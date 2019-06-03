 Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО, українського паспорта й атестата, - Міносвіти

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Наприклад у 2016 році таких абітурієнтів було менше 1 тис., тоді як зараз їх вже майже 2 тис. Важливо, що поступово через освітній центр жителі Донбасу і Криму зможуть отримати диплом, визнаний в Україні і світі. Сподіваємося, що цього року кількість таких абітурієнтів буде ще більша", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

Центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти у 8 регіонах України: Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.

Центри "Донбас-Україна" діють на базі понад 40 вишів - переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це міста Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Торецьк.

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