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Все про:обстріл (5180) Донбас (12029) операція Об'єднаних сил (1234)

 Від початку доби 3 червня ворог 8 разів порушив перемир'я. Чотири рази застосував міномети калібром 120 мм. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог вісім разів порушив режим припинення вогню, при цьому чотири рази - із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм із загальною витратою 43 боєприпаси, з них мінометних мін калібру 120 мм - 34, мінометних мін калібру 82 мм - 9 штук. Також збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.

За інформацією на вечірньому брифінгу було зафіксовано таке: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

двічі поблизу населеного пункту Новоселівка друга, у напрямку населених пунктів Василівка і Крута Балка - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля міста Авдіївка, з району населеного пункту Спартак - із мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;

біля населеного пункту Кам'янка, у напрямку населеного пункту Крута Балка - з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;

поблизу населеного пункту Піски, з району населеного пункту Лозовський - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля населеного пункту Миколаївка, у напрямку міста Докучаєвськ - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції наших захисників:

поблизу міста Попасна, у напрямку населеного пункту Молодіжне - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Новозванівка, з району населеного пункту Калинове - з мінометів калібру 82 мм, бойових машин піхоти і гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130361
 
 
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спасибо, что живые!
потерь нет - хорошая новость, для матерей, жен и детей, которые ждут
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Ну это с точки т. н. руководства. Что на самом деле, мы конечно узнаем, но не ногой позже.
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Как то уж пора что то реально делать, а не заниматься болтологией в Минске. Для начала хотя бы выполнять Законы и Конституцию Украины.
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В стародавній Греції і Римі основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців такого права немає. Тоді значить виходить що ми раби? А ось озброєні кримінальнi бандити, менти - перевертні Авакяна, злочинці -сепаратисти, озброєні до зубів криваві прокремлівські вбивці -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованої проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частини Донбасу а тепер бандитської резервації "лугандонії - длнр" цього окупованого кацапського бандустану. Виходить що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави?
ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Навести порядок з обігом зброї, а порядок - це Закон
№22/053416-еп
Автор (ініціатор): Учайкін Георгій Миколайович
Шановний Володимире Олександровичу
( Скороченно) У 2015 році у Першій в історії України електронній петиції до Президента громадяни України переконливо висловилися за необхідність наведення порядку в обороті зброї. Проте, президент Порошенко проігнорував цей акт народовладдя.
Тому закликаємо Вас:
1. Забезпечити гарантоване Конституцією України невід'ємне право громадян на захист власного життя, здоров'я, майна та життя і здоров'я інших людей, зокрема із застосуванням зброї самозахисту.
2. Ініціювати серед першочергових розгляд у парламенті законопроекту про регулювання обороту зброї серед цивільного населення.....
...............................
Проголосовало 8 397 небайдужих Українців при 25 000 потрібних голосів.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби 3 червня ворог 8 разів порушив перемир'я. Чотири рази застосував міномети калібром 120 мм. Втрат немає, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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