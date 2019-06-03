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Все про:Зеленський (1537) пам'ятник (503) Харків (1359) Мендель (1)

 Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років

Ситуація в Харкові навколо пам'ятника маршалу Жукову - яскравий приклад непродуманості і недосконалості гуманітарної політики, яка проводилася останніми роками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написала призначена сьогодні речниця глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.

На її думку, ця ситуація також є свідченням "крайньої необхідності введення процедур народовладдя і нової якості діалогу між владою і суспільством.

"Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" закладає правову колізію. Він вимагає перейменувань та знесення пам`ятників радянським діячам, але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов`язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з території України. (Пункти д) та є) частини 4 статті 1 Закону).

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Отже, закон не вимагає знесення пам`ятника. Але правова колізія, пов’язана з ним - так само як з перейменуванням проспекту - наявна. Тим більше, за відсутності громадського консенсусу з цього питання у місті Харкові.

Президент вважає, що розв’язання подібних колізій у рамках закону є справою винятково територіальної громади міста. Що передбачає проведення громадських консультацій і слухань та досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони.

Міський голова як лідер територіальної громади має бути арбітром у цьому протистоянні і організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чийсь бік.

Реакцію на ситуацію з боку МЗС РФ президент вважає черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає російську сторону від повторення подібних кроків.

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Президент закликає міську владу Харкова провести широке обговорення ситуації в територіальній громаді. Він також закликає національну поліцію та прокуратуру надати правову оцінку подіям, що сталися 2 червня", - написала Мендель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130319
 
   
 Топ коментарі
 
вот намёк от вазелиновых на отмену декоммунизации Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет, - пресс-секретарь Зеленского Мендель - Цензор.НЕТ 1915
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Надо с кацапами дружить, колорадки носить и славить совдеповских упырей, правда, журналистка "Интера" Мендель?
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Мендель за жукова....
Как и ожидалось....
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Никакой непродуманности нет. Идол - это идол. А Харьков - ..это Харьков.
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Вместо того что бы самому сформировать направление и вести людей, он предлагает это отдать на откуп совку поддержанному рффовской пропагандой и деньгами
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Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років - Цензор.НЕТ 1910Дмитро Корчинський
9 год ·

Чудові хлопці з Національних дружин та інших патріотичних організацій вчора повалили харківський пам'ятник жукову.
Вони керувалися такими міркуваннями: якщо ми воюємо проти окупантів, то пам'ятники окупантам мають бути повалені.
Ті, хто захищає пам'ятники окупантам, є пособники окупантів.

На жаль, українська молодь ще не взмозі повалити пособників окупантів, бо пособники окупантів сильніші не лише за українську молодь, але й за українську армію.
Окуповані не лише Крим, Донецьк і Луганськ. Вони окуповані на сто відсотків, але Харків окупований на 50 відсотків, Київ - на 30 відсотків, Львів - на 10 відсотків, Телеефір - на 80 відсотків.
Якщо в окупованому Кримі війна ще неможлива, а в Донбасі обмежена, то на решті України вона може тривати лише, як партизанська.
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Целая Рада Закон обсуждала,решала, наконец приняла...но пришла Мендель и щас все поправит.И вообще какое отношение Жуков к Харькову, он хоть раз бил в городе?
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Був би живий Шекспір,я б йому подарував : "***** ль or Менде ль?От у чому квесчень".
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всё правильно сказала. но соевые зе-боты настолько тупы, что текста не поняли.
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Ну шо? доголосовались? Нравиться вам НОВЫЕ лица? Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Шефиры- братья, Гордон, Богдан, Стефанчук, у всех, честные и светлые глаза. И да, теперь Менделя будут определять гуманитарную и национальную политику в Украине.
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главная коллизия в Харькове, то местный *уйло в коляске.
от того и все проблемы в городе.
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Эх!
Вот если бы такую умную мысль высказал Зеленский.....
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а почему на месте памятника не поставили виселицу со вздёрнутым совдепо-путинским выродком кернесом? недоработка товарищи!
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А при чем здесь Жуков до изгнания фашистов?
Это дело самоотверженности и героизма простого солдата, который боролся с оккупантом, освобождая свою землю! А Жуков просто исполнял приказы Верховного Главнокомандующего.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРечниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років
 
 
 
 
 
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