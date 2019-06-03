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Все про:Кучма (287) Клімкін (1404) Тристороння контактна група (88)

 На переговорах у Мінську з РФ стосовно Донбасу Кучмі знадобиться успіх, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін побажав Леоніду Кучмі, який знову представлятиме Україну в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, успіху й удачі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав у мікроблозі в Твіттері.

"Не знаю навіть, вітати Леоніда Даниловича Кучму з новим "старим" призначенням чи співчувати. У будь-якому випадку - бажаю успіху й удачі. Вони йому точно знадобляться, як і нам усім", - написав він.

Як повідомлялося, в понеділок президент України Володимир Зеленський представив Кучму як того, хто знову очолив українську сторону в ТКГ. Він візьме участь у засіданні групи в Мінську 5 червня.

Читайте також: Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130351
 
   
 Топ коментарі
 
Щиро бажаю успіхів Даниловичу.. В свій час по Тузлі - в нього вийшло.. Але зараз - завдання набагато складніше..
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Кучма своєю заявою фактично здав порошенка, виявляється на цих переговорах нічого не вирішувалось, все вирішувалось у прямому спілкуванні порошенка та путіна. Отже переговорна група була потрібна виключно для обману населення України, а реальні переговори йшли за лаштунками і реальні переговорники були зовсім інші. Ця заява Кучми має стати приводом для розслідування парламентського, журналістського та кримінального - хто реально вів переговори і в який спосіб? Хто здав інтереси України, погодившись та підписавши Мінські угоди? Це тягне на державну зраду порошенка та його банди!
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Щиро бажаю успіхів Даниловичу.. В свій час по Тузлі - в нього вийшло.. Але зараз - завдання набагато складніше..
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Да, на Тузле Кучма повёл себя, как настоящий Президент.
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Serega 62 - и до этого тоже... , когда ЯО отдавал за бумажку ...

Потом жаловался..... - обманули...
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Я сказал про Тузлу, а не про ЯО. Не уподобляйся коломойский ботве, которая всегда переводит рельсу с одного вопроса на другой
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Serega 62 - человек один..., и поэтому перевода рельс нет....

