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Все про:Зеленський (1537) Порошенко (8995) Євросоюз (2488)

 Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель. ВIДЕО

П'ятий президент України Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського сприяти євроінтеграції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні сказано: "Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія – перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу – Брюсселю.

Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію.

Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС – енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Бо членство в НАТО – це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС – це дотримання прав людини і добробут кожного українця. І це основа програми партії "Європейська солідарність". Ми будемо боротися за те, щоби реалізувати цей план.

Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її Президенту".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130345
 
   
 Топ коментарі
 
На словах петя бажає успіху і Україні і її Президентові, а насправді - паскудить де тільки може.. Щоденне, щогодинне біснування петіних прихильників в кожній новині про новообраного Президента - наочний приклад петіного фарисейства та брехні.. Добре хоч те, що петіних прихильників біля скриньок для голосування мізерно мало, в порівнянні з їхньою кількістю на форумі Цензора..
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Твоими наработками-наворовками скоро займутся ))
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Не варто користуватись гуглпереуладачем.
Сильно швидко палишся.
Це я про суднову гілку влади і прасування по голові, вище юридичне утворення... Писав би уже російською, а якшо так по ботоводській роботі сильно треба - то міг би вже й вивчити українську.
Черговий раз пересвідчився, що вся ця імітація підтримки пп йде з ольгіно.
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От навіщо палити? Це ж був призначений Alex Eisenhower тест на українця.
Ти відреагував правильно, про всяк випадок ✅
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Шановний, ти краще подивись як пишуть зелеботи, особливо коли їм пишеш щось на кшталт "терпіти борошна", і нічого, відповідають. А флажок і в тебе "лахта в повен зріст".
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Какой рассудительный политик, трезвый взгляд, взвешенная речь, такой не обманет, вот такого бы в президенты.
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Алег Федоров - Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель - Цензор.НЕТ 6765

Простой нарит он не устроил....
Простой нарит любит когда членом по роялю...
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Беріть собі.. Ще й доплатимо щоб забрали.. Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель - Цензор.НЕТ 9691
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Это ты себе забирай назад свое мародёрское кодло вылезшее с Днепра. расплодили бандюков мародёров в Днепре. Бабломойский Тимошенка... все с вашего Днепра вылезли бандиты.
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Кучма, Лазаренко, Бибипка, Дубина - огромная куча их
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Коли ж цого паскудника ізолюють від суспільства ?
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Та хватит уже дерьмо на вентилятор бросать ! Других мыслей,как кроме Порошенко у тебя нет ?
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acse - может и есть...., но сказать не может....

Совсем как его господин Зю...
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Джамал, ты же вроде не глупый мужик, твою ж дурака мать.
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Це як ти визначив?
Згідно його текстів?
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Ты уже не президент, чучело. А посему- Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель - Цензор.НЕТ 9069

Сохраним, если вас, воров/коррупционеров и мародером рассадим по клеткам. Только в этом случае.
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Вам не кажется сударь,что вы описали агента мордора и кгб в лучших традициях современной эпохи
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Тут надо консилиум, я одна не смогу осилить, в диагнозах путаюсь...То ли идиот осложненный порохоботством, то ли порохобот в последней стадии идиотизма?
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Он на работе а не идиот . Он леденцов тазик себе уже наверное намыл за пару часов .Эта простыня запощена им почти под каждой новостью .Кроме актуальной новости про кота который залез в витрину магазина сожрал там мясо и обосрался от свалившегося счастья . А пол магазина стояло в очереди чтобы сделать с ним селфи .Я уверен что это и есть те самые 25 % которые рвут горло за барыгу и ловкого жулика
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Этот политический труп еще долго будет всплывать? Помогите ему веслом.)))
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А по ночам ***** лексеичу в АП приносили мешками доллары
За месяц тонна...
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Ты стоял на приеме,и считал мешки ?
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Мне достаточно почитать независимый источник
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Ну так почитай Цензор, вон Зе Пинчук доллары на мерине завез.
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петька, он как нибудь обойдется без советом мародера, иди лучше спой на стадионе "тыж мене пидманула...", у тебя мародера - это здорово получается Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки в евроинтеграции, - Порошенко о визите Зеленского в Брюссель - Цензор.НЕТ 2630
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Ви зробили це разом! (с) тварюки.



Ehduard Prokopenko
34 хв.

В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Лутковская.
Лутковская - которая будучи омбудсменом по правам человека (при Яныке) НЕ ВИДЕЛА нарушений прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.
"нові обличчя" которые мы заслужили.
Ви зробили це разом.
Аллан Левитов с Levitov Allan.(с)

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Какой президент,такой и секретарь. ЕЕ (речь) про памятник жукову в Харькове- в новостях выше. Бред-бредовый.
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Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
18 ч. ·

В научных целях посмотрел несколько минут на канале «Россия 24» передачу «Вести недели с Дмитрием Киселёвым»:
1) ведущий посмеялся над рубашками, в которых Зеленский побывал в зоне проведения ООС, встречал гостей Банковой;
2) Киселев сыронизировал, сравнивая сценарий сериала «Слуга народа» с реальной жизнью, вспомнил Василия Голобородько;
3) прошёлся по неподготовленности нового главы украинского государства в некоторых вопросах...

