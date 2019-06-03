 Йдеться про те, щоб зберегти наші напрацювання в євроінтеграції, - Порошенко про візит Зеленського в Брюссель. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні сказано: "Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія – перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу – Брюсселю.
Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію.
Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС – енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Бо членство в НАТО – це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС – це дотримання прав людини і добробут кожного українця. І це основа програми партії "Європейська солідарність". Ми будемо боротися за те, щоби реалізувати цей план.
Завтра важливий день. Тож я бажаю успіху і Україні, і її Президенту".
Сильно швидко палишся.
Це я про суднову гілку влади і прасування по голові, вище юридичне утворення... Писав би уже російською, а якшо так по ботоводській роботі сильно треба - то міг би вже й вивчити українську.
Черговий раз пересвідчився, що вся ця імітація підтримки пп йде з ольгіно.
Ти відреагував правильно, про всяк випадок ✅
Простой нарит он не устроил....
Простой нарит любит когда членом по роялю...
Совсем как его господин Зю...
Згідно його текстів?
Сохраним, если вас, воров/коррупционеров и мародером рассадим по клеткам. Только в этом случае.
За месяц тонна...
Ehduard Prokopenko
34 хв.
В Минском процессе Ирину Геращенко заменит Лутковская.
Лутковская - которая будучи омбудсменом по правам человека (при Яныке) НЕ ВИДЕЛА нарушений прав человека со стороны "Беркута" на Майдане.
"нові обличчя" которые мы заслужили.
Ви зробили це разом.
Аллан Левитов с Levitov Allan.(с)
18 ч. ·
В научных целях посмотрел несколько минут на канале «Россия 24» передачу «Вести недели с Дмитрием Киселёвым»:
1) ведущий посмеялся над рубашками, в которых Зеленский побывал в зоне проведения ООС, встречал гостей Банковой;
2) Киселев сыронизировал, сравнивая сценарий сериала «Слуга народа» с реальной жизнью, вспомнил Василия Голобородько;
3) прошёлся по неподготовленности нового главы украинского государства в некоторых вопросах...
и т.д.
Забыл сказать «Порох - сила, кокс - могила». То есть - почти без палева, абсолютно всё то, что пишут у меня в комментариях порохо-медведчуковцы. Один в один. Отличная компания) На минуту даже показалось, что я смотрю телеканал прямий...
Я всё-таки слепо надеюсь, что это просто случайное совпадение, ситуативная корреляция мнений по линии ПАП - Медведчук - Кремль
Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко - все они президенты Украины.
И Зеленский - новоявленный презедент
Хочу подвести итоги. То, что сделал Пётр Алексеевич с созданной им командой для нашей страны неоценимо. Это лучший Президент Украины за годы Независимости. Да, я ПОКА стебаюсь над ЗЕлей. Потому что на сегодняшний момент это как минимум не профессиональное, растерянное, не имеющее понятие как себя вести в настоящей, очень сложной для Украины ситуации существо. На сегодня для меня лично - СЛИЗНЯК. Но есть надежда, что он продолжит курс Петра Алексеевича Порошенко. И мы не только продолжим курс страны в ЕС и НАТО, создадим независимую от кгбмоспатриархата церковь, но и поднимем экономику и создадим мощную армию. С мощным ракетным щитом (как это двигал Александр Валентинович Турчинов) и прочими "няшками", которые не оставят шансов военному преступнику, фашиствующей гниде путину ни каких шансов поработить Украину. В этом случае я буду готов принести ЗЕ (пока он не заслужил от меня обращения по имени отчеству) свои глубочайшие извинения. Во всех соцсетях. Запомните этот пост. И буду поддерживать его как поддерживал Самого Лучшего Президента Украины за все годы Независимости - Петра Алексеевича Порошенко. Всё. Точка.
Тогда понимаю . .
У мене нема керівників.
идиот, иди на *** !!!
Актеришко посредственный, выскочка, неуч с апломбом--это и есть зе.
Цей злочинець має бути вже арештований!