Ступил (продал) тогда, сможет и сейчас....
Коломойская ботва переводит стрелки с одного чела на другого...
"А порошенко тоже обманывал..."
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Кучма своєю заявою фактично здав порошенка, виявляється на цих переговорах нічого не вирішувалось, все вирішувалось у прямому спілкуванні порошенка та путіна. Отже переговорна група була потрібна виключно для обману населення України, а реальні переговори йшли за лаштунками і реальні переговорники були зовсім інші. Ця заява Кучми має стати приводом для розслідування парламентського, журналістського та кримінального - хто реально вів переговори і в який спосіб? Хто здав інтереси України, погодившись та підписавши Мінські угоди? Це тягне на державну зраду порошенка та його банди!
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Не бреши! Вспомни, в каких условиях тогда была Украина, без армии и с гордо полыхающими пердаками ватников в тылу.
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Україна була в нормальних умовах, а от путін на той момент практично втратив всі свої сили на Донбасі пораненими та вбитими і змушений був вводити в Україну звичайних строковиків, які несли жахливі втрати в боях з ЗСУ і Мінські угоди край були потрібні саме путіну. Якби Мінських угод не було, путін отримав би поразку на Донбасі і був би вже арештований та повішений.
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¿???????????????!!!!!!!!!!!!!!!
Мне говорили, что с тобой что-то явно не то, я не верил...
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Український Генштаб з самого початку війни робив все можливе та неможливе щоб програти війну! Чи то свідомо чи то через вроджену дебільнуватість, але навіть не зважаючи на лебільні та відверто зрадницькі дії генералів та вищих офіцерів ЗСУ, армія України успішно била придуркуватих кацапів на всіх ділянках фронту! В мінських угодах не було жодної потреби! Мінські угоди нічого Україні не дали, але допомогли путіну закріпитись на Донбасі! ТомуМінські угоди це злочин проти України!
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Совсем крыша сьехала?
На переговорах у Мінську з РФ стосовно Донбасу Кучмі знадобиться успіх, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1198
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ви упороті, то кричите, що Порошенко влаштовував парад з технікою, а тим часом розстрілювали наші війська, то говорите, що в нас нормальні умови були.
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останнє його речення - це фініш, після якого вже не може бути жодних іллюзій щодо його психічного здоров,я.
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я хвилююся не за його психичний стан, мене турбує викревлення фактів. Ми вже отримали вибори за Йожефом Геббельсом з його "брехня яку повторили тисячу разів, стає правдою". А це так на руку кацапам
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він в це свято вірить. Факти звісно, що інші, тому не визнавати, що мінські папірці на момент їх підписання були потрібні насамперед Україні, це вже за межами здорового глузду.
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а ти яку банду представляєш? маєш рекомендації?
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З Тузлою все не так як здається. Україна домовилась з Аргентиною (якщо не помиляюсь) збудувати спільний космодром у них. ЧуЧмо полетіло вже туди щоб підписати контракт. Ось тоді крембль і почав насипати дамбу до Тузли. Підняли вереск на весь світ і Чучмі довелось повернутись назад. Підписання було зірване і роботи на дамбі припинились.
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Без перемоги уже нельзя дальше тянуть.
Срочно нужна молниеносная и сокрушительная победа. Сил нет терпеть.
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Для этого всем нетерпеливым надо срочно пополнить ряды ВС.
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Є такий вираз :" Артель напрасный труд". Оце буде і вся праця батька українського олігархату і тестя мільярдера пінчука.
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Ему успех обеспечен, он ведь уже сказал, что минский процесс тормозила Украина в лице Порошенко, а не раша и путин. Теперь быстро тему перетрут с медведчуком и все ОК!!!
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Кучма хоть і має багато бліх,але він дійсно за Україну.
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За Украину он развалил армию, отдал ЯО, всю промышленность раздал корешам и зятю, завел страну в олигархический тупик и войну? Ну вы ващеее... А ведь так вам и нужно, все справедливо в мире.
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Никто не знает, ведь вчера зефаны плевались в его сторону, а сегодня рукоплещут. Переменчивы в своих позициях, как порноактриссы...
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Данилич буде домовлятися про власні інтереси.. це якщо в когось рожеві сопельки чи ілюзії
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Чучмо був директором стратегічного підприємства при союзі і у ***** на нього компромату вагон.
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Ага. Перед встречей нужно в полночь высунуть голову в форточку и кричать *шара приди*.
Для того чтобы идти на переговоры нужно иметь свои козыри. К большому сожалению Мародер все козыри уже отдал Ху*лу в жест доброй воли. Теперь можно только раком стать...
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Кто тебе запрещает? Становись, как там погода в Пензе?
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Старпёр едет в Минск с конкретными инструкциями. В неизвестность он бы не поехал. Не для того он спетлял в своё время с той группы. Ждать хорошего для Украины не приходится.
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шо там Зе збирався подолати першим пунктом, олігархат?
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Спектакль для украинцев и Европы. Типа что-то делается. По-факту, ни о чем. Заморозка конфликта по приднестровскому сценарию.
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для успеха на переговорах в Минске с русней необходимо убрать нах кучму.
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Путлер добился своего, заморозил ситуацию на Донбассе. Ну еще бы, европейские политики и Трамп вон как ему задницу вылизывают. Не трудно догадаться почему.
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Еще не заморозил...но то что все будет заморожено это уже не вызывает сомнений....
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Что может предложить зебеня с кучмой паРаше такого...что бы паРаша ушла с Донбасса..??
Скорее всего зебени с кучмой пойдут на тупое выполнение минских соглашений по сценарию паРаши....пункт за пунктом..как там написано.....
Миротворцы на линии разграничения......и здравствуй приднестровье 2....на десятилетия...при этом санкции с параши будут потихоньку сниматься....
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Особый статус даунбаса...тоже может иметь место.... причем в границах полных областей...а не тех пяти районов что сейчас в имеют обдроченцы....
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Кучма в переговорах лицо не самостоятельное и все зависит от того, какие директивы он получит от Президента. В какую сторону дует ветер зеленского будет понятно после встречи
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Чего чего, а успеха Украине там не предвидется. ЧУЧМА ЭТО ТО ПАДЛО, которое просрали ЯО, заключил типа договора с РФ по ЧФ и отдал даром на 20 лет Севастополь. А теперь, что он там будет успешничать? Как говорится имея таких друзей врагов не надо... Зелик этого ещё не понял.
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Если би в Украине действительно произошли положительние изменения во власти, такие люди как Кучма, Литвин,Аххметов и т.д, должни били сидеть в тюрьмах. А коли єтого не происходит, вся возня вокруг Зеленского - не более чем фикция и очередной сговор олигархов.
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Козырь Зе это возбуждать антивоенное движение в РФ. Пусть будут криативными , за май сепары понесли 49 человек потерь. Это граждане РФ , не ужели не возможно сделать вброс ?
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Кучма - це, так мабуть треба розуміти, що продовження проголошенної Зєлєнськім політики "нових обличь" у владі. За таким принципом незабаром він і Медведчука запросить до посередництва у перемовинах з ******. А що, плебс помої на Порошенків з,їв, результат досягнуто, то тепер час самому йти протореною порошенківською стежкою.
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Агитация на территории врага, ЗЕ должен быть любим в рфии , больше Навального . Хороший юморной ролик чтоит дивизии.
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Там где Кучма, та ложь и воровство
Поэтому ни о каких изменениях к лучшему даже не мечтайте
Зеленский - это марионетка олигархата
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Вам победить в войне или шашечки ? ЗЕ это тяжелая артиллерия, вижу по Беларуси .
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Ви дебіли, чи що? Який успіх? Старий Кучма, з старими поглядами, приїде домовлятися з молодими (відносно) повстанцями. Вони на нього як на ворога народу дивляться. У нього древні ідеї, древня розмова, древній світогляд. А він приїде втирату туфту. Максимум, що він здатен - це на консультанта. Це завал.
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Написанный текст Кварталом , озвученный в сми рф Чучмой , будет стоить артподготовки на фронте 10 км . Если написать красиво . Оружие Зе криатив !
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Ну, так он там уже два раза "успех обеспечил" - и ниче...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа переговорах у Мінську з РФ стосовно Донбасу Кучмі знадобиться успіх, - Клімкін
 
 
 
 
 
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