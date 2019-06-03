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 Політика України
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Все про:бюджет (604) вибори (3897) ЦВК (618)

 ЦВК розподілила на позачергові вибори майже 1 млрд 950 млн грн

У понеділок, 3 червня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням прес-службу ЦВК, на нинішньому засіданні затверджено розподіл коштів державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Загальна сума - 1 млрд 949 млн 620 тис. гривень.

"У цьому розподілі видатк ЦВК становлять 406 млн 802 тис. 43 гривні. На виборчі комісії розподілено 51 млн 172 тис. 292 грн, на дільничні виборчі комісії - 1 млрд 220 млн 431 тис. 103 грн. Разом із тим розподілом передбачено резерв коштів, який становить 271 млн 214 тис. 562 гривні ", - сказано в повідомленні.

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Також затверджено середні норми видатків окружної виборчої комісії та середні норми видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 року.

Затверджено кошторис видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення позачергових виборів народних депутатів України, які здійснюються за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на суму 406 млн 802 тис. 43 гривні.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130363
 
 
 Топ коментарі
 
А Зе в очередной раз так и не выполнил свое обещание купить квартиру, в отличии от телеканала...
ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 4990

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Он исправица и купит квартиру Бабломойскому. Какая разница кому квартира, главное шо квартира куплена.
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А Зе в очередной раз так и не выполнил свое обещание купить квартиру, в отличии от телеканала...
ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 4990

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Ага...и то при условии что будет 50 на 50....
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Невже є тупіші істоти ніж зебіли? Зараз переконався що немає.
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порохнявый купил кватриру семье погибшего шахтера от чистого сердца, а не ради пиара, правда же? идею подал Зеленский, а эти решили проскользнуть без очереди. а где обещанные земельные участки воинам АТО? а где квартиры семьям погибших? где обещанное страхование жизни? и воины гибли, защищая страну, а не работе.

порохобратия, вы лопаетесь от гордости, потому что у вас нет мозгов, вы ничем не отличаетесь от слапатоедов из-за паребрика
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Кривой канал стал говнистей даже вестей 24...
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Он исправица и купит квартиру Бабломойскому. Какая разница кому квартира, главное шо квартира куплена.
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Так шо 300-400 млн долларов, дефолт, коллапс и хаос отменяется???
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эти деньги надо брать с кандидатов, если они из "старой воровской колоды"
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да.написал в кпз.сначала ответили - сидеть смирно,потом сказали,шо действительно какаято гнида...ну,ты понял.и выпустили
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а мну опять воткнули, будешь смеяться за то что пропечатал предвыборные обещания зебло причём ничего личного, просто по пунктам, списком Ща, заплечных дел мастера начнут тута публику дубинаторами разгонять. Вон уже полицейские убийцы детей по улицам синие шастают
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а как разделить сумму, по справедливости на всех или с учетом рейтинга Фобса? ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 1395
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вопрос в другом, завтра КСУ рассмотрит дело о неправомерности роспуска ВР и канеша выборы будут 27 октября, а бабло уже ща попиляли. Кто будет финансировать настоящие законные выборы осенью. Я так понимаю, что теперешние хотел должен оплатить инициатор всей этой мутататы
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Против Украины и ее народа готовят что-то страшное
ЕСЛИ ИМ ПЛЕВАТЬ НА НАРОД, ТО НАРОДУ ПЛЕВАТЬ НА ИХ ЗАКОНЫ - БУДУТ ЖЕСТОКИЕ РАСПРАВЫ И САМОСУДЫ

Медвечук, Порошенко, Ахметов, Левочкин и профессиональные патриоты такие как Парубий, Пашинский, Арьев, Луценко и многие другие готовят что-то страшное против Украины.
Нюню...
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Не вижу в списке труппу Квартал 95 и фигляра.
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Патамушо Старий..
Навіть відсталий...
Добряче придивися-всі до корита повзуть..
😁
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Вы умственно отсталый от рождения или это нажили в Солсбери после вили со срускими любителями шпили из гру?
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зебилы уже даже не возле, а в самом корыте сидят
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Lek Darling простирни трусы, бо народ заткнув нос разбегается
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Вы купили новый монитор, который передает запахи?))) Вас нае...ли, таких еще не придумали))) Значит источник запахов ищите у себя)))
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Оно, убогое и вонючее, не понимает, что я сужу о нем не по запахам, а по тому, как народ разбегается зажав носы (
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А шо, можно и тратить - деребанить. Ведь не из своего кармана, а из моего. Эра нищеты ведь уже закончилась, да ЗеДауны?
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Самая богатая страна может себе позволить и внеочередные выборы, это вам не какая нибудь рванина нищая, можем и каждый месяц выбирать! Лярд туда, лярд сюда...для бешенной собаки 10 километров не круг. ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 6839
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Самая богатая страна может позволить себе такое количество чиновников и депутатов. Мало того, у нас еще и продублировали некоторые министерства такие как антикоррупционная прокуратура и антикоррупционные суды. Тоесть абсурд полный. Получается у нас официально узаконили коррупционную прокуратуру и коррупционный суд.
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Та чого ви переживаєте? Ось новообраний вже штат АП збільшив, і працюють вони не за карі очі. Так, що ...
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Ето только у нас тратятся куча наших же денег на то чтобы мы выбрали одних и тех же воров сидящих уже 30 лет у корыта, которые будут нас грабить и нам назначать налоги. Пора уже как то разрывать етот ведьмин круг. И старых воров не пускать к власти и уменьшить их количество раза в 3.
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Чичваркин предлагал разогнать ЦИК, а вместо него посадить 16 человек и парк серверов. И все работало бы, как часы. Но Свинарчуку такой подход был не по нутру, как подом 2 ярда ********?
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Примерно по 50 грн...с каждого украинца..... ЦИК распределил на внеочередные выборы почти 1 млрд 950 млн грн - Цензор.НЕТ 8014
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Нормальная сумма , сколько было запланировано но очередные?
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думаю больше на очередные залаживали, так что економия)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК розподілила на позачергові вибори майже 1 млрд 950 млн грн
 
 
 
 
 
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