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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (632) податкова міліція (1251) Тернопільщина (181) фальсифікат (244)

 На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області припинили роботу підпільного цеху, в якому виготовляли фальсифікований алкоголь, і зупинили його незаконний продаж.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що один із жителів Тернополя здійснює продаж незаконного виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України.

Фігурант отримував фальсифікат від жителя області, який організував у власному домоволодінні підпільний цех із виробництва алкогольної продукції, яку розливав у пластикову тару і поставляв до обласного центру. При цьому, крім підробленої продукції "власного виробництва", останній купував і поставляв у Тернопіль фальсифікований алкоголь, підроблений під продукцію відомих торгових марок, з фальсифікованими марками акцизного податку України.

На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату 02

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На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату 03

За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем виробництва фальсифікату і в автомобілі, який використовувався для його перевезення, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1 тис. 160 літрів спирту, 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у пластиковій і скляній тарі (горілка, коньяк і настоянки), обклеєних підробленими марками акцизного податку, і автомобіль.

На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату 04

Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 812 тис. грн.

Триває слідство.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130354
 
 
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Это типо пчелы против меда ... Это производство!??? Да у меня больше после сбора винограда и то если хватает год пережить...
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А хтось же ж купує оце пійло. Елітні віскарі по 200 грн за 5 літрів чи горілочка по 30 грн тіпа винесли з заводу
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Да ну, сказки) свои подвали сфотографували, а тепер байки розказують))
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Років два тому , провели з дружиною два тижні відпустки на Закарпатті.. На одній з екскурсій зупинились в Селищі подивитись сироварню.. Недалеко від сироварні стояв чоловік і продавав віскі власного виробництва.. Я в віскі нічого не розумію, але після деяких вмовлянь та куштування з кришечки - купили дві пляшки.. Привезли в Дніпро, потім дружина вирішила презентувати пляшку своїй шефині, котра дуже ******** саме віскі.. Я був дуже здивованим, коли пляшка презенту пішла на ура.. Виявилось, що це односолодовий віскі ( мабуть по смаку зрозуміли, ті хто пили), котрого в Україні по прийнятній ціні не знайти.. Після цього я згадав, про те з яким запалом в очах продавець розказував мені про технологію саме односолодового віскі.. Одним словом - і друга пляшка пішла на презент, і знову - на ура.. Це я до чого - якби були нормальні ціни ліцензії на виготовлення алкоголю дрібними виробниками, та трішки знизили б акциз - то й українці перестали б труїтися як підробним пійлом, так і пійлом монополістів.. Шукав потім контакти цього продавця - не знайшов, боюсь - ДФС з податковою поліцією і до нього добралися..
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якби були нормальні ціни ліцензії на виготовлення алкоголю дрібними виробниками, та трішки знизили б акциз - то й українці перестали б труїтися як підробним пійлом, так і пійлом монополістів..
Все сказано хорошо, но есть 2 вопроса:
1. Вы знаете, КАК проголосовал ВАШ депутат за закон о повышении акциза?
2. Как вы думаете, много ли украинцев(в процентном отношении) смогут ответить на первый вопрос.
3.Может, стОит называть вещи своими именами(не безличными глаголами(знизили б акциз), а конкретным указанием причины - я, как избиратель, голосовал за такого депутата, который поднял акциз)?
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На минулих виборах я проголосував за теперішнього депутата від бпп Курячого.. Він голосував за підвищення акцизів.. Тепер я ніколи не буду голосувати за жодну людину чи партію, які можуть бути хоч якось пов'язаними з бпп..
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Мосийчук жестоко избил Ляшко тростью: журналисты узнали резонансные детали

В последнее время Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" выкладывает очень мало фотографий в социальные сети, а на телеэфирах его стараются не показывать крупным планом.

Дело в том, что у 46-летнего народного депутата - шишка на лбу, которую он тщательно скрывает. Стране стало известно, откуда она появилась у главного радикала.

По нашей информации, отметину на лбу Ляшко поставил Игорь Мосийчук еще до выхода из "Радикальной партии". Вернее, метко ударил его своей тростью.

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Как нам стало известно, конфликт произошел около двух недель назад. "Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказывает СМИ источник из партии.

Дело было до выхода Игоря из партии. 47-летний Мосийчук думал давно ее покинуть, и это понимали по его эфирам, постам в социальных сетях и действиям. Публичная огласка была делом времени.

Сам Олег Ляшко отреагировал на решение соратника уйти из партии колко и агрессивно: "Я приветствую это его решение: баба с воза - кобыле легче".

Мы дозвонились Игорю Мосийчуку, чтобы узнать был ли конфликт и получили очень ожидаемый ответ.

"Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21-го июля, а может, напишу о них в своих мемуарах, когда выйду на политическую пенсию", - сказал нардеп.

Как рассказали нам источники из партии, "внутренний кодекс настоящего радикала" не позволяет ни при каких обстоятельствах выносить сор из избы, чтобы не давать повода сплетням.

Кстати, для Мосийчука вообще обычное дело применять силу во время конфликтов. Интересно, что около года назад на канале NewsOne он вел дискуссию с депутатом Сергеем Лещенко (тогда еще БПП) и поставил ему в упрек посещение "Марша равенства", на что Лещенко сказал, что "развивать тему гей-парада" стоит лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, имея ввиду слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. После эфира Мосийчук ударил тростью Лещенко, возмутившись словами о своем тогда еще шефе.

https://antikor.com.ua/articles/307368-mosijchuk_hestoko_izbil_ljashko_trostjju_hurnalisty_uznali_rezonansnye_detali
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Как-то мелковато для производства .... Впечатления , что налоговая полиция просто решила напомнить о себе и своей неустанной борьбе с контрафактом . Чтобы , чего доброго, не разогнали совсем и не оставили без куска хлеба с икоркой .
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНа Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату. ФОТО
 
 
 
 
 
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