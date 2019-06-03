 Президентський законопроект про відповідальність за незаконне збагачення зареєстровано у ВР. ДОКУМЕНТ

Відповідний законопроект №10358 зареєстровано у Верховній Раді, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
"Законопроект спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на введення інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в пояснювальній записці.
У документі 8 аркушів. Профільним визначено парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.
Нагадаємо, 27 лютого Конституційний суд України оприлюднив рішення про визнання неконституційною статті 368-2 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
КС дійшов висновку, що ст. 368-2 не відповідає "вимогам чіткості, точності та однозначності, тому суперечить юридичній визначеності як складовій принципу верховенства права, закріпленого в статті 8 Конституції України".
Конституційний суд вказав, що конституційні приписи щодо презумпції невинуватості і неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів мають застосовуватися рівною мірою до всіх осіб. Конституція України не допускає звуження або скасування цих гарантій щодо окремих категорій осіб.
У Європейському Союзі спростували доводи КС про цю статтю. Пізніше країни G7 закликали Україну повернути відповідальність за незаконне збагачення.
Поделись, и спи спокойно.
Пожалуйста, перечислите выполненные обещания, от которых произошли ураганные, что "аж гай шумит", перемены в стране?
Сами то они исполнять принимаемые законы даже и не думают .
Хотя тенденция в целом приятна .
"Стаття 3685. Незаконне збагачення
1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років."
Отлично! Вот только один вопрос - а КТО и КАК устанавливает факт набуття?
в 2019 это 900с хером гривен....
900*12000 = это около 11 млн грн
Что в новой редакции? Я не вижу как тут решена данная проблема.
То есть стоит в любой момент ждать аналогичного решения Конституционного суда?
Я спрашиваю: что они в законе поменяли, что бы КС опять не мог так сделать?