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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Зеленський (1537) Кучма (287) Тристороння контактна група (88)

 Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 5 червня українська сторона озвучить конкретні пропозиції з боку держави.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 3 червня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зеленський нагадав, що він зустрівся з представниками США, Франції, Німеччини та інших країн Європейського Союзу.

"Ми обговорювали дуже важливе для кожного українця питання – це припинення війни на Донбасі. У нас є спільна позиція – відновлення переговорів щодо Донбасу у Нормандському форматі та розблокування Мінського процесу. У нас немає багато років на припинення війни. Ми маємо конкретні пропозиції та нові рішення. Хочу, щоб всі пропозиції були об’єднанні зі зрозумілими термінами виконання того чи іншого пункту. Ніхто не збирається торгувати територією, суверенітетом України", – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Брюсселі задекларує незмінність курсу України на ЄС і НАТО, - Мендель

Президент також висловив подяку Леоніду Кучмі, який очолив українську делегацію у Тристоронній контактній групі.
Зі свого боку екс-президент зазначив, що він готовий зробити свій внесок у роботу ТКГ.

"Я звик ухвалювати рішення, виконувати їх і відповідати за них. Сьогоднішня зустріч з Президентом показує, що у мене є така можливість у групі, яка створена, – зробити свій внесок. І якщо ми ухвалюємо погоджені рішення, то Україна також повинна їх виконувати", – наголосив Леонід Кучма.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський представив очільника української делегації у Тристоронній контактній групі – Президента України в 1994-2005 роках Леоніда Кучму. Леонід Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках. За цей час у Донецькій і Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону понад три тисячі українських військових і цивільних осіб, а також почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу.

Раніше Зеленський повідомив, що другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130322
 
 
 Топ коментарі
 
https://prm.ua/pryamiy-pridbav-kvartiru-rodini-zagiblogo-shahtarya/

Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.

Оп лей лалалей., а през на манатика зато сходил.. Деньги на квартирку зажал - спихнув всё на ОГА... Ну норм же през, видать не успел купить квартиру, деньги - 142 млн.долл. - в офшоры выводил, или занят там - в очереди за автографом к манатику стаял... Але ж пообиця та знов сбрехав))
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Одне високе бла-бла- бла. А на ділі потихенько вимальовується прихована, повзуча капітуляція. Нове бачення гуманітарної політики, рефєрендуми, пенсії сєпарам... І це лише 2 тижні при владі, А після парламентських виборів, якщо не дай бог отримає більшість як все поміняється.?
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Нагадаємо, що в ніч на 29 травня на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників - Михайло Турко та Михайло Павлик. У 48-річного Михайла Павлика залишилося дружина та троє дітей - два хлопці 16 та 15 років і 8-річна донька.Ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з родинами загиблих. Він звернув увагу на те, що родинам загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.Зокрема глава держави звернувся до журналістки "Прямого" Ольги Зеліско зі словами (мовою оригіналу): "Тому, що ви канал "Прямий" ви можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте "Прямой" канал, ми з вами пообіцяємо і разом з вами... Я куплю квартіру, що ви мєнє тут інтерв'ю вєдьотє?"

пообицяв - не значить що виконае - купить.. "я вам ничего не должен" Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 369
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Аааа, продал Украину Путину! Или Израилю? хе-хе)) да вы давно все проданы)) Украина не будет торговать своей территорией и суверенитетом, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1846
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https://prm.ua/pryamiy-pridbav-kvartiru-rodini-zagiblogo-shahtarya/

Сьогодні, 3 червня, телеканал "Прямий" придбав квартиру родині загиблого шахтаря Михайла Павлика. Дружина та троє дітей житимуть у власній квартирі, в будинку, де вони раніше винаймали помешкання. Трикімнатна квартира площею 72 кв. м знаходиться в місті Червоноград на вулиці Сокальська, 28.

