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Все про:Брюссель (170) Зеленський (1537) Крим (6873) Мендель (1)

 Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель

Президент України Володимир Зеленський на зустрічах у Брюсселі 4 червня торкнеться питання окупованого Криму.

Про це речниця глави держави Юлія Мендель розповіла під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

На репліку журналістів про те, що дуже мало відомо про стратегію Зеленського з приводу повернення Криму, Мендель сказала: "Ви не думайте, що ця адміністрація забула про Крим. Ведуться постійні консультації. Коли будуть напрацьовані певні рішення - це буде винесено".

Читайте також: Візит Зеленського в Брюссель відбудеться 4 червня, - "Радіо Свобода"

Мендель підкреслила, що нова Адміністрація президента прагне до прозорості, однак коментувати чутки або рішення щодо "чутливих питань" до прийняття рішення не вважає правильним. За її словами, під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель питання Криму обов'язково торкнуться.

Нагадаємо, 4-5 червня відбудеться робочий візит Володимира Зеленського в інститути Європейського союзу і НАТО в Брюсселі. Заплановано зустрічі президента України з головою Європейської ради Дональдом Туском, президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Журналістка Юлія Мендель перемогла в конкурсі на посаду речниці президента Володимира Зеленського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130326
 
 
 Топ коментарі
 
І посилання на цю маячню в тебе ж звичайно є?
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Нам би ще дізнатись в якому сенсі будуть обговорювати питання Криму ?
Може він його подарує росії, звідки нам знати..
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""Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено"

То есть, товарищ Мендель была абсолютно уверена, что предыдущая администрация боролась за территориальную целостность Украины. Но.... придя в, так сать из цитируемого, в "ЭТУ" администрацию, товарищ Мендель как-то неуверенно формулирует обращение к массам... "ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ"
Если бы товарищ Мендель была уверена в "ЭТОЙ" администрации, она сформулировала с обращение к массам так: "новая администрация Президента Украины продолжает борьбу за территориальную целостность Украины"

а вот это: "вы не думайте"..... товарищ Мендель явно не уверена.
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Нам би ще дізнатись в якому сенсі будуть обговорювати питання Криму ?
Може він його подарує росії, звідки нам знати..
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Так Мародер уже давно подарил крым Рашке. Даже в документах по поставках електроенергигии подписал что крым территория РФ
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І посилання на цю маячню в тебе ж звичайно є?
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У него есть...но оно в его влажных мечтах...и потому показать его он не может.... В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 2026
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Новостью раньше были слова Вовочки « Мы не торгуем нашими территориями « сколько ещё нужно повторять вам ? Или вам по всем новостным каналам первыми словами выпусков должны быть «Мы не торгуем нашими территориями « , что бы вы наконец то это запомнили ?
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будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель/ сотрясение воздуха.У Путина ответили Зеленскому по поводу компенсаций за Крым и Донбасс: Россия ничего не оккупирует, тема закрыта.
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Нужно срочно анулировать Парашенковый закон про Зону Свободной Торговли с окупированным крымом. Ато какая тут война если из крыма спокойно завозят в Украину свои товары а из Украины в окупированный крым идут електроенергия и титановая руда.
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ему ведь терять нечего, липецкой фабрики которая дает сладкую жизнь оккупантам у него нет, может легко любую тему в переговорах поднимать, не только Крым, но и выдачу порошенко в случае его бегства в том числе, чтобы подсвинок нигде на территории Европы спрятаться не мог В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 7679
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Липецкой фабрики нет....а сериалы...сценарии...и прочие поделки имеют место быть.....
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главное, что мародера порошенко больше нет при власти, а по поводу фабрики время покажет. что там есть, а чего нет В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 3182
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Ну кому что главное...зебеням это....тут спору нет....
Что до времени...то не далее как неделю назад....чуваком с ксивой презЕдента были проданы права на показ сериала "слуга урода"...яндексу....сериал "сваты" там крутят по всем каналам..... и других поделок за которые чувак с ксивой презЕдента получает деньги из бюджета паРаши там тоже хватает....
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Кому, да 73% украинцам, что то слишком много зебеней получается
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73 процентам принявшим участие в голосовании...что есть менее 50% от общего числа избирателей в Украине....
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За соплю зеленую проголосовало 13 млн. чел. , а это всего 32% граждан Украины.
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перепись сделай сначала математик, потом будешь от общего количества высчитывать Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 3475
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откуда тебе знать, сколько сейчас граждан в Украине? порохосвин -мародер переписи не делал Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 170
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Мародёра нет при власти, а ты и твои ЗЕбики аж усераюца продолжают визжать про мародёра. И ещё 5 лет минимум будете визжать про папередников и лично про Петю.. Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 2116
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когда произойдет полная перезагрузка власти, тогда можешь начинать визжать про зебиков, но бы визжишь про них уже сейчас как и подобает образцовому соевому боту Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 7672
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Так Порошенко ж вже на нарах, чи на в Ростові...нє? Ви завіряли всіх що на другий день після виборів він там буде 😂😂😂
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Я заверял? Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 9794 Скрин можешь мой показать? Ты такое же брехло, как и порошенко Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 9943
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а, то есть ты как та теща из анекдота, готова зятю в борщ нассать, не взирая, что будет сама его вместе со своей дочкой жрать мстишь мне за товарищей, которые тебе что то там написали
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Да ты так же визжал, более того ты до сих пор продолжаешь скулить на весь форум про Петю Свихнулся совсем на Пете. По любому все 5 лет будешь при любом обсероне ЗЕкловуна сразу визжать про Петю..
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А сволочь порошенко это твой родственник? Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 6480 ты чего так оскорбился? я буду писать о этой мрази прка она за решетку не сядет, а то, что у тебя пердак от этого дымится, это просто чудесно
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А то что гривня просела к доллару, это тоже все еще Петя виноват, или уже молодой слуга олихарха облажался ?
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он уже назначил главу нацбанка или это до сих пор назначенцы мародера и негодяя порошенко рулят? Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 9742
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Ти кретин? Твої товариші мені особисто нічого не писали... А стосовно анекдоту: ти ********* сциклиння в борщі?
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Зебик не смеши уже, унылые Шутейки уровня Шапито 95 ставят тебя в один уровень с ЗЕкловуном..
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да посмейся уже порохнямый в удовольствие, только следи чтобы тебе рот не разорвало Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 298
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Запросто. Вот твое кукареканье на цензоре, где ты еще мае (когда ЗЕ все еще искал свою булаву и не был кенгурирован) написал: "самое большое достижение это то, что мародер порошенко отсидел один срок, теперь хорошо бы ему ещё в тюряге отсидеть, за его достижения"
https://censor.net.ua/news/3127743/poroshenko_nazval_svoi_samye_bolshie_dostijeniya_na_postu_prezidenta
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и что в этой цитате? я там указал срок когда он сядет? ты опять сбрехал, что и не мудрено, ведь твой мессия мародер порошенко брехал Украине 5 лет Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 6592
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Вы хоть туда на него пиджак наденьте. Пусть уже рукава не раскатывает. И так не видно будет,прости господи.
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воду пообещает дать в Крым.....
Ну что бы с чистого листа все начать....
Ну что бы мир наступил......, и не стреляли чтоб.....
вот как на майках, которые раздают....
В ходе завтрашнего визита Зеленского в Брюссель будет обязательно затронут вопрос Крыма, - Мендель - Цензор.НЕТ 5740
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""Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено"

