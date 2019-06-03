 На переговорах у Мінську з РФ стосовно Донбасу Кучмі знадобиться успіх, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав у мікроблозі в Твіттері.

"Не знаю навіть, вітати Леоніда Даниловича Кучму з новим "старим" призначенням чи співчувати. У будь-якому випадку - бажаю успіху й удачі. Вони йому точно знадобляться, як і нам усім", - написав він.

Як повідомлялося, в понеділок президент України Володимир Зеленський представив Кучму як того, хто знову очолив українську сторону в ТКГ. Він візьме участь у засіданні групи в Мінську 5 червня.

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