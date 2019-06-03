 Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус

Як написав у Facebookпредставник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус, про це йшлося на зустрічі учасників РНБО 31 травня, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, криза у сфері поставок нафтопродуктів може настати вже в червні-липні 2019 року. Її спровокували нові торгові обмеження Росії, зокрема про заборону на поставки нафти, бензину та вугілля в Україну без наявності спеціальних дозволів. За оцінками Геруса, це призведе до скорочення поставок нафтопродуктів, зокрема пального на 30-50%. Водночас за розрахунками аналітиків, поставки скоротяться на 60-75%.
Ще одна криза стосується введення нового ринку електроенергії в липні 2019 року. Зокрема, за словами представника президента в Кабміні, поки ринок електроенергії не готовий.
"Немає готових протестованих IТ-платформ, немає повного вторинного законодавства, збережена велика монополізація ринку. Очевидно, з перших днів такого ринку буде збій систем, непрогнозовані цінові скачки, неможливість функціонування енергетики в правовому полі, можливі відключення електроенергії, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури", - повідомив Герус.
Третю складову енергетичної кризи Герус пов'язав із питанням продовження транзиту російського газу в ЄС після 2020 року. Його Росія може припинити, чим викличе суттєве подорожчання цін на газ в Україні.
Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський провів перше засідання РНБО після інавгурації. Також він провів нараду за участю членів Ради національної безпеки та оборони України, присвячену енергетичній безпеці.
дятел, мля.
Запрет на поставку нефтепродуктов *** ло издал еще при хряке. При этом хряк так ничего и не сделал за 5 лет по диверсификации поставок нефте-газопродуктов.
Северный поток 2 стали строить еще при хрякеи хряк ничего не сделал для защиты от его последствий.
Вопрос - а при чем тут ЗЕ? Или ты под Вова имел в виду ху йло?
а теперь он главный "причем".бо наобещал больше,чем ввп позволяет
Нефть ***** перекрыло еще при диабете. Энергорынок затеял пэтя и все говорят, что то хрень, а не рынок. Цемни пртретик пэтьки и узбагойся
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Петя же говорил что сделал Украину енергонезависимой от росийского газа? Или опять нам соевые рехворматоры писяли 5 лет в уши?
зачем на Петю валить?
а так же добычу нефти и газа, в соответствии с конституцией Украины
пойдет ли на это Зеленский?
зарубится с Ахметовым, Порошенко, Фирташем, Коломойским и Аваковым?
Итак, первое заявление: После введения реформы рынка электроэнергии, он не будет регулироваться государством («АМКУ нет, НКРЭКУ регулированием после реформы не занимается» - говорит Коломойский). На самом деле АМКУ есть. И вместе с НКРЭКУ они будут постоянно контролировать рынок генерации электроэнергии, чтобы не допустить доминирующего положения кого-то из производителей, и чтобы не было необоснованных цен. Возможность «поиграться ценой» практически нереальна, т.к. у генерирующих компаний будет обязательная отчетность перед регулятором, исключающая возможность манипулирования ценами и инсайдерской информацией. Санкции для нарушителей более чем серьезные - до 10% от годового оборота компании. Не от прибыли - от годового оборота. И покажите мне сумасшедшего, который рискнет играть с ценой или сговором при таких штрафах?
Второе: После введения реформы может быть серьезное подорожание электроэнергии. Но почему? Ведь на рынке будет приличная конкуренция даже среди производителей. Это «Энергоатом», ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Донбассэнерго», «Центрэнерго». Все они будут бороться за покупателя. И главный аргумент в этой борьбе - цена, как можно ниже. Других аргументов нет, так что тут покупатель в самом выгодном положении. Которого в первую очередь интересует приемлемая цена. Будут снижать, куда деваться. Кто пожадничает, останется без сбыта. Для формирования цены важнейшими сегментами рынкам (после введения реформы) будут рынок «на сутки вперед» и на внутрисуточный рынок - на них будет ориентироваться общее ценообразование. На этих двух сегментах рынка будут продавать электроэнергию «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», а также тепловая генерация, т.е., объем предложения будет большой, он будет давить на цену в сторону ее снижения.
При этом у НКРЭКУ и после введения рынка остаются все необходимые полномочия для регулирования цены электроэнергии в случае ее ощутимых колебаний. И АМКУ не спит, помним про штрафы. Что касается соотношения спроса и предложения, то в Украине профицит мощностей в генерации электроэнергии, после введения рынка они могут быть включены в работу, поэтому после реформы возможен профицит электроэнергии. Будет профицит электроэнергии - будут предпосылки для снижения цены, это следствие закона спроса и предложения. Синхронизация с европейской системой откроет возможность для импорта, что усилит конкуренцию и навсегда похоронит разговоры про монополию. А от российской Сети отвяжемся, надеюсь навсегда. Что тоже хорошо с точки зрения энергобезопасности.
Последний запобіжник тоже остается. В НКРЭКУ заявили, что роста цены электроэнергии для населения не будет. Для этого подготовлено правительственное решение о том, чтобы в случае, колебаний цены электроэнергии, «Энергоатом» компенсирует разницу для бытовых потребителей. Руководители «Энергоатома» поддерживают такое решение. У «Энергоатома» такая возможность есть - его чистая прибыль в 2018 году составила 4,6 млрд. грн, план по чистой прибыли на 2019 год - 7,1 млрд. грн.
Третье: Закон решили ввести в силу, потому, что пришла новая власть, чтобы ей было сложнее бороться с ростом цен.
