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Все про:Адміністрація_Президента (450) Зеленський (1537) Кучма (287) Пінчук (70) Мендель (1)

 Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО

Український бізнесмен Віктор Пінчук приїжджав до адміністрації президента, супроводжуючи другого президента України Леоніда Кучму для консультацій із приводу його призначення представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-секретар глави держави Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Відео 112

"Він (Пінчук. - Ред.) справді приїжджав до адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським для того, щоб обговорити ту посаду, яка сьогодні була йому запропонована - очолити ТКГ і представляти Україну", - сказала Мендель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського.

3 червня стало відомо, що Зеленський призначив другого президента України Леоніда Кучму представником України в Тристоронній контактній групі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130315
 
 
 Топ коментарі
 
Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 435 Ну что зебени....все еще витаете в своих влажных мечтах...или уже опустились на землю нашу обетованную...???
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То був договорняк, а не зустріч.
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Ну что зебени....все еще витаете в своих влажных мечтах...или уже опустились на землю нашу обетованную...???
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Справедливости ради, - это работает и в другую сторону.
Кучма при порохе: вынужденный шаг, правильное взвешенное решение.
Кучма при Зе: зеРеванш, караул! осталось только Медведчука назначить... ой
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Справедливости ради...не было бы истеричных криков об этом при Порохе...никто бы не обратил на это внимания и сейчас....
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кучма, кума пыни-медведчука поменял, с которым порох целовался 5 лет в десна.
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Все голосуем за партию "Слуга народа" !!!!!!

это - самая честная партия Украины Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 9598
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поскольку к Вашему мнению я всегда прислушиваюсь, обещаю проголосовать.
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Понятно, что то было. Кучму мог и здоровый бодигуард на встречу по Минску сопровождать, необязательно было свое время тратить одному из богатейших людей страны. Но лохторат получил исчерпывающий ответ.
Пинчук даже соображает быстрее где и как соврать, чем аппарат президента, который до сих пор что-то придумывает
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А может Пинчук сиделка у Кучмы ? Все таки какие не какие родственники , так сказать бесплатно Нельзя так об убогих 😁
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Рыжий дедушка уже сам ходить не может?
Или теперь новая мода - ходить в АП кланами, как сицилийская мафия ? Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 2458
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Одно другому не мешает.... рыжий плешивый дедушка....
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Та гитарку бы взял---ох и любил он гитарку в руки брать---в тесном кругу. А известный аккордеонист ну так подыгрывал, так солировал, так восхищался виртуозностью презика! за что народного дали. Ну знаете о ком. Он из наших---чистый щирый украинец---хлеб да сало, и чеснок---скромняшка---хотя большая ряшка!
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Ага, еще и рассказывал как они имеют Украину. Да не просто так вещал, а на всю страну, на своем сборище от табачника. А харантова жена пяная хихикала
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Та то меня понесло--чуть там знал. Пусть едят и поют. Харчей много стало давно. Гитар тоже валом. Он *Фендер* запросто купить можно. Лишь бы деньги. Мордухай было запел-заиграл при шапкокраде---но что то не пошло. Или сдуру Мурку начал сам без просу---а те корчить чистеньких, либо не так спел но по просьбе. Нагребло и занишкло---правильно.
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Ага, і зятька-доглядальника скрізь тягає за собою. Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 2641
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Все. Вопросы есть? Вопросов больше нет.
А что они там реально делили - это не для лохтората .
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Кучма снова будет представлять Украину в трехсторонней контактной группе по Донбассу, - Зеленский. ВИДЕО

Тобто нічого кращого за ідеї Петі Вовіна команда так і незкреативила Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 5756
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Так набрал преЗЕдент себе команду: мало того что не владеют державной мовой( кстати почему парламент не реагирует на жти нарушения?) , ТАК ЕЩЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА КОЗЛОМОРДОМ ЯЗЫКЕ АХИНЕЮ НЕСУТ, что лидеры цивиллизованных стран шарахаются, а убийца **** потирает руки
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Просто в Минске игроки не могут оценить игру на рояле - там одни гитаристы. Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 3742
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Просто як в деяких True Metal груп - NO FUCKING KEYBOARDS
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Просто в Минске игроки не могут оценить игру на рояле - там одни гитаристы.

