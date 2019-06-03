 Інтереси бізнесу будуть враховані при формуванні нової моделі тарифів УЗ, - голова Держрегуляторної служби Ляпіна

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна під час презентації пропозицій "Укрзалізниці" щодо нового підходу формування тарифів на вантажоперевезення.

"Нинішня презентація - це крок до формування Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками та промисловцями", - зазначила вона.

За словами Ляпіної, пропозиція "Укрзалізниці" полягає у застосуванні формульного підходу до формування основної витратної частини і відповідає на запитання, як може формуватися тариф на залізничні вантажоперевезення. При цьому, бізнес братиме безпосередню участь у розробці майбутнього тарифного бюлетеня.

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"Маємо докласти спільних зусиль, щоб врахувати потреби всіх галузей. Оцінити вплив змін. Скласти план переходу від старого тарифу до нового, тому що перевезення відбуваються щодня і неможливо поставити їх на паузу до моменту розробки нових тарифів. Тому цей перехід треба певним чином запрограмувати. Над цим і працюватимемо разом найближчим часом", - зазначила Ляпіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 травня в Державній регуляторній службі "Укрзалізниця" презентувала ключовим вантажовласникам свої пропозиції щодо зміни підходу до формування тарифів на вантажні перевезення. Це стало одним із кроків до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між промисловцями і залізничниками, робота над яким триває.