 Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі написав на сторінці в Facebook.

"Обговорюємо з представниками всіх регіонів "Руху Нових Сил" питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: ми маємо підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади", - сказав Саакашвілі.

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