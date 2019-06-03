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Все про:Переяслав-Хмельницький (15) кваліфікація (54) ДБР (280)

 Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика перекваліфікували статтю на тяжчу, - речниця ДБР Іванова

Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, змінили кваліфікацію злочину і готують клопотання до суду про взяття їх під варту.

Про це в інтерв’ю журналісту Громадського заявила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз ситуація така, що затримані перебувають у слідчому ізоляторі. Слідчі ДБР зараз вирішують питання щодо кваліфікації даного злочину. Найближчим часом відбудеться досудове засідання, на якому буде обрана міра запобіжного заходу щодо затриманих. Слідчі ДБР готують клопотання про взяття їх під варту. Зараз злочин кваліфікують за статтею 296 ч.4 - це хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкція цієї статті передбачає до 7 років позбавлення волі", — заявила Іванова.

Вона також зазначила, що двоє патрульних поліцейських, які були у стані алкогольного сп’яніння, стріляли по бляшанках з території приватного сектора, неподалік пішохідної зони.

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"Фактично поліцейські стріляли неподалік від зони, де так чи інакше проходять люди. Траєкторія польоту кулі могла б нанести тілесні ушкодження, що власне й сталося. Справді, патрони флобера (назва пістолета) були знайдені на місці події, але поки що цього замало, аби встановити з якої саме зброї було зроблене дане поранення і якого характеру є ця зброя, яке право власності є на неї", — розповіла речниця ДБР.

Слідство встановлює решту осіб, які перебували в компанії під час інциденту. Також невідомо, який був проміле алкоголю в крові поліцейських.

Нагадаємо, 31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області внаслідок випадкового пострілу 5-річного хлопчика було поранено в голову. Двох поліцейських, підозрюваних у пораненні хлопчика, було затримано в порядку статті 208 КПК

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2 червня їм повідомлено про підозру.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130356
 