Да, срочно надо садить отца нации - ПЕС... а то все форумы подтанцовщиками забиты...
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Вернемся к работе преЗЕдента в тренажерном зале
Из архива

Истинное лицо представителей молодой команды ЗЕ

Захожу а там велика така вітальня, камін, дивлюсь - масажний зал, тренажерний зал, сауна, басейн! Розумієте, в Адміністрації басейн і сауна. Питаю її, а хто був останній раз тут? Каже: "За Януковича ходили", - продовжив він. За словами Шимківа, у команді Порошенка не знали про басейн і сауну у будівлі АП. "Та ми уже кілька місяців працювали! Пішли, провів усім екскурсію. Ну і постає питання, що з усім цим робити? Я кажу: давайте все це винесемо звідси. Борис (Ложкін - УП) каже теж, що так, нафіг все це звідси. Але тут у нас був такий представник президента в Кабміні (Олександр Данилюк - УП), який каже: "Ні-ні-ні. Це ж можна користуватись". І не дали мені все це викинути. Не знаю, яка там зараз доля цього всього", - додав він.

Источник: https://zrada.today/u-budivli-ap-ie-basein-i-*****-tudy-prykhodyly-za-ianukovycha-shymkiv/
24.04.2019 06:25
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Інтерв'ю колишнього заступника глави АП Петра Порошенка - Дмитра Шимківа (до 31.8.2018)

Ватне гальмо, при чому тут команда ЗЕ???????
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Кожен з бувших президентів України здавав національні інтереси держави. Кучма для цього зробив найбільше! Плоди його "роботи" ми пожинаємо зараз! Він наплодив криміналітет і дав йому дорогу в політику та державне управління, ще й здав ядерний щит!!!! А це зрада державних інтересів в особливо великих розмірах!!!! Та й за Гонгадзе ми не забули!
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да был бы наказан этот грабитель Украины, другие задумались бы.
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Вова, так саме Вова - ти ж просив не називати по-батькові, Ти купив квартиру родині загиблого шахтаря? Ні? Бо канал "Прямий" не став чекати твоїх 50%, а купив сам.
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чого не зробиш задля піяру, а скільки то коштувало?
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Браво! Так пиариться начал президент Воха, но потом забыл...или просто забил на шахтёра и его сирот. ЗІ Купив Порох - жаднюча барига, мародер і злодій. Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель - Цензор.НЕТ 9061
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ти з теми не заїжджай, ти мабуть теж заробляєш як, говнопольський) - 50тон баксів\місяць?!
а ціни на трикімнатні квартири в Червонограді, коштують? га?
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І що Воха не зміг пожеотвувати таку маленьку суму? Та він на квиток до Монатіка більше заплатив! Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель - Цензор.НЕТ 2177
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подивись, само - на луні))) - 1\2 місячної з\п говнопольського, так хто мародер? Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель - Цензор.НЕТ 5021
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Ви самі вдарились об кут брунькою і особою об стать?
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да да - именно так - холопы - все как и раньше - а нафиг было менять та?
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Всё очень просто ,если бы мы не поменяли, то пэтя на 100% стал бы путиным а так ему позволили побыть лишь ху*лом ,неужели сам не понимаешь ... Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель - Цензор.НЕТ 2638
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откуда такое ?ну вот откуда - нет логики совершенно - тот кто хочет остаться при власти - не когда не проводит свободных выборов - у него такая возможность была на 100% - так шо то шо ты написал - полный бред и кто тебе такое говорит просто тупой и не умеет сложить два плюс два - то есть очевидные вещи
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Ты глуп очень,у него было такое желание,но возможностей НОЛЬ и Аваков не случайно был в Штатах.Запад понял кто такой порошенко и на нём поставили крест,без их поддержки или хотя-бы закрытых глаз он смог сфальсифицировать для себя лишь попадание во второй тур а дальше имея 75% людей против себя он уже не мог ничего и только самый тупой идиот может этого не понимать.
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А просто дать тестю автомобиль и сопровождающего Пинчук не смог. Сам ринулся сопровождать, бросив на время свой бизнес и семью. Вот что значит ЛЮБЯЩИЙ ЗЯТЬ!
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Не надейся - будешь пахать на дядю Беню минимум пять лет.
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Синюля, я уже пенс, это ти будешь до смерти пахать))
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Предыдущие пять лет отпахали на дядю Рината и его мальчика Петю.
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сказочками про "мальчиков Петя/Вася/Коля/Саша" тебя кормят перед каждыми выборами.