Оп лей лалалей., а през на манатика зато сходил.. Деньги на квартирку зажал - спихнув всё на ОГА... Ну норм же през, видать не успел купить квартиру, деньги - 142 млн.долл. - в офшоры выводил, или занят там - в очереди за автографом к манатику стаял... Але ж пообиця та знов сбрехав))
 показати весь коментар
 
 
Нагадаємо, що в ніч на 29 травня на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" у селі Сілець Сокальського району Львівської області стався обвал породи, загинуло двоє гірників - Михайло Турко та Михайло Павлик. У 48-річного Михайла Павлика залишилося дружина та троє дітей - два хлопці 16 та 15 років і 8-річна донька.Ввечері 29 травня президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч з родинами загиблих. Він звернув увагу на те, що родинам загиблих шахтарів потрібно надати належну допомогу.Зокрема глава держави звернувся до журналістки "Прямого" Ольги Зеліско зі словами (мовою оригіналу): "Тому, що ви канал "Прямий" ви можете допомогти. Давайте з вами зараз купимо квартиру, давайте "Прямой" канал, ми з вами пообіцяємо і разом з вами... Я куплю квартіру, що ви мєнє тут інтерв'ю вєдьотє?"

пообицяв - не значить що виконае - купить.. "я вам ничего не должен" Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 369
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ЭТО ПРОСТО СУПЕР!!!! НОВОСТЬ!!!!
Дык, для товарисча Зеленского это просто какой-то ПОЗОР!
бла-бла-бла-бла зеленский.
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"Нагадаємо"

Не теренди, хряпнули по 200 гр. і пішли якобы работать, шо ти тут мульку травиш?))
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чувак, вова ж тебе сказал чётко - "не торгуемся", сдаём сразу.. с чистого лица "розумному путину"
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сложная тема для сои. Четкое утверждение не просто переделать.😀
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Тут соевые просили передать - А как же обещанный Будапештский формат? Что тоже - не? Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6740
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Ты уже забрал всю пэтину срань с рады км сбу гпу судов и прочих институций？ не？ тогда не вякай！
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Я не обещал забирать эту срань с рады, а Зеленский обещал вместо минского сделать будапештский - а сегодня самое время. Хотели США и Британию, а получили Кучму - **********. Так кто вякает?
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Класний у тебе нік, лахтинцю. Ти сам не тестував опцію "пнх"?
посидь у спамі, потестуй, завтра розповіси.
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а где новые лица? и новые подходы? - а нет их у него - нафига было менять?
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А кучма уже зЕ!билам норм переговорщик?
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слова сказанные правильные - посмотрим какие будут дела
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Дааа, при нем какая торговля. Сдадут за откат. Кстати, а шо скажут за это братья Шафиро или как их там.
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Одне високе бла-бла- бла. А на ділі потихенько вимальовується прихована, повзуча капітуляція. Нове бачення гуманітарної політики, рефєрендуми, пенсії сєпарам... І це лише 2 тижні при владі, А після парламентських виборів, якщо не дай бог отримає більшість як все поміняється.?
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ох у тебя и дурь забористая😀
Такое увидел, ничосе
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Лахто. збігай за новою методичкою. А поки - у спам.
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Сепар, да никто и не сомневается, что вас, желудкоголовых ЗЕ!билов с нижней ступеньки пирамиды Маслоу, большинство в обществе.
Но тут такое дело... В психбольнице тоже дураков большинство, а 25% обслуживающий и лечащий персонал.
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Не, альтернативно одарённый, я тебя изучать буду, как подопытное существо. Уже, кстати.
А обслуживать ты себя сам как-то... ну или мамку попроси, ежели сам не в состоянии.
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завтра к утру постираешь мне носки и помоешь машину, на бардачок положишь пачку сигарет бонд компакт четворочку
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Мечтай, ЗЕ!бил. Я даже памперс тебе менять не стану. Так что если хочешь, чтоб от тебя не тхнуло, то попроси всё ж мамку за тобой ухаживать.
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Із задоволенням: а ну негайно залазь у гамівну сорочку! І більше - ніяких "виборів": все, награлися!! )))
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я бачу ти вже сам заліз, тіко не в гамівну. а в гальмівну сорочку
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Шо ти взагалі можеш побачити, якщо геть не зрозумів, що ви, зєбіли, накоїли? Дефлоту чекаєш - чи портнова генпрокурором? То тоді вже пізно буде. Сторчи від Бєні, коли Порошенко тобі не до вподоби, наїв.
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Так це можна про будь-яку країну сказати. Хіба хоч один президент сказав навпаки? Банально.
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Брати сусіди в шоці! Як це?!!! Завжди торгували... А тут не будуть... Мабудь ціну набивають...
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...не будет торговать территорией и суверенитетом... Команда ЗЕ их просто подарит, безвозмездно, т.е. даром.
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А как же фраза "где-то посередине"?
Или вато-кацапов ты тоже нае..ал?

