 Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі написав на сторінці в Facebook.
"Обговорюємо з представниками всіх регіонів "Руху Нових Сил" питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: ми маємо підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади", - сказав Саакашвілі.
до пори до часу.
авакову обіцяли міністрество і він його отримає
а твоя справа своїм голосом віддати країну аферистам
1. Лишит гражданства и выдворит в Польшу.
2. Выдаст Саакашвили Грузии.
3 Оставит в Украине
лично меня терзают смутные сомнения по поводу пунктов 2 и 3.
І жодного разу не вгадав.
якщо маєш заперечення, то заперечуй, а як ні - то помовч і шарпай під моїми коментами.
ХА ХА
от юлькін є... агітатори всучили, папір хороший тому і лишили, може десь під ящики настилити..
енергію краще спрямовувати в конструктивне русло, а не харкатися немов верблюд.
Как они на меня кидались, когда я им говорил, что БПП в ВР не будет.
так же как славик вакарчук со своим голосом с другой стороны
как то моментом все саакашвили и савченко оказались не у дел
хитрО
... и предъявить нечего, гражданство дали, сиди лови рыбу вместе с сакварелидзе
Грузины это давно поняли, - и Миша понял что грузины это поняли...
Не нужен он в Грузии ни в каком виде....
А у нас кричат некоторые Миша, Миша...!!!
Больные люди, без национального достоинства.....
Тверезо @TverezoInfo 2 ч.2 часа назад
Где же ваши стальные яйца, гоги? Если вы думаете, что Михаил Саакашвили - великий борец за украинское будущее, этот пост для вас!
Итак, знакомьтесь, господин Саакаш... Mark Savchuk https://tverezo.info/?p=97502
Реальный пример единства и борьбы противоположностей.
Это - всеобщий Закон природной и общественно-исторической действительности.
Кстати, прикольно, что даже опоблльок пока набирает больше Петруся)) Для украинцев Петрусь хуже рыгов!
А шож такое, Миша? А как же "никакого бизнеса у власти, прямого или косвенного".
Похоже, чот в Гузии рулил Бендукидзе, а Миша был просто рядом.
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Жаль, ошиблась в Саакашвили...
этот бАбуин всех кидает
Нормальная такая плата за Мишкино возвращение в Украину . Думаю » Рух Нових Сил» отправлен в историю . Интересна реакция самих людей , людей которых по сути просто использовали .