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Все про:хабар (2623) СБУ (4371) Черкащина (263) чиновник, урядовець (473)

 Чиновників соціальної установи затримали на Черкащині на хабарі 17 тис. грн, - СБУ

Співробітники СБУ в рамках протидії корупції викрили на хабарі керівника і головного бухгалтера однієї з соціальних установ Золотоновської районної ради Черкаської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновники вимагали від місцевої жительки 17 тисяч гривень. За вказану суму керівник установи обіцяла жінці не вживати заходів із виселення одного з утриманців соціальної установи.

Правоохоронці затримали головного бухгалтера в робочому кабінеті під час одержання хабара.

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Зараз вирішується питання про оголошення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130309
 
 
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круто
за дуркой следили
пардон социальным учереждением
горд за наше СБУ
сепары могут спать спокойно
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Да кто б там следил. Думаю, родственники пошли заявление написали, а СБУшкинам для показателя самое то, дурку вряд ли кто из их руководства крышует, посему это тот редкий случай что может даже ......выгонят с работы.
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про простой нарид, который не быдло, который за Зе, который за мир с рашей.... Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2049
Енто пипец.... Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 2049

https://t.co/AJegeF0Gqw

Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 8388 🇺🇦Ukraine-NOW®‏ @UkraineNOW_ 8 ч.8 часов назад
Як змінилася Дніпропетровська область за 5 останніх років управління командою Резніченка.

Зверніть увагу на один абзац.
Хто хоч раз в житті брав на себе відповідальність і робив, а не патякав і критикував, той знає цей феномен.

Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7716

Чиновники социального учреждения задержаны на Черкасщине на взятке 17 тыс. грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1890
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Такие мелкие взятки в Украине пошли...Совсем обнищал народ..
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЧиновників соціальної установи затримали на Черкащині на хабарі 17 тис. грн, - СБУ
 
 
 
 
 
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