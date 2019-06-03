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Все про:криза (157) РНБО (504) енергетика (331) Герус (14)

 Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус

Потрійна енергетична криза - що стосується нафтового, газового і електричного секторів енергетики - може настати в Україні.

Як написав у Facebookпредставник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус, про це йшлося на зустрічі учасників РНБО 31 травня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, криза у сфері поставок нафтопродуктів може настати вже в червні-липні 2019 року. Її спровокували нові торгові обмеження Росії, зокрема про заборону на поставки нафти, бензину та вугілля в Україну без наявності спеціальних дозволів. За оцінками Геруса, це призведе до скорочення поставок нафтопродуктів, зокрема пального на 30-50%. Водночас за розрахунками аналітиків, поставки скоротяться на 60-75%.

Ще одна криза стосується введення нового ринку електроенергії в липні 2019 року. Зокрема, за словами представника президента в Кабміні, поки ринок електроенергії не готовий.

"Немає готових протестованих IТ-платформ, немає повного вторинного законодавства, збережена велика монополізація ринку. Очевидно, з перших днів такого ринку буде збій систем, непрогнозовані цінові скачки, неможливість функціонування енергетики в правовому полі, можливі відключення електроенергії, зокрема для об'єктів критичної інфраструктури", - повідомив Герус.

Третю складову енергетичної кризи Герус пов'язав із питанням продовження транзиту російського газу в ЄС після 2020 року. Його Росія може припинити, чим викличе суттєве подорожчання цін на газ в Україні.

Нагадаємо, 31 травня президент України Володимир Зеленський провів перше засідання РНБО після інавгурації. Також він провів нараду за участю членів Ради національної безпеки та оборони України, присвячену енергетичній безпеці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130318
 
 
 Топ коментарі
 
Кризиси заклав Петро дєбіл і Гройсман СТРАТЄГ.
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Вы нах туда лезли? Чтобы кризисы создавать? дибилы
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похлопай и покричи - "Ура!!! Молодец Вова!!! Три кризиса и дефолт - это крута!!!". Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 2364
дятел, мля.
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Да и только Грося подняв тарифы может спасти Украину а иначе путин нападёт !!! Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 5789
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похлопай и покричи - "Ура!!! Молодец Вова!!! Три кризиса и дефолт - это крута!!!". Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 2364
дятел, мля.
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Ничёсе,за пять лет соевая банда довела Украину до трёх кризисов и неотвратимости дефолта а Вова молодец Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 7717интересно девки пляшут ...
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татышо?! про "дефолт - это крута" только зелебанда вещает. о кризисах - та же хрень, бо жопу поднять и что-то сделать, чтобы избежать, никто не хочет, либо не умеет. проще кричать, что винафаты все вокруг, а я дартаньян. чем, собственно, ты и занимаешься. выбрал - теперь жри, не обляпайся.
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А сделать ничего нельзя ,надо объявлять дефолт,снижать тарифы и сажать пэтину банду !
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как сказал преЗЕдент, если сделать ничего не можете то подавайте в отставку
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Кому ты рассказываешь? Их уровень:
Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус - Цензор.НЕТ 5617
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Закон про рынок электроэнергии принят при хряке и все это время сабботировалось его впровадження.
Запрет на поставку нефтепродуктов *** ло издал еще при хряке. При этом хряк так ничего и не сделал за 5 лет по диверсификации поставок нефте-газопродуктов.
Северный поток 2 стали строить еще при хрякеи хряк ничего не сделал для защиты от его последствий.
Вопрос - а при чем тут ЗЕ? Или ты под Вова имел в виду ху йло?


