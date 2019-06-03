 Речниця Зеленського Мендель: Ситуація в Харкові навколо пам'ятника Жукову - яскравий приклад непродуманості гуманітарної політики останніх років

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook написала призначена сьогодні речниця глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.

На її думку, ця ситуація також є свідченням "крайньої необхідності введення процедур народовладдя і нової якості діалогу між владою і суспільством.

"Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" закладає правову колізію. Він вимагає перейменувань та знесення пам`ятників радянським діячам, але водночас робить винятки для випадків, коли такі історичні пам’ятки пов`язані із опором і вигнанням нацистських окупантів з території України. (Пункти д) та є) частини 4 статті 1 Закону).

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Отже, закон не вимагає знесення пам`ятника. Але правова колізія, пов’язана з ним - так само як з перейменуванням проспекту - наявна. Тим більше, за відсутності громадського консенсусу з цього питання у місті Харкові.

Президент вважає, що розв’язання подібних колізій у рамках закону є справою винятково територіальної громади міста. Що передбачає проведення громадських консультацій і слухань та досягнення оптимального рішення, яке б задовольнило всі зацікавлені сторони.

Міський голова як лідер територіальної громади має бути арбітром у цьому протистоянні і організувати процес пошуку оптимального рішення, а не ставати на чийсь бік.

Реакцію на ситуацію з боку МЗС РФ президент вважає черговим втручанням у внутрішні справи суверенної держави і застерігає російську сторону від повторення подібних кроків.

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Президент закликає міську владу Харкова провести широке обговорення ситуації в територіальній громаді. Він також закликає національну поліцію та прокуратуру надати правову оцінку подіям, що сталися 2 червня", - написала Мендель.