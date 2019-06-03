EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  13043  194
Все про:діти (1536) стрілянина (1001)

 Помер п'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому

У київській лікарні помер 5-річний хлопчик, який дістав вогнепальні ушкодження у м.Переяславі-Хмельницькому (Київська обл.)

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал "Прямий".

За інформацією каналу, наразі Голосіївський районний суд Києва обирає запобіжний захід двом співробітникам поліції, які можуть бути причетними до поранення дитини.

Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.

Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .

За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.

Дивіться також: Стан пораненого поліцейськими хлопчика вкрай важкий, пошкоджено мозок, діставати кулю поки немає сенсу, - лікар. ВIДЕО

Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.

"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.

Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.

Читайте також: Череп роздроблено, куля застрягла в мозку, лікарі не можуть її дістати, - бабуся про стан пораненого на Київщині хлопчика

2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130358
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне.. Страшне горе.. Щирі співчуття родині..
 показати весь коментар
 
Горе...
Соболезнования родителя и родственникам.
Вот так вот, в мирном городе, от пули полицейского, мрак.
 показати весь коментар
 
Цензор-закройте комментарии !!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Та это- понятно. Просто разброс ИНФы- занадто велик! Начиная от пульки "флобера" и заканчивая "снесло пол-черепа". При таких условиях- я не удивлюсь и тому, что версия "поскользнулся"- пока живёт.
 показати весь коментар
 
 
навєрняка - нє значіт навєрнойє. За пулю, полагаю, особий разговор - тут молчат за пулю. Шото мутят
 показати весь коментар
 
С полицейскими разбираться ПУБЛИЧНО! Имена их НАЗЫВАТЬ! Каким образом и когда они оказались в полиции ОГЛАСИТЬ! Помер п'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 3190
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зато хворма така гарна - як у амерыканских копав и стажыроука у США у копав
 показати весь коментар
 
 
а когда мусор пристрелил парня на заднем сидении бмв, отдельные порохоботы, которые сейчас пытаются повесить вину на авакова, который естественно негодняй, но его вина перед этими порохоботами только в том, что аваков в соре с мародером порошенко, тогда вопили, что мент все правильно сделал, когда застрелил не того, кто был за рулем, а того, кто сидел на заднем сидении, ведь он уже виноват, что сел в машину. Тогда они тут вопили во все свое порохнявое горло, что аваков лучший министр. А близким убитого соболезнование, и вина здесь не столько авакова, сколько всей гнилой бутафорской системе выстроенной порошенко и его приспешниками
 показати весь коментар
 
У авакова уже столько било вин начиная от рюкзаков и другой мути что приличный человек давно бы ушел в остьавку .А не этот чугуный зад неруский
 показати весь коментар
 
 
да там все должны уже были 50 раз уйти в отставку во главе с продавцом трюселей
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кацап, будешь гонять 150 по городу и тебя пристрелят. И правильно сделают.
 показати весь коментар
 
 
Во первых, убитый не был за рулем и не гонял по городу 150, а во вторых напиши мне кого ты конкретно собрался своим пердаком через монитор отстреливать? Помер п'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 2861
 показати весь коментар
 
Когда пришел Порошенко, первое что он хотел сделать, так это убрать Авакова. Но не по сеньке шапка оказадась. Кремль лучшего своего агента сумел отстоять.
 показати весь коментар
 
 
ну естественно и тодга порохнявое кодло создало коалицию с друзяками агента фсб авакова и пропихивала все эти годы нужные мародеру законы путем нарушения регламента и кнопкодавства. такой себе патриот порошенко вступил в союз с друзаками агента фсб
 показати весь коментар
 
 
Клоунофилы так и будут продолжать всех собак - от убитого пьяными ментами мальчика до ДТП в Зажопинске вешать на папередников ? Или может быть начнут отвечать за действия власти, которую ОНИ САМИ выбрали ?
 показати весь коментар
 
 
а кто это там выбирал барыжную падаль с НФ? а кто это визжал что барыга гнойная - потужный реформатор? А кто это орал как свинья в сраку епаная когда падаль ********** выгонял людей, которые проводили реформы? уже не пердрыны ли гноесосатели обосранные? эта кровь на ваших руках, жрите падлы.
 показати весь коментар
 
