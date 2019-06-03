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Все про:колонія (144) Мін'юст (591) Одеса (1914)

 З одеської колонії, де відбувся бунт, етапували майже 60 засуджених

З Південної виправної колонії №51 в Одесі, де в наприкінці травня відбувся бунт засуджених, етаповано в інші відповідні установи Одеської області 58 ув'язнених.

Про це повідомило Південне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

02.06.2019 року 58 засуджених ДУ "Південна виправна колонія 51" етаповано до інших установ Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністертва юстиціі аналогічного рівня безпеки для подальшого відбування покарань", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Двоє постраждалих під час бунту в одеській колонії залишаються в лікарні у важкому стані

Зазначається, що переведення засуджених здійснювалось з дотриманням вимог чинного законодавства на підставі рішення міжрегіональної комісії, прийнятого за результатами розгляду звернень, які надійшли від засуджених.

Нагадаємо, в Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень у понеділок постраждали, за попередніми даними, четверо співробітників колонії, їм була надана медична допомога, загиблих немає, за інформацією відділу комунікації поліції Одеської області.

Детальніше про бунт у ПВК №51 читайте в статті "Хто стоїть за бунтом в одеській колонії?" на Цензор.НЕТ.

Читайте також: У Мін'юст подали документи на консервацію одеської колонії, де ув'язнені влаштували бунт

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130339
 
 
 Топ коментарі
 
везде эти "специалисты". зато эпатажно.
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Да. Не эпатировали, а этапировали. Эпатаж -это другое.
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Колонію закривають щоб віддати землю під забудову для місцевої мафії! Є така підозра що й бунт був організований за узгодженням з адміністрацією колонії та місцевими кримінальними авторитетами, щоб влаштувати пожежу і ліквідувати колонію.
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А что, они, зеки, тоже подвержены эпатажу. Сначала эпатировали, а потом - этапировали. А в дороге ещё немного эпатировали.
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Даже заключенные могут объединится перед ущемлением своих прав, а вот украинцы...
Каждая пропагандистская мразь здесь и за поребриком старается разделять и властвовать.
Задумайтесь...
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Под Петрушку и его мерзкую гоп-компанию место зачищают? Хотят под южным солнышком сидеть, барыги?
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Эпатировали... Эпатаж, такой эпатаж... Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 7033
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Похоже Мендель сегодня дежурная по заголовкам...
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А хто их эпатировал!? Ляшко наверное! Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 8167 Предвыборная агитация! Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 8167

Ляшко: В тюрьме мне сиделось нормально - в авторитете я был, но когда в камере 30 человек, когда эти клопы, бляха-муха, по всему телу лазят и кусают, когда спишь по очереди, плакать хотелось...
Из одесской колонии, где произошел бунт, эпатировали почти 60 осужденных - Цензор.НЕТ 1381
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А хто знає де сидить Єфремов? І чи сидить він взагалі, бо я щось дуже сомніваюся. Журналісти не хотіли б перевірити якось зненацька, як він себе почуває. Бо щось так тихо, тихо наче він десь далеко на Мальдівах...
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Ето случайно не те заключенные которых нам из ОРДЛО на побывку прислали и на которых пиарились Петя и Геращенко?
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знову якийсь філологічний невдаха заголовок писав!
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Жидобольшевицкая система наказаний должна здохнуть,вместе с ней и вся жидочекистская мразь!!!
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Ряды электората микро-президента редеют
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗ одеської колонії, де відбувся бунт, етапували майже 60 засуджених
 
 
 
 
 
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