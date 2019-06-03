 Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 3 червня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зеленський нагадав, що він зустрівся з представниками США, Франції, Німеччини та інших країн Європейського Союзу.
"Ми обговорювали дуже важливе для кожного українця питання – це припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція – відновлення переговорів щодо Донбасу у Нормандському форматі та розблокування Мінського процесу. У нас немає багато років на припинення війни. Ми маємо конкретні пропозиції та нові рішення. Хочу, щоб всі пропозиції були об’єднанні зі зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту. Ніхто не збирається торгувати територією, суверенітетом України", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент також висловив подяку Леоніду Кучмі, який очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі.
Зі свого боку екс-президент зазначив, що він готовий зробити свій внесок у роботу ТКГ.
"Я звик ухвалювати рішення, виконувати їх і відповідати за них. Сьогоднішня зустріч з Президентом показує, що у мене є така можливість у групі, яка створена, – зробити свій внесок. І якщо ми ухвалюємо погоджені рішення, то Україна також повинна їх виконувати", – наголосив Леонід Кучма.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський представив очільника української делегації у Тристоронній контактній групі – Президента України в 1994-2005 роках Леоніда Кучму. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках. За цей час у Донецькій і Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону понад три тисячі українських військових і цивільних осіб, а також почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу.
Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.
Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.
Оп лей лалалей., а през на манатика зато сходил.. Деньги на квартирку зажал - спихнув всё на ОГА... Ну норм же през, видать не успел купить квартиру, деньги - 142 млн.долл. - в офшоры выводил, или занят там - в очереди за автографом к манатику стаял... Але ж пообиця та знов сбрехав))
пообицяв - не значить що виконае - купить.. "я вам ничего не должен"
Дык, для товарисча Зеленского это просто какой-то ПОЗОР!
бла-бла-бла-бла зеленский.
Не теренди, хряпнули по 200 гр. і пішли якобы работать, шо ти тут мульку травиш?))
посидь у спамі, потестуй, завтра розповіси.
Такое увидел, ничосе
Но тут такое дело... В психбольнице тоже дураков большинство, а 25% обслуживающий и лечащий персонал.
А обслуживать ты себя сам как-то... ну или мамку попроси, ежели сам не в состоянии.
Или вато-кацапов ты тоже нае..ал?
Раздать богатства страны корешам да зятю, ЯО на бусы поменять, армию развалить. Давай Данилыч, жги, все равно у Украинцев память как у дождевого червяка...
ДупаСолідарність" нижчий за рейтинг Опобльока - це що значить?
Владимир Зеленский виноват в том, что Украина потеряла Крым и ОРДЛО - Ярош
Командующий УДА и народный депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что были потеряны Крым и часть Донбасса.
Перечисляя причины поражений Украины в 2014 году, он сказал, что одной из ключевых проблем является «эта малороссийская хохляцкая позиция внутри государства, от которой страдают наши лидеры. Они торгуют с Россией». «Они сериалы «Сваты» вместе снимают - абсолютно дебильные, кстати», - добавил Ярош и начал развивать мысль. «Это, к слову, тоже очень важный фактор. Считаю, что «95 квартал» - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через «Интер», «1+1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!». Благодаря своей популярности, именно они это делали», - заявил нардеп.
По его мнению, «украинец - должно было звучать гордо, а они кого продуцировали? Хохла-малоросса». Далее он делает парадоксальный вывод - «именно это (деятельность 95 квартала - прим. Ред) ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас». «И Владимир Зеленский, как руководитель «95 квартала», непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение безусловное, - говорит Ярош, - И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех, кто подготовил оккупацию. Это факт. Пусть даже делал он это неосознанно».
Однако, Дмитрий Ярош считает, что теперь «Президент Зеленский может исправиться и стать исторической фигурой, настоящим строителем Украинского Национального Государства». «И если он поставит перед собой такую задачу, ему будет на кого опереться», - резюмировал Ярош.
https://auburn-daddy.livejournal.com/467447.html?utm_source=embed_post
Если согласится хоть на частичную автономию Донбасса - это уже буде именно торговля суверенитетом с последующей федерализаций и уничтожением Украины.