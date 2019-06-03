 Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель

Про це речниця глави держави Юлія Мендель розповіла під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

На репліку журналістів про те, що дуже мало відомо про стратегію Зеленського з приводу повернення Криму, Мендель сказала: "Ви не думайте, що ця адміністрація забула про Крим. Ведуться постійні консультації. Коли будуть напрацьовані певні рішення - це буде винесено".

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Мендель підкреслила, що нова Адміністрація президента прагне до прозорості, однак коментувати чутки або рішення щодо "чутливих питань" до прийняття рішення не вважає правильним. За її словами, під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель питання Криму обов'язково торкнуться.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит Володимира Зеленського в інститути Європейського союзу і НАТО в Брюсселі. Заплановано зустрічі президента України з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду речниці президента Володимира Зеленського.