 Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону.
Встановлено, що за зняття військовозобов'язаного з військового обліку і непризов на строкову військову службу чиновник вимагав у громадянина 29 тис. гривень хабара.
Після отримання 3 червня усієї суми хабара, заступника воєнкома затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Військова прокуратура Запорізького гарнізону вирішує питання щодо повідомлення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Менее виновные подельники потом помещали тело в ящик с ручками , и носили этот обрубок по стране , выпрашивая подаяние .
Поверьте , это было не легко ...
Много ты бы дал на еду для Гройсмана или Яценюка ?
Отож ...