Вообще-то Закон приняли еще в 2017 году весной и срок его вступления в силу тогда и был определен. Согласитесь, закладывать проблемы Владимиру Зеленскому с рынком электроэнергии весной 2017 года это уже из разряда ненаучной фантастики. Паранойя, другими словами. А если по пунктам, то вопрос колебания цен мы рассмотрели выше. В том числе отдельно со страховкой для населения. Что касается промпотребителей, то их повышение цен в большинстве сильно не беспокоит - в среднем удельный вес расходов на электроэнергию в себестоимости продукции составляет 2-3%.
То есть на цене продукции и инфляции это практически не скажется. Но есть исключения, куда же без них. Ферросплавные заводы. Расходы на электроэнергию составляют 40-50% себестоимости ферросплавов. А Коломойский владеет Никопольским и Запорожским ферросплавными заводами. За 2018 год эти два ферросплавные заводы потребили 5,2 млрд. кВт-ч электроэнергии. Кроме того, Коломойский имеет интересы в «Днепроспецстали», у этого предприятия расходы на электроэнергию в структуре себестоимости еще выше, чем у ферросплавных заводов. Вот, собственно, мы и ответили на ключевой вопрос - почему Игорь Валерьевич так беспокоится о рынке электроэнергии. Все просто, правда?
Четвертое: Энергоатом может сговориться с ДТЭК («скажут, что цена низкая, и предложат ее в 2 раза увеличить» - цитата из интервью). Ну, это уже по категории абсурда и тут нужен скорее врач, чем энергетик. Вот как и о чем могут договариваться руководители госкомпании Энергоатом с частной структурой ДТЭК? Когда за ними следят НКРЭКУ и АМКУ. 10% штрафов очень больно, да и кадровые решения могут после такого прокола последовать. А для руководства госкомпании не только кадровые выводы, но и неприятное общение с правоохранителями. Единственное объяснение,
Коломойский придумал эту нелепицу потому, что сам привык к участию в сговорах (на рынке нефтепродуктов, например, за что его компании многократно АМКУ штрафовал). Это т.н. «оговорка по Фрейду».
Самые смешные манипуляции - манипуляции с цифрами. Просто потому что это вообще проверяется легко, и не вставая из-за компьютера. Коломойский заявил, что доля ДТЭК в генерации электроэнергии составляет 40%. Ага, конечно. Добавьте конкурентов из тепловой генерации. Добавьте гидрогенерацию и маленький кусочек «зеленой» энергетики. И потом для полноты картины приплюсуйте еще 55% атомной генерации. Вы уйдете за 100% с запасом, как рейтинг Путина на окраинах РФ во время последних выборов. На самом деле доля ДТЭК в генерации электроэнергии составляет 21%. И в целом важно понимать, что более 70% генерации сконцентрировано в государственных руках. Вот такие цифры, которые проверяются элементарно, если интересно.
Хотелось, конечно, отдельно разобрать еще раз тему дефолта с примерами из Аргентины (которая очень сильно пострадала и до сих пор непонятно - как и сколько придется платить) и Греции (про которую Игорь Валериевич слегка соврал - дефолта там не было, были угрозы, шантаж и в какой-то момент состояние технического). Но видимо мечта о дефолте сташно манит обещанием роста курса доллара. При наличие маленького ферросплавного бизнеса, получающего экспортную выручку в валюте, ведь это может обернуться немаленькими барышами. И пусть украинцы, выбравшие этого президента, наконец почувствую реальную цену своего голоса. Как иначе воспитывать гражданственность в обществе, если не гривной?
Рассуждения Коломойского про рост ВВП на уровне 50% в год тоже заслуживают внимания и способны разорвать на куски любого экономиста. Ну и про Приватбанк отдельно можно опять поговорить на фоне судов и планов на компенсацию. Но букв уже и без того слишком много, оставим эти забавные темы для второй серии. А там выйдет очередное интервью и снова будет весело. Должен же кто-то занять нишу, слегка освобожденную «Кварталом».Источник: https://censor.net.ua/b3129852
Например,за деньги ? как тебе такой ход,Илон Маск ?
Легче орать и хрень всякую писать? Тебе полегчало, ядок выпустил?
Взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Бачили очі, що брали.
Какие там ещё поговорки на эту тему есть . . .
Да, Зе-ребята, Вы купили билет на войну. А Вы что думали, просто фестивалить будете в главных креслах страны ? Давайте, решайте, спасайте страну, покажите класс. Только не надо потом говорить, что это сфера ответственности Гройсмана или парламент мешает. Вы же всех хотите разогнать, везде свою территорию пометили, всех на ноль поделили в первую же неделю, так что в политическом смысле и ответственность на себя перед народом взяли тоже всю - и за правительство, и за парламент, даже если они ещё не перезагружены. Вы же теперь мейнстрим - вперёд и с песней.
И пусть только бензина на заправке не будет !!!
Или попробуйте только к путе за бензином поползти на коленях в обмен на уступки по ОРДиЛО или Крыму !!!
Решайте так, чтобы и бензин был, и цены не выросли, и уступок врагу не было. Как ? А это Ваши теперь проблемы, Вы же растолкали всех локтями на пути к главному креслу страны.
Вова, подумай, зачем тебе этот "проект". ! 100 дней еще не прошло. еще не поздно уйти по-тихому
А то кризис нападет! (с)
Работайте, твари, чтобы не было кризисов!