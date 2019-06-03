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Все про:Ляпіна (21) перевезення (170) тарифи (349) Укрзалізниця (743)

 Інтереси бізнесу буде враховано під час формування нової моделі тарифів УЗ, - голова Держрегуляторної служби Ляпіна

Обговорення нового підходу до формування тарифів на залізничні вантажоперевезення відбуватимуться при максимальному залученні представників усіх галузей, що користуються послугами "Укрзалізниці" для транспортування вантажів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявила голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна під час презентації пропозицій "Укрзалізниці" щодо нового підходу формування тарифів на вантажоперевезення.

"Нинішня презентація - це крок до формування Меморандуму про взаєморозуміння між залізничниками та промисловцями", - зазначила вона.

За словами Ляпіної, пропозиція "Укрзалізниці" полягає у застосуванні формульного підходу до формування основної витратної частини і відповідає на запитання, як може формуватися тариф на залізничні вантажоперевезення. При цьому, бізнес братиме безпосередню участь у розробці майбутнього тарифного бюлетеня.

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"Маємо докласти спільних зусиль, щоб врахувати потреби всіх галузей. Оцінити вплив змін. Скласти план переходу від старого тарифу до нового, тому що перевезення відбуваються щодня і неможливо поставити їх на паузу до моменту розробки нових тарифів. Тому цей перехід треба певним чином запрограмувати. Над цим і працюватимемо разом найближчим часом", - зазначила Ляпіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 травня в Державній регуляторній службі "Укрзалізниця" презентувала ключовим вантажовласникам свої пропозиції щодо зміни підходу до формування тарифів на вантажні перевезення. Це стало одним із кроків до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між промисловцями і залізничниками, робота над яким триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130303
 
 
 Топ коментарі
 
опять эта старая моль выползла из нафталина со своими голословными нравоучениями Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 6647
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Ляпина,это та которая Ксения ,ну это аферистка известная ,её основной бизнес это политическая коррупция ... Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 1738
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Говорят она занималась в США мошенничеством и ею заинтересовались в ФБР, поэтому она долгое время находилась в Израиле и Швейцарии.
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опять эта старая моль выползла из нафталина со своими голословными нравоучениями Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 6647
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Её пора поменять на какую-нибудь новую мендель.
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Ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці мають бути збільшені в 3,5 рази, бо долар з 2013 року збільшився в 3,5 рази а ціни на вантажні перевезення піднялись тільки на 15%. При тому що пасажирські перевезення подорожчали вже в 4 рази від цін 2013 року.
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Цифры взятые с потолка. Пассажирские перевозки долго держали в цене и справедливости ради, пассажирские перевозки покрывались прибылью от грузовых перевозок. Ну и связь доллар-цена вообще притянута за уши.
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Якщо прив'язка до долара така фейкова, то чому дизпаливо подорожчало пропорційно збільшенню ціни долара? Чому піднялась в ціні електрика? Чому піднялось в ціні все навколо, якщо немає ніякої прив'язки до долара? Може Ви ідіот?
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Ляпина,это та которая Ксения ,ну это аферистка известная ,её основной бизнес это политическая коррупция ... Интересы бизнеса будут учтены при формировании новой модели тарифов УЗ, - председатель Госрегуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 1738
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Говорят она занималась в США мошенничеством и ею заинтересовались в ФБР, поэтому она долгое время находилась в Израиле и Швейцарии.
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конечно будут учтены интересы бизнеса самой УЗ. Минералка по 1$ за стакан.
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Ксюша Ляпина у корыта вплыла , талантливая бабенка
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писать нужно как есть: интересы ОЛИГАРХОВ будут учтены (в первую очередь) при формировании тарифов грузоперевозок (впрочем, как и всегда)!
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Услугами УЗ пользуется ГМК и сельское хозяйство - две основных отрасли нашей экономики. Убьём их ради интересов УЗ?
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О,Ляпіна...Ось де вона вигулькнула,стара...професіоналка...Коли говорить,робить такі рухи шиєю і головою,що нагадують змію...
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А як враховуватимуться інтереси пасажирів при зростанні вартості пасажирських перевезень? де ще таке є щоб вартість 1 квитка св через пів країни коштувала як найменша пенсія?
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УЗ монополист, им вообще плевать наинтересы своих клиентов - как владельцев грузов, так и пассажиров. Отсюда постоянное повышение стоимости услуг и низкое качество этих самых услуг.
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С каких это пор? УЗ всегда формировали тарифы сугубо исходя из собственных интересов. А то, что необоснованные тарифы подрывают экономику страны, это плевать. Более того, от повышения тарифов не выигрывает и сама структура - всё равно деньги разворовываются.
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"интересы учтены", это из серии мы вас услышали, но сделаем по своему? это выводы из многолетней практики, ничего личного
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаІнтереси бізнесу буде враховано під час формування нової моделі тарифів УЗ, - голова Держрегуляторної служби Ляпіна
 
 
 
 
 
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