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был бы ни при чом,если бы не полез в президенты... Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус - Цензор.НЕТ 2255ну или бы если б 73% за него не проголосовали...
а теперь он главный "причем".бо наобещал больше,чем ввп позволяет
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Зелеботам мышление недоступно. Не трать силы. Шаурмен сказал, что теперь все президенты, даже те, кто за него не голосовал. Коллективная, понимаешь, ответственность пассажиров за неправильное управление самолетом.
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Вы нах туда лезли? Чтобы кризисы создавать? дибилы
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у вазелинових один ответ на ВСЕ факапы вована - "Порох виноват"
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А у тебя ответ - "путин виноват") хотя ти сам после себя убрать не в состоянии, мамка убирает Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 8348
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***** тоже...а кстати,кацапа,почему путин? Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус - Цензор.НЕТ 1371ты шо,не знаешь его международного обозначения?
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Це для тебе воно "міждународнє", от коли мамка тарєлку у тебе буде забирати, у неї спитаєш))
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Но то что Медведев подписал имбарго до выборов-порохососам конечно плевать
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Абсолютно так же, как на это было наплевать жабоботам до выборов. Вы же винили Пороха во всем, что происходит в Украине? Получайте обратку. Порох не ныл, а работал. Хочу увидеть на что способен талантливый шаурмен, кроме поцелуев Лысого в макушку и шатания по концертам и дачам.
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Козломордый, сейчас командует парламентом Парашенко и Гнойсман так что сядь на бутылку и залепи свое поддувало кокошником.
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не было дебилов у власти - не было и кризисов в экономики - плохому танцору все мешает - шо было в 2014 и то все решили - а тут караул - одни маты - не умеете не беритесь
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Так про що мова ? Все як завше :" Вінавати папєрєднікі " , от тільки ранувато скімлити почали . Хоча як на це дивитись , схоже на бєнєдоговорняк по здачі України до кремлівської стайні . Тоді зазєлі дупоголові вже буде пізно .
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Политический кризис уже есть, теперь нужен экономический - 3 шт и, конечно же полезный дефолт. Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 9934
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рррооома, ты нормальный？
Нефть ***** перекрыло еще при диабете. Энергорынок затеял пэтя и все говорят, что то хрень, а не рынок. Цемни пртретик пэтьки и узбагойся
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Они "по приколу" все порешают, с хайпом, через фейсбук.

Организуйте флешмобчик "Эбонитовой палочкой по ЗЕленухе" - решите все электрические проблемы Украины с запасом
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"папередники" - вечная сказка про белого бычка
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Кризис создали Парашенко, Фирташ, Ахметов и Ху*ло. Теперь будут шантажировать Украину или ставим ихнего человека опять за руль или они подымут цены и отключат свет. Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 2639
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ничё. свежеокенгурованный приЗедент всё разрулит. Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 7841
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Ну да. 5 лет свинорылые Мародеры так направили что теперь очень долго все исправлять и разруливать придется.
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10 лет. не? или за 100 дней управится загнать Украину обратно в нарасеянское гетто?
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зеленорылым все папередники виноваты.
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Третью составляющую энергетического кризиса Герус связал вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС после 2020 года. Последний Россия может прекратить, чем вызовет существенное подорожание цен на газ в Украине

Петя же говорил что сделал Украину енергонезависимой от росийского газа? Или опять нам соевые рехворматоры писяли 5 лет в уши?
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Петя-то сделал. А вот что эти сделают?
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у тебя от рождения энурез из ушей ! Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 2912
зачем на Петю валить?
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Это будут потери от платы за транзит газа в Европу через украинскую трубу. Не начинайте тут визжать, если ничего не понимаете.
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надо возвращать под госуправление объекты облэнерго и электростанции
а так же добычу нефти и газа, в соответствии с конституцией Украины
пойдет ли на это Зеленский?

