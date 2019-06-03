EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  727  49
Все про:Адміністрація_Президента (450) Кучма (287) Тристороння контактна група (88)

 Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах

Другий президент України Леонід Кучма буде здійснювати діяльність на посаді глави української сторони в Тристоронній контактній групі на громадських засадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в розпорядженні президента №57/2019-рп.

"Уповноважити Президента України у 1994 — 2005 роках КУЧМУ Леоніда Даниловича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Л.Кучма здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах", - йдеться в розпорядженні №57 / 2019 рп від 3 червня.

Читайте також: Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель

Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Він візьме участь у засіданні групи 5 червня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130324
 
   
 Топ коментарі
 
Тише, тише, у ЗЕкоманды крышу сорвет. Данилыч получил индульгенцию на ближайшие 5 лет, не зря играли такую длинную партию, не зря...
 показати весь коментар
 
Вот никак не вспомню кто был у Данилыча главой АП. Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах - Цензор.НЕТ 4788
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вот никак не вспомню кто был у Данилыча главой АП. Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах - Цензор.НЕТ 4788
 показати весь коментар
 
 
Тише, тише, у ЗЕкоманды крышу сорвет. Данилыч получил индульгенцию на ближайшие 5 лет, не зря играли такую длинную партию, не зря...
 показати весь коментар
 
 
Я шопотом, Вы это имели в виду? С июня 2002 по январь 2005 года глава Администрации президента Украины. В это время закрепился его образ как «серого кардинала» Кучмы[15][9], также известного внедрением в подконтрольные власти СМИ темников. Наблюдатели отмечали увеличение его политического веса к концу второго президентского срока Л. Д. Кучмы[16]. Являлся одним из инициаторов и разработчиков политреформы перехода Украины к парламентско-президентской форме правления.
 показати весь коментар
 
 
То я не вам - я хотів для жителів віртуального світу створити логічний ланцюжок, який виведе їх з телевізійного торчка.
 показати весь коментар
 
 
Я понимаю, вон там людина нижче, каже що Табачник...
 показати весь коментар
 
 
Табачник - зроблений з того ж матеріалу. Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах - Цензор.НЕТ 9914
 показати весь коментар
 
 
Кучма має сидіти у в'язниці за кримінальні оборудки з путіним! Дозволяти Кучмі приймати рішення на переговорах з терористами, це те саме що прилюдно застрелити себе через анус - вижити можна буде але політична кар'єра на цьому буде завершена достроково і про перемогу на виборах в парламент можна забути!
 показати весь коментар
 
Там все гниды одно другого стОят: литвин, сабачник..
 показати весь коментар
 
Дварянін із дрєвнєва русскава дварянскава рода (як він сам себе називав) Табачьнік.
 показати весь коментар
 
 
Понадобилась мобилизация всех умственных возможностей.
 показати весь коментар
 
 
Вырастили из зятя олигарха на имуществе Украины- пусть отрабатывают
 показати весь коментар
 
 
основателем украинского алигархата принято решение на общественных началах не торговать, а зе торговать. И затька прихватил на встречу, бо самому общественнику добиразться до зе торговца людьми, судьбами и территориями уже не добраться никак. Браво, *****, верю в то, что затёк работорговца и воровайку доставил по доброте душевной.
 показати весь коментар
 
 
Из всех бывших Кучма на показуху не работал.
В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости!
 показати весь коментар
 
" В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости! "

Народ на заборах много чево пишет Кучма будет осуществляет свою деятельность в ТКГ на общественных началах - Цензор.НЕТ 3001
 показати весь коментар
 
 
Послє єго ухода народ на забори пісял і казав - прасті,Данілич,за обісцяні забори...
 показати весь коментар
 
Он и так ,уже натырил на пять поколений ,а главное подарил ядерный потенциал,за что купил самое дорогое поместье в Лондоне
 показати весь коментар
 
 
Зе вытащил отыгранную личность через Пинчука и теперь лапшу вешает....

А где НОВЫЕ ЛИЦА?????