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Доброго вечора , Україно без порошенка !
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Кучма должен сидеть! И однозначно не в какой-то там контактной группе. Открываю для себя счёт серьёзных ляпов Зеленского. Это первый.
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Меня точно не разочарует, ибо не очаровывал. Он был и пока остаётся для меня лишь единственно доступным инструментом отстранения от власти лживого, жадного пройдохи Порошенко. С чем успешно справился. Если Вова сам станет проблемой, начну искать инструменты по отстранению от власти и его. Пока не вижу к этому никаких предпосылок.
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Кучма очень давно завербован гебней , соответсвенно у него гебешная крыша . У нас нема таких судей , котрые выпишут ему приговор .
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А ще є що продавати? Клаомойша і компашка олігархів уже все розкупили:
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..."Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с Президентом показывает, что у меня есть такая возможность в группе, которая создана, - внести свой вклад. И если мы принимаем согласованные решения, то Украина также должна их выполнять", - подчеркнул Леонид Кучма...
Раздать богатства страны корешам да зятю, ЯО на бусы поменять, армию развалить. Давай Данилыч, жги, все равно у Украинцев память как у дождевого червяка...
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Опять зрада зрадная. Но сейчас некоторые товарищи, которые бдят в дневную смену, объяснят, что он имел в виду русский язык первым государственным и присоединиться к России, а мол, зебилы уже и поверили.
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Свинорылым такие новости как холодным душем. Они бы по Днепру Украину разделили бы лишь бы Мародера в кресло вернуть. ******* никак не могут простить что проиграли кучу денег которые поставили на победу Парашенка по совету букмеккеров.
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Придумай еще чего, слабовато , или вот задачка, в чем отличие Кучмы с зятем и Коломойского от Порошенко?
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Это тебе Бигус сказал? Больше ничего не сказал? На каких фронтах тебя ранило то вместе с Беней?
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слова "Янык" и "думал" тяжело сочетаются
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Беня воевал против путлера, Петрусь барыжничал с путлером
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В Израиле? Иди Кучму расцеловывай, уже можно...
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поезжай мацкву пайди мафзалей и расцеловівай мумию сифилистическую, хватит маскироваться под украинца, уже можно
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Соевой ботве надо принять факт: согласно предвыборных опросов, украинцы больше ненавидят Петруся, чем рыгов
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Додай сюди ще кацапів: все одно - Петро найгірший
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Рейтинг "Шоколадна Дупа Солідарність" нижчий за рейтинг Опобльока - це що значить?
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Что премьером будет Бойко, ты же этого ждешь?
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нет, я не хочу никого из команды Петруся, даже Бойко. была б моя власть - Бойко бы уже на зоне карячился особо строгого
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Зеля и визитка Яроша

