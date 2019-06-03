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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського

Екс-президент Грузії, лідер "Руху Нових Сил" Міхеіл Саакашвілі висловився на підтримку президента Володимира Зеленського на майбутніх позачергових виборах до Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Саакашвілі написав на сторінці в Facebook.

"Обговорюємо з представниками всіх регіонів "Руху Нових Сил" питання ставлення і підходів до парламентських виборів. Моя позиція: ми маємо підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади", - сказав Саакашвілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Грузинська прокуратура продовжує вимагати екстрадиції Саакашвілі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130314
 
   
 Топ коментарі
 
Міхо, а Коломойський уже не барига?
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Міша вже за кого тільки не агітував..
І жодного разу не вгадав.
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він і з Аваковим вже приятелює..
до пори до часу.
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він і з Аваковим вже приятелює..
до пори до часу.
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Правильно ,одного козла уже забили ,а после парламентских выборов канет в небытие и Аваков ,всё делается правильно ! Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 2602
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тебе забули поспитати..
авакову обіцяли міністрество і він його отримає
а твоя справа своїм голосом віддати країну аферистам
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Ага,отримает ,выгляни в окно и глянь,то не он там отримивает Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 8380Аваков будет использован и выброшен за ненадобностью ,хотя обещание ,что его не посадят могут и сдержать .
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та мені вже вистачає кучми в перемовниках
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Кучма это первый руководитель Украины ,который заявил,что Украина не росея и пэтя туда всунул путинского холуя Медведчука ,шо-то я не слышал твоих стенаний по этому поводу. Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 6963
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Это отец Украинской олигархии, если ты забыл. Или правильно ЗЕбыл?
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Не называй петра отцьом вин мать, риднесенька матинка олигархии.
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Ответьте на один вопрос, что сделает Зерро после получения от Грузии документа требующего выдачи Саакашвили, даю три варианта ответа
1. Лишит гражданства и выдворит в Польшу.
2. Выдаст Саакашвили Грузии.
3 Оставит в Украине
лично меня терзают смутные сомнения по поводу пунктов 2 и 3.
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Это зависит от того на какой именно бумаге будет написан данный документ .. Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 7919
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А я вот не верю в первьій и второй пункт. Скорее всего Зелемойский будет просто прикидьіваться шлангом, ничего не делать и игнорировать запрос Грузии.
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А почему? В 2017 году от Грузии была получена соответствующая бумага. Киев отказался выполнять требование о экстрадиции Саакашвили.
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И еще, в догонку. Одно дело пренебрегать Конституцией И Законами Украины, и совсем другое не выполнять свои договоренности по международным договорам. А через кого надавить в случае ухода в отказ есть(всякие Трибуналы, Гаагзские суды, МВФ в конце то концов)
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Міша вже за кого тільки не агітував..
І жодного разу не вгадав.
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завжди знала, що ти на вата-тусовці зависаєш
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Я то может и зависаю ,а вот ты их цитируешь буквально дословно и это говорит о многом ... Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 9198
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я цитую свою правду і свою думку, покладаючись на фактичні події, які мали місце.
якщо маєш заперечення, то заперечуй, а як ні - то помовч і шарпай під моїми коментами.
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Ну,что же ,могу поздравить,твои мысли полностью совпадают с мыслями Скабеевой,Киселёва и Соловьёва и это говорит о твоих умственных возможностях,как нельзя лучше.. Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 6725
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Ксюш ну усбагойся,ближайшие 5 лет Петя с Сеней у корыта не будут,и в Раду их попадет плюнуть и растереть , смирись с этим раба Божья Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 3822
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Я лише сподіваюсь, що за 5 років маразму ми державу не втратимо.
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не потеряем ,можешь быть спокойна................. и не гадь Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 8723
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і я маю розраховувати на ЗЕкловунів ?
ХА ХА
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есть альтернатива,повесь портрет Пети плюй на него за то что подлец не пролез до корыта Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 6460
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а навіщо мені портрет Петі ?
от юлькін є... агітатори всучили, папір хороший тому і лишили, може десь під ящики настилити..
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ну ты же не глюпая,я же пояснил для чего портрет Пети,будь повнимательней... Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 3658
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я єрундою не страждаю.
енергію краще спрямовувати в конструктивне русло, а не харкатися немов верблюд.
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ну тогда шины тебе в руки революционерка
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Більше всіх він агітував за Петруся, Петрусь йому обіцяв дати можливість за це будувати дорогу в Рені, але ж Петрусь кинув як завжди
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порохоботы отвлекутся от Зе, тактика срабатывает...
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порохохоботы ,стали как-то менее активны ,видимо финансирование сократилось .. Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 7495
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Они еще не сориентировались после переименования.
Как они на меня кидались, когда я им говорил, что БПП в ВР не будет. Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 4922
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в смысле?такое впечатление,что мы вам ноги ломаем,чтоб вы на выборы не пошли,а теперь,к вашему облегчению,мы отвлечемся на михиных...Та вы и михины - все зелебобы,так что тактика не сработала
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ты мне гражданство, а я тебе голоса в Раду. Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 2368 ничего личного. только бизнес.
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мимо таза
так же как славик вакарчук со своим голосом с другой стороны
как то моментом все саакашвили и савченко оказались не у дел
хитрО
... и предъявить нечего, гражданство дали, сиди лови рыбу вместе с сакварелидзе
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дивлюсь на це тіло в зелених кросівках і розумію який це поц
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ИВАН РЯБОШТАН - деградировал что пипец.....