зарубится с Ахметовым, Порошенко, Фирташем, Коломойским и Аваковым?
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Немедленно вычеркните Коломойского и Авакова - это уважаемый люди Президента.
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Игорь Валерьевич Коломойский в последнее время делает столько конкретных и детальных заявлений для СМИ, что я иногда забываю, что президент вообще-то не совсем он. Ну, тему дефолта уже все подробно разобрали, а я остановлюсь на оценках этого влиятельного человека по поводу рынка электроэнергии, который должен у нас заработать через месяц с 1 июля. Закон, кстати, приняли еще в 2017 году, но все это время тщательно готовились к запуску. Уже в апреле европейские партнеры с некоторым недоумением интересовались - когда мы уже будем готовы, ведь два года прошло. Да вроде готовы все. Кроме Игоря Валерьевича, конечно. Заявлениями он сыпет очень щедро, но есть одна проблема. Они не совсем правдивы. И это я очень мягко говорю. Ну что, проведем сеанс магии с разоблачением?
Итак, первое заявление: После введения реформы рынка электроэнергии, он не будет регулироваться государством («АМКУ нет, НКРЭКУ регулированием после реформы не занимается» - говорит Коломойский). На самом деле АМКУ есть. И вместе с НКРЭКУ они будут постоянно контролировать рынок генерации электроэнергии, чтобы не допустить доминирующего положения кого-то из производителей, и чтобы не было необоснованных цен. Возможность «поиграться ценой» практически нереальна, т.к. у генерирующих компаний будет обязательная отчетность перед регулятором, исключающая возможность манипулирования ценами и инсайдерской информацией. Санкции для нарушителей более чем серьезные - до 10% от годового оборота компании. Не от прибыли - от годового оборота. И покажите мне сумасшедшего, который рискнет играть с ценой или сговором при таких штрафах?

Второе: После введения реформы может быть серьезное подорожание электроэнергии. Но почему? Ведь на рынке будет приличная конкуренция даже среди производителей. Это «Энергоатом», ДТЭК, «Укргидроэнерго», «Донбассэнерго», «Центрэнерго». Все они будут бороться за покупателя. И главный аргумент в этой борьбе - цена, как можно ниже. Других аргументов нет, так что тут покупатель в самом выгодном положении. Которого в первую очередь интересует приемлемая цена. Будут снижать, куда деваться. Кто пожадничает, останется без сбыта. Для формирования цены важнейшими сегментами рынкам (после введения реформы) будут рынок «на сутки вперед» и на внутрисуточный рынок - на них будет ориентироваться общее ценообразование. На этих двух сегментах рынка будут продавать электроэнергию «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», а также тепловая генерация, т.е., объем предложения будет большой, он будет давить на цену в сторону ее снижения.

При этом у НКРЭКУ и после введения рынка остаются все необходимые полномочия для регулирования цены электроэнергии в случае ее ощутимых колебаний. И АМКУ не спит, помним про штрафы. Что касается соотношения спроса и предложения, то в Украине профицит мощностей в генерации электроэнергии, после введения рынка они могут быть включены в работу, поэтому после реформы возможен профицит электроэнергии. Будет профицит электроэнергии - будут предпосылки для снижения цены, это следствие закона спроса и предложения. Синхронизация с европейской системой откроет возможность для импорта, что усилит конкуренцию и навсегда похоронит разговоры про монополию. А от российской Сети отвяжемся, надеюсь навсегда. Что тоже хорошо с точки зрения энергобезопасности.

Последний запобіжник тоже остается. В НКРЭКУ заявили, что роста цены электроэнергии для населения не будет. Для этого подготовлено правительственное решение о том, чтобы в случае, колебаний цены электроэнергии, «Энергоатом» компенсирует разницу для бытовых потребителей. Руководители «Энергоатома» поддерживают такое решение. У «Энергоатома» такая возможность есть - его чистая прибыль в 2018 году составила 4,6 млрд. грн, план по чистой прибыли на 2019 год - 7,1 млрд. грн.

Третье: Закон решили ввести в силу, потому, что пришла новая власть, чтобы ей было сложнее бороться с ростом цен.

Вообще-то Закон приняли еще в 2017 году весной и срок его вступления в силу тогда и был определен. Согласитесь, закладывать проблемы Владимиру Зеленскому с рынком электроэнергии весной 2017 года это уже из разряда ненаучной фантастики. Паранойя, другими словами. А если по пунктам, то вопрос колебания цен мы рассмотрели выше. В том числе отдельно со страховкой для населения. Что касается промпотребителей, то их повышение цен в большинстве сильно не беспокоит - в среднем удельный вес расходов на электроэнергию в себестоимости продукции составляет 2-3%.