То есть, товарищ Мендель была абсолютно уверена, что предыдущая администрация боролась за территориальную целостность Украины. Но.... придя в, так сать из цитируемого, в "ЭТУ" администрацию, товарищ Мендель как-то неуверенно формулирует обращение к массам... "ВЫ НЕ ДУМАЙТЕ"
Если бы товарищ Мендель была уверена в "ЭТОЙ" администрации, она сформулировала с обращение к массам так: "новая администрация Президента Украины продолжает борьбу за территориальную целостность Украины"

а вот это: "вы не думайте"..... товарищ Мендель явно не уверена.
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Мандель це ще одна українка на допомогу преЗЕденту? Чисто українська влада 😂😂
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Мендель, фамилия прикольная, чем-то слово пендаль напоминает.
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Мендель, Пендель, Крендель, а на підході ще нові обличчя як Кацман, Гоцман і Шлагбаум....😂
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а на отходе надеюсь Вальцманы, Кернесы, Добкины, Розенблаты и так далее.
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Так це ж одна команда, скоро новий мовний закон пропихувать почнуть..... івріт називається 😂
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Уже не брехали бы людям. Зеклоун и так выглядит отстойно.
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для того,чтобы вове выглядеть как следует, необходимо делать как петя, постоянно быть под коньячком.
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Петя по наркоте чист аки слеза...он анализы в независимой лаборатории сдал....так что увы и ах..... вопрос касается чувака с ксивой презЕдента....
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петя тебя наркошу нанял, чтобы ты это дерьмо писал.
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Зачётно Мендель вещает от имени президента Украины)
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Щось багато стало Мендель !!!!! Куди не глянь - кругом Менделі... Настала ера менделів..
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Президент Украины никому не должен. Мендель.
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"Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено".

В переводе на нормальный язык: вынесли того- вынесем и этого.
Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 6389
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задайтє вопрос етой мандєльше: ЧЕЙ КРИМ? Увєрєн, шо начньот вілять сракой - панімайєтє, тут такая каллізія...
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Дураковатый приём тупо придраца к чему нибудь и увести разговор от главного смысла теперь будет самым популярным приёмом у всех зебиков. Ну разве что может уступить визгам про Петю при любом обсероне клоуна. Это да..это будет на первом месте гарантировано.
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вас, порохоботов, кстати, полностью ущербных, даже уже и троллить нет желания...
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Война сильно вредит бизнесу.Евреи с обеих сторон плюс европейские решили, что пора закрывать вопрос.
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Вы не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будут наработаны определенные решения - это будет вынесено"
ага, відразу як тарифи понизять, та 95й по місцям кошерним влаштують
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еее...це той... того...а як вимовляється написане російською Мендель? Мєндєль??...треба так і казати Мєндєль?...як Мєндєлєєв?...
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ссыкун....

Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 6323 Новинарня‏ @Novynarnia 4 ч.4 часа назад
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Під час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель - Цензор.НЕТ 8701
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПід час завтрашнього візиту Зеленського в Брюссель обов'язково торкнуться питання Криму, - Мендель
 
 
 
 
 
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