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Все про:Ар'єв (214) ПАРЄ (436) Росія (17331) санкції (2296)

 Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європі 3 червня схвалив резолюцію, яка може ускладнити накладення санкцій на делегацію Російської Федерації та забезпечити її можливе повернення в ПАРЄ без виконання міжнародних зобов'язань.

Про це повідомив глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Регламентний комітет ухвалив проект резолюції, яка може змінити правила ПАРЄ. Голосування 24 червня на сесії Асамблеї. Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни", - написав Ар'єв.

"Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість ввести санкції хоч і в урізаному варіанті, але залишиться", - додав він, зазначивши, що українська делегація була проти затвердження цієї резолюції.

Читайте також: Сьогодні в ПАРЄ можуть забезпечити можливе повернення Росії до складу асамблеї

Він також додав, що українська сторона впродовж наступних трьох тижнів працюватиме над тим, щоб переконати Асамблею не брати цю резолюцію, адже це призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення делегації Росії в ПАРЄ стане капітуляцією Ради Європи, - правозахисники

Як повідомлялося, 17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Водночас рішення Комітету міністрів ще має затвердити у червні ПАРЄ.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас санкції щодо РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не допустити повернення Росії в ПАРЄ": українські делегати збирають підписи під відкритим листом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130327
 
 
 Топ коментарі
 
но только Порох ушел - вся плесень повылезала, как в Украине, так и в Европе... Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5443
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Так такие альтернативно одарённые, как ты, вместо петруся выбрали ЗЕ!била, вот и созданное и удерживаемое петрусем посыпалось.

Слепите докучи, ЗЕ!билы? С портновым вместе?
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Москальня, с праздником вас! Хорошо бы повторить.
Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может возвратить Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5905
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От до чего довела пэтина брехня и коррупция ...
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Нічого особистого, лише бізнес... А так вони глибоко в душі з Україною.
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Да уж до такого не доводила, ниче, толи еще будет...
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Крім того, жодного сигналу від відовідальних за закордонні справа у Зеленського так в ПАРЄ і не надійшло.
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Тільки чомусь лише після кенгурації новогідранта...
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"-Хто всрався ? -Невістка" (с). Так, прокремлівське лайно ?
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Зебіли, дайте відповідь. Мабуть, Вам зараз якось ніякого, почувати себе дибілами, за свій вибір
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Петрусь создал незыблемую мировую антипутинскую коалицию - лозунг запэдротов
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но только Порох ушел - вся плесень повылезала, как в Украине, так и в Европе... Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5443
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так запэдроты ж верещали. шо коалиция незыблема и монолитна
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Все. Папірєднікі більше не няньки зебілам. Випливайте хто як вміє. Або плавайте як лайно в ополонці. А ми будемо з огидою спостерігати за пліснявою усім відомого кольору.
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Так такие альтернативно одарённые, как ты, вместо петруся выбрали ЗЕ!била, вот и созданное и удерживаемое петрусем посыпалось.

Слепите докучи, ЗЕ!билы? С портновым вместе?
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Портнов з мільйонером і сином донецького сєпара Дубінскім!
Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 8429
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українська влада доклала чимало зусиль, щоб зняти з Портнова всі європейські санкції
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Зато команда ЗЕ! и её сторонники приложили максимум усилий, чтоб это тело вернулось обратно в Украину.
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так запэдроты ж верещали. шо коалиция незыблема и монолитна

брехали?
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Не знаю, кто там тебе что визжал в твоей палате, но я лично ( за всех я не могу отчитываться) чётко понимал, кто даёт на мировой арене те волшебные пендали, что со скрежетом и стоном, но позволяют нагнуть особенно еврочинуш на хоть какое-т о сопротивление россосии. Но вы, альтернативно одарённые, сделали свой выбор.

Наслаждайся. Скоро тебе разрешат вконтаченных и ватокласников - будешь с братьями по разуму снова общаться.
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У них уровень IQ как у табуретки... Как они могут что то "слепить" ?
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Результат реформ Рошена и сверхрактивной деятельности Арьева. Командировочные прожрали, а толку нема.
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и, заметь, когда был Порох - такого лядства не было. Но стоило вазелину встретится с послами..
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Это только доказывает что Порох не сделал вообще ничего, а Арьев только чепуху молол да коноплю курил (это уже доказано французской таможней).
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"-Хто всрався ? -Невістка" (с). Так, прокремлівське лайно ?
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Мало их адольф чпокал как были трусоватыми и жадными так и остались
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Москальня, с праздником вас! Хорошо бы повторить.
Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может возвратить Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 5905
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хто.. вазелин.. выступит? Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 6475 по бамажке зачитает "чуваки, зуб даю - шаурма была без мух, лично проверил! а вы мне тут ЫнтЫрвью берете - на квартиру скиньтесь!"
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Вот так вот , граждане ... Кремлевская АПешечка раздала взятки *********** и те как миленькие проголосовали ...

