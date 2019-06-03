 Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель

Про це речниця глави держави Юлія Мендель розповіла під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.
На репліку журналістів про те, що дуже мало відомо про стратегію Зеленського з приводу повернення Криму, Мендель сказала: "Ви не думайте, що ця адміністрація забула про Крим. Ведуться постійні консультації. Коли будуть напрацьовані певні рішення - це буде винесено".
Мендель підкреслила, що нова Адміністрація президента прагне до прозорості, однак коментувати чутки або рішення щодо "чутливих питань" до прийняття рішення не вважає правильним. За її словами, під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель питання Криму обов'язково торкнуться.
Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит Володимира Зеленського в інститути Європейського союзу і НАТО в Брюсселі. Заплановано зустрічі президента України з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду речниці президента Володимира Зеленського.
Може він його подарує росії, звідки нам знати..
Что до времени...то не далее как неделю назад....чуваком с ксивой презЕдента были проданы права на показ сериала "слуга урода"...яндексу....сериал "сваты" там крутят по всем каналам..... и других поделок за которые чувак с ксивой презЕдента получает деньги из бюджета паРаши там тоже хватает....
https://censor.net.ua/news/3127743/poroshenko_nazval_svoi_samye_bolshie_dostijeniya_na_postu_prezidenta
Ну что бы с чистого листа все начать....
Ну что бы мир наступил......, и не стреляли чтоб.....
вот как на майках, которые раздают....
То есть, товарищ Мендель была абсолютно уверена, что предыдущая администрация боролась за территориальную целостность Украины. Но.... придя в, так сать из цитируемого, в "ЭТУ" администрацию, товарищ Мендель как-то неуверенно формулирует обращение к массам... "ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ"
Если бы товарищ Мендель была уверена в "ЭТОЙ" администрации, она сформулировала с обращение к массам так: "новая администрация Президента Украины продолжает борьбу за территориальную целостность Украины"
а вот это: "вы не думайте"..... товарищ Мендель явно не уверена.
В переводе на нормальный язык: вынесли того- вынесем и этого.
ага, відразу як тарифи понизять, та 95й по місцям кошерним влаштують
Новинарня @Novynarnia 4 ч.4 часа назад
"Забрали навіть годинники". Журналіст ВВС поскаржився на неадекватні заходи безпеки в АП Зеленського - ...