То есть на цене продукции и инфляции это практически не скажется. Но есть исключения, куда же без них. Ферросплавные заводы. Расходы на электроэнергию составляют 40-50% себестоимости ферросплавов. А Коломойский владеет Никопольским и Запорожским ферросплавными заводами. За 2018 год эти два ферросплавные заводы потребили 5,2 млрд. кВт-ч электроэнергии. Кроме того, Коломойский имеет интересы в «Днепроспецстали», у этого предприятия расходы на электроэнергию в структуре себестоимости еще выше, чем у ферросплавных заводов. Вот, собственно, мы и ответили на ключевой вопрос - почему Игорь Валерьевич так беспокоится о рынке электроэнергии. Все просто, правда?

Четвертое: Энергоатом может сговориться с ДТЭК («скажут, что цена низкая, и предложат ее в 2 раза увеличить» - цитата из интервью). Ну, это уже по категории абсурда и тут нужен скорее врач, чем энергетик. Вот как и о чем могут договариваться руководители госкомпании Энергоатом с частной структурой ДТЭК? Когда за ними следят НКРЭКУ и АМКУ. 10% штрафов очень больно, да и кадровые решения могут после такого прокола последовать. А для руководства госкомпании не только кадровые выводы, но и неприятное общение с правоохранителями. Единственное объяснение,
Коломойский придумал эту нелепицу потому, что сам привык к участию в сговорах (на рынке нефтепродуктов, например, за что его компании многократно АМКУ штрафовал). Это т.н. «оговорка по Фрейду».

Самые смешные манипуляции - манипуляции с цифрами. Просто потому что это вообще проверяется легко, и не вставая из-за компьютера. Коломойский заявил, что доля ДТЭК в генерации электроэнергии составляет 40%. Ага, конечно. Добавьте конкурентов из тепловой генерации. Добавьте гидрогенерацию и маленький кусочек «зеленой» энергетики. И потом для полноты картины приплюсуйте еще 55% атомной генерации. Вы уйдете за 100% с запасом, как рейтинг Путина на окраинах РФ во время последних выборов. На самом деле доля ДТЭК в генерации электроэнергии составляет 21%. И в целом важно понимать, что более 70% генерации сконцентрировано в государственных руках. Вот такие цифры, которые проверяются элементарно, если интересно.

Хотелось, конечно, отдельно разобрать еще раз тему дефолта с примерами из Аргентины (которая очень сильно пострадала и до сих пор непонятно - как и сколько придется платить) и Греции (про которую Игорь Валериевич слегка соврал - дефолта там не было, были угрозы, шантаж и в какой-то момент состояние технического). Но видимо мечта о дефолте сташно манит обещанием роста курса доллара. При наличие маленького ферросплавного бизнеса, получающего экспортную выручку в валюте, ведь это может обернуться немаленькими барышами. И пусть украинцы, выбравшие этого президента, наконец почувствую реальную цену своего голоса. Как иначе воспитывать гражданственность в обществе, если не гривной?

Рассуждения Коломойского про рост ВВП на уровне 50% в год тоже заслуживают внимания и способны разорвать на куски любого экономиста. Ну и про Приватбанк отдельно можно опять поговорить на фоне судов и планов на компенсацию. Но букв уже и без того слишком много, оставим эти забавные темы для второй серии. А там выйдет очередное интервью и снова будет весело. Должен же кто-то занять нишу, слегка освобожденную «Кварталом».Источник: https://censor.net.ua/b3129852
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я не спец,конечно,но нельзя ли купить нефтепродукты не в Мордоре,а в другом месте ?
Например,за деньги ? как тебе такой ход,Илон Маск ?
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Ну так не жалуйтесь, а разруливайте. Вы же для этого во власть лезли?
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Иии? О кризисе поставки нефтепродуктов было известно 18 апреля 2019 года. Уже фактически вошли в кризис. А какие решения приняты для диверсификации поставок? Или просто были заняты дележом власти и целование любимого народа?
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вон, сверху уже рассказали свежую методичку - "во всём винаваты папередники".
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Блин, таки придется Тюмень под контроль брать! Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 6268
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Да, ещё! Про Беню не забудьте. Ему бабло первому надо заносить !
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Там где правит жид,там всегда разруха и война,жиды это раковая опухоль на теле Украины!!!
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Смотри, тебя забанят за это вполне невинное слово. А между тем, это всего лишь еврей на польском языке, да и в украинском слова "еврей" никогда не существовало. Об этом тоже надо помнить.