 
вот когда перезагрузят проГуратуру, которую возглавляет кум мародера порошенко, тогда и будешь про клоунов, которые на попередников вешают писать, а пока попередником клоуна гнойсмана, был клоун яценюк, так, что пока влась порохнявого стада мародеров идет беспрерывно и попередники это они же сами Помер п'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 4019
 показати весь коментар
 
 
То есть, по вашей логике, за убийство мальчика пьяными ментами прямую ответственность несет Порошенко. Тогда после смены генпрокурора все преступления ментов будете вешать непосредственно на клоуна, я ничего не упустил ?
 показати весь коментар
 
 
ты свою логику к моей не приписывай, речь идет о проГуроре, так, что ты соевый болван здесь рамсы не разводи Помер п'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому - Цензор.НЕТ 916
 показати весь коментар
 
В том, что логики в ваших действиях - от выбора президента воюющей страны и до определения ответственности за преступления ментов нет, - понятно. Однако же я ожидал, что ты напряжешься и придумаешь хоть какую-то отмазку для клоуна, почему он лично не должен нести ответственность за ДТП в Зажопинске, а Порох - должен. Зелефилы такие зелефилы.
 показати весь коментар
 
Через год,может чуть раньше...А пока барыгу на каркалыгу!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Так зедебилам больше обсуждать нечего. Ихнее буратино что -то вякнет несуразное, и опять спрячется за спиной кукловодов. Либо вылезет сказать что "это не он", когда помошнички облажаются.
 показати весь коментар
 
 
Рюбкзаков по квоті яйценюха, і він намагався його прибрати або взяти під свій контроль, але яйценюх шантажував розвалом коаліції.
 показати весь коментар
 
 
не на заднем , а на пассажирском переднем.
А по теме - это трагедия не только отдельного ребёнка и его семьи , а результат трагического пути Украины за последние 28 лет - падение экономики и развращение правоохранительной системы и судов.
 показати весь коментар
 
 
может и на переднем, это сути не меняет, он был не за рулем и не убегал от полицейских. Да нет уже разницы, за 28 это лет или за 5, поскольку никто из последователей не собирался ничего менять в корне, комсомольцы как правили в прошлом веке, так сейчас на должностях государственных сидят или сидели, Тальков хорошо о них пел ещё в прошлом веке, как перекрасились комсорги, только спрос сейчас с тех барыганов, которые сейчас у власти, а не с тех, кто там 28 лет им власть походу передавал, раз они с них не спросили, значит с этих нужно спрашивать за всех попередников, пусть отвечают за то, что прежних вовремя не наказали.
 показати весь коментар
 
 
не на заднем сидении,а рядом с водилой.мент просто перепутал где руль
 показати весь коментар
 
Любой,порядочный, подчеркиваю - ПОРЯДОЧНЫЙ, министр дел внутренних, в таком случае подает в отставку. Любой, но не мастер рюкзачных дел и папа неоштурмовиков типа гитлеровских СА Аваков. А Зелупкин его даже не пожурил. Зелупкину он нужен, что бы арестовывать детей за плакаты - Зе в отставку.
 показати весь коментар
 
 
Рюкзаков, якби був порядною людиною, то давним давно пішов би у відставку, а якби був ахвіцером, таким, типа як в геройських фільмах чи романах, то застрелився б, нафіг, але він шмат зрадливого лайна.
 показати весь коментар
 
 
Буратино будет держать Авакова пока не укрепится в симловом блоке - ВСУ и СБУ. Потом возьмется за МВД и Авакову не поможет лизание бениной задницы.
 показати весь коментар
 
 
В цивилизованной стране министр бы уже подал в отставку, но Наш гарант самых честных выборов даже не снизошёл до соболезнований родным .
 показати весь коментар
 
 
Потмоучто все полицейские Алкоголики и наркоманы.. их кто-то проверяет ?
Нет они все нужны для того что бы собирать дань с людей.. больше им ничего не надо ..и берут всех подонков кто готов оббирать гражда..запомните они воры в погонах перевертні...алкоголики наркоманы убийцы насильники..только такие туда и идут.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порошенко распустил страну, устроил массовые беспределы. Таких тварей нужно судить с пожизненным приговором!
 показати весь коментар
 
