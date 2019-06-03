 Від початку доби 3 червня ворог 8 разів порушив перемир'я. Чотири рази застосував міномети калібром 120 мм. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.

За інформацією на вечірньому брифінгу було зафіксовано таке: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

двічі поблизу населеного пункту Новоселівка друга, у напрямку населених пунктів Василівка і Крута Балка - з мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля міста Авдіївка, з району населеного пункту Спартак - із мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;

біля населеного пункту Кам'янка, у напрямку населеного пункту Крута Балка - з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;

поблизу населеного пункту Піски, з району населеного пункту Лозовський - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

біля населеного пункту Миколаївка, у напрямку міста Докучаєвськ - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв позиції наших захисників:

поблизу міста Попасна, у напрямку населеного пункту Молодіжне - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту Новозванівка, з району населеного пункту Калинове - з мінометів калібру 82 мм, бойових машин піхоти і гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".