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"Эффективно безмозглый менеджмент" ,и все для них в новинку?
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Пока не пришел к власти Зеленский и Ко что-то не было таких кризисов,энергетика более менее нормально работала. Что же дальше будет? Зачем нам у власти люди,которые только вызывают кризисы, а не предотвращают их?
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именно так и не как не иначе - слов просто не матерных нет - читать такую подливу - а кто то же верит - дебилы
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Наверное тяжело наблюдать и думать, писакать легче? Все здесь печаталось на цензоре. Все законопроекты гройсмана и ограничение по нефти в эпоху вашого божка.
Легче орать и хрень всякую писать? Тебе полегчало, ядок выпустил?
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смотри, чтобы тебя от чрезмерного нетерпеня раньше не разорвало
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Не переживай, ждать не долго осталось, радуйся зебилоид.
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В Европе падают цены на газ, а наши Кобелевы молчат как рыбы в воде, а по идее должны пересмотреть тарифы, это ж капец как нас всех имеют рыночными отношениями, которые абсолютно не рыночные... кризис предрекают, так он и так будет, если у нас выборочное право.
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мародер порошенко со своей бандой удачно довел страну до грани дефолта, ведь его посипака та, что трюселями на рынке торговала, а в простонародье гнойсман обещала научить всех рулить страной, вот и нарулила Три энергетических кризиса хотят создать для Украины до конца года, - Герус - Цензор.НЕТ 2514
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Молодец, скушай теперь вилок капусты

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О дефолте говорит только Коломйский, ему надо скупить всю Украину за бесценок, в том числе и землю. Говорящая голова Зюзика уже народ к этому подготавливает, вещая о необходимости рынка земли. Правительство никакой необходимости в дефолте не видит. Так что приберигите свой праведный гнев до лучших времен.
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Назвался груздем - полезай в кузов.
Взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Бачили очі, що брали.

Какие там ещё поговорки на эту тему есть . . .

Да, Зе-ребята, Вы купили билет на войну. А Вы что думали, просто фестивалить будете в главных креслах страны ? Давайте, решайте, спасайте страну, покажите класс. Только не надо потом говорить, что это сфера ответственности Гройсмана или парламент мешает. Вы же всех хотите разогнать, везде свою территорию пометили, всех на ноль поделили в первую же неделю, так что в политическом смысле и ответственность на себя перед народом взяли тоже всю - и за правительство, и за парламент, даже если они ещё не перезагружены. Вы же теперь мейнстрим - вперёд и с песней.

И пусть только бензина на заправке не будет !!!
Или попробуйте только к путе за бензином поползти на коленях в обмен на уступки по ОРДиЛО или Крыму !!!
Решайте так, чтобы и бензин был, и цены не выросли, и уступок врагу не было. Как ? А это Ваши теперь проблемы, Вы же растолкали всех локтями на пути к главному креслу страны.
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+ 100 !

Вова, подумай, зачем тебе этот "проект". ! 100 дней еще не прошло. еще не поздно уйти по-тихому Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус - Цензор.НЕТ 3547
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"Да, Зе-ребята, Вы купили билет на войну." ... с заранее прописанным вашим поражением. Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус - Цензор.НЕТ 3476
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В стране один...один большой кризис...это дорвавшиеся до власти зеленые...не компетентные ни в чем гниды....
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Как не хочет беня и ко рынок электроэнергии запускать. Страшилками пугают.
А то кризис нападет! (с)
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Чего во власть приперлись то?
Работайте, твари, чтобы не было кризисов!
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А в кино ни каких кризисов не было..... Три енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус - Цензор.НЕТ 9027 там все гладко и красиво....показали зебеням холодильник...они и побежали голосовать уши развесив.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТри енергетичні кризи хочуть створити для України до кінця року, - Герус
 
 
 
 
 
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