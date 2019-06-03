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 Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці виявили факт вимагання та отримання хабара заступником військового комісара - начальником відділення комплектування Мелітопольського об'єднаного міського військового комісаріату Запорізької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону.

Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура 01

Встановлено, що за зняття військовозобов'язаного з військового обліку і непризов на строкову військову службу чиновник вимагав у громадянина 29 тис. гривень хабара.

Після отримання 3 червня усієї суми хабара, заступника воєнкома затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура 02

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Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура 03

Військова прокуратура Запорізького гарнізону вирішує питання щодо повідомлення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130344
 
 
 Топ коментарі
 
А как там с бриллиантовыми прокурорами?
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Корупція у військових комісаріатах страшна і буде продовжуватись.Щоб її не було,потрібно повністю перейти на професійну контрактну армію.Але коли це буде невідомо.
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Тільки розстріли або ампутація кінцівок єдиний шлях реальної боротьби з корупціонерами!
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З корупціонерами в Україні по іншому не можна.
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Наконец-то трезвый и годный комент на Цензоре . Но нам нельзя вводить смертную казнь , нам ********** не разрешают
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В Британии , во времена викинговых набегов , была принята такая казнь - пойманному бандиту отрубали ноги и руки , при том , что он оставался жив .
Менее виновные подельники потом помещали тело в ящик с ручками , и носили этот обрубок по стране , выпрашивая подаяние .
Поверьте , это было не легко ...
Много ты бы дал на еду для Гройсмана или Яценюка ?
Отож ...
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Конфискация лучше. Полезнее для страны и гуманнее. А то еще кормить их, пенсии платить ни в чем не повинным семьям
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О какой подкованый попался. Штучку зелени взял за 29000 тыс гр. С упреждением на осеннюю инфляцию. Мамка видно в банке работает. Послушный сын.
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армия должна быть мотивированной и хорошо оплачиваемой почетной работой как во всех нормальных странах. насильно тащить молодежь на службу и запугивать тюрьмой-это удел недоносков совка рашки северокорейского пупса . никак дурь совковая из дурных бошек невыветривается
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Надо бы было больше просить, тогда б не попался. Прокуратура подумала, если так много берет, значит свой.
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Корупція у військових комісаріатах страшна і буде продовжуватись.Щоб її не було,потрібно повністю перейти на професійну контрактну армію.Але коли це буде невідомо.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОфіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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