Зе, твой рейтинг уже ниже плинтуса!
 показати весь коментар
 
 
Зе, сколько получил от Пинчука за назначение Кучмы?
 показати весь коментар
 
 
Сегодня Зеля вернул из небытия еще одного человека Яныка -- Валерию Лутковскую в Минскую группу. Напомню, кто забыл, Валерия Лутковская родная сетра жены еще одного юриста семьи Яныка - Алекандра Лавриновича. По образованию - учитель украинского языка и литературы. Лутковская была назначена со скандалом по незаконной процедуре, представляла Украину в Европейском суде в делах «Луценко против Украины» и «Тимошенко против Украины», пыталась незаконно уволить сотрудников, проводила обыски в их кабинетах, подавала липовую декларацию и ездила на угнанном авто. Новые, незапятнанные лица говорите? Ну-ну
 показати весь коментар
 
Кажуть, домовиться так класно за пінчуковський бізнес на росії...
За рахунок наших інтересів, звісно..
 показати весь коментар
 
 
а що в Ліпецьку ?
той міф давно розвіяний.
 показати весь коментар
 
 
Буратіна теж грається в мінські договорняки? А зупинити війну нє? Вона йому теж вигідна. Барига.
 показати весь коментар
 
 
Ясно , значит заказчиком И УБИЙЦ ГОНГАДЗЕ опять не назовут
 показати весь коментар
 
 
Так толку з його походенього у Донбас нема. З таким благородним екс-президентом навряд чи можна розрулити ситуацію не заклавши у фундамент переговорів яку небудь бомбу. Та й занадто він перевірений - такий перевірений, що лише повний дурень з ним у розвідку піде, не те що гроші довірить.
 показати весь коментар
 
точно так кричал нынешнее геннедоразумение, а потом ручкался и голову склонял
 показати весь коментар
 
Что кучма может сделать из того,что не сделал раньше при теперешнем статус-кво? Ничего. С русней в данный момент можно договориться без ущерба для Украины? Нет. Ну и каковы варианты при таких исходных данных? Или "морозиться" дальше в Минске,как до этого или прогибаться. Второй вариант судя по всему,более правдоподобен. Поздравляю,зебилы-вас поимели. Хотя половина и так этого хотела.
 показати весь коментар
 
 
Президент України Леонід Кучма визнав, що літак був збитий ракетою українських сил ППО[7][8]. Не зважаючи на те, що юридично Україну не було визнано винною та до держави Україна не висувались жодні претензії на міждержавному рівні, український уряд перерахував родичам загиблих грошові компенсації[9]. 2011 року під час розгляду судового позову авіакомпананії Сибір, український суд дійшов висновку, що українська ракета не могла влучити в російський літак[10][11].
 показати весь коментар
 
 
Замена Медведчука, Кучма это вата нах он надо.
 показати весь коментар
 
Тактически верньій ход президента , вьібивающий российскую аргументацию , что без Медведчука в Минске " не с кем раговаривать".
Переговорьі ТКГ явно оживятся , к тому же мьі узнаем много нового о шантаже Путина в деле сбитого ракетой из Крьіма ТУ-154 а.к."Сибирь", а єто даст новьій импульс расследованию гибели малазийского "Боинга" на Донбассе. Я надеюсь.
 показати весь коментар
 
Разом з другом мертвчуком.... Чи наче замість нього?
 показати весь коментар
 
"на общєствєнних началах"-ето очєнь по єврєйскі.
 показати весь коментар
 
Ольга Рев‏ @Olha_Rev 4 ч.4 часа назад

1.Вышел Зєля на крыльцо
Оросить людЯм лицо.
Вынул Кучму из кармана -
Скоро путин даст команду
Отпустить троих ребят,
Что в тюрьме его сидят. -
Всьо без здачи интересов,
И без всяких политесов!
Интерес у нас один:
Дяде Бене подсобим!
Так что НАШИ интересы
Мы не про@бем, балбесы!
 показати весь коментар
 
Не договорился стало быть Пинчук поздним вечером с ЗЕленским, не пристроил Пинчук своего тестя на тёплое место, не помогли шуры-муры, неподкупный ЗЕ оказался даже перед угрозой тёмной ночи, вот оно как... Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах - Цензор.НЕТ 1443
 показати весь коментар
 
Ага. Вчера вечером Зелю посетил Пинчук.
Сегодня Зеля назначил Кучму.
Совпадение?
 показати весь коментар
 
вот оживший ржет.... Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах - Цензор.НЕТ 1586

Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах - Цензор.НЕТ 344 Старшина Запаса‏ @StarshinaZapasa 2 ч.2 часа назад

Новые лица! Минск отжил себя! Нужен новый формат! Я позову в переговорную группу США и Великобританию! Вы все делаете неправильно! Я! Мы! Пересмотреть! Договориться! Мир!

Реальность: Переговорную группу от Украины вновь возглавил Леонид Кучма. Я уже начинаю просто тупо ржать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКучма діятиме у ТКГ на громадських засадах
 
 
 
 
 
 вгору