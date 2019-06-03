 На переговорах у Мінську з РФ стосовно Донбасу Кучмі знадобиться успіх, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав у мікроблозі в Твіттері.
"Не знаю навіть, вітати Леоніда Даниловича Кучму з новим "старим" призначенням чи співчувати. У будь-якому випадку - бажаю успіху й удачі. Вони йому точно знадобляться, як і нам усім", - написав він.
Як повідомлялося, в понеділок президент України Володимир Зеленський представив Кучму як того, хто знову очолив українську сторону в ТКГ. Він візьме участь у засіданні групи в Мінську 5 червня.
Потом жаловался..... - обманули...
Ступил (продал) тогда, сможет и сейчас....
Коломойская ботва переводит стрелки с одного чела на другого...
"А порошенко тоже обманывал..."
Мне говорили, что с тобой что-то явно не то, я не верил...
Срочно нужна молниеносная и сокрушительная победа. Сил нет терпеть.
Для того чтобы идти на переговоры нужно иметь свои козыри. К большому сожалению Мародер все козыри уже отдал Ху*лу в жест доброй воли. Теперь можно только раком стать...
Скорее всего зебени с кучмой пойдут на тупое выполнение минских соглашений по сценарию паРаши....пункт за пунктом..как там написано.....
Миротворцы на линии разграничения......и здравствуй приднестровье 2....на десятилетия...при этом санкции с параши будут потихоньку сниматься....
Поэтому ни о каких изменениях к лучшему даже не мечтайте
Зеленский - это марионетка олигархата