а дядя Ринат как был главным олигархом страны, так и продолжает им быть.
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В самом бестолковом пэтином минском договорняке можна даже баобаба призначить. Но, кучмо тоже сойдет, такое же ниочем
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кучма опирался на пинчука как на палку или использовал в качестве костылей? Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 4232
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цікаво, як чоколяних ця тема филює), це шо топова тема?
кучма і при порошку був у мінську і шо були успіхи?!
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ну вот шо поменялось - стало только хуже - денег МВФ не дает,рада не работает ,власти нет - доллар уже 27 - все только хуже ?
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И что вы предлагаете? Срочно все на майдан? Выносим Зелю и заносим Шоколадного Мародера? И еще пять лет наблюдаем как платежки вырастают в 5-6 раз?
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я предлагаю идти на выборы и голосовать - ну по крайней мере за ГОЛОС Вакарчука - они выберут коалицией и нормального премьера и всей власти у зели не будет - быковать как сейчас ,не сможет - денег ему не кто не даст - как то так
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Ось нехай соєві за Голос і проголосують. 24% голосів - це реальна сила у парламенті.
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Предлагаю выбрать Шоколадного Барыгу и с ним постепенно развиваться поднимая уровень жизни ( надеюсь все видят разницу между 2015-16-м годами и 2019-м), и через 5 лет вступить в НАТО и через 10 в ЕС где бедных нет. С Зэ у нас же будет в лучшем случае кучмовская Позаблоковость и вся та херня которая Десятилетиями процветала с 1992 по 2014. Тоесть ватный полунищий Застой без перспектив.
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сменился президент, а это уже немало, правление свинарчуков мы уже видели, теперь посмотрим как зеля будет рулить Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель - Цензор.НЕТ 8295
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Наивный Не Зеля а Хабадский еврейский Кагал, Коломойский, Пинчук,Боголюбов, Рабинович, Вилкул, Кернес, Тимошенко, Фельдман.
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А хіба вони вороги? Ніхто їх не чіпав за Петіного каденції.
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А Юлія Мендель чимось президента... заінтригувала... Це ключ до успіху Пинчук сопровождал Кучму на встрече с Зеленским 31 мая, - пресс-секретарь Мендель - Цензор.НЕТ 9259
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Президенту необходимо встречаться со всеми. Как можно достичь единства страны, если всех априори записывать во враги?
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Шоколадные опять спіймали облизня.
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навчи свого гугля правильно писати....прийдеш восени і попишеш
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А херащенко то же будет при нем. Тут наверное Зеленскому надо было подумать, что чучма делал в Минске более 4 лет. И как он здавал рашостану Украину более 10 лет
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Кучма взяв Пінчука, Коломойский взяв Кернеса, Фірташ взяв Льовочкина, корше головне когось з собою брати, тоді це не рахується як договорняк😁
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"Род Пинчука был очень уважаемым: его представители либо избирались меламедами (учителями иудейских школ), либо преуспевали в коммерции. Последним меламедом был Арон Пинчук - дедушка Виктора Михайловича, который избежал Холокоста благодаря присоединению в 1939-м Западной Беларуси (Kresy Wschodnie) к СССР и эвакуации на восток в 1941-м. Его сын Михаил Аронович (1934 г.р.) сразу после рождения Виктора переехал в Днепропетровск, где всю жизнь проработал инженером на металлургическом заводе. Поэтому в биографии Виктора Пинчука местом рождения указывается то Киев, то Днепропетровск." (С)========= Ну все ясно, теория заговора о Новой Хазарии с каждым днем все менее кажется такой дикой, какой казалась всего несколько месяцев назад.
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Треба добитися щодо пом'якшення ведення бізнесу Пінчука в раші, Кучма домовиться. Більше жодних кулуарних домовленостей і нічних візитів до АП, чи не обіцяв цього вофка.
Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель - Цензор.НЕТ 8062
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Походу Пинчук не самый плохой с наших олигархов.
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А Пинчук у нас кто такой что он с ним ездит в АП?Опекун Кучмы что-ли?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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