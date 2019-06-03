 Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО, українського паспорта й атестата, - Міносвіти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Наприклад у 2016 році таких абітурієнтів було менше 1 тис., тоді як зараз їх вже майже 2 тис. Важливо, що поступово через освітній центр жителі Донбасу і Криму зможуть отримати диплом, визнаний в Україні і світі. Сподіваємося, що цього року кількість таких абітурієнтів буде ще більша", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.
Центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти у 8 регіонах України: Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.
Центри "Донбас-Україна" діють на базі понад 40 вишів - переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це міста Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Торецьк.
А потім з-за поребрика дають команду - і ця молода й агресивна сила бере ганчір'я "народних республік" і виходить на вулиці та центральні площі...
Натяк зрозумілий?
Чого так всі рознервувались ?
А ЗНО вони не здають, бо там не навчають українською мовою.
Мы проезжали через Светлодарск по делам, видели что там до их пор осталось, по-делились впечатлениями - больно и страшно....
Она с придыханием начала рассказывать, что "людочка ей рассказывала", как негры, говорящие исключительно на иностранных языках, бегали во время бомбежки под окнами больницы... боНбила конечно же хунта, а людочка и ее подружки из тех, кто руками останавливал танки Хунты....
На вопрос, как же их хунта бомбила, если по их словам, она же и бегала под окнами, получили выпученные буркала и прединфарктное состояние от возмущения!.... А сколько таких, которые не спрашивают и не думают....
Они голосовали за Зебила, повизгивают, что патрашенка вовику мешает работать...
я ще розумію перші 2-3 роки окупації - нехай
тобто там можна було в школі горобцям дулі крутити,а їхати сюди на бюджет в хороший вуз?