 
Бачу, що більшість не зважаючи на політичні уподобання за відставку Авакова. 🤔
 показати весь коментар
 
 
Он слишком много косяков напорол и зашкварился.
 показати весь коментар
 
 
Мені це відомо, але тепер їм відповідати.
 показати весь коментар
 
 
Не тільки за відставку,я б його депортував до парашки,там його ДУЖЕ ждуть...
 показати весь коментар
 
 
Не можна, бо він громадянин України.
 показати весь коментар
 
 
Можна,бо паралельно ВОНО громадянство ********** зберіг.
 показати весь коментар
 
 
Царство Небесне. Співчуття родині.. Дуже велике горе.

Відставка Авакова!!!
 показати весь коментар
 
 
якого авакова?!?!?! Там начальника райотдєла не тронуть. А цим ворошиловським стрєлкам виговор, вєроятно, строгій
 показати весь коментар
 
Тоді на майбутніх виборах Слуга народу і 5% не набере. Хай обирають, що робити.
 показати весь коментар
 
 
Але Лозінський термін отримав. З якої партії Лозинський?
 показати весь коментар
 
Как минимум два начальника этих ********* должны быть уволены - сразу же! Провал воспитательной работы налицо. И начальник этих начальников должен быть взят на особый учет - до первого залета. Рыба гниет с головы!
 показати весь коментар
 
якшо без емоцій, то: мєнти непідсудні апріорі, а тут повна "вєроятность" - хто стріляв невідомо, аналіз на алкоголь не взяли, а за пару днів вивітрилось, зброї нема... а бил лі мальчік????
 показати весь коментар
 
 
Совершенно верно! Я продолжу: после выстрела- мальчик крикнул ментам "П.дарасы!", побежал, пробежал метров 10, и упал... И ударился головой... И это как раз и послужило причиной смерти.
 показати весь коментар
 
Вон оно как! Ну... теперь подождут пока схлынет резонанс...
 показати весь коментар
 
Их не просто отставить нужно - их нужно посадить
 показати весь коментар
 
 
Вони мають самі піти, якщо офіцери і мужики.
 показати весь коментар
 
 
среди мусоров нет офицеров , но есть офицерские звания )
 показати весь коментар
 
 
.......это ж каких надо было набрать в полицию - ********** что б убить МАЛЫША в МИРНОМ ГОРОДЕ !!! на голову это не НАЛАЗИТ (((((
 показати весь коментар
 
 
Знаю ще міліціонерів, оперів, у яких ніколи не було вихідних. Визивали і вдень і вночі. А якщо випивали, то про це знали тільки дружини. А в цей час коли війна у поліцейських вихідні і упилися до усирачки в місті почали палимти. Що в них в голові? А де їхні керівники? Як вони перевіряли їх по їх помешканню? А де кадрокимви і дохтора ПФЛ?
 показати весь коментар
 
 
Ну, лохам сказали, что она от травмата.
 показати весь коментар
 
 
Мінтам тим що скоїли злочин- пожитєво, Авакова в відставку ,повина бути чистка вищого керівництва МВС ,ніякої реформи небуло, окрім зміни назви і форми ,в професіоналізмі навіть гірше чим було .
 показати весь коментар
 
 
мєнти неподсудні - невідомо хто вистрілив і з якої зброї. Немає аналізу на алкоголь.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
еще долго будет аукаться этой стране пятилетка обосранного барыги *****, который так любит хвастаться проведенными реформами на западе))))
 показати весь коментар
 
 
Собачий кіт, забудь про Петра. Тут горе. І реформу поліції проводив Рюкзаков. Більшість вернули назад звільнених суди. Беріть і реформуйте ту поліцію і починайте з керівницчтва. Весь корінь зла там! По всіх областях "расійськогаварящие харьковскіє". Таких керівників, ще свіь не бачив. Вони вже переплюнули колишніх донецьких.
 показати весь коментар
 
 
угрофинская лахта идетнах,навсегда по поводу и без .окончательно и безповоротно...
 показати весь коментар
 
 
Мінтам тим що скоїли злочин- пожитєво, Авакова в відставку ,повина бути чистка вищого керівництва МВС ,ніякої реформи небуло, окрім зміни назви і форми ,в професіоналізмі навіть гірше чим було .
 показати весь коментар
 