   
 Топ коментарі
 
Не ранившим, а убившим, он уже умер
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Нема вже хлопчика...Співчуття рідним.
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так точно! и какая разница сколько там было у них промиле...фуиле бля?! они убийцы алкаши неадекваты!!! какие промили бля. к чему все эти мелочи? твари выпили неважно сколько и устроили в парке стрельбу боевыми патронам где ходят люди ?7-лет сука жизнь маленького человечка,потомка семьи в которого сколько вложено сил, здоровья.надежд и планов на него, и средств за эти 5 лет стоит 7 лет кормёжки на зоне двух убийц мразей! в рашке за лайк и перепост больше дают ...а за такое всякое направо и лево всем по 20-25 лет и не меньше!
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так точно! и какая разница сколько там было у них промиле...фуиле ***?! они убийцы алкаши неадекваты!!! какие промили ***. к чему все эти мелочи? твари выпили неважно сколько и устроили в парке стрельбу боевыми патронам где ходят люди ?7-лет **** жизнь маленького человечка,потомка семьи в которого сколько вложено сил, здоровья.надежд и планов на него, и средств за эти 5 лет стоит 7 лет кормёжки на зоне двух убийц мразей! в рашке за лайк и перепост больше дают ...а за такое всякое направо и лево всем по 20-25 лет и не меньше!
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Аваков позже еще и наградит их, не хотел бы в отставку пойди, за такую рехорму, и за таких подопечных?
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Ты это... не путай. Это при Пете был соевый Рюкзаков "злочинна влада" и псевдо реформатор. А при ЗЕ это теперь лутший министр МВД. Разве можно лутшего министра МВД в отставку??
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Также неизвестно, какой был промилле алкоголя в крови полицейских. -Твари полицейские,и те кто их пытается прикрыть. Или у ментов допинг-пробы на бухло не берут ??
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Беруть.. але законно, по діючому КПК взяти вчасно не можуть, якщо особа проти...
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і шо самий чесний та ефективний міністр по версії бєні і Зе про це каже????
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так это же ваша соевая коалиция в раде его министром сделала, при чем тут коломойша и зелик? Ранившим 5-летнего мальчика полицейским переквалифицировали статью на более тяжкую, - пресс-секретарь ГБР Иванова - Цензор.НЕТ 8285
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як то причому? мо варто бігуса передивитися? через кого по вашому бігусу зливалися дані по укроборонпрому? хто відкривав справи начебто про підкуп бпп виборців???доречі як там розслідування, як свинарчуки...
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я ничего не знаю о том, кто и когда сливал данные, о которых ты пишешь, если у тебя есть факты, то смело иди с ними в суд, который кстати реформировал мародер порошенко, поэтому ты будешь ценным свидетелем по этому делу Поліцейським, які поранили 5-річного хлопчика перекваліфікували статтю на тяжчу, - речниця ДБР Іванова - Цензор.НЕТ 1894 И почему ты у меня спрашиваешь про расследование по свинарчукам? генпроГурок алкоголик луценко, кум мародера порошенко, вот у этих двух негодяев и спрашивай, как раследуются дело по свинарчукам, в когда зеленский перезагрузит генпрокурора, будем с зеленского спрашивать
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Що там знати? Данні з ФСБ. В нього там рідня, до того ж на високій посаді. Питання навіть не в тому чи правдива інфа...
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Насчет самого честного- я промолчу. А том, что он самый эффективный- у меня никаких сомнений. Если уже от каждого моряка, в ту сторону- идёт отстёжка. От меня- тоже.
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А мальчонка-то... Таки помер...Стрелки, блин. Меня, всегда ранее тянуло, по-пьянке- пострелять. Я и стрелял, в гараже, от души. Понятно, по банкам пивным, не более того. А тут, как в "Списке Шиндлера", получается.
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Поранення одне, чому підозра двом??? Вони що опзом із пістолета стріляли?
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А може один промазал, из того же ствола, а второй- попал?!
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Тоді кримінал у того, що влучив... вони другому що хбираються вміняти, замах на *********?
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Та черт зна, шо собираются вменять! Как известно, пути мыслей ментов- неисповедимы. Так было, есть и не вижу причин для позитива. То есть- для каких-то изменений.
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********* виключає необережність, а якщо ви говорити про умисел, то чому ж тоді не 115???
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як казала мєндєльша - тут колізія - хлопчика вбили двоє, але тут як в квантовій фізиці про того кота шредінгера, тому ніхто не винен
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Никакой коллизии тут нет, убили оба-значит на лицо групповое.
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этим тварям нужно пожизненное давать без права на амнистию
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Убийство украинского ребенка - для Коломойского это большое достижение полицейских. Бог им всем судья!
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готовят ходатайство в суд о заключении их под стражу. Источник: https://censor.net.ua/n3130356
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***********!!!! ТО ВОНИ ГУЛЯЮТЬ НА СВОБОДІ?!?!?!?!?!?!?!?!
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Как я вчера и писал, неумышленное причинение вреда здоровью по предварительному сговору, которое сначала вменяли, полный бред, хулиганство гораздо ближе к жизни, но как быть с тысячами прочих стрелков из пневматики? Будем так же жестко преследовать всех прочих, стреляющих на улицах не по банкам, а по людям? Так выходит, что если нет тяжких последствий, то и хулиганство совсем маленькое, а если случайно образовались тяжкие последствия, то точно такое же преступление вдруг становится тяжким. Нужно ясно понимать, что только постоянное пресечение угрожающих обществу действий воспитывает народ, кабы полицаи знали, что за простую стрельбу по банкам получат год реального срока, то в головы им и прочим не зашло бы стрелять где либо, кроме своей квартиры или тира.
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МАЄМО: невідомо хто стрельнув, невідомо з чого зроблено "случайний" вистрєл, мєнти були п'яні, але аналізів нема - значить не п'яні... карочє: а бил лі мальчік? мєнти непідсудні - режим своїх псів не віддасть
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обоє признались шо стриляли, тому ніхто не віноват (чісто юрідічєскій висновок)
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точніше, вони не помнят хто стриляв - це ше путаніше - ніякий суддя їх не зможе засудити
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Не помнят кто стрелял-должны пойти оба, как групповое. Это ещё + 5 лет. Здесь надо устроить показательный суд, что бы все получили по максимуму.
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Ну і як вам подобаються пси САбакова?
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можно уже строить предположения когда их отпустят

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Керівницство поліції і особливо Рюкзаков займаються політикою- виборами. Розпустили своїх підлеглих, головне вибори! В країні війна, а їх не вивернуло від горілки, у них свято. Чмошники! Як вам всіх не стидно. Яке горе принесли батькам. Тій дитині ви мали запезпечити мирне процвітання, захист....
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Рюкзаков!!! В нас європейська країна? Давай на виход! Рапорт президенту і на фронт!
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Ну а где министр реформатор, в отставку уйдет?
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Следим за реформой полиции. По-правильному нужно уволить их прямое начальство, а с учетом громкости залета - ступеньки на три. И так по все стране - залетевший покидает команду вместе с начальником. Тогда руководство поспешит само поувольнять всякий мусор, чтобы самому подольше продержаться. Если так не будет, то значит стране жопа!
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А с какого х.. они применяют статью 296 ч.4 со сроком от 3 до 7, которая для простых граждан??? Если для работников правоохранительных органов есть другая статья 365 ч.3 со сроком от 7 до 10! И не надо говорить что они были пьяны в неслужебное время - полицейский давал присягу и неслужебного времени у него нет! За это они выслугу, привилегии получают и на пенсию выходят в 45 лет.
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Зараз прийдуть нормальні адвокати,і зроблять вбивство з необережності.Це від 3 до 5 років.А вєличайший юрист юрік щось там про навмисне вбиство лепече...
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Нужно чтобы была новая Врадеевка. Другого языка мусора не понимают.
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им в более тяжкую а Мангеру в более мягкую, хотя суть одна
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоліцейським, які поранили 5-річного хлопчика перекваліфікували статтю на тяжчу, - речниця ДБР Іванова
 
 
 
 
 
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