 Від початку доби 3 червня ворог 8 разів порушив перемир'я. Чотири рази застосував міномети калібром 120 мм. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.
За інформацією на вечірньому брифінгу було зафіксовано таке: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:
двічі поблизу населеного пункту Новоселівка друга, у напрямку населених пунктів Василівка і Крута Балка - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
біля міста Авдіївка, з району населеного пункту Спартак - із мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;
біля населеного пункту Кам'янка, у напрямку населеного пункту Крута Балка - з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;
поблизу населеного пункту Піски, з району населеного пункту Лозовський - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
біля населеного пункту Миколаївка, у напрямку міста Докучаєвськ - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції наших захисників:
поблизу міста Попасна, у напрямку населеного пункту Молодіжне - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
біля населеного пункту Новозванівка, з району населеного пункту Калинове - з мінометів калібру 82 мм, бойових машин піхоти і гранатометів різних систем.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".
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ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Навести порядок з обігом зброї, а порядок - це Закон
№22/053416-еп
Автор (ініціатор): Учайкін Георгій Миколайович
Шановний Володимире Олександровичу
( Скороченно) У 2015 році у Першій в історії України електронній петиції до Президента громадяни України переконливо висловилися за необхідність наведення порядку в обороті зброї. Проте, президент Порошенко проігнорував цей акт народовладдя.
Тому закликаємо Вас:
1. Забезпечити гарантоване Конституцією України невід'ємне право громадян на захист власного життя, здоров'я, майна та життя і здоров'я інших людей, зокрема із застосуванням зброї самозахисту.
2. Ініціювати серед першочергових розгляд у парламенті законопроекту про регулювання обороту зброї серед цивільного населення.....
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Проголосовало 8 397 небайдужих Українців при 25 000 потрібних голосів.