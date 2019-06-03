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Все про:Крим (6876) Донбас (12029) абітурієнт (60) ЗНО (107)

 Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО, українського паспорта й атестата, - Міносвіти

3 червня почали роботу освітні центри "Крим-Україна" і "Донбас-Україна", через які жителі тимчасово окупованих територій можуть вступити в українські виші і профтехи за спрощеною процедурою - без ЗНО, українського паспорта й атестата.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Освітні центри працюють в Україні з 2016 року. За цей час кількість студентів, які скористалися процедурою спрощеного вступу, суттєво збільшилася. Наприклад у 2016 році таких абітурієнтів було менше 1 тис., тоді як зараз їх вже майже 2 тис. Важливо, що поступово через освітній центр жителі Донбасу і Криму зможуть отримати диплом, визнаний в Україні і світі. Сподіваємося, що цього року кількість таких абітурієнтів буде ще більша", - зазначив заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич.

Центри "Крим-Україна" відкрилися на базі 35 закладів вищої освіти у 8 регіонах України: Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Львівській, Дніпропетровській областях та місті Києві.

Центри "Донбас-Україна" діють на базі понад 40 вишів - переміщених із зони ООС або тих, які розташовані на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Це міста Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєвєродонецьк, Старобільськ, Слов'янськ, Торецьк.

Читайте також: На Донеччині окупанти на блокпостах не пропустили на ЗНО з української мови 71 школяра

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130359
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем Вы всё так им усложнили, давайте сразу дипломы.
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Не розумію я цього.. Колись була на Цензорі новина про те, як випускники Харківського університету надзвичайних ситуацій повернулися в ордло і почали там працювати за отриманою в Україні спеціальністю.. Україна стає на тільки постачальноком води , електроенергії і газу в ордло за пільговими цінами, а й кузнею кадрів для терористів і колаборціоністів ордло..
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Детям коллаборантов у нас почет и уважение....

а детям граждан Украины , которые не коллаборанты нет....
Ребенок условного Мотороллы займет место ребенка условного участника АТО..
Сучья страна....
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Є нормальний юрист - патріот, щоб подав у суд та скасував цю несправедливість? Це кокренте нехтування правами дітей зі Львова чи Києва, тобто порушення принципу рівності всіх перед законом.
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І таких "скубентов" в українських містах, де є виші, може накопичитися достатня кількість.
А потім з-за поребрика дають команду - і ця молода й агресивна сила бере ганчір'я "народних республік" і виходить на вулиці та центральні площі...
Натяк зрозумілий?
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Та їх буде мізерна кількість.
Чого так всі рознервувались ?
А ЗНО вони не здають, бо там не навчають українською мовою.
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а инетернет на что? у нас то же не навчають польскому венгерскому или английскому но если кто то из наших хотит поступить в заграничный вуз то он идет и учит эти языки! а почему в ОРДЛО желающие поступить в Украинский вуз не могут выучить украинский?!!
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Вони не знають мови бо вони манкурти і діти манкуртів. Ці умови для отих запроданців створив вальцманат Мародера
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Правда, просто ох..ваю от нашей власти. С какого им такие привелегии??
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Сегодня в больнице был разговор с врачихой, медиком ее называть не буду....
Мы проезжали через Светлодарск по делам, видели что там до их пор осталось, по-делились впечатлениями - больно и страшно....
Она с придыханием начала рассказывать, что "людочка ей рассказывала", как негры, говорящие исключительно на иностранных языках, бегали во время бомбежки под окнами больницы... боНбила конечно же хунта, а людочка и ее подружки из тех, кто руками останавливал танки Хунты....
На вопрос, как же их хунта бомбила, если по их словам, она же и бегала под окнами, получили выпученные буркала и прединфарктное состояние от возмущения!.... А сколько таких, которые не спрашивают и не думают....
Они голосовали за Зебила, повизгивают, что патрашенка вовику мешает работать...
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Повна дурня, без атестата ,без знань ,та і погляди в них в більшості проросійські ,вони думають що таким заохоченям змінят думку ,ні навпаки будуть ще більше нахабніти .Так як безплатно подають електроенергію і воду і пенсії ,щось змінилось? на жаль ні .
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Могти то можуть................ а от чи хочуть.....
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Бл.дь,,бабам пенсии за счет украинского бюджета,папаши наших убивают,а их детям места в Вузах за счет наших детей?? А в ПТУ не хотят?? Дебильная страна,прости Господи все опять все схавают,одни евробляхеры борются с властью
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"Абитуриенты с оккупированных территорий могут поступать в вузы без ВНО, украинского паспорта и аттестата,", а потім знову будете воняти, що руцький мір вертається. Нехай шурують в кацапію навчатись, і весь хрен до копійки. Абітурієнти з окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО, українського паспорта й атестата, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 2336
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Бред сивой кобылы, а не закон. Ладно, соглашусь пусть не сдают ЗНО с украинского языка, но математику, физику, химию, английский, историю - пусть сдают на общих основаниях. Или они там в 16-17 уже окопы против укров копали и не до учебы было ?
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Шо занадто - то не здраво
я ще розумію перші 2-3 роки окупації - нехай

тобто там можна було в школі горобцям дулі крутити,а їхати сюди на бюджет в хороший вуз?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАбітурієнти з окупованих територій можуть вступати до вишів без ЗНО, українського паспорта й атестата, - Міносвіти
 
 
 
 
 
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