 
.....завтра в Киеве будет не спокойно (((( ,оно ж как получается все вроде бы тихо и вдруг .....((((
 показати весь коментар
 
 
Это не люди....
И даже не животные...
Жаль, что нет смертной казни.
Увы, только пожизненное!
 показати весь коментар
 
Пожизненного не будет. А ещё аппеляцию подадут яжематери полицейских.
 показати весь коментар
 
 
за что пожизненное? имхо, от трех до пяти (восьми) тому, кто стрелял. хотя на хайпе могут и повесить всех собак. тут больше вопросов к самой системе, где менты\армия во время войны ищут возможность пострелять в жилом массиве.
 показати весь коментар
 
В нерабочее время пьяные до беспамятства блюстители порядка стреляют из пистолетов вблизи детской площадки в дневное время!
Проблема - им негде пострелять. Да?
Возле детской площадки самое то!
Пожизненное. Куча отягчающих обстоятельств!
 показати весь коментар
 
Теперь пулю достанут и виновный найдется.
 показати весь коментар
 
Еще ствол от пули найти надо. Ща скажут - мы с такого не стреляли, у нас вот такой есть, и всё...
 показати весь коментар
 
 
мусоров на зону к ворам не посадят их посодют в спецзону а потом мы все забудем а там их родители вытащат лет через 5-7 ...это реалии Украины ..в Кременчуге в 2008 олигарх пьяный на порш каене перерубил пополам целую семью ,я фотки смотрел там все фрагменты пополам были ...мужа жену и брата жены ..дали 7 лет все кричали что много.... он вышел через 5 и никто и не знал
 показати весь коментар
 
 
пять лет войны и отсутствие элементарной культуры обращения с оружием ... причем даже в "профильных" ведомствах. у них там тира нет, что ли. пораздавали пашинским и зайцевым пушки и права, мозги дать не удалось...
 показати весь коментар
 
какой ужас, что за твари живуть в украине... недалеко от рашки ушли
 показати весь коментар
 
А с какого х.. к ним теперь применяют статью 296 ч.4 со сроком от 3 до 7, которая для простых граждан??? Если для работников правоохранительных органов есть другая статья 365 ч.3 со сроком от 7 до 10! И не надо говорить что они были пьяны в неслужебное время - полицейский давал присягу и неслужебного времени у него нет! За это они выслугу, привилегии получают и на пенсию выходят в 45 лет.
 показати весь коментар
 
 
если они были при исполнении и решили популять из табельного - вполне может быть, а если "на отдыхе" и бухие из ружья - тогда нет. а вот то, что им захотелось пострелять и в неслужебное время - это показатель "работы". не представляю чтобы, к примеру, шахтер в выходные пилил на шахту кайлом постучать, даже бухой, даже с новым кайлом.
 показати весь коментар
 
Розстріляти ублюдків та і все!
А авакова - на нари!
 показати весь коментар
 
Царство небесное ангелу, искренние сочувствия семье, сил им перенести страшное горе.
 показати весь коментар
 
На обычную зону, там у них будет всё гуд.
 показати весь коментар
 
Для меня лично сейчас будет важна реакция президента, и она должна быть однозначной, для себя я сделаю вывод кто он и как к нему дальше относиться !
 показати весь коментар
 
А если спокойно, то конечно малыша очень жалко. Но вешать на патрульных (не на службе) умышленное убийство, как это пытается сделать Гениальный пгакугор Луцик, это - перебор. Как он собирается доказывать умысел? Может это ход, чтоб развалить дело? Никакими репрессиями ребенка не вернуть, а делать из двух выпивших баранов, козлов отпущения просто потому, что эмоции накипели и пытаться сделать себе пиар... не знаю, по-моему это даже более мерзко. Да, это убийство при неосторожном обращении с оружием, да с отягчающими. Пусть суд разбирается.
 показати весь коментар
 
Вот жизнь и подкинула экзамен для текущей власти.
Случай скандальный и по реакции на него властей можно судить и о самой власти.
Не по предвыборным лозунгам, а по конкретным делам...
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодіїПомер п'ятирічний хлопчик, поранений, ймовірно, від стрільби п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому
 
 
 
 
 
 вгору