и т.д.
Забыл сказать «Порох - сила, кокс - могила». То есть - почти без палева, абсолютно всё то, что пишут у меня в комментариях порохо-медведчуковцы. Один в один. Отличная компания) На минуту даже показалось, что я смотрю телеканал прямий...
Я всё-таки слепо надеюсь, что это просто случайное совпадение, ситуативная корреляция мнений по линии ПАП - Медведчук - Кремль Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 5128
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Он так и не убрал в Твиттере обложку "Президент Украины"... Такое чувство, что он по-прежнему считает себя президентом. Вот же неадекват... Петро Порошенко
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Звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент Украины не был смещён с поста в порядке импичмента.

Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко - все они президенты Украины.
И Зеленский - новоявленный презедент
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Скромность украшает человека. Впрочем, кому я это говорю..
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Ты настолько скромный (на самом деле нет), что даже вынес слово "Скромный" себе в имя! Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 2614
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А я действительно скромный. За власть не борюсь.
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Не звиздите, сэр. Президентский "титул" употребляется исключительно с числовым номером, а употребление символов и знаков действующего президента не только не допускается, но подчеркивает никчемную ублюдочность "я - лигитмного", "я -живого" "я - призидента". Это как английский лорд нарисовал бы оранжевой краской на боку лимузина "лорд!"..))
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С числовым номером употребляется "титул" только такого как вовочка - "шестой"! Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 469 И даже всем понятно у кого он шестой Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 516
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Нет Президента, кроме Зеленского, и Разумков - пророк его
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Он сказал во Львове, что он еще вернется. Привидение, блин...
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Он и ситуационную комнату с трибуной к себе домой уволок, играется по ночам!)
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Где заява в ментовку, почему Рюкзаков не ищет ? Или главное в твиттере перднуть?
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Та решили наверное пусть идет с Богом... Но он не уходит.
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Сфоткать бы как он хурму спелую ест. Я бы заплатил .
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На фоне всего тог, что он "украл", ситуационная комната - это вообще ни о чем. Глупо было даже поднимать этот вопрос. Зеленые ничтожества.
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Алексей Радовицкий

Хочу подвести итоги. То, что сделал Пётр Алексеевич с созданной им командой для нашей страны неоценимо. Это лучший Президент Украины за годы Независимости. Да, я ПОКА стебаюсь над ЗЕлей. Потому что на сегодняшний момент это как минимум не профессиональное, растерянное, не имеющее понятие как себя вести в настоящей, очень сложной для Украины ситуации существо. На сегодня для меня лично - СЛИЗНЯК. Но есть надежда, что он продолжит курс Петра Алексеевича Порошенко. И мы не только продолжим курс страны в ЕС и НАТО, создадим независимую от кгбмоспатриархата церковь, но и поднимем экономику и создадим мощную армию. С мощным ракетным щитом (как это двигал Александр Валентинович Турчинов) и прочими "няшками", которые не оставят шансов военному преступнику, фашиствующей гниде путину ни каких шансов поработить Украину. В этом случае я буду готов принести ЗЕ (пока он не заслужил от меня обращения по имени отчеству) свои глубочайшие извинения. Во всех соцсетях. Запомните этот пост. И буду поддерживать его как поддерживал Самого Лучшего Президента Украины за все годы Независимости - Петра Алексеевича Порошенко. Всё. Точка.
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вы про смотрящих забыли запостить, ага ?
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Это написала его мымра-жена?
Тогда понимаю . .
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Без пециного свиного рыла тут никак обойдется - "наработки"у них...
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пецикины "наработки" - вывоз леса, учеба выплядков, лечение в их больницах всякой мрази за наше бабло и вывод нашего же бабла в их банки. Понятное дело, гнойная свинья будет держаться за "наработки".
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Да-да, несомненно! Зеленский едет в Брюссель именно для того, чтобы поддержать ваше пустопорожнее пи**обольство про евтоинтеграцию страны, а конкретно - кондитерских изделий Рошен...)))
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шмарий 5 лет проживает в Украине? порохосрань работает по гебельсу
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Портнова також не було в Україні пять років... Тепер він тут, керує...
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Прокинься, зЄлібобою...
У мене нема керівників.
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петруччо навсегда позорно вписал себя в историю, как первый на территории постсовка, которого предпочли первому попавшемуся кабаретисту, только потому, что лиш бы не он, по новой. свое эго ему никогда не залечить, поверженный голиаф.
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Петя. . . Нет, не так!
идиот, иди на *** !!!
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Президент Порошенко зря обращается к зеленому натютюрнику. Натютюрник глуп : вот на лигу смеха или на концерт Монатика оно могет, а работать на Державу ....нет.
Актеришко посредственный, выскочка, неуч с апломбом--это и есть зе.
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Усё он сохранит. Ему так же как и тебе будут обицять вступление через 20 лет.
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Не лезь, дядя, куда тебя не просили. Ты уже никто, вернее почти никто, на уровне ляжко.
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Досить вже знущатись над людьми, демонструючи баригу!
Цей злочинець має бути вже арештований!
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Вот же **** циничная....Дайте мне ОНО посадить на кол!!!! Обещаю шоу высшего класса!!!! Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 7664 Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель - Цензор.НЕТ 5781
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЙдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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