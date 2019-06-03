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Все про:Брюссель (170) Зеленський (1537) Дуда (177)

 Президент Польщі Дуда проведе зустріч із Зеленським 4 червня в Брюсселі, - глава канцелярії Щерський

Анджей Дуда зустрінеться у вівторок після полудня в Брюсселі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив голова Кабінету президента Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

За його словами, завтрашня зустріч у штаб-квартирі НАТО буде присвячена представленню генерального секретаря НАТО стану переговорів на тему збільшеної присутності американських військ у Польщі.

Водночас він розповів про зустріч Дуди із Зеленським. "Це буде перша зустріч президента Польщі і України в новій персональній конфігурації", - зазначив він. Щерський підкреслив, що зустріч Дуди з Зеленським відбудеться в резиденції Постійного представника Республіки Польща при Європейському Союзі, що, як стверджував, є символічним.

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"Польща хоче бути адвокатом європейського шляху України", - зазначив Щерський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130308
 
 
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и на колени не стал - а то на этом фото - ужас
Президент Польши Дуда проведет встречу в Зеленским 4 июня в Брюсселе, - глава канцелярии Щерский - Цензор.НЕТ 8786
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Всегда удивляло в поляках, то как они "петушаться" перед евреями. У поляков же бог еврей.
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Молча, наверное, да пэлохи？ "с ним никто говорить не будет"（с）
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вопрос не в том, "с ним никто говорить не будет", а в том, что оно сможет самостоятельно без Узеленского сказать
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вопрос не в том, "что оно сможет самостоятельно без Узеленского сказать, а в том, что с ним никто не будет говорить
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПрезидент Польщі Дуда проведе зустріч із Зеленським 4 червня в Брюсселі, - глава канцелярії Щерський
 
 
 
 
 
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