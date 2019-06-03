 Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 3 червня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський нагадав, що він зустрівся з представниками США, Франції, Німеччини та інших країн Європейського Союзу.

"Ми обговорювали дуже важливе для кожного українця питання – це припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція – відновлення переговорів щодо Донбасу у Нормандському форматі та розблокування Мінського процесу. У нас немає багато років на припинення війни. Ми маємо конкретні пропозиції та нові рішення. Хочу, щоб всі пропозиції були об’єднанні зі зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту. Ніхто не збирається торгувати територією, суверенітетом України", – наголосив Володимир Зеленський.

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Президент також висловив подяку Леоніду Кучмі, який очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі.

Зі свого боку екс-президент зазначив, що він готовий зробити свій внесок у роботу ТКГ.

"Я звик ухвалювати рішення, виконувати їх і відповідати за них. Сьогоднішня зустріч з Президентом показує, що у мене є така можливість у групі, яка створена, – зробити свій внесок. І якщо ми ухвалюємо погоджені рішення, то Україна також повинна їх виконувати", – наголосив Леонід Кучма.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський представив очільника української делегації у Тристоронній контактній групі – Президента України в 1994-2005 роках Леоніда Кучму. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках. За цей час у Донецькій і Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону понад три тисячі українських військових і цивільних осіб, а також почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу.

Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.