Европейские ценности Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 918
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А того, кто мягким пендалем стимулировал еврочинуш, противодействовать россосии несмотря на огроменное желание пополнить свои кубышки роисскими деньгами, мудлрый нарИд не избрал. А зе!лёная сопля всем покую.
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Мнение порохобота ничего не стоит . Даже читать не стал Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 2429
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Ничего, ЗЕ!бил, люди почитают.

А ты так тупым и помрёшь.
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Это все ? Или може про Свынарчуков шонибудь расскажешь
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Ох и ветренные же вы, ЗЕ!билы. Токо "гордо" заявил, что "Даже читать не стал" и тут же, раскрыв рот, сидишь и ждёшь очередной мой коммент?

Про свинарчуков тебе Бигус расскажет, а я могу тебе про Шефира и его высеры рассказать, про Богдана и от кого он смотрящий за ЗЕ!лебобой, про Разумкова, который ненавидит украинский язык всеми фибрами своей малоросской душонки. Про преЗЕ!дента, который вместо работы то по качалкам, то по концертикам бегает. Ты говори, что тебе самое интересное?
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Это про тех, которых облил грязью и оболгал проплаченный подонок бигус, чтобы срезать рейтинг Порошенко перед выборами ?
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В таком случае смысла нет оставаться в етой бесполезной организации. Нужно подымать вопрос с другими странами о выходе из етого шабаша.
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Кто будет поднимать? Пока только гантельки поднимаем! И те на камеру...
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Дешевый газ для Европы, важнее какой-то там Украины))
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есть еще шанс наверное...
Зе должен выступить в ПАСЕ - убедительно и мощно...
Порошенко так бы и сделал.....
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"Наверное" - вот в этом вся суть и мощь новой власти. Или полная немощь ЗЕ и его бригады.
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Ждём-с... Хотя вряд ли пудель сможет заменить волкодава. Надежды и шансов мало... Шаурма на первом месте...
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зеленский не кто в мировой политике - вот его и с ним нашу страну не кто больше не воспринимает серьезно - нет его и нет работы с лидерами стран Европы.а те не работают со своими депутатами - все очень и очень просто - да,а платит за все народ Украины - но и выбирает он то же)))
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Сматываем удочки из этой тухлой организации.Нам там вместе с *********** больше делать нечего Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 8153
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дембельский пинок порохнявым депутатам за их деятельность в ПАСЕ, лжецам и мародерам увесистая пощечина, за всю их двуличную позицию где одной рукой торгуют, а от других требуют санкции ввести.
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При "порохнявых" все было путем, России был путь заказан в ПАСЕ. Но при скоморохе - всегда пожалуйста. Разницу сечешь, или это сложно?
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сложно тебе сложить в голове, что порохнявые ещё никуда из ПАСЕ не ушли, сидят там пока, последние деньки подсчитывают. Это всей соевой банде дембельский приговор, за что боролись, на то и напоролись Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 7225
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Решения, принимаемые в ПАСЕ учитывают и ситуацию внутри стран, относительно которых идет спор, или вокруг которых существует конфликт. При порохе они бы даже не заикнулись на такое, но при скоморохе это стало реальностью. Если они видят, что хохлы сами сдают свою страну, на кой ляд им надо усложнять себе жизнь из-за этого? Вот это и есть их основной мотив: вам своя страна не нужна, то и мы себе особо жизнь портить не будем в связи с этим.
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Вот именно, и свое решение ПАСЕ приняло потому, что дало оценку всей деятельности мародера порошенко за 5 лет
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ты считаешь, что нужно полностью прекратить торговлю с РФ?
или ты считаешь только талончики? Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 6811
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Та можна було ще років 5 ті санкції потримати, поки нове покоління українців не виросте. Хоча для Україна з тих санкцій отримала "0" вигоди.
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Нет никаких европейских санкций . Американские есть , а европейских нема . Валюха с немецким флахком может подтвердить , компания Сименс это доказала Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи - Цензор.НЕТ 4576
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и собрались как то караси все до одного---как бы жить нам лучше стали думать. Внести новое или забытое старое хотя бы. И позвали они щуку---прыгай к нам крикнули ей. Та для понту пока выначивается. А те всё сильнее и сильнее просят. Скучно им. Скоро повеселеет.
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Мудак порох и его до сих пор действующее правительство, создали таки правовые основы для возвращения парашки.. пыня бабла видать через своего кума передал.
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"-Хто всрався ? -Невістка" (с). Так, прокремлівське лайно ?
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В Европе ансамбли Александрова и мацковские балеты уже достали . Раша запустила культурный десант . Изображает из себя пушистых и мягких.
Фоторгафии с войны в лугандоне опять в широкой прессе отсутствуют
Инвалидов с фронта в ПАСЕ не видно
ВОТ евро депутаты и голосуют за фейк после БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕТОВ НА ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО
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В очередной раз бабло побеждает...всё. С чем нас всех, собственно, и поздравляю...
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А в это время Зелупкин нюхал киевскую шаурму и вещал, точнее вешал, про страну в смартфоне, пристраивал своих бизнеспартнеров и друзей детства на потоки бабла. Каким бы ни был плохим Петручо а при нем такое было бы не возможно.
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Скажите, вы в Великой Британии косите от призыва в ВСУ? И если да, то скажите, по энурезу закосить не получилось?
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Четырежды дезертира Зелемойского тоже будешь затыкать?
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І зустрічі з Пінчуком та Кучмою в кулуарах.
А як гарно співав "За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до Адміністрації Президента і прихованих від суспільства домовленостей. "
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Как только малороссы выбрали талантливого шаурмена пообещавшего Ху#лу договориться посередке, так антикремлевская коалиция и посыпалась. А при Порохе такого не было. А мы ведь зебилов предупреждали.
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Меркель заявила о заинтересованности Германии в добрых отношениях с РФ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы./ Мы решили, что Россия должна остаться в ПАСЕ, - глава МИД Германии Маас/ В самый раз германским флажкам доложить о проделанной работе по нейтрализации антиукраинской деятельности власти ФРГ. А не исчезать как обычно под подобными статьями..
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метать бисер перед свиньями - выражение из Евангелия: "Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга (ц. слав. бисер) вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас". Этот фразеологизм употребляется в значении "говорить,… … ... Метать (рассыпать) бисер перед свиньями - Книжн.
https://www.google.com.ua/m?q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4+%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1
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"Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции, которая может вернуть Россию в состав ассамблеи" - к сожалению, история ничему не научила правополушарных, зажиревших т.н. демократов, точь в точь повторяется история перед второй мировой.
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Еще и Шарий хочет создать свою партию и пролесть в Верховну Раду. Вот Украина заживёт...еп.та-ра-рам.
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За 5 лет барыга так и не назвал что РФ вероломно войной напала на Украину а всего навсего что он смог сказать какая то агрессия... это сегодня себя исчерпало вот и результат руки вытерли...
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А ведь это провал на международной арене для Украины. Но зебилам пофуй.
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Всё что было создано Петром Алексеевичем и командой на международной арене катится в тартары. Волкодав ушёл. Пришёл жалкий пудель. Вот и результат не заставил себя долго ждать. Шаурма она важнее...
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Да пох... америке и европе на Украину! Бизнес и ничего более! Что, вы такие наивные? Какие ценности? Ценности, когда в кошельке звенит...
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Да пох... америке и европе на Украину! Бизнес и ничего более! Что, вы такие наивные? Какие ценности? Ценности, когда в кошельке звенит...
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Вот любопытно то как! Сейчас Трамп в Англии и вся эта продажная евротрэш элита, включая Меркель, исходит ядом по этому поводу! Но кто больше в постели с кацапами Трамп или Меркель?!
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Комсомолка Меркель верна традициям. От постели с верхними чинами кгб до канцлера успешной Европейской страны. **** тут комментировать ? ***** остаётся ****** не зависимо от чина.
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История европейцев ничему не учит. Одни уже в Мюнхене 1938 года хотели "мира для целого поколения". Продажные мудаки. Из этой пустопоржней говорильни можно демонстративно уйти. Ничего не потеряем. И денег тратить не надо будет...
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Бедолагу Трампа расследовали два года по ложному досье, подсунутым кацапами и купленным демами. Посадили троих человек за абсолютно другие грехи! Нихера не нашли и продолжают трепатсяьо какой-то встрече сына Трампа с
Какой-то кацапской бабой. Встреча закончилась за 10 мин. Все. А эти евросвиньи в открытую кормятся у кацапов -и нифига! Обалдеть просто у вас там порядки!!!
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Результат подривной деятельности гражданина РФ Климкина против Украини на международной арене, налицо
Будет представлен к ордену "за особие заслуги перед ******" 3 степени, с колорадскими ленточками
Дякуємо!
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Слышь, тварь подкремлёвская, не пойти ли тебе на йух, гнида ?
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Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї - Цензор.НЕТ 1650Hellis‏ @13Hellis_13 1 ч.1 час назад
эффект "домино". Быстрый и предсказуемый. По всем фронтам: внутреннему и внешнему. К этому надо как-то привыкнуть, чтоб не тратить нервы. Но не получается

Комітет ПАРЄ схвалив проект резолюції, яка може повернути Росію до складу асамблеї - Цензор.НЕТ 1557
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Это доказательство того,что деньги не пахнут.Надеюсь умные это поняли,остался один шанс у Украины из тысячи ,это если США дадут Украине статус главного партнера.Кроме Украины в Европе больше ниииктооо не будет противостоять России,в Штатах это видать взяли на заметку.Так что молитесь
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