Грузины это давно поняли, - и Миша понял что грузины это поняли...
Не нужен он в Грузии ни в каком виде....

А у нас кричат некоторые Миша, Миша...!!!
Больные люди, без национального достоинства.....
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честно признаться, и я бьіла среди них раньше Сейчас прозрела.
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Человек с 3-х летним сроком ИТК за преступления сделанные им при его власти, призывает голосовать за фигляра и марионетку жулика. Интересно сколько умствено отсталых в своём развитии людей поддастся этому призыву.
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https://t.co/9riDUmTjzF

Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 8368 Тверезо‏ @TverezoInfo 2 ч.2 часа назад
Где же ваши стальные яйца, гоги? Если вы думаете, что Михаил Саакашвили - великий борец за украинское будущее, этот пост для вас!
Итак, знакомьтесь, господин Саакаш... Mark Savchuk https://tverezo.info/?p=97502

Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского - Цензор.НЕТ 2352
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Поддержать конечно можно, но голосовать, кроме, как за "Батькивщину", не за кого.
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петя, такое .... лайно, что против него даже недруги дружат.
Реальный пример единства и борьбы противоположностей.
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Або ж просто Коломойський розвів ригів та зелефанів як останніх лохів.
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У тебя всегда все шиворот навыворот.
Это - всеобщий Закон природной и общественно-исторической действительности.
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Максім, а хто розв'язав війну на Донбасі?
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Найбільший в історії України кидок влаштував Петрусь у 2014
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Ти вже у мріях отримував російську пенсію, а він тобі не дав.
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Михо прав. Ну не за Петруся же или обобльок
Кстати, прикольно, что даже опоблльок пока набирает больше Петруся)) Для украинцев Петрусь хуже рыгов!
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Цыплят по осени считают. Скоро вы все за Путина голосовать будете. Телевизор в руках иудеев - страшная сила.
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Кажуть місцева прокуратура дуже потребує тваєї підтримки.
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Незрозуміло, він проти своєї партії агітує?
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"Коломойский будет сидеть, и ни одна Швейцария его не спасет"
А шож такое, Миша? А как же "никакого бизнеса у власти, прямого или косвенного".
Похоже, чот в Гузии рулил Бендукидзе, а Миша был просто рядом.

.
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один клоун агитирует за второго.....
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Кроме Порошенко или Вакарчука никого и не остается больше.
Жаль, ошиблась в Саакашвили...
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через 6-10 месяцев баРЫга будет зеЛя.
этот бАбуин всех кидает
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Новая партия , которой угостил Зеленский, Саакашвили понравилась. Голландия отстой, Венесуэла - класс.
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у соевых задымилось. Значит, всё правильно делает.
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Не торопись дорогой,первые Зелины решения очень подозрительны,попахивают примитивизмом и безграмотностью.
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оококаїновий Карлсон "береться до справ"- віддячувати новоспеченому царьку "за дарованную мілость" поновлення громадянства бє-бє-бє...Чомусь Аваков мовчить....
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"Саакашвили призвал однопартийцев из "Руха Новых Сил" поддержать на выборах Зеленского" - что то рановато Михо засуетился, засвидетельствовать свою преданность Зе, пока Зе никак себя не проявил, время, уже скоро покажет, может придётся его выносить оттуда, пока он не набрал вес.
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Этот гастролер торгует интересами Украины, как своими. Вот он и раскрыл на все сто процентов свое гнилое нутро. Любой ценой во власть. Пострадает Украина? Плевать! Что-то от нее да останется, где можно будет лохов доить.
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Авакав і гаспадін Клаламойский - маи друзья...
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То есть Михо предложил партийцам «Руха Нових Сил» стать обыкновенными статистами сработавшими на другую партию .
Нормальная такая плата за Мишкино возвращение в Украину . Думаю » Рух Нових Сил» отправлен в историю . Интересна реакция самих людей , людей которых по сути просто использовали .
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Там того руха сил...сто калек.....умственных... Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського - Цензор.НЕТ 6858
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСаакашвілі закликав однопартійців із "Руху Нових Сил" підтримати на виборах Зеленського
 
 
 
 
 
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