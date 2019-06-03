 Помер п'ятирічний хлопчик, поранений п'яними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал "Прямий".
За інформацією каналу, наразі Голосіївський районний суд Києва обирає запобіжний захід двом співробітникам поліції, які можуть бути причетними до поранення дитини.
Як повідомлялося, у м. Переяславі-Хмельницькому 5-річний хлопчик потрапив до реанімаційного відділення з пораненням голови. Як повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, встановлено, що травму дитина дістала у дворі за місцем проживання.
Пізніше слідчі теруправління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, розпочали кримінальне провадження за фактом умисного нанесення хлопчикові тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області .
За інформацією бюро, 31 травня до реанімаційного відділення КНП "Переяслав-Хмельницький ЦРЛ" було доставлено хлопчика з тілесними ушкодженнями у вигляді важкої закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, внутрішньо-мозкової гематоми і перелому скроневої кістки.
Згідно з даними правоохоронців, 31 травня четверо неповнолітніх гуляли поруч із місцем свого проживання. 5-річний хлопчик із необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, унаслідок чого дістав травму голови.
"Відповідно до проведеного оперативного втручання медичних працівників встановлено наявність у малолітнього проникаючих вогнепальних тілесних ушкоджень голови", - зазначили в ДБР.
Поліцейські здійснили додатковий огляд місця події, після чого заявили про можливу причетність до нанесення вогнепальних тяжких тілесних ушкоджень дитині двох працівників Переяслава-Хмельницького ВП ГУ НП у Київській області.
2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів потрапили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
А по теме - это трагедия не только отдельного ребёнка и его семьи , а результат трагического пути Украины за последние 28 лет - падение экономики и развращение правоохранительной системы и судов.
Нет они все нужны для того что бы собирать дань с людей.. больше им ничего не надо ..и берут всех подонков кто готов оббирать гражда..запомните они воры в погонах перевертні...алкоголики наркоманы убийцы насильники..только такие туда и идут.
Відставка Авакова!!!
И даже не животные...
Жаль, что нет смертной казни.
Увы, только пожизненное!
в жилом массиве.
Проблема - им негде пострелять. Да?
Возле детской площадки самое то!
Пожизненное. Куча отягчающих обстоятельств!
Запомните раз и навсегда- у полицейского неслужебного времени нет! Он дал присягу защищать граждан и соблюдать закон в любое время. За это они получают зарплату, выслугу, звания и привелегии и уходят на пенсию в 45 лет!
А авакова - на нари!
Случай скандальный и по реакции на него властей можно судить и о самой власти.
Не по предвыборным лозунгам, а по конкретным делам...