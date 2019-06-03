 Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика перекваліфікували статтю на тяжчу, - речниця ДБР Іванова

Про це в інтерв’ю журналісту Громадського заявила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ситуація така, що затримані перебувають у слідчому ізоляторі. Слідчі ДБР зараз вирішують питання щодо кваліфікації даного злочину. Найближчим часом відбудеться досудове засідання, на якому буде обрана міра запобіжного заходу щодо затриманих. Слідчі ДБР готують клопотання про взяття їх під варту. Зараз злочин кваліфікують за статтею 296 ч.4 - це хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі", — заявила Іванова.

Вона також зазначила, що двоє патрульних поліцейських, які були у стані алкогольного сп’яніння, стріляли по бляшанках з території приватного сектора, неподалік пішохідної зони.

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"Фактично поліцейські стріляли неподалік від зони, де так чи інакше проходять люди. Траєкторія польоту кулі могла б нанести тілесні ушкодження, що власне й сталося. Справді, патрони флобера (назва пістолета) були знайдені на місці події, але поки що цього замало, аби встановити з якої саме зброї було зроблене дане поранення і якого характеру є ця зброя, яке право власності є на неї", — розповіла речниця ДБР.

Слідство встановлює решту осіб, які перебували в компанії під час інциденту. Також невідомо, який був проміле алкоголю в крові поліцейських.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області внаслідок випадкового пострілу 5-річного хлопчика було поранено в голову. Двох поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, було затримано в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.