Владимир Зеленский виноват в том, что Украина потеряла Крым и ОРДЛО - Ярош

Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6355

Командующий УДА и народный депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что были потеряны Крым и часть Донбасса.
Перечисляя причины поражений Украины в 2014 году, он сказал, что одной из ключевых проблем является «эта малороссийская хохляцкая позиция внутри государства, от которой страдают наши лидеры. Они торгуют с Россией». «Они сериалы «Сваты» вместе снимают - абсолютно дебильные, кстати», - добавил Ярош и начал развивать мысль. «Это, к слову, тоже очень важный фактор. Считаю, что «95 квартал» - один из создателей оккупации Крыма и Донбасса, которая состоялась в 2014 году. Ведь именно они своими передачами, постоянным унижением Украины, которое до 2014 года происходило, и формировали через «Интер», «1+1» другие СМИ сознание той ваты, которая кричала: «Путин, прийди!». Благодаря своей популярности, именно они это делали», - заявил нардеп.

По его мнению, «украинец - должно было звучать гордо, а они кого продуцировали? Хохла-малоросса». Далее он делает парадоксальный вывод - «именно это (деятельность 95 квартала - прим. Ред) ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас». «И Владимир Зеленский, как руководитель «95 квартала», непосредственно ответственен за это поражение. Потому что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение безусловное, - говорит Ярош, - И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех, кто подготовил оккупацию. Это факт. Пусть даже делал он это неосознанно».

Однако, Дмитрий Ярош считает, что теперь «Президент Зеленский может исправиться и стать исторической фигурой, настоящим строителем Украинского Национального Государства». «И если он поставит перед собой такую задачу, ему будет на кого опереться», - резюмировал Ярош.

https://auburn-daddy.livejournal.com/467447.html?utm_source=embed_post
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Капец. Это четко характеризует что из себя представлял и представляет это лысое меркантильное чудовище
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Спокойной ночи. Но нахрена ты мне о своих планах....
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То есть, Зеля отдаст Ху...лу Украину "за спасибо"?
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Вот и посмотрим, как Зеленский собирается "не торговать суверенитетом Украины".
Если согласится хоть на частичную автономию Донбасса - это уже буде именно торговля суверенитетом с последующей федерализаций и уничтожением Украины.
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канал "Кривий" треба ліквідувати за тотальну брехню
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что то у соевых не сростается, все что не предрекают ничего не сбывается, даже высер Джулиани им не помог Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2252
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Відповім лагідно: Кучма - це туалетна серветка, якою Пєтя підтерся і викинув, а Зєля підібрав її і поклав на обідяний стіл. Ну ви й гурмани! Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4114
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по барабану, кто там кучмой и когда подтирался Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9208 хочет вести переговоры, пусть ведет, не тебя же ждать, пока ты свою жопу от дивана оторвешь Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6367
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Говорит одно, а на уме противоположное. Усыпляет бдительность с одной стороны, а его кукловоды через Менделей и Ко тем временем скрепы Украине невзначай навязывают. Это же очевидно. Надо слушать не клована, а его свиту. Там вся правда их (кацапо-еврейских реваншистов) намерений.
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пока мертветчука не вернут-порохоботы не узбагоятся!)))
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"Кум Путина заявил, что готов поддержать Зеленского"
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Торговать территориями они не будут. Так отдадут. После "опроса". "Где-то посередине".

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Да гнать эту зелень из страны на исконную Родину, пусть кривляются
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"Никто не собирается торговать территорией, суверенитетом Украины"" - даром отдадут?
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Правильно сказал Зеленский - территориями не торгуем! А соевым это как серпом по одному месту... Україна не торгуватиме своєю територією і суверенітетом, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7383
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владімір, нє псди, каламойскій уже начал.
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Мінські угоди це і є план Путіна. Вони передбачають федералізацію України, амністію терористам та лише формальне включення непідконтрольних територій до складу України. При цьому, терористичні формування отримають легальний статус в Україні. Будуть роз'їжджати зі зброєю по всій Україні та заарештовувати ветеранів АТО.
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Торговать не будет. Просто отдаст во имя мира!
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