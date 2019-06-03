 Кучма діятиме у ТКГ на громадських засадах

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в розпорядженні президента №57/2019-рп.
"Уповноважити Президента України у 1994 — 2005 роках КУЧМУ Леоніда Даниловича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Л.Кучма здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах", - йдеться в розпорядженні №57 / 2019 рп від 3 червня.
Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Він візьме участь у засіданні групи 5 червня.
В Днепре после его ухода народ на заборах писал - Данилыч - прости!
Народ на заборах много чево пишет
А где НОВЫЕ ЛИЦА?????
Зе, твой рейтинг уже ниже плинтуса!
За рахунок наших інтересів, звісно..
той міф давно розвіяний.
Переговорьі ТКГ явно оживятся , к тому же мьі узнаем много нового о шантаже Путина в деле сбитого ракетой из Крьіма ТУ-154 а.к."Сибирь", а єто даст новьій импульс расследованию гибели малазийского "Боинга" на Донбассе. Я надеюсь.
1.Вышел Зєля на крыльцо
Оросить людЯм лицо.
Вынул Кучму из кармана -
Скоро путин даст команду
Отпустить троих ребят,
Что в тюрьме его сидят. -
Всьо без здачи интересов,
И без всяких политесов!
Интерес у нас один:
Дяде Бене подсобим!
Так что НАШИ интересы
Мы не про@бем, балбесы!
Сегодня Зеля назначил Кучму.
Совпадение?
Старшина Запаса @StarshinaZapasa 2 ч.2 часа назад
Новые лица! Минск отжил себя! Нужен новый формат! Я позову в переговорную группу США и Великобританию! Вы все делаете неправильно! Я! Мы! Пересмотреть! Договориться! Мир!
Реальность: Переговорную группу от Украины вновь возглавил Леонид Кучма. Я уже начинаю просто тупо ржать.