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Все про:Інститут нацпам'яті (102) пам'ятник (503) Харків (1361) декомунізація (233)

 З Жуковим жодної правової колізії немає, пам'ятник у Харкові підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, - Інститут нацпам'яті

В Українському інституті національної пам’яті заявляють, що згідно із Законом України про декомунізацію пам’ятник Жукову повинен бути демонтований. Окрім того сьогодні немає правових підстав присвоїти ім’я Жукова будь-якому топоніму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ІНП.

Відсутність юридичної колізії з демонтажем прояснює юрист УІНП Сергій Рябенко:

"Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно Закону про декомунізацію (пп. "ґ" п. 4 ч. 1 ст. 1) символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку", - пояснив юрист УІНП Сергій Рябенко.

Читайте також: Спроби зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну, - В'ятрович про знесення пам'ятника Жукову в Харкові

Щодо ініціативи назвати іменем Жукова проспект генерала Григоренка у Харкові,  Рябенко пояснив:

"Механізму "повернути" назву Жукова немає. Назвати наново — заборонено законом. Ця ініціатива суперечить частині шостій статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Винятки цієї частини не стосуються об’єктів топоніміки".

Нагадаємо, речниця президента Юлія Мендель прокоментувала стихійне знесення пам’ятника Георгію Жукову в Харкові. За її словами навколо топонімів, пов’язаних з Жуковим нібито існує правова колізія, яка свідчить про непродуману гуманітарну політику останніх років.

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130350
 
   
 Топ коментарі
 
Героям Слава! А Жуков був ворогом України ? Отже смерть ворогам. А їх памятники на смітник.
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Жуков Мясник и дебил путь он будет хером у кацапов
Героям Слава !!!
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Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес.
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А гепа з Допой не підлягають демонтажу згідно закону про декомунізацію ??? Нєєє ?
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А давайте на востоке Украины будем ставить памятники ну к примеру Пилсуцкому, Яреме, Баторию, Чингиз-хану,Гитлеру и тд и тп. Ну для баланса. Ведь это же тоже часть нашей истории,
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В "вашей" истории (это, как понятно, истории кацапии) может типа "разобраться" только явно ненормальный. Типа придурковатого кацапчонка (платный провокатор из мордора) под польским флагом, который Фамилию Йозефа Пилсудського пишет с двумя ошибками, а короля Стефана Батория ставит в один ряд с Гитлером и Чингиз-ханом. Очевидно, что так дают "прошлое" в кацапстане. Где главный "успешный менеджер" - это сралин. А заодно и святой. На всякий случай напоминаю, что святыми любая церковь (даже ее подделка из залесья) официально признает только тех, кто страдал и умер за христианскую веру. Далее надо как бэ добавлять "типа сралина". А памятинк Йозефу Пилсудському (в виде доски на университете, который он окончил в Харькове) в городе уже есть. Даю фото. Усрись и подавись, нечисть. С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти - Цензор.НЕТ 9500
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А у востока Украины есть история? Их привозили, селили в хаты убитых украинцев. И кроме понятий и фени у них есть история?
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А теперь украинцы должны упасть на колени и просить прощения у рАсее, что она на нас напала. Вот так решили гепа и труха. Спасибо ваЗЕлину.

Глава партии «Доверяй делам» выступил за переговоры с Россией: «Мы должны покаяться, что обвиняем друг друга»

Мэр Харькова Геннадий Кернес, которого избрали главой партии «Доверяй делам», заявил, что является сторонником прямых переговоров с Россией.
Такое заявление он сделал на съезде партии в минувшее воскресенье.

«Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и не просим извинения», - цитирует Кернеса «Новое время».
Комментируя свою позицию журналистам после окончания съезда, мэр Харькова сказал, что опирался на опросы общественного мнения.
«Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры», - заявил политик.
Отметим, во время вчерашнего съезда лидеры «Доверяй делам» выразили слова поддержки новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.
«Будем помогать новому президенту, чтобы Украина стала лучше и качественнее», - заявил Геннадий Кернес.
Напомним, Харьковский съезд вызвал протесты и потасовки. Участники митингов заявили, что собрание партии мэров является «попыткой реванша бывших членов Партии регионов».
Во время протеста митингующие снесли памятник Маршалу Жукову. Кернес пообещал восстановить его, назвав участников митинга отбросами общества.
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наша власть должна молиться на срср. она обогатилась за счёт грабежа соц собственности и продолжает её грабить. декоммунизация - лапша для дурачин-простофиль.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ Жуковим жодної правової колізії немає, пам'ятник у Харкові підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, - Інститут нацпам'яті
 
 
 
 
 
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