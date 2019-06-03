 Офіцера військкомату затримано в Мелітополі під час одержання 29 тис. грн хабара, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу військової прокуратури Південного регіону.

Встановлено, що за зняття військовозобов'язаного з військового обліку і непризов на строкову військову службу чиновник вимагав у громадянина 29 тис. гривень хабара.

Після отримання 3 червня усієї суми хабара, заступника воєнкома затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також: СБУ на Одещині викрила воєнкома, який налагодив незаконну видачу білих квитків за 500 дол. ФОТО

Військова прокуратура Запорізького гарнізону вирішує питання щодо повідомлення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майор ЗСУ хотів за хабар у $1200 допомогти в ухиленні від служби: його затримали на гарячому. ФОТО