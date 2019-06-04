 З Жуковим жодної правової колізії немає, пам'ятник у Харкові підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, - Інститут нацпам'яті

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ІНП.

Відсутність юридичної колізії з демонтажем прояснює юрист УІНП Сергій Рябенко:

"Тут немає ніякої колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до даної ситуації. Згідно Закону про декомунізацію (пп. "ґ" п. 4 ч. 1 ст. 1) символікою комуністичного режиму є в тому числі пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Закон (п.6 ст. 7) вимагає демонтувати такі об’єкти. А виняток щодо діячів науки і культури, очевидно, до Жукова не має ніякого стосунку", - пояснив юрист УІНП Сергій Рябенко.

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Щодо ініціативи назвати іменем Жукова проспект генерала Григоренка у Харкові, Рябенко пояснив:

"Механізму "повернути" назву Жукова немає. Назвати наново — заборонено законом. Ця ініціатива суперечить частині шостій статті 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій". Винятки цієї частини не стосуються об’єктів топоніміки".

Нагадаємо, речниця президента Юлія Мендель прокоментувала стихійне знесення пам’ятника Георгію Жукову в Харкові. За її словами навколо топонімів, пов’язаних з Жуковим нібито існує правова колізія, яка свідчить про непродуману гуманітарну політику останніх років.

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.