 На Тернопільщині податківці ліквідували підпільне виробництво алкоголю і зупинили продаж фальсифікату. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України було встановлено, що один із жителів Тернополя здійснює продаж незаконного виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку України.
Фігурант отримував фальсифікат від жителя області, який організував у власному домоволодінні підпільний цех із виробництва алкогольної продукції, яку розливав у пластикову тару і поставляв до обласного центру. При цьому, крім підробленої продукції "власного виробництва", останній купував і поставляв у Тернопіль фальсифікований алкоголь, підроблений під продукцію відомих торгових марок, з фальсифікованими марками акцизного податку України.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених за місцем виробництва фальсифікату і в автомобілі, який використовувався для його перевезення, з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 1 тис. 160 літрів спирту, 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв у пластиковій і скляній тарі (горілка, коньяк і настоянки), обклеєних підробленими марками акцизного податку, і автомобіль.
Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить 812 тис. грн.
Триває слідство.
Все сказано хорошо, но есть 2 вопроса:
1. Вы знаете, КАК проголосовал ВАШ депутат за закон о повышении акциза?
2. Как вы думаете, много ли украинцев(в процентном отношении) смогут ответить на первый вопрос.
3.Может, стОит называть вещи своими именами(не безличными глаголами(знизили б акциз), а конкретным указанием причины - я, как избиратель, голосовал за такого депутата, который поднял акциз)?
В последнее время Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии" выкладывает очень мало фотографий в социальные сети, а на телеэфирах его стараются не показывать крупным планом.
Дело в том, что у 46-летнего народного депутата - шишка на лбу, которую он тщательно скрывает. Стране стало известно, откуда она появилась у главного радикала.
По нашей информации, отметину на лбу Ляшко поставил Игорь Мосийчук еще до выхода из "Радикальной партии". Вернее, метко ударил его своей тростью.
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Как нам стало известно, конфликт произошел около двух недель назад. "Мосийчук на эмоциях ударил Ляшко по голове тростью. На фото и видео можно увидеть след и царапину. Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью. Причина ссоры - глобальный скандал. Общая ситуации внутри партии - деньги, бюджет, медиа поддержка, развал структуры", - рассказывает СМИ источник из партии.
Дело было до выхода Игоря из партии. 47-летний Мосийчук думал давно ее покинуть, и это понимали по его эфирам, постам в социальных сетях и действиям. Публичная огласка была делом времени.
Сам Олег Ляшко отреагировал на решение соратника уйти из партии колко и агрессивно: "Я приветствую это его решение: баба с воза - кобыле легче".
Мы дозвонились Игорю Мосийчуку, чтобы узнать был ли конфликт и получили очень ожидаемый ответ.
"Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо. У меня были конфликты с другими членами партии, без имен. О причинах моего выхода из партии я скажу после 21-го июля, а может, напишу о них в своих мемуарах, когда выйду на политическую пенсию", - сказал нардеп.
Как рассказали нам источники из партии, "внутренний кодекс настоящего радикала" не позволяет ни при каких обстоятельствах выносить сор из избы, чтобы не давать повода сплетням.
Кстати, для Мосийчука вообще обычное дело применять силу во время конфликтов. Интересно, что около года назад на канале NewsOne он вел дискуссию с депутатом Сергеем Лещенко (тогда еще БПП) и поставил ему в упрек посещение "Марша равенства", на что Лещенко сказал, что "развивать тему гей-парада" стоит лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, имея ввиду слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. После эфира Мосийчук ударил тростью Лещенко, возмутившись словами о своем тогда еще шефе.
https://antikor.com.ua/articles/307368-mosijchuk_hestoko_izbil_ljashko_trostjju_hurnalisty_uznali_rezonansnye_detali