных работ сделал в результате проведения численных расчетов. Да и в универе преподаю ассемблер для интел процессоров, python, javascript, html, css, php, django, wordpress, а раньше фортран, паскаль, си, си++ и др. Хотя это не моя основная профессия. Основное - это квантовая механика, спектроскопия, лазеры - шмазеры и всякое такое.
Так что я в курсе дела кому и что нужно. И уже встречался много лет назад с попытками навязать мне обучение программированию всей нашей кафедры, включая уборщиц и слесарей. Еле отговорил.
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"Каменный век закончился не потмоу что закончилсь камни" (с)
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Игорь Д Так і це програмування через 50-100 років нікому не потрібне буде.Бо будуть інші обчислювальні системи,основані на інших принципах.
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Яблоко это не апельсин. А воробей когда летит, так марс к луне ближе, а потом дальше (ж).
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Стать программистом это сродни как стать музыкантом, спортсменом. Нужно работать ежедневно по много часов, репетировать, тренироваться, причем любить эту работу. Два школьных часа в неделю с хрен знает каким преподавателем равносильно двум часам изучения иностранного языка с известным результатом. Выброшенное на ветер золотое время. Поэтому я против таких модных новаций. Изучать, так серьезно и обязательно с практической целью в будущем.
Все великие программисты были самоучками.
А в школе детей нужно учить не программированию, а быть людьми.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоБільшість українських батьків виступають за введення програмування в шкільну програму, - соцопитування
 
 
 
 
 
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