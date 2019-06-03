EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  438  15
Все про:алкоголь (632) Дніпропетровщина (550) податкова міліція (1251) фальсифікат (244)

 Організаторів виробництва фальсифікованого алкоголю судитимуть на Дніпропетровщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області направили до суду кримінальне провадження з обвинувальним актом стосовно трьох місцевих жителів, які організували і забезпечували незаконне виготовлення і продаж фальсифікованого алкоголю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України було встановлено трьох місцевих жителів, які організували у двох гаражних приміщеннях підпільні виробництва алкоголю, підробленого під відомі торгові марки.

Готовий фальсифікат фасували в пластикову тару і скляні пляшки з етикетками відомих виробників, обклеювали підробленими акцизними марками та реалізовували по території регіону.

Дивіться також: На Сумщині податківці ліквідували підпільний цех із виробництва алкоголю. ФОТОрепортаж

За результатами проведених дій було вилучено з незаконного обігу товарів і устаткування на суму 1,6 млн грн.

За цим фактом трьом фігурантам повідомлено підозру, а кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130338
 
   
 Топ коментарі
 
Никого судить не будут, не рассказывайте байки. Все под контролем полицаев))
 показати весь коментар
 
Невже в Україні тільки три особи гонять самогон? Та в будь якому селі їх на порядок більше! Недопрацьовуєте шановні... Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 1151
 показати весь коментар
 
- гнать можно. ПРОДАВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Никого судить не будут, не рассказывайте байки. Все под контролем полицаев))
 показати весь коментар
 
 
" Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине "

Ой как страшно , блин ... Украинский судья недорого возьмет , пару баксов отстегнули и можна снова травить народ

Это же Украина Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6439
 показати весь коментар
 
Невже в Україні тільки три особи гонять самогон? Та в будь якому селі їх на порядок більше! Недопрацьовуєте шановні...
 показати весь коментар
 
 
гонять то багато, алє це піймали підробку, цього не пробачають.
 показати весь коментар
 
"Підробку" як правило роблять державного спирту, не з того кінця ловлять...
 показати весь коментар
 
Так гонять майже всі! Хто сусідських курей, хто сусідських дітей, хто чортів з під столу, а самогон майже всі... Продають звичайно не всі, але й "реалізатори" теж не пасуть задніх... Организаторов производства фальсифицированного алкоголя будут судить на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 8984
 показати весь коментар
 
Уть, який справний чолов*яга! І все то віз знає... і скрізь він побував... і все перемацав й понадкусював... КАМ*ЯНА СТІНА Й справна людина!!! З нею нічогісенько не страшно...
 показати весь коментар
 
 
Настроение под ноль - здравствуй крепкий алкоголь!!!
 показати весь коментар
 
Не пить вино - застынет кровь,
И разум может помутится...
 показати весь коментар
 
"фальсифицированный алкоголь" это отравленная водка" или "питьевая" но дешёвая?
Если она питьевая, то чего сажать добрых людей?
 показати весь коментар
 
и он в отличие от самогонки, не прет. от фальсификатов только голова болит.
 показати весь коментар
 
А вы знаете, что за время сотворения налоговой милиции ни один человек по делам налоговой милиции так и не осужден. возвраты в казну есть и постоянно но осужденных ноль.. можете проверить.
 показати весь коментар
 
Вот Рошен постоянно фальсифицирует торт "Пражский" - и ничего ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаОрганізаторів виробництва фальсифікованого алкоголю судитимуть на Дніпропетровщині
 